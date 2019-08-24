1925. Уходящая натура Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 1

Ленинградская обл., Тосненский р-он“Беликов Александр Антонович (1883–1941) — фотограф, педагог, географ, краевед. В 1925–1929 гг. принимал участие в ряде научных этнографо-антропологических экспедиций Ленинградского университета, Географического общества СССР, Комиссии по изучению племенного состава населения СССР в Ленинградской области и Карельской АССР. В ходе этих экспедиций им было сделано более тысячи фотографий, запечатлевших традиционную культуру народов этих регионов. Фотографическое наследие А.А. Беликова уникально. Ему удалось зафиксировать уходящие традиции повседневной деревенской жизни, которые с конца 1920-х годов стали быстро изменяться под воздействием индустриализации и коллективизации в СССР”.Крыльцо дома Павловой-БодровойИзба Павловой-БодровойРусская печьВнутренний вид избыБаняКонюшняДом с мезониномДеревянный дом с мезонином АртамоноваДом с мезониномДом с мезониномДом с палисадникомПостройка избыСтроительство домаДва дома на одной усадьбеДвухэтажный дом Барсукова-ТоргашеваДвор с хозяйственными постройками вдовы А.Н. ЛяминойВо дворе домаУборка сена в сарайНа рекеСцена на сельской улицеВид улицы села НикольскоеПортрет вдовы Сергеевой за вязанием чулкаЖенщина в традиционном народном костюмеЖенщина в традиционном народном костюме (вид сзади)Часы с изображением женщины и животныхЧасы, вставленные в картину

Источник: https://humus.livejournal.com/6796333.html