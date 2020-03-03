Как украсть один кошелек дважды

Если не будем внимательными и наблюдательными, а желательно еще и пристрастными, даже подозрительными к власти, то так нас и будут «обувать» до бесконечности.

Как минимум, схемами, манипуляциями, махинациями чисто экономическими. Более системно – махинациями со всей системой государственного устройства. В конечном счете, ради облегчения мошенничества прежнего – финансово-экономического, гарантирования безнаказанности дальнейшего разграбления страны.

Предложения о поправках в Конституцию изучили? Если в них хоть намек на то, что описанный выше беспредел будет не то, что пресечен, но хоть как-то ограничен? Напротив, ограничен, буквально, окончательно пристегнут к ноге Президента будет Конституционный суд.

То есть, между описанными выше мошенническими финансовыми схемами и предложенными Президентом поправками в Конституцию, да и самим методом их проталкивания – ничего общего не заметили?

Самые проверенные и благонадежные граждане России, вознесенные высшей властью на высшие посты, уверены и прямо заявляют, что «Путин» - это «Россия».

Отдельные неблагонадежные, не подпускаемые даже к заборам вокруг власти, сомневаются.

Но как может сознательный гражданин, да еще когда вокруг такое напряжение и сплочение, подготовка к «плебисциту», всерьез утверждать, что «Путин» - это не «Россия»?

Только рептилойды , госдеповские агенты , да подпиндосники могут подобное даже допускать.

Понятно: у них не принято входить в положение и покорно рассчитываться своими деньгами за грехи, ошибки и преступления властителей.

КТО ПРОИГРАЛ В ГААГСКОМ АРБИТРАЖЕ?

Компенсация в пользу акционеров ЮКОСа в 55 млрд. долларов (в сумме вместе с накопившимися процентами) возложена на Россию – на нас с вами. Но с чего вдруг?

Напоминаю. Основанием вообще для рассмотрения сугубо внутреннего российского дела в Гаагском третейском суде был исключительно Договор к Энергетической хартии. Далее, внимание: договор - не признанный Россией.

Поясняю. Президент и правительство могут подписывать что угодно, но волей народа это становится исключительно после ратификации международного договора Парламентом.

Счетная палата России в бытность мою заместителем ее председателя дала отрицательное заключение на Договор к Энергетической хартии, после чего тогдашняя Дума отказалась ратифицировать этот договор.

Соответственно: никаких законных оснований для направления представителей даже для отбора судей в Гаагском третейском суде у президента и правительства России не было. Единственная ответственная позиция: знать не знаем такой третейский суд, не признаем его юрисдикцию применительно к нашим внутренним делам – и точка.

Президент Путин и его правительство направили представителей сначала для отбора судей, но далее втянулись в судебный процесс, ныне с треском проигранный, но кто им дал такое право?

Главное: у президента Путина и его правительства не было полномочий соглашаться на распространение юрисдикции Гаагского третейского суда на внутреннее дело Российской Федерации. Соглашаться даже в косвенной форме – направляя представителей для отбора судей.

Так кто же проиграл суд: Россия или ее высшие должностные лица, заведомо превысившие свои полномочия?

Правда, для такой постановки вопроса, в том числе, перед международными судами, следует несколько потеснить превысивших свои полномочия высших должностных лиц. А именно: радикально отделить их, с их преступлениями перед страной, собственно, от самой страны, от управления государством.

Кстати, заявленный «плебисцит» - чем не шанс?

ЕСЛИ БЫ СУДИЛ НАШ НАРОД

А какое решение приняли бы мы с вами, будь это суд на нашей территории – в рамках нашей юрисдикции?

Первое. Акционеры ЮКОСа уж никак не были бы признаны добросовестными приобретателями: либо непосредственно бандиты и мошенники, либо скупщики затем краденного. Изначально притворная сделка «кредитно-залоговый аукцион» была бы признана ничтожной.

Напомню: подпись непосредственно моя, как зампреда Счетной палаты России, стоит под обращением к Генеральному прокурору еще от 26 августа 1996 года (исх.номер 02-402/04) с требованием выступить в суде с иском в защиту государственных интересов – признать кредитно-залоговые аукционы ничтожными. Основание: 603 млн.долларов государственных бюджетных средств было положено правительством на счета в «уполномоченные» коммерческие банки, после чего правительство «взяло в кредит», по сути, эти самые наши с вами деньги у этих же банков, но уже под залог ключевых стратегических активов России (ЮКОС, Норильский никель, Сибнефть и др.). Подробнее все это описано в изданной еще в 2003-м году моей книге «О бочках меда и ложках дегтя», с приложением документов, включая и упомянутое выше обращение к Генеральному прокурору. Сделка была бы ничтожна, собственность возвращена государству.

Второе. Было бы вынесено частное определение или что-то аналогичное в отношении должностных лиц, предавших государственные интересы и организовавших ограбление страны. Перед следственными органами был бы поставлен вопрос о непризнании срока давности и привлечении к уголовной ответственности всех участников небывало в мире масштабной криминальной махинации. И затем – суд присяжных.

