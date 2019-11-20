Новости Украины и Новороссии 20 ноября 2019
- 13:57 Доцент МПГУ С.А.Засорин на канале Звезда в программе “Специальный репортаж. Украина. Продано!”.
- 12:15 Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма.
- 10:35 Крым глазами Украины.
- 10:27 Азаров о Ющенко и “Евро-2012″.
- 08:26 В Раде обвинили партию «Слуга народа» в «уничтожении» украинской нации.
- 08:12 Американскому подполковнику предлагали стать главой Минобороны Украины.
- 07:19 Зеленский уничтожит Украину, — Кива (ВИДЕО).
- 05:43 Это плохо кончится: шантаж России Украиной по транзиту газа.
- 04:57 Зеленский забыл главный момент, говоря о «возвращении Донбасса».
- 01:54 Забыть слово «сепары» и выплатить пенсии: в СНБО Украины заявили о необходимости смены риторики и отношения к Донбассу.
- 01:27 Начальника снайперов-убийц допросят по делу Майдана.
- 00:30 «Капитуляции не допустим, военные никуда не денутся», — Ярош грозит новым майданом (ВИДЕО).
- 00:14 Слуги раскрыли пасть на Ютуб?.
- Вчера 23:31 Названы шокирующие цифры сокращения населения Украины с начала года.
- Вчера 23:16 Аваков и Йованович: украинский хвост и американская собака.
- Вчера 23:14 Пойди и поговори с Порошенко.
- Вчера 22:35 Небритому Зеленскому, ждущему корабли, посоветовали не мыться до возвращения Донбасса (ВИДЕО).
- Вчера 21:14 Готовы к компромиссам: глава МИД Украины рассказал, чего ждёт от «нормандской встречи».
Доцент МПГУ С.А.Засорин на канале Звезда в программе “Специальный репортаж. Украина. Продано!”
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Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Фото: РИА Новости
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании, передает RT.
АМПУ пообещала, что если в течение полугода не получит ответа от кабмина, то дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж.
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Крым глазами Украины
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Азаров о Ющенко и “Евро-2012″
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В Раде обвинили партию «Слуга народа» в «уничтожении» украинской нации
Он также выразил опасение, что у лидера Украины Владимира Зеленского не хватит опыта для решения ситуации и его «заведут в блуд».
Кива подчеркнул, что продажа земли на Украине сделает жителей страны «рабами».
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Американскому подполковнику предлагали стать главой Минобороны Украины
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Зеленский уничтожит Украину, — Кива (ВИДЕО)
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть желание принести мир в нашу страну, но принесет он только разорение и уничтожение нации.
«Партия („Слуга народа“ — прим. РВ) не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про агрессию России, мы сдаем интересы страны западно-американским партнерам», — сказал Кива.
По его словам, процесс продажи земли сделает жителей страны рабами.
«Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд», — подчеркнул нардеп.
Он также отметил, что не возлагает больших надежд на переговоры в «нормандском формате».
«Я надеюсь, что европейские партнеры помогут Зеленскому выбрать правильную позицию, которая позволит остановить конфликт на Донбассе», — подытожил Кива.
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На видео с 33.20
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Это плохо кончится: шантаж России Украиной по транзиту газа
Украина по-прежнему пытается навязать России свою позицию по газовому транзиту, правда, этот шантаж выглядит, мягко говоря, нелепо. Киев не устраивает, что Москва предложила заключить соглашение всего на год, поэтому настаивает на подписании долгосрочного контракта с Россией с гарантией загрузки украинской ГТС.
Но что уготовила Украина на случай отказа российской стороны пойти на уступки? Хотя, очевидно, что Москва и так больше не будет играть по правилам «незалежной». Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что сейчас страна накопила рекордные запасы угля и газа в хранилищах. Больше походит на блеф, иначе откуда тогда столько недовольства и паники?
Тем более, даже в Европе говорили, что Украина скоро останется с пустой трубой. Да и попытки найти альтернативные источники для заполнения ГТС не сильно убеждают в том, что у Киева и правда есть какие-то большие стратегические запасы. Тем не менее, Оржель уверен, что «незалежная» этой зимой не замерзнет. Однако сами украинцы явно думают иначе.
