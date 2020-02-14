Полевое воздействие телефонов.
Без комментариев.
С помошью аппаратно-программного комплекса ГРВ-Камера мы провели исследование влияния мобильного телефона на биополе человека.
1.Биополе человека в исходном состоянии. Так выглядит биополе относительно здорового человека.
2.Состояние во время звонка по телефону
Источник: https://digitall-angell.livejournal.com/461138.html
Все понятно, не нужен русскому человеку телефон, экологически чистые землянки, черви для еды и снег топить для питья. Но не надо нас маленьких дурачить, мы знаем что на санях тяжело из новгорода до самары письмо везти. К чему все ваши дебильные испытания?
Психологи говорят, что звонок мобильного телефона в вашем кармане – уже стресс до момента, когда Вы увидите, кто звонит, как минимум. Уж молчу о ночных звонках. И не зря в инструкциях моб. тлф указан SAR.
Поломай не пользуйся.
Не запрещено.
В идеале уходи в монастырь.
Там хорошо.
Очень вредно вставать утром на работу, лично испытано… не советую, отдохните до обеда потом часок на ящике и сон ну часа на три и полдник, потом прогулка и ужин, ну с женой полежать немного и сон, поверьте даже если вы привяжете к уху телефон проживете дольше японских вытиранов
Обычно подумаю о человеке и он звонит или человек обо мне подумал и меня тянет позвонить ему. Не было бы телефонов, общались бы телепатически.
Фикли, сплошная физика. Мощность микроволновки 800 Ватт, мощность передатчика мобилки примерно 1 Вт. Где спрятаны еще 796 телефонов? Заказчики данных видео – производители наклеек для защиты от излучения сотовых.
С рудой еще смешнее: намагничивание от вызова телефона, если бы оно было, выглядело бы как волновое. Тут же явное воздействие постоянного магнита расположенного над кучкой или под столом, выключаемое не отключением телефона, а волшебным словом “Пока!”.
Кот, это Ваш уровень?
Вы ещё и глупы. Речь о частоте GSM диапазона.