Сегодня годовщина варварского уничтожения Дрездена

Ровно 75 лет назад, 13 февраля 1945-го, британская и американская авиация нанесла по Дрездену удар, признанный одним из самых жестоких за всю историю войн. Город практически полностью уничтожили и сожгли — воздушные налеты разрушили 80 процентов зданий.При этом своих постоянных читателей я прошу особое внимание обратить на фотографии последствий, например вот на эту.Почему это важно? А вот почему. Как бомбили Дрезден:"Была разработана тактика, повышающая эффективность ударов. Первая волна самолетов сбрасывала фугасные бомбы, разрушавшие стены и крыши домов, обнажавшие деревянные конструкции. Вторая волна атаковала зажигательными боеприпасами, создающими обширную область сплошных пожаров. На улицах образовывался огненный смерч, температура в котором достигала 1500 градусов. Третья волна вновь сбрасывала фугасы, осложняя работу пожарных и спасателей, добивая полуразрушенные и обгоревшие остовы зданий."Теперь смотрим, сколько было сброшено бомб:"Первыми удар по Дрездену поздно вечером 13-го и ночью 14 февраля нанесли британцы. Почти 800 тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков Avro Lancaster, вылетевших двумя волнами, обрушили на спящий город 1478 тонн фугасных и 1182 тонны зажигательных боеприпасов. Это было ковровое бомбометание, когда удар наносится по площадям, а не по отдельным целям. Под крыльями самолетов вспыхнуло море огня. Днем 14 февраля эстафету приняли американцы: 311 "летающих крепостей" B-17 сбросили на железнодорожные парки и соседние районы Дрездена 771 тонну бомб. На следующий день ВВС США добавили еще 466 тонн смертоносного металла.На этом основная фаза бомбардировок Дрездена завершилась. Однако американцы продолжали налеты. Так, 2 марта 406 бомбардировщиков сбросили 940 тонн фугасных и 141 тонну зажигательных боеприпасов, а 17 апреля 580 B-17 отбомбились 1554 тоннами фугасов и 165 тоннами зажигательных бомб. Всего на город обрушили более полумиллиона авиационных средств поражения, или более семи тысяч тонн боеприпасов."Семь тысяч тонн боеприпасов!!!А теперь вспоминаем аналогичные фотографии городов, которые были разрушены в 19 веке. Те же Бостон, Чикаго и другие города в Северной Америке.Последствия "Великого пожара" в Бостоне в 1872 году.Пожар в Чикаго 1871 годСогласитесь, что последствия весьма сильно отличаются. Последствия интенсивнейших бомабржировок, во время которых было сброшено 7000 тонн боеприпсов, выглядят менее разрушительно, чем последствия якобы простого пожара в Чикаго и Бостоне. Это как?Почему взрывы фугасных боеприпасов вместе с пожаром от зажигательных бомб причинили Дрездену меньший урон, чем просто пожары без дополнительной бомбарировки в Северной Америке? Да, в Бостоне и Чикаго было много деревянных зданий, которые во время пожара сгорают. Но ведь и останков практически полностью разрушенных каменных зданий мы на фотографиях Бостна и Чикаго видим в достаточном количестве. Или в Дрездене в17-19 веках умели строить каменные здания, чтобы они не разрушались от пожаров и бомардировок, а в тех же США в это же время не умели строить каменные здания так, чтобы они не разрушались в хлам от простого пожара? Это как?Вопросы, вопросы, вопросы…P.S. Сразу хочу отемтить, что никаких "ядерных взрывов" ни в Бостоне, ни в Чикаго однозначно не было, поскольку в обоих случаях мы видим на фотографиях помимо полностью разрушенных зданий практически целые здания на заднем плане. При ядерной взрыве такой картинки быть не может. После ядерного взрыва интенсивность разрушения зданий постепенно понижается от полного уничтожения в эпицентре до частичного разрушения и незначительных повреждений по мере удаления от эпицентра. А на фотографиях мы видим резкий переход от практически полного уничтожения к чуть ли не идеальному состоянию задний (3 фото в Бостоне).

Источник: https://mylnikovdm.livejournal.com/338596.html