Но то, что украинские власти живут где-то в параллельной вселенной, понятно уже давно. Кроме того, министр энергетики Украины уверен, что Евросоюз вместе с ними защищает пакетное предложение на 10 лет. Однако Европу мало волнует, получит ли что-то Киев, о чём говорят достигнутые соглашения по «Северному потоку — 2».
Несмотря на это, Оржель решил перейти к глупому шантажу, заявив о намерении прибегнуть к юридическим мерам, если с 1 января Россия продолжит транзит газа в Европу через Украину в случае отсутствия контракта на их условиях.
Тогда это якобы будет считаться контрабандой. Странная логика, если «Северный поток — 2» для того и строится в обход «незалежной», чтобы все эти нелепые выпады прекратились.
Конечно, пока новый газопровод не запущен, вряд ли и Евросоюз поддержит истерику Киева насчёт контрабанды. Ведь газ им всё-таки нужнее, чем возня с истериками. Украина же, видимо, рассчитывает, что Россия, как и раньше, продолжит поставлять критически важные объемы энергоносителей, несмотря на санкции.
Но ведь предупреждение о том, что этому придет конец, было, и не одно. Так что пора менять стратегию поведения, если Украина хочет нормально пережить холодную зиму.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Зеленский забыл главный момент, говоря о «возвращении Донбасса»
Киев на протяжении пяти лет методично делал всё, чтобы Донбасс стал как можно дальше, однако сейчас громче, чем обычно, заявляет, что регион должен вернуться в состав Украины. Правда, мнение нескольких миллионов жителей решили не спрашивать. Но это уже типичная ситуация для украинских властей.
На сегодняшний день дистанция между Украиной и Донбассом просто огромная. Объективно Зеленский ничего не сделал, чтобы сократить это расстояние. Порошенко ввел экономическую блокаду, надеясь, что отрезанные Республики тогда захотят вернуться, однако получил противоположную реакцию. Донбасс теперь продает уголь на российский рынок, откуда «незалежная» всё равно вынуждена покупать.
Попытался ли это исправить Зеленский? Нет, хотя народ и рассчитывал. Он просто перенял все прошлые ошибки, что отразилось на его рейтинге.
Недавно на Украине был общественный опрос, который оценивал рост политических фигур. На первое место украинцы поставили Путина, а на последнем оказался действующий украинский лидер.
Это и есть ключевой момент, о котором Зеленский, видимо, забыл. Он пытается убедить жителей Донбасса вернуться, ничего им при этом не предлагая. Стратегия «просто вернитесь» не работает. Да и кто будет слушать человека, не имеющего высокой позиции в обществе даже внутри своей же страны. Понятно, что Республики в любом случае уже не станут снова частью Украины, но, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось, необходимо менять политический класс.
Были какие-то вбросы про амнистию, но Киев не говорит и даже не рассматривает полное освобождение от уголовной ответственности. Это значит, что кто-то будет арестован, а кто-то нет? Украина лишь укрепляет препятствия на пути возвращения Донбасса, да так, что уже и сами украинцы не верят в громкие обещания Зеленского.
Президент Украины не способен вести диалог с несколькими миллионами человек, зато интересуется мнением жителей Косово. Падение интереса к Зеленскому как к политической фигуре на этом фоне логично, но не для Киева. Поэтому мы и видим деградацию диалога с Донбассом, которая ещё оставит след на всей «незалежной».
Читайте также: Российские войска атаковали позиции ВСУ, — Бутусов
Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Забыть слово «сепары» и выплатить пенсии: в СНБО Украины заявили о необходимости смены риторики и отношения к Донбассу
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Сивохо неожиданно заявил, что для реинтеграции Донбасса власти «незалежной» должны поменять риторику по отношению к мятежному региону.
Сивохо настаивает, что официальному Киеву необходимо поменять понятийный аппарат, сформированный украинской «пропагандой за 5 лет».
«Изменить риторику и перестать использовать штампы: „свои — чужие“, „сепары — укры“. Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения», — утверждает представитель новых властей.
«А реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите, о каких проектах я говорю», — многообещающе анонсировал советник председателя СНБО.
