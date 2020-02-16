Как Центробанк украл Сбербанк

Кто на самом деле владелец Сбербанка.

Афера века.

Итак, правительство, то есть государство, хочет выкупить Сбербанк у Центробанка по рыночной цене. Здесь самое время вспомнить, сколько заплатил сам Центробанк за этот актив.

Система сберегательных касс отошла от советского Минфина советскому же Госбанку в 1963 году, Госбанк не отдал за это ни копейки. Никита Сергеевич вообще был большой затейник

В 1990 году РСФСР, еще не совсем независимая республика, объявила о том, что Российский республиканский банк Сбербанка СССР принадлежит ей. «Наконец открылась долгожданная возможность выйти из-под опеки Госбанка СССР и стать полноценным коммерческим банком» — вспоминает тогдашний руководитель организации Павел Жихарев. Но этой возможности реализоваться не дали. В 1991 году Сбербанк России акционировали, но его акции пришлось навязывать покупателям в стиле «не дадим кредит, если не купите акции», их выдавали руководящим сотрудникам вместо зарплаты, и они негодовали (через какое-то время, став долларовыми миллионерами, изменили свою позицию). Но ЦБ так и не отпустил от себя «Сбер». Обеспечил сохранение контрольного пакета за реформированным ЦБ Виктор Геращенко. Вот только сам Центробанк из полностью государственного советского учреждения превратился в безнациональное нечто.

Проще говоря, 50% + 1 акция Сбербанка были самым натуральным образом украдены у России как государства в пользу Центробанка как находящейся под международным контролем организации

В какой момент это произошло — мнения расходятся. Самое позднее — 10 июля 2002 года, когда был принят ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», в логике своей противоречащий статье 75 Конституции России. Конституция предполагает, что основная функция ЦБ — обеспечение устойчивости рубля, тогда как ФЗ устойчивость убирает куда-то на задний план. Зато напоминает, что «получение прибыли не является целью деятельности Банка России».

Попытка диагноза

Отсюда вопрос — а почему российское правительство должно вообще что-то платить мутной организации по имени «Центробанк», если последняя является федеральной собственностью и не претендует на получение прибыли? ЦБ ничего не платил за «Сбер», нынешний рост стоимости организации целиком и полностью связан с грамотной до гениальности и беззастенчивой до хамства деятельностью Германа Грефа, Фонд национального благосостояния собирали отнюдь не для того, чтобы раздавать его просто так.

Судя по всему, перед нами — тестирование общественного мнения перед попыткой грандиозного казнокрадства, получения «рыночной» стоимости половины Сбербанка, в который ЦБ не вложил ничего, кроме громких заявлений

Если Россия позиционирует себя как независимую державу, она должна не покупать у кого-то свой главный банк, а просто изменить закон «О Центральном банке», указав, что ЦБ является полноценной суверенной собственностью России. Китай, представьте, так и поступил с Народным банком, и неплохо себя чувствует.

Когда финансами твоей страны управляет международное сообщество, состоящее главным образом из представителей стран, наложивших санкции на твою страну, можешь ли ты быть уверен, что не болен государственной шизофренией?

Источник: https://finance.rambler.ru/other/43432767-vykupat-sberbank-u-tsentrobanka-nelzya-obyasnyaem-pochemu/?updated