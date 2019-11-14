Парламент Боливии не смог отправить в отставку Эво Моралеса

Чтобы познать волю Божию, нужно покориться ей, и тогда Господь своею благодатью будет вразумлять, и легко станет жить. Всегда смиряй себя и будь доволен тем, что тебе даруется, и тогда будешь жить с Богом.

— Фёдор Филиппович Конюхов