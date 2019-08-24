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1925. Уходящая натура Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 1

08:47. 24 августа 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:


Ленинградская обл., Тосненский р-он

“Беликов Александр Антонович (1883–1941) — фотограф, педагог, географ, краевед. В 1925–1929 гг. принимал участие в ряде научных этнографо-антропологических экспедиций Ленинградского университета, Географического общества СССР, Комиссии по изучению племенного состава населения СССР в Ленинградской области и Карельской АССР. В ходе этих экспедиций им было сделано более тысячи фотографий, запечатлевших традиционную культуру народов этих регионов. Фотографическое наследие А.А. Беликова уникально. Ему удалось зафиксировать уходящие традиции повседневной деревенской жизни, которые с конца 1920-х годов стали быстро изменяться под воздействием индустриализации и коллективизации в СССР”.

Крыльцо дома Павловой-Бодровой


Изба Павловой-Бодровой


Русская печь


Внутренний вид избы


Баня


Конюшня


Дом с мезонином


Деревянный дом с мезонином Артамонова


Дом с мезонином


Дом с мезонином


Дом с палисадником


Постройка избы


Строительство дома


Два дома на одной усадьбе


Двухэтажный дом Барсукова-Торгашева


Двор с хозяйственными постройками вдовы А.Н. Ляминой


Во дворе дома


Уборка сена в сарай


На реке


Сцена на сельской улице


Вид улицы села Никольское


Портрет вдовы Сергеевой за вязанием чулка


Женщина в традиционном народном костюме


Женщина в традиционном народном костюме (вид сзади)


Часы с изображением женщины и животных


Часы, вставленные в картину

Источник: https://humus.livejournal.com/6796333.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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