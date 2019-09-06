1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 3

01. Нищий старик02. Старики03. Группа мужчин и детей около дома04. Девушки за прополкой овощей05. Портрет крестьянина-середняка И.И. Павлова06. Рыбак у рыболовных вершей07. Дом с мезонином зажиточного крестьянина М.Н. Горюнова-Шутова08. Лицевой фасад дома крестьянина-середняка с тремя разными наличниками09. Изба10. Внутренний вид избы11. Внутренний вид бани с предбанником12. Дом с хозяйственными постройками А.Н. Ляминой13. Во дворе14. Двор зимой15. Двор зимой16. Лошади, запряженные в сани17. Жница18. Общий вид церкви19. Три надмогильных памятника конца XVIII – начала XIX вв. с фарфоровыми образками20. Два надмогильных памятника конца XVIII – начала XIX вв21. Медная доска на надмогильном памятнике конца XVIII – начала XIX вв.22. Медная доска на надмогильном памятнике конца XVIII – начала XIX вв23. Демонстрация у избы-читальни «Красный пахарь»

Источник: https://humus.livejournal.com/6817721.html