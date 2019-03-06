Центробанк берут в кольцо?

Концептуал СМИ Игра престолов российской верхушки

Кормить отравой и обещаниями: продовольственная стратегия российской элиты без купюр. Ожирение – болезнь бедных; почему Роспотребнадзору всё сложнее находить нормальную еду. Клан у клана украл капитал: о чем говорят недавние посадки в верхушке РФ. “Доктор Зло” Елена Малышева: как главный теле-врач страны помогает утилизировать яды. Сколько заработали в сумме члены правления Газпрома, Роснефти и Сбербанка за 2018 год и когда же им уже хватит. Эти и многие другие важнейшие новости февраля анализируют Дмитрий Перетолчин и Анна Скок в программе Диванная Аналитика.



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