1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 9
09:55. 15 февраля 2020 173 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Портрет сестер и матери Мироновых
Группа женщин в традиционных народных костюмах
Деревянный двухэтажный дом А.Н. Ляминой
Интерьер комнаты в доме середняка А. И. Лямина
Часть деревянного дома, крытого дранкой
Послепотопные дома -целые “ковчеги” для выживания. Окна только на 2-м этаже, расположены высоко, что также обеспечивало оборону жителей от хищных зверей четвероногих и двуногих зверей. Мой дом- моя крепость. Семья- это Семь Я!!! Чем больше семья, тем больше помощников, добытчиков, легче обеспечить пропитание и выживание и развитие Рода. Передача знаний, умений, навыков, мастерства от одного поколения к другому.
А сейчас можно только погуглить: заброшенные деревни России…