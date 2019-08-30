1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 2
09:57. 30 августа 2019 Просмотров - 184 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 1
01. Пастух с подпаском на главной улице села
02. Старики
03. Старики в картузах (профиль)
04. Старики
05. Старики в профиль
06. Группа детей
07. Женщина за чесанием шерсти
08. Женщина за чесанием шерсти
09. Женщина за окучиванием картофеля
10. Женщины на реке
11. Женщины, черпающие воду
12. Крестьянин за отбивкой косы
13. Рыбак на реке Тосне
14. Полоскание белья
15 Дом семьи Артамоновых
16. Внутренний вид избы
17. Женщина с коромыслом у входа в избу А.И. Лямина
18. Окно с наличником, украшенным резьбой
19. Фасад дома крестьянина-середняка
20. Купол церкви
21. Церковь
22. Церковь
23. Стадо коз у сельского кладбища
24. Сельское кладбище
25. Надмогильные памятники конца XVIII – начала XIX вв. на сельском кладбище
26. Захоронение конца XVIII – начала XIX вв. на сельском кладбище
27. Скворечники на березах
28. Вид улицы села Никольское