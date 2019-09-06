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1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 3

09:07. 6 сентября 2019 Просмотров - 122 Один комментарий Опубликовал:


1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 1
1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 2


01. Нищий старик


02. Старики


03. Группа мужчин и детей около дома


04. Девушки за прополкой овощей


05. Портрет крестьянина-середняка И.И. Павлова


06. Рыбак у рыболовных вершей


07. Дом с мезонином зажиточного крестьянина М.Н. Горюнова-Шутова


08. Лицевой фасад дома крестьянина-середняка с тремя разными наличниками


09. Изба


10. Внутренний вид избы


11. Внутренний вид бани с предбанником


12. Дом с хозяйственными постройками А.Н. Ляминой


13. Во дворе


14. Двор зимой


15. Двор зимой


16. Лошади, запряженные в сани


17. Жница


18. Общий вид церкви


19. Три надмогильных памятника конца XVIII – начала XIX вв. с фарфоровыми образками


20. Два надмогильных памятника конца XVIII – начала XIX вв


21. Медная доска на надмогильном памятнике конца XVIII – начала XIX вв.


22. Медная доска на надмогильном памятнике конца XVIII – начала XIX вв


23. Демонстрация у избы-читальни «Красный пахарь»

Источник: https://humus.livejournal.com/6817721.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3322 2950
    mary 6 сентября 2019 в 9:38

    вот оно кастовое общество,сегодня конечно народ смогут одеть в секонхенд,его перепроизводство,но это страшно,это хуже геноцида,там раз -и тебя нету ,а тут живи ,как скот,разве что будут лишать как-то разума,чтоб не чувствовали.
    А так да,милые фотографии,натуральные лица,деревня конечно очень большая и богатая ,таких не было много.

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