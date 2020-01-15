Волновая экология: установление существования.

1. Природа явления.

1.1 Известны эксперименты Дзян Каньдженя ( с 1957г. в КНР, с 70-х годов в СССР).

Цель экспериментов – изучить возможность передачи информации от организма к организму с помощью электромагнитных волн.

Каньджень создал экспериментальную установку, состоящую из камеры с приёмными антеннами, камеры с передающими антеннами и между ними широкополосного усилителя СВЧ - диапазона. В камеру с приёмными антеннами помещались взрослые живые организмы, в камеру с передающими – развивающиеся. В результате получены гибриды животных и растения – химеры: куро-утки, цыплята с человеческими волосами вместо перьев, кукуруза, из початков которой торчали колосья пшеницы ит.п..

Несомненно, что главную роль в трансляции супергенетической информации сыграли электромагнитные волны в СВЧ - диапазоне. Тем не менее, следует отметить, что результаты экспериментов на установке Каньдженя, также как результаты сходных экспериментов полученные на более совершенной установке в Институте Квантовой Генетики, не прогнозируемы ни по привнесённым трансгенетическим признакам, ни по степени проявления этих признаков, что явно говорит о недостаточной информативности сигнала, связанной как с ограниченностью диапазона аппаратуры, так и с линейным способом усиления и передачи.

1.2. Известны работы под руководством академика В.П. Казначеева, в результате которых обнаружено явление получившее название «Зеркальный цитопатический эффект» .

Культура микроорганизмов разделялась перегородкой прозрачной для электромагнитного излучения УФ - диапазона. Затем с одной стороны перегородки микроорганизмы убивали ядовитым веществом. При этом значительная часть микроорганизмов с другой стороны также гибла.

Вывод авторов – передача сигнала происходила в УФ - диапазоне электромагнитных волн.

1.3. Известен эксперимент по инкубации лягушачьей икры в камере из пермаллоя, проведенный в Институте Квантовой Генетики под руководством д.б.н. П.П. Гаряева.



Если при сходных условиях, без экрана, развитие прошло до стадии взрослых лягушек, то за экраном, до взрослой особи не развилась ни одна икринка.

Вывод авторов: не вся информация хранится в геноме, часть её поступает извне.

В данном случае, возможно, в отличие от авторской трактовки, проявление и других факторов. Например – отсутствие естественного электромагнитного фона. Поскольку известны эксперименты с крысами, когда животные, в аналогично экранированной камере, уже через несколько часов начинали проявлять беспокойство и чрезмерную агрессивность, что свидетельствует о неблагоприятной для них обстановке. Хотя для группы взрослых особей отсутствие потока внешней информации несколько часов не может быть критичным.

1.4. Известны эксперименты группы П.П. Гаряева с разработанными ими генераторами солитонных полей Ферми-Паста-Улама ( ФПУ ).

Сообщалось, что продемонстрирована возможность, с помощью генератора ФПУ, который конвертирует вводимые в него оператором речевые алгоритмы в модулированные солитонные поля, влиять на процессы в живых организмах, так как генетический аппарат воспринимает поля генератора как свои собственные и поступает в соответствии с введенным алгоритмом.

При этом чрезвычайно существенным является то, что человек-оператор, который формирует вербальные коды, должен стоять на определённой ступени духовного развития и уметь модифицировать своё сознание ( входить в ИСС ).

Из особенности эксперимента, отмеченной авторами как «чрезвычайно существенная», следует, что кроме полей генератора ФПУ, прямую трансляцию сигнала осуществлял сам оператор находясь в ИСС. Для специалиста, не будет новым вывод из вышеизложенного о том, что биологические сигналы имеют голографическую структуру в самом широком понимании: не только по признаку кодировки в системе одного носителя, но и в смысле использования всех возможных способов передачи информации.



Естественно, основную роль играют электромагнитно-волновые взаимодействия, так как количество информации при этом способе передачи, несравнимо больше, чем в других известных случаях. Но и при этом способе, как показывают эксперименты Дзян Каньдженя, этого совершенно недостаточно для получения однозначных результатов, которые вообще удалось получить только благодаря голографичности и фрактальности сигнала, что даёт возможность организму декодировать информацию по её части, благодаря конформности структуры сигнала и биологических систем приёма-передачи в основе которых лежит интегральный вещественно-волновой геном, а в состав входит весь организм.



Поскольку структуры генома одновременно являются и приёмо-передатчиками и носителями информации, то целенаправленное возбуждение отдельных его звеньев внешним безинформационным воздействием будет равносильно передаче значимой информации. Отсутствие или недостаточность такого возбуждения неизбежно повлекут результат полученный в эксперименте 1.3..

Исходя из того, что геном является приёмо-передающей системой, следует считать, что эта система должна обладать конечными физическими параметрами: чувствительностью, которая должна подстраиваться в некоторых пределах системой сходной с АРУ, добротностью, избирательностью ит.д..



Следовательно, если параметры волнового фона не укладываются в эти характеристики или являются инверсными частотным параметрам нормального функционирования генома, они неизбежно будут оказывать деструктивное влияние, провоцируя сбои в его работе, что может привести к общему сбою процессов и гибели организма.

Таким образом, вышеприведенные заключения, сделанные исходя из экспериментальных данных, устанавливают возможность значительного влияния на живые организмы окружающей электромагнитной и акустической волновой обстановки, а также возможные механизмы этого влияния.

2. Влияние на биологические объекты электромагнитных

излучений в зависимости от длины волны.

Для начала, обратимся к статье А. Праушкина « BIP-интерпретация пространственно-временных параметров некоторых объектов традиционной физической реальности», С.Пб., AIRES, 2000г.. Статья в присоединённом файле.

Несомненно, выявлена существующая корреляция между длинами волн биологически активных электромагнитных излучений (БАЭМИ), которая в общем виде выражается соотношением 2.1.



Однако, трактовка отклонения истинных значений физических параметров от предлагаемых теорией как результат мутации Планетарного Генома или деградации пространственно-временного континуума представляется искусственной.

Тем не менее, если те же исходные данные свести в таблицу ( табл.1, графа 1 ) и далее, используя соотношение ( 2.1) свести все значения длин волн в один диапазон, например 530 -580 нм , а также, исходя из выводов по разделу 1, найти инверсные по влиянию на процессы длины волн, используя приближённое соотношение 2.2, то по результатам можно построить спектрограмму рис. 2.1, где отрезками отложенными вверх обозначены положительно влияющие на процессы длины волн, а отрезками отложенными вниз – влияющие отрицательно.



Спектрограмма наглядно демонстрирует существование зависимости ( 2