Сергей Сивохо уточнил, что одновременно с этим нужно гармонизировать работу с переселенцами с Донбасса, упростить процедуры прохождения людьми контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и выплатить пенсии всем жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Начальника снайперов-убийц допросят по делу Майдана
Святошинский районный суд допросит председателя Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия в качестве свидетеля по делу об убийствах во время Майдана, рассказали в пресс-службе суда во вторник, 19 ноября.
«21 ноября в 11:30 в помещении суда … состоится судебное заседание по уголовному производству об убийстве людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время по делу продолжается допрос свидетелей, в частности запланирован допрос в качестве свидетеля коменданта Майдана, позже главы СНБО и спикера Рады Андрея Парубия.
Ранее во вторник стало известно, что Парубий и мэр Киева Виталий Кличко не явились в суд на допросы в качестве свидетелей по делу против пятерых бойцов «Беркута», обвиняемых в массовых убийствах в ходе беспорядков Майдане. Тогда председательствующий в деле судья Сергей Дячук рассказал, что Парубий может принять участие в допросе в режиме видеоконференции 21 ноября.
Перед этим появилась информация о приостановке уголовных дел об убийствах Майдане незалежности. Об этом заявил бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
Начальник снайперов-убийц
12 марта 2014 года генерал-майор Александр Якименко, возглавлявший Службу безопасности Украины (СБУ) при президенте Викторе Януковиче, заявил, что расстрелы обеих противоборствующих сторон (сотрудников «Беркута» и гражданских лиц от оппозиции) 20 февраля 2014 года неизвестными снайперами производились из здания «филармонии», которое находилось под полным контролем сил оппозиции и, в частности, так называемого «коменданта Майдана» Андрея Парубия, который после событий 21-22 февраля был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Якименко заявил, что Парубий обладал всеми полномочиями по доступу к оружию на Майдане, и ни один пистолет, а тем более снайперская винтовка не могли быть внесены или вынесены за пределы площади.
Когда начались расстрелы, по словам Якименко, к нему обратились главарь «Правого сектора»* Дмитрий Ярош и лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок с просьбой использовать группу «Альфа» для зачистки зданий от снайперов. Однако для того, чтобы это сделать, нужно было получить согласие так называемого коменданта Майдана Андрея Парубия, иначе представители Майдана начали бы стрелять в спину сотрудникам «Альфы». Якименко запросил согласие Парубия на зачистку зданий от неизвестных снайперов, однако Парубий этому категорически воспрепятствовал.
Согласно заявлению бывшего главы СБУ:
«Выстрелы пошли со здания филармонии. За это здание отвечал комендант Майдана Парубий… С этого здания работали снайперы и работали люди с автоматического оружия 20-го числа».
После победы Майдана Андрей Парубий стал Секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины (27 февраля — 7 августа 2014), а затем был назначен председателем Верховной Рады 8-го созыва.
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*запрещённая в РФ экстремистская организация
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«Капитуляции не допустим, военные никуда не денутся», — Ярош грозит новым майданом (ВИДЕО)
Бывший главарь «Правого сектора»* Дмитрий Ярош объяснил свою позицию накануне встречи в «нормандском формате».
Он назвал «несистемными» заявления украинской власти о планах по «деоккупации» Донбасса.
«Власть эта колеблется, мы видим какое-то желание сделать хорошо, но при всем этом стратегии обороны государства, его защиты, не просматривается», — заявил нацист, добавив, что вне зависимости от того, какие договоренности будут приняты 9 декабря в Париже главами Украины, России, Франции и Германии, «патриоты не допустят капитуляции».
«Несмотря на любое решение власти, капитуляции мы не допустим. Это я могу вам сказать однозначно», — сказал Ярош. Кроме того, он раскритиковал Офис президента за то, что те до сих пор не ввели празднование годовщины Майдана, и порассуждал о перспективах нового переворота, который грозит Украине в случае, если надежды граждан снова не будут оправданы выбранной властью.
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На видео с 12:05
* Запрещенная в России экстремистская группировка
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Слуги раскрыли пасть на Ютуб?
