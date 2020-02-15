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1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 9

09:55. 15 февраля 2020 173 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Портрет сестер и матери Мироновых


Во дворе дома А.Н. Ляминой


Вход в избу бедной вдовы


Вход в избу


Группа женщин в традиционных народных костюмах


Деревянный двухэтажный дом А.Н. Ляминой


Зимний пейзаж


Интерьер комнаты в доме середняка А. И. Лямина


Крестьянин на лошади


Крыльцо избы


На реке


Портрет семьи


Придорожный крест с иконой


Сарай


Строящийся деревянный дом


У входа в избу


Хозяйственные постройки


Часть деревянного дома, крытого дранкой


Женщина за прядением


Отдых во время сбора урожая

Источник: https://humus.livejournal.com/7079378.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 549 485
    Мама 15 февраля 2020 в 13:24

    Послепотопные дома -целые “ковчеги” для выживания. Окна только на 2-м этаже, расположены высоко, что также обеспечивало оборону жителей от хищных зверей четвероногих и двуногих зверей. Мой дом- моя крепость. Семья- это Семь Я!!! Чем больше семья, тем больше помощников, добытчиков, легче обеспечить пропитание и выживание и развитие Рода. Передача знаний, умений, навыков, мастерства от одного поколения к другому.
    А сейчас можно только погуглить: заброшенные деревни России…

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