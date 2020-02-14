Огни Дрездена: была ли необходимость в уничтожении города в конце войны

Источник: Известия @ Алексей Исаев, Владислав Шурыгин

75 лет назад союзническая авиация стерла с лица Земли один из главных культурных центров Германии

75 лет назад авиация Британской империи и Соединенных Штатов Америки нанесла массированный удар по городу Дрездену. За несколько дней бомбардировок, проходивших с 13 по 15 февраля 1945 года, историческая часть города была полностью уничтожена. Число жертв среди мирного населения исчисляется десятками, если не сотнями тысяч — споры об этом идут до сих пор. Как не прекращаются и дискуссии о том, что стало поводом для авиаударов: была ли это военная необходимость, или союзники мстили за бомбардировки Великобритании и массированные немецкие атаки ракетами ФАУ-1 и ФАУ-2? В годовщину налета на столицу Саксонии военный историк Алексей Исаев и публицист Владислав Шурыгин отвечают на острые вопросы, связанные с событиями 75-летней давности.

Алексей Исаев, военный историк:

Оценки массированных ударов англо-американской авиации по Дрездену в середине февраля 1945 года разнятся от «правильно сделали» до «бессмысленного варварства».

Относительно законности Дрездена как военной цели сомнений не возникает — город являлся узлом железных дорог, и в нем работали предприятия военного назначения. Надо сказать, что в американских официальных документах прослеживается отчетливое желание переложить часть ответственности за бомбардировку на СССР. Незадолго до авиаудара прошла Ялтинская конференция, на которой советская сторона не возражала относительно возможностей ударов с воздуха по дорожной сети Германии.

Действительно, после обвала фронта в Польше немцы перебрасывали на восток войска с запада. Однако запроса ударов именно по Дрездену с советской стороны не было. Эту версию ставит под сомнение и тот факт, что план удара по городу был подготовлен английским Бомбардировочным командованием к 27 января 1945-го — за несколько дней до открытия Ялтинской конференции. К тому же к середине февраля перевозки войск были уже почти закончены. Снятые из Эльзаса немецкие части вели бои на Восточном фронте на берегах Одера.

Из работавших на вермахт можно назвать дрезденские заводы оптики и авиационных приборов. Их значение было невелико? Да, но и Дрезден по сравнению с другими немецкими городами получил умеренную дозу бомб союзников: суммарно 7,1 тыс. тонн с английских и американских самолетов. Для сравнения, на Берлин в общей сумме сбросили 67,6 тыс. тонн, на Кельн — 44,9 тыс., на Гамбург 39,7 тыс., на промышленный Эссен — 37,9 тыс. тонн. Собственно, самым близким аналогом атаки на Дрезден является бомбардировка Гамбурга летом 1943-го. Налет на Дрезден был осуществлен силами 722 тяжелых бомбардировщиков, Гамбург в ночь с 24 на 25 июля 1943 года атаковали 740 английских самолетов.

ВВС США задействовали в налетах на Дрезден 316 бомбардировщиков днем 14 февраля и 211 — 15 февраля 1945-го. Для сравнения, в атаках на Нюрнберг несколькими днями позднее, 21 февраля, участвовали почти 1 200 американских тяжелых бомбардировщиков. Нельзя сказать, что Дрезден как-то выделяется в череде налетов. Скорее наоборот. Хотя и местью за разрушенный в 1940-м английский город Ковентри на общем фоне он также не выглядит.

Что же являлось целью налетов союзников? Формальный ответ — «железнодорожные объекты и фабрики». Реальный заключается в том, что командование обозначило авиасоединениям цель как «центр Дрездена». Именно это было точкой прицеливания для крупных масс бомбардировщиков. Тогда авиация использовала несовершенные радиолокационные станции, которые устанавливались на самолеты, поэтому удары наносились по цели типа «город». Причем англичане бомбили по радару ночью, а американцы днем — вслепую в виду плохих погодных условий и низкой облачности.

Первыми Дрезден в ночь с 13 на 14 февраля атаковали англичане. Уже около десяти вечера в городе бушевал настоящий огненный шторм. Это явление, когда движение масс воздуха от множества пожаров порождает вихри пламени, пожирающие всё на своем пути. Днем 14 и 15 февраля город бомбили американцы — результаты обозначили как «удовлетворительные».

Парадокс в том, что в железнодорожные объекты всё же попали, и восстановление функционирования Дрездена как транспортного узла потребовало две недели круглосуточных работ (в основном силами военнопленных).

Человеческие потери в Дрездене часто пытаются исчислять в сотнях тысяч. Однако реальное число жертв среди гражданского населения вряд ли превысило 25 тыс. человек, 2 тыс. были серьезно ранены. Кремированы (на одной из городских площадей — жутко, но факт) или похоронены были около 18 тыс. дрезденцев. Тысячи неучтенных трупов осталось под развалинами.

В военной истории Дрезден стал одним из примеров разрушительной мощи авиации Второй мировой. Самым, наверное, известным, но всё же не самым крупным.