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Названы шокирующие цифры сокращения населения Украины с начала года
Численность наличного населения Украины в течение января-сентября 2019 года уменьшилась на 193,2 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения на Украине на 1 октября 2019 года составляла 41960,0 тысяч человек. Таким образом, за сентябрь население сократилось на 16,2 тыс. человек.
«Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших — 53 роджений», — отмечается в сообщении Госстата.
Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2018 года уменьшилась на 233,2 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность наличного населения на Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.
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Аваков и Йованович: украинский хвост и американская собака
Украинский фактор становится непременной частью внутренней политики США
В свое время Фридрих Ницше сказал: «Если долго всматриваться в бездну, бездна будет всматриваться в тебя». В безднах немецкий философ разбирался неплохо, но ему, скорее всего, и в голову не могло прийти, что его эффектная фраза сможет стать обозначением порядка политического взаимодействия.
А ведь именно это и происходит во взаимоотношениях Вашингтона и Киева. Украинская «бездна» настолько всмотрелась в своего даже не наблюдателя, а сюзерена и создателя, что «туземный» марионеточный киевский режим начал играть все большую роль в политической жизни самих Соединенных Штатах.
Подтверждением этому стали, в частности, прошедшие на днях очередные слушания в Конгрессе США об импичменте Трампа. Напомним, что одной из причин для отстранения президента от управления страной его оппоненты считают допущенные им «превышения своих полномочий» на Украине. В частности, речь идет о сборе в этой стране его представителями компромата на его противников, например, Джо и Хантера Байденов.
В ходе этого мероприятия была допрошена бывшая посланница Америки на Украине Мари Йованович, которой задавал вопросы, главным образом, адвокат Республиканской партии Стив Кастор.
Напомним, что экс-посол США была одной из тех, кто способствовал усилению украинского фактора в американской внутренней политике. И это же ее и сгубило – она была отстранена с занимаемой должности с громким скандалом в результате украинских интриг.
В ходе ее выступления ее попросили рассказать об оскорбительных выпадах главы МВД Украины Арсена Авакова в адрес Трампа. Тогда еще кандидата в президенты Америки он назвал «маргиналом».
«Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским — диагноз опасного маргинала. И опасен он не только для Украины, но и для США», — написал Аваков на своей странице в Facebook.
А после победы Трампа Аваков удалил этот пост. Но потом внезапно вернул назад, как полагают некоторые эксперты, после беседы с некими американскими представителями.
Кастор прямо спросил Йованович, что она думает о высказываниях украинского министра в адрес американского лидера, что вполне можно толковать как вмешательство в дела США.
Но экс-посол буквально ринулась на защиту Авакова, который неоднократно позволял себе выпады в адрес Трампа и до, и после его избрания.
«Да, иногда это происходит в социальных сетях. Но я хотела бы сказать, что министр Аваков был хорошим партнером для Соединенных Штатов. И, как я говорила раньше, он очень практичный человек. И сотрудничает, чтобы выполнить работу», – заявила Йованович.
Самое забавное, что о причине своего теплого отношения к Арсену Авакову бывшая американская посланница открыто говорила раньше.
Так Мари Йованович рассказала, что узнала о попытке личного адвоката президента США Руди Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года от неких «украинских чиновников».
На вопрос, кто же были эти таинственные источники, она вспомнила лишь одно имя – главу МВД Арсена Авакова, который говорил ей о своей «обеспокоенности возможным вовлечением Украины в политику Соединенных Штатов».
Подобные слова циничного интригана, стравливающего официального представителя США на Украине и личного порученца американского президента, решающих поставленные перед ними задачи по реализации интересов Соединенных Штатов, звучат как издевательство. Ведь если действия Авакова не являются «вовлечением в политику США», то что же они такое? Однако, «простодушная» Мари, ничтоже сумняшеся, озучивает их перед американской аудиторией. А так же рассказывает о том, как с подачи того же Авакова отказала в визе США экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину, даже несмотря на настойчивые просьбы представителя Трампа Джулиани.
Глава МВД Украины очень опасался, что, приехав в Америку, Шокин может быть заслушан законодателями этой страны и может озвучить какую либо «ненужную информацию» про Авакова. Например, об его участии в коррупционных схемах или поддержке им неонацистов.
