Новости Украины и Новороссии 20 ноября 2019

Украина по-прежнему пытается навязать России свою позицию по газовому транзиту, правда, этот шантаж выглядит, мягко говоря, нелепо. Киев не устраивает, что Москва предложила заключить соглашение всего на год, поэтому настаивает на подписании долгосрочного контракта с Россией с гарантией загрузки украинской ГТС.

Но что уготовила Украина на случай отказа российской стороны пойти на уступки? Хотя, очевидно, что Москва и так больше не будет играть по правилам «незалежной». Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что сейчас страна накопила рекордные запасы угля и газа в хранилищах. Больше походит на блеф, иначе откуда тогда столько недовольства и паники?

Тем более, даже в Европе говорили, что Украина скоро останется с пустой трубой. Да и попытки найти альтернативные источники для заполнения ГТС не сильно убеждают в том, что у Киева и правда есть какие-то большие стратегические запасы. Тем не менее, Оржель уверен, что «незалежная» этой зимой не замерзнет. Однако сами украинцы явно думают иначе.

Но то, что украинские власти живут где-то в параллельной вселенной, понятно уже давно. Кроме того, министр энергетики Украины уверен, что Евросоюз вместе с ними защищает пакетное предложение на 10 лет. Однако Европу мало волнует, получит ли что-то Киев, о чём говорят достигнутые соглашения по «Северному потоку — 2».

Несмотря на это, Оржель решил перейти к глупому шантажу, заявив о намерении прибегнуть к юридическим мерам, если с 1 января Россия продолжит транзит газа в Европу через Украину в случае отсутствия контракта на их условиях.

Тогда это якобы будет считаться контрабандой. Странная логика, если «Северный поток — 2» для того и строится в обход «незалежной», чтобы все эти нелепые выпады прекратились.

Конечно, пока новый газопровод не запущен, вряд ли и Евросоюз поддержит истерику Киева насчёт контрабанды. Ведь газ им всё-таки нужнее, чем возня с истериками. Украина же, видимо, рассчитывает, что Россия, как и раньше, продолжит поставлять критически важные объемы энергоносителей, несмотря на санкции.

Но ведь предупреждение о том, что этому придет конец, было, и не одно. Так что пора менять стратегию поведения, если Украина хочет нормально пережить холодную зиму.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»