Владислав Шурыгин, публицист:

До сих пор нет общего мнения относительно числа погибших в ходе массированной бомбардировки Дрездена британской и американской авиацией 13–15 февраля 1945 года. Разброс цифр огромный — от 200 тыс., о которых заявляла немецкая сторона после налета, до 25 тыс., названное в 2008 году комиссией из 13 немецких историков, работавших по заказу муниципалитета Дрездена. Многие военные историки считают эту цифру заниженной в угоду выстраиваемым Германией «особым» отношениям с США и Англией, в которых варварские бомбежки немецких городов в годы Второй мировой остаются очень болезненной темой.

Чуть проще с оценкой материальных потерь. Согласно отчету дрезденской полиции, составленному вскоре после налетов, в городе сгорело 12 тыс. зданий. В отчете сообщалось, что было разрушено «24 банка, 26 зданий страховых компаний, 31 торговая лавка, 6470 магазинов, 640 складов, 256 торговых залов, 31 гостиница, 26 трактиров, 63 административных здания, три театра, 18 кинотеатров, 11 церквей, 60 часовен, 50 культурно-исторических зданий, 19 больниц (включая вспомогательные и частные клиники), 39 школ, пять консульств, один зоологический сад, одна водопроводная станция, одно железнодорожное депо, 19 почтамтов, четыре трамвайных депо, 19 судов и барж».

Список пораженных военных целей куда скромнее: командный пункт во дворце Taschenberg, 19 военных госпиталей и несколько десятков военных учреждений. Также был нанесен ущерб почти 200 заводам и мастерским.

Военные историки не ставят под сомнение правомерность воздушного удара по Дрездену. Это был крупный транспортный узел, через который осуществлялся отвод немецких войск из Польши. Здесь же находились крупные заводы и мануфактуры германского ВПК. На 110 предприятиях города, занятых производством военной продукции, трудилось около 50 тыс. человек. Воздушная атака такого центра в масштабах и правилах Второй мировой была обычным событием. Но при погружении в детали начинают появляться нюансы.

Во-первых, хорошо известно, что Дрезден к этому моменту был одним из центров, где накапливались беженцы. Немцам казалось, что особый культурный статус города, где было сосредоточено множество культурных и исторических ценностей и реликвий, а также отсутствие крупных военных объектов станет гарантией гуманного отношения союзников. Поэтому и ПВО Дрездена была существенно слабее, чем других промышленных и стратегических центров Германии.

Во-вторых, разведка так и не выявила нахождения в городе крупных отступающих военных соединений, что подтвердили и результаты бомбежки. Каких-либо серьезных потерь вермахт здесь не понес. И даже никем не оспариваемое транспортное значение города представляется преувеличенным. После удара аналогичные узлы Герлиц, Бауцен и Вайсвассер приняли на себя нагрузку Дрездена.

В-третьих, как сегодня уже хорошо известно, удар имел и серьезное пропагандистское содержание. Британское командование, отдавая приказ о бомбардировке города, обосновывало его ещё и тем, что англичанам и американцам необходимо продемонстрировать свою реальную помощь наступающим советским войскам «и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны королевские ВВС».

Еще больше вопросов возникает, когда начинаешь изучать детали налета. Ни о каком прицельном бомбометании и точных ударах по военным объектам речи не шло. Первая волна британских самолетов бомбила город, используя в качестве ориентира точку роспуска над его центром — стадион.

Зрелище последствий ударов было настолько апокалипсическим, что даже летчики были поражены: «Фантастический свет вокруг становился всё ярче, когда мы приближались к цели. На высоте 6000 метров мы могли различить в неземном ярком сиянии детали местности, которые никогда до этого не видели; впервые за время множества операций мне стало жаль жителей, находящихся внизу».

«…Признаюсь, я бросил взгляд вниз, когда бомбы падали, и своими глазами увидел шокирующую панораму города, полыхающего от одного конца до другого. Виден был густой дым, относимый ветром от Дрездена. Открывалась панорама ярко сверкавшего города. Первой реакцией была потрясшая меня мысль о совпадении происходившей внизу бойни с предостережениями евангелистов на проповедях перед войной», — писал ещё один участник атаки.

Всё это ставит под большое сомнение версию военной необходимости уничтожения Дрездена. Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс и бывший редактор The Times Саймон Дженкинс считают бомбардировки военным преступлением. Американский журналист и литературный критик Кристофер Хитченс пошел дальше. По его мнению, бомбардировки многих немецких городов проводились исключительно для того, чтобы новые экипажи самолетов могли отработать практику бомбометания. По его мнению, «союзники сжигали немецкие города в 1944–1945 годах только потому, что в состоянии были это сделать».

Вообще, тема «мести» немцам за бомбардировки Лондона и других городов очень щекотлива и неудобна в сегодняшней европейской историографии, которая изо всех сил старается обойти все острые углы, мешающие пышным бокам «единой Европы». Есть официальная точка зрения — «военная необходимость» — и ею стараются прикрыть всю тему варварских бомбардировок Германии в 1944–1945 годах. Но из-под этого идеологического покрывала упорно вылезают факты, которые не вписываются в удобную всем версию. Например, бомбардировки Вюрцбурга, Хильдесхайма, Падерборна, Пфорцгейма и многих других городов, не имевших никакого военного значения и уничтоженных вслед за Дрезденом такими же авиаударами.

Источник: https://nstarikov.ru/ogni-drezdena-byla-li-neobhodimost-v-unichtozhenii-goroda-v-konce-vojny-113098