Третье. Аналогичное определение было бы вынесено и в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры, покрывших это преступление, не исполнивших свой долг и тем самым предавших интересы страны – не выступивших на основании материалов Счетной палаты в суде с иском в защиту государственных интересов и требованием признания притворной сделки ничтожной. Иного органа, который был бы вправе (и обязан!) это сделать, не было. Здесь также пришлось бы ставить вопрос о неприменении к преступлению такого масштаба срока давности. Тоже на суд присяжных.

Четвертое. Стоило бы вынести аналогичные частные определения и в отношении высших должностных лиц, образно говоря стиравших следы преступления в последующем, целенаправленно уводивших преступников и выгодоприобретателей от ответственности. В частности, напомню, одни их первых решений, принятых при новом тогда президенте Путине и под его и его команды непосредственным давлением – это были законы о недопустимости привлечения к ответственности бывшего президента, а также о сокращении всего до трех лет сроков исковой давности по сделкам с имуществом. Как раз для того, чтобы тогдашние друзья-олигархи Ходорковский, Абрамович, Потанин и им подобные ни о чем могли не беспокоиться.

Подельников-укрывателей – на суд присяжных.

Пятое. Все организаторы фарса с «Байкалфинангруппой» и им подобными, через махинации с которыми ЮКОС отнимался у прежних бандитов и скупщиков краденного, якобы, в пользу государства, также были бы привлечены к ответственности.

Но и это не все. Я ведь не зря указал выше «якобы, в пользу государства». Посмотрите в реестр: сколько акций Роснефти принадлежит непосредственно России? Удивитесь: ничтожная доля - практически ноль. А где же госпакет? У структуры, которую я никак не могу оценивать иначе, нежели как типичную паразитическую прокладку – у «Роснефтегаза». Это – типичная прокладка между госсобственностью и федеральным бюджетом, в который должны идти дивиденды на госпакет акций. Должны, но идут в прокладку, из которой затем лишь небольшую часть милостиво направляют в бюджет. Сакраментальный вопрос: ради чего прокладка? Очевидно: чтобы не мытьем, так катанием, но дивиденды уводить из бюджета.

Запомнили? Это нам еще пригодится, когда будем обсуждать историю с «выкупом» госпакета акций Сбербанка. А пока шестой пункт нашего гипотетического народного судебного решения по так затянувшемуся делу ЮКОСа.

Шестое. Госпакет акций Роснефти – безусловно вернуть в госсобственность, безо всяких паразитических прокладок. Просто на основании записи в действующей Конституции, что правительство «управляет госсобственностью», а не «организует управление через паразитические прокладки». И к ответственности всех, кто причастен к затянувшейся на полтора десятилетия схеме управления крупнейшей нефтяной компанией через паразитическую прокладку, с уводом в нее дивидендов на госпакет акций. Со взысканием всего ущерба, конфискацией всего имущества… Здесь компетенцию суда присяжных стоило бы расширить.

НЕРАЗМЕННЫЙ ЮКОС

Обращаю внимание: ЮКОС у нас и так уже украли, по сути, дважды.

Первый раз – в ходе притворной сделки 1995-96 гг.

Второй раз – когда формально он, вроде, наш, но дивиденды на госпакет акций полтора десятка лет уводятся мимо бюджета.

Теперь мы должны еще заплатить за него же (у нас украденный, как будто, возвращенный, но не нам) еще 55 млрд. долларов.

Если так пойдет, если будем соглашаться, то почему бы потом не сделать это в третий, в пятый, в десятый раз? Будет у наших властей этакий универсальный инструмент ограбления страны - «неразменный ЮКОС».

СБЕРБАНК – ПРЕДШЕСТВЕННИК РОСНЕФТИ

Но если так можно с ЮКОСом (он же, практически, Роснефть), то почему бы не делать почти то же самое с иными ключевыми госактивами?

Так и делали, причем, еще до изобретения «Роснефтегаза».

Например, Сбербанк – крупнейший и ключевой еще с советских времен банк. Это называется «системообразующий». Контрольный пакет акций – в госсобственности. Но нельзя же допустить, чтобы вся прибыль на госпакет акций шла прямиком в бюджет?

Решение было найдено еще в «лихие девяностые». Под предлогом финансовой специфики актива, госпакет акций Сбербанка был передан Центробанку. Внимание: не продан, не подарен, а передан в управление.

Это было – прямое нарушение Конституции. Еще в бытность мою в Счетной палате мы неоднократно ставили вопрос о том, что по Конституции правительство управляет федеральной собственностью, а не организует управление ею, в том числе, передоверяя управление кому-либо. Но тщетно.

А в чем разница?

Разница очевидна.

Если строго по Конституции, то все дивиденды на госпакет акций должны идти прямиком в бюджет. И маленьким Ванечке и Танечке не придется собирать деньги на операцию через телевизор.

