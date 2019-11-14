Парламент Боливии не смог отправить в отставку Эво Моралеса
14:00. 14 ноября 2019 140 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Боливии у путчистов случилась зрада. на фоне масштабных протестов коренного населения и крестьян, а также некоторых профсоюзов, которые заявили о том, что не признают захват власти путчиста, палата депутатов Боливийского парламента заявила о том, что депутаты не признают переворот и считают Эво Моралеса законным президентом страны. При этом кворум необоходимый для принятия решений есть только у депутатов, которые за Моралеса. А у путчистов кворм не набирается. В условиях полного распада высшей исполнительной власти, высший законодательный орган Боливии фактически заявил о непризнании переворота. Сторонники Моралеса имеют там большинство и фактически заблокировали попытки принять резолюцию, которая легитимизировала бы отставку Моралеса. Путчисты теперь могут опираться лишь на перешедших на их сторону силовиков и потенциально на Конституционный Суд. Эво Моралес также объявил, что считает себя президентом Боливии, покуда его отставку не примет парламент. А раз отставка не принята, то юридически Моралес до сих пор президент, а путчисты не смогли должным образом легитимизировать захват власти.
Президент Венесуэлы Мадуро призвал вооруженные силы выполнить свой долг перед народом и восстановить Моралеса в его правах.
Парламент Аргентины осудил военный переворот в Боливии и нападение на боливийскую демократию https://www.pagina12.com.ar/230954-todos-los-bloques-salvo-cambiemos-repudiaron-el-golpe-en-bol
В столицу страны подтягиваются толпы сторонников Моралеса – и пешком и на автомобилях. Путчисты явно не смогли в полной мере локализовать сопротивление перевороту и сразу установить контроль над столицей, так что ситуация продолжается развиваться – значительная часть населения Боливии не признает самоназначенного "президента", которую поддерживает Вашингтон. За сутки арестовано более 1000 сторонников Моралеса, размах репрессий против противников переворота постепенно приобретает пиночетовских размах. "Борцы за демократию" в Боливии стыдливо молчат, в то время когда действия полиции во время протестов против Моралеса осуждались даже по совсем никчемным поводам. Вероятность гражданской войны продолжает возрастать.
Сторонники Моралеса в Ла-Пасе
Заседание нижней палаты парламента, где были признаны полномочия Моралеса – https://twitter.com/juan_amorin/status/1194906741143724032 (сам Моралес, кстати, заявляет, что его хотели убить, чем история напоминает ситуацию с Януковичем)
Последствия столкновений с полицией в Ла-Пасе – https://twitter.com/madeleintlSUR/status/1194919312139534336
Сами столкновения – https://twitter.com/NBCNewsWorld/status/1194920271972573184 + https://twitter.com/dnrpress/status/1194870039155036161 + https://twitter.com/Ruptly/status/1194835979615367168
Колонна сторонников Моралеса едет в Ла-Пас – https://twitter.com/dnrpress/status/1194884370538123265
Сторонники Моралес а в Ла-Пасе – https://twitter.com/sahouraxo/status/1194728799662956545
Стоит отметить, что одновременно с протестами в Ла-Пасе против переворота, продолжаются массовые протесты в Чили против ультраправого неолиберального правительства. Сегодня к ним добавились протесты против ультраправого президента Колумбии Дуке.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5424073.html
Пора социально ориентированным президентам и парламентам Южной Америки организовывать Объединённфй Корпус Зашиты Конституционного Порядка, на манер Миротворцев ООН, и вводить войска в столицы участвующих стран, для ликвидации цветных революций, организованных с помощью США. Штаб Корпуса можно расположить на Кубе, или в Венесуэле, или в Боливии.