Предлогом для отказа во въезде в США Шокина стали его «коррупционные связи», которые, как Йованович предполагает, у него имеются.
Но самое забавное, что в ходе того же допроса она назвала Украину «коррумпированной страной», руководство которой вовлечено в коррупционные схемы. Однако по ее мнению, это не является препятствием для американской поддержки коррупционеров, поскольку «это отвечает интересам США по сдерживанию России».
Вот такой избирательный подход у американского дипломата – поддержка коррумпированного Авакова отвечает интересам США, а въезд коррупционера Шокина, способного обличить главу украинского МВД, на их территорию – не отвечает.
Тут поневоле приходишь к мысли, что Аваков сумел всерьез заинтересовать американскую посланницу, и она теперь путает, как сказал герой «Кавказской пленницы», «свою личную шерсть с государственной».
Впрочем, по всей видимости, она брала не только с шефа МВД. Во всяком случае, на вопрос республиканцев о фактической поддержки руководством Украины в ходе американской президентской кампании 2016 года Хиллари Клинтон, Йованович сказала, «что из массовых отдельных случаев вовсе не вырисовывается систематическая работа украинских властей против одной кандидатуры (то есть – Трампа)». Добавив, что не Украина, а Россия вмешивалась в американские выборы.
Впрочем, было бы неправильным полагать, что проблема только в том, что недалекую и жадную женщину, оказавшуюся на посту посла США, купили «туземные князьки», что она отозвана, и вопрос закрыт. Нет, практически все американские представители и кураторы, работающие на Украине, включаются в коррупционные схемы этой страны. Это и семейство Байденов, и бывший спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, опустившийся до уровня «подтанцовки» в предвыборном «чесе» Порошенко, экс-советник госсекретаря Майкл Маккинли, выступивший дуэтом с Йованович, и многие другие.
«Внешнеполитическая служба за несколько прошлых лет претерпела деградацию, поскольку несостоятельность руководства Государственного департамента противостоять внешним и коррумпированным интересам, очевидно, привела к ломке нашей политики на украинском направлении», – подчеркнула Йованович, и с этим утверждением, действительно, не поспоришь.
Однако при этом она призывает руководствоваться старым принципом «для друзей –все, для врагов- закон». Так, например, она прямо заявляет, что хотя работа Хантера Байдена с украинской газовой компанией действительно представляет собой конфликт интересов, но не требует антикоррупционного расследования. Поскольку Байден «проводил политику США» такой, какой ее видит сама Йованович. Но дело в том, что американо-украинские коррупционные схемы не локализируются на территории Украины – они тянутся и в США, и становятся важным аспектом внутриполитической борьбы. В результате чего, уже сами американские политики оказываются в зависимости от своих украинских «марионеток». Украинский хвост вертит американской собакой.
Сергей Спиридонов
https://asd.news/articles/persony/avakov-i-yovanovich-ukrainskiy-khvost-i-amerikanskaya-sobaka/ – цинк
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Пойди и поговори с Порошенко
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Небритому Зеленскому, ждущему корабли, посоветовали не мыться до возвращения Донбасса (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не бриться до прибытия в порт Одессы военных кораблей, задержанных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
«Я хочу извиниться, что небритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово… — „забобоны“ (суеверия — РВ). Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Такой есть „забобон“. Знаете: сейчас я жду корабли — корабли вернутся, тогда побреюсь», — сказал Зеленский.
Публицист Сергей Савчук, комментируя слова украинского президента, предложил ему отказаться и от других гигиенических процедур.
«Предлагаю не останавливаться. Можно ещё не мыться до возвращения Донбасса и не вытирать жопу до возвращения Крыма», — написал он на своей странице в соцсети.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Готовы к компромиссам: глава МИД Украины рассказал, чего ждёт от «нормандской встречи»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе по результатам встречи «Нормандской четверки».
«Надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда состоялась последняя встреча в “нормандском формате”», — сказал он на совместной с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции.
Пристайко отметил, что Украина готова пойти на разумный компромисс ради мирного разрешения конфликта.
«Украинская делегация едет в Париж с открытыми идеями, мы готовы к разумному компромиссу, чтобы привести домой прогресс, к которому так давно стремимся», — резюмировал министр.
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