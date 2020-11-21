Главная » Невероятное в мире, Политика

Коротко по Боливии. 21.11.2020

20:44. 21 ноября 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по Боливии.

1. После победы социалистов, обновилась верхушка министерства обороны. Как оказалось, бывший министр обороны Боливии предлагал Аньес устроить еще один военный переворот, чтобы не допустить возвращения МАС к власти, но большинство генералов отказались его поддержать. Его сменили в числе первых.
2. Боливия возвращается в УНАСУР, членство в которой было приостановлено путчистами после захвата власти. Также Боливия возвращается в боливарианский блок АЛБА и региональный латиноамериканский блок CELAC. Венесуэла приветствует возвращает Боливии в число передовых прогрессивных государств.
3. Дипломатические отношения Боливии и Кубы будут полностью восстановлены. В ближайшее время Боливия сменит посла в Гаване и как ожидается, Куба также заменит своего посла в Боливии. Масисты намерены в самые кратчайшие сроки устранить тот вред, который нанесли путчисты боливийско-кубинским отношениям.
4. На бывшую главу хунты Аньес уже заведено 24 дела связанных с коррупцией – нанесенный ущерб оценивают от 800 млн. до 1,5 млрд. долларов. Также на ней висят обвинения в причастности к убийствам 26 гражданских лиц после государственного переворота.
5. В качестве одного из приоритетов внешней политики Боливии указана закупка у России российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для преодоления сложной ситуации с коронавирусом в Боливии.
6. 7 марта 2021 года в Боливии пройдут местные выборы, где будут выбирать 7 губернаторов и 300 мэров. Моралес и Арсе призвали своих сторонников готовиться к ним, чтобы закрепить результаты победы на президентских и парламентских выборах. Моралес будет всячески помогать Арсе и партии добиться победы и здесь.
7. В цитадели правых, провинции Санта-Крус, вернулся из подполья https://twitter.com/OVargas52/status/1329875019262996483 один из ведущих профсоюзных лидеров Боливии Роландо Борда. Вчера он триумфально вернулся в свой офис, который был захвачен местными фашистами после переворота.
8. Стоит отметить, что Арсе призвал к отказу от почивания на лаврах и самоуспокоения, акцентировав внимание на том, что надо заканчивать с празднованиями победы и начинать серьезную работу по преодолению последствий действий хунты и недопущению попыток реванша правых. Это правильно – работы у него будет много.
9. К присяге была приведена новый министр деколонизации и депатриархизации культуры Сабина Орельяна Круз. Министерство было упразднено после переворота, но восстановлено практически сразу, после возвращения социалистов к власти.



10. В Сенат Боливии был возвращен Флаг Патиджу, который представляет все основные коренные народы Боливии. Во время переворота, этот флаг, как и Випала, подвергались надругательствам и оскорблениям.



11. Бывший министр иностранных дел при Моралесе Диего Пэри, стал постпредом Боливии в ООН. Пока еще этот пост занимает ставленник Аньес.
Как ожидается. немало бывших министров и функционеров времен Моралеса войдут в состав обновленного социалистического правительства.



12. Мадуро объявил, что с 20 ноября возобновляется прямое авиасообщение между Венесуэлой и Боливией.(а также с Турцией).
Кроме того, Мадуро отметил, что в Венесуэле собрали первый свой собственный самолет. У Мадуро большие планы по развитию авиастроительной отрасли, а собранные машины планируется использоваться на линиях в Южной Америке.



Метки: арсе, боливия, венесуэла, куба, моралес, южная америка

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6345347.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Венесуэла и Боливия. Страны две, гибридная война одна
...война одна10 ноября в Боливии произошел переворот. Уход ....В случае с Боливией последовательность событий точно ...в действие в Боливии в очень короткий промежуток времени ...Боливии». Это был заключительный акт в короткой пьесе о военном перевороте в Боливии...
Коротко о разном. 18.12.2019
Коротко о разном.1. Нацики из "... сторон странами НАТО.4. Президент Боливии Эво Моралес получивший убежище в... будет легализован. При этом сценарии Боливия занимательным образом повторит путь Украины...
Коротко по Венесуэле. 05.03.2019
Коротко по Венесуэле.1. Гуайдо легально ... форсированному свержению Мадуро (сегодня президент Боливии Моралес заявил, что план Трампа...
Коротко по Белоруссии. 15.08.2020
Коротко по Белоруссии.1. На завтра ... от такого "кровавого коллеги". В Боливии ехидно посмеивается Аньес. Да и...
“Бектал” – Великие Калифорнийские Каменщики
... в Саусалито, где в рекордно короткие сроки было налажено производство нефтяных... поставили над маленьким латиноамериканским государством Боливия. Как водится, не обошлось ..., затерянная высоко в Андах: Боливия. В безвестной Боливии есть еще более безвестный...
Триумфальное возвращение MAS
...также встало на сторону путчистов Боливии. Сразу после свержения Моралеса официальный..., «в качестве законного временного президента Боливии», правительство ответило в январе 2020... хотят «большей доли" и более короткого срока контракта.«Если немецкая компания...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)