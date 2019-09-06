1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 3
09:07. 6 сентября 2019 Просмотров - 122 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 1
1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 2
01. Нищий старик
02. Старики
03. Группа мужчин и детей около дома
04. Девушки за прополкой овощей
05. Портрет крестьянина-середняка И.И. Павлова
06. Рыбак у рыболовных вершей
07. Дом с мезонином зажиточного крестьянина М.Н. Горюнова-Шутова
08. Лицевой фасад дома крестьянина-середняка с тремя разными наличниками
09. Изба
10. Внутренний вид избы
11. Внутренний вид бани с предбанником
12. Дом с хозяйственными постройками А.Н. Ляминой
13. Во дворе
14. Двор зимой
15. Двор зимой
16. Лошади, запряженные в сани
17. Жница
18. Общий вид церкви
19. Три надмогильных памятника конца XVIII – начала XIX вв. с фарфоровыми образками
20. Два надмогильных памятника конца XVIII – начала XIX вв
21. Медная доска на надмогильном памятнике конца XVIII – начала XIX вв.
22. Медная доска на надмогильном памятнике конца XVIII – начала XIX вв
23. Демонстрация у избы-читальни «Красный пахарь»
вот оно кастовое общество,сегодня конечно народ смогут одеть в секонхенд,его перепроизводство,но это страшно,это хуже геноцида,там раз -и тебя нету ,а тут живи ,как скот,разве что будут лишать как-то разума,чтоб не чувствовали.
А так да,милые фотографии,натуральные лица,деревня конечно очень большая и богатая ,таких не было много.