1925. Уходящая натура Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 1
08:47. 24 августа 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ленинградская обл., Тосненский р-он
“Беликов Александр Антонович (1883–1941) — фотограф, педагог, географ, краевед. В 1925–1929 гг. принимал участие в ряде научных этнографо-антропологических экспедиций Ленинградского университета, Географического общества СССР, Комиссии по изучению племенного состава населения СССР в Ленинградской области и Карельской АССР. В ходе этих экспедиций им было сделано более тысячи фотографий, запечатлевших традиционную культуру народов этих регионов. Фотографическое наследие А.А. Беликова уникально. Ему удалось зафиксировать уходящие традиции повседневной деревенской жизни, которые с конца 1920-х годов стали быстро изменяться под воздействием индустриализации и коллективизации в СССР”.
Крыльцо дома Павловой-Бодровой
Изба Павловой-Бодровой
Русская печь
Внутренний вид избы
Баня
Конюшня
Дом с мезонином
Деревянный дом с мезонином Артамонова
Дом с мезонином
Дом с мезонином
Дом с палисадником
Постройка избы
Строительство дома
Два дома на одной усадьбе
Двухэтажный дом Барсукова-Торгашева
Двор с хозяйственными постройками вдовы А.Н. Ляминой
Во дворе дома
Уборка сена в сарай
На реке
Сцена на сельской улице
Вид улицы села Никольское
Портрет вдовы Сергеевой за вязанием чулка
Женщина в традиционном народном костюме
Женщина в традиционном народном костюме (вид сзади)
Часы с изображением женщины и животных
Часы, вставленные в картину