А если передать Центробанку, то дивиденды идут в его доходы. Затем у Центробанка может формироваться прибыль (а бывают и убытки), но даже эту прибыль Центробанк направляет в бюджет не всю, а лишь три четверти (а ранее – и вовсе лишь половину).

Итог: прибыль от госпакета акций Сбербанка наш бюджет, мягко говоря, недополучал. Как долго? Два десятилетия!

То есть, не будет преувеличением, если сказать, что Сбербанк у нас ранее один раз уже украли.

КАК УКРАСТЬ СБЕРБАНК ДВАЖДЫ?

Если бы судили мы – народ – очевидно: госпакет акций Сбербанка вернуть государству – безо всяких разговоров, о том, «Как же это сделать?». Просто – строго в соответствии с Конституцией. А на Центробанк наложить обязательство в течение ряда лет вернуть в бюджет недополученную за двадцать лет прибыль на госпакет акций Сбербанка (оценочно, как минимум, вдвое большую, чем стоимость «выкупаемого» ныне госпакета акций, но, возможно, с корректировкой на учет части, все же переданной в бюджет в составе перечисляемой в бюджет части прибыли Центробанка).

Вопросы? Замечания? Только если о судьбе причастных к этой грандиозной махинации…

Но у властей явно иные задачи, допустим, даже не криминальные.

Допустим, но вот если бы вы задумались, как бы украсть еще раз один раз у нас фактически уже украденный Сбербанк, то что бы вы предложили?

Фантастическая идея: выкупить за государственные деньги госпакет акций Сбербанка у Центробанка – у того самого, который ранее просто попросили эти государственные акции подержать и который и так уже немало нажился на присвоении себе существенной доли наших дивидендов.

Спросите: возможна ли не в «лихие девяностые», а сейчас, в начале 21 века, столь очевидно притворная сделка? Выкуп и так своего у того, кому временно дал подержать…

Правительством в Думу внесен законопроект (и нет сомнений, что будет принят), предполагающий такой притворный выкуп, правда, с фиксацией частичного перевода этих денег в бюджет. Но за вычетом фиксированной суммы, которая в любом случае фактически дарится Центрбанку – 700 млрд.руб.

За что? А просто так. За тяготы необоснованного получения ранее на протяжении двух десятков лет дивидендов на госпакет акций Сбербанка (повторю, оценочно, как минимум, вдвое больше, чем стоимость «выкупаемого» ныне правительством госпакета акций).

А УКРАСТЬ ТОТ ЖЕ СБЕРБАНК ТРИЖДЫ – СЛАБО?

Да нет проблем. Нам же поясняют, что, якобы, все ради того, чтобы таким кратчайшим путем (путешествие из Твери в Москву через Владивосток) «вытащить» деньги из разбухшего «Фонда национального благосостояния» и перевести их в бюджет – «на социальные расходы».

Ну-ну, Конституцию правят – как хотят, без проблем, в прямое нарушение Основ конституционного строя (вводится новая ветвь власти - Госсовет), а пресловутое «бюджетное правило» нарушить – ни-ни? И все под сказки о борьбе за суверенитет – только проголосуйте за президентские поправки…

На самом же деле ларчик просто открывается.

Если бы даже выкупили (уже мошенничество – должны были просто вернуть) как федеральную собственность, то далее собственник – Россия, и дивиденды на госпакет акций куда? Прямиком в федеральный бюджет. А если бы захотели далее приватизировать, то, будьте добры - федеральный закон, включение в госпрограмму приватизации, хоть какое-то публичное обсуждение и публичная же процедура.

Планируется же, судя по внесенному правительством законопроекту, иное – «инвестирование средств Фонда национального благосостояния». Иначе говоря, использование госпакета акций Сбербанка лишь как инструмента вложения средства Фонда. Внимание, подразумевается, ВРЕМЕННОГО вложения.

То есть, госсобственность – Фонд, а его средства – инвестируются, то есть, перекладываются их одного актива в другой. Завтра захочется переложить средства из акций Сбербанка в акции ООО «Прохиндеев и Компания» - нет проблем, сугубо в рамках оперативного управления нашим кристально некоррумпированным правительством средствами Фонда.

А дивиденды? Следить за руками этой власти нам приходится пристально. Если бы в результате «выкупа» дивиденды пошли прямиком в бюджет – это было бы совсем не по-нашему (при этой власти). Строго по логике заявленной схемы, дивиденды на «выкупленный» государством госпакет акций должны будут идти владельцу – Фонду.

А как их потом «вытащить» в бюджет? Ведь потом, опять же, будут делать вид, что «вытащить» невозможно?

А никак – не для того все делается.

Или придумают новую притворную схему.

Например, почему бы правительству ни выкупить за прибыль Фонда национального благосостояния госпакет акций Роснефти у Роснефтегаза? Если можно выкупать и без того свое у Центробанка, то почему бы не отчебучить аналогичное и с Роснефтегазом? И, тем самым, Роснефть/ЮКОС украсть у нас еще раз – уже раз в четвертый?

Источник: https://svpressa.ru/blogs/article/258262/