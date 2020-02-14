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Полевое воздействие телефонов.

21:14. 14 февраля 2020 384 просмотра 7 коммент. Опубликовал:

Без комментариев.

С помошью аппаратно-программного комплекса ГРВ-Камера мы провели исследование влияния мобильного телефона на биополе человека.

RT_pic1

1.Биополе человека в исходном состоянии. Так выглядит биополе относительно здорового человека.

Биополе человека во время звонка по мобильному телефону.

2.Состояние во время звонка по телефону 

Источник: https://digitall-angell.livejournal.com/461138.html

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 658 378
    Вячеслав 14 февраля 2020 в 21:24

    Все понятно, не нужен русскому человеку телефон, экологически чистые землянки, черви для еды и снег топить для питья. Но не надо нас маленьких дурачить, мы знаем что на санях тяжело из новгорода до самары письмо везти. К чему все ваши дебильные испытания?

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    0
    • 8175 7485
      жора шаповВячеслав 14 февраля 2020 в 21:42

      Психологи говорят, что звонок мобильного телефона в вашем кармане – уже стресс до момента, когда Вы увидите, кто звонит, как минимум. Уж молчу о ночных звонках. И не зря в инструкциях моб. тлф указан SAR.

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      2
      • 14434 1020
        ХОХОЛжора шапов 14 февраля 2020 в 21:47

        Поломай не пользуйся.
        Не запрещено.
        В идеале уходи в монастырь.
        Там хорошо.

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        0
      • 658 378
        Вячеславжора шапов 14 февраля 2020 в 21:53

        Очень вредно вставать утром на работу, лично испытано… не советую, отдохните до обеда потом часок на ящике и сон ну часа на три и полдник, потом прогулка и ужин, ну с женой полежать немного и сон, поверьте даже если вы привяжете к уху телефон проживете дольше японских вытиранов

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        0
  • 1829 1061
    Моль 14 февраля 2020 в 21:52

    Обычно подумаю о человеке и он звонит или человек обо мне подумал и меня тянет позвонить ему. Не было бы телефонов, общались бы телепатически.

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  • 3050 2558
    Женечка 14 февраля 2020 в 23:16

    Фикли, сплошная физика. Мощность микроволновки 800 Ватт, мощность передатчика мобилки примерно 1 Вт. Где спрятаны еще 796 телефонов? Заказчики данных видео – производители наклеек для защиты от излучения сотовых.
    С рудой еще смешнее: намагничивание от вызова телефона, если бы оно было, выглядело бы как волновое. Тут же явное воздействие постоянного магнита расположенного над кучкой или под столом, выключаемое не отключением телефона, а волшебным словом “Пока!”.
    Кот, это Ваш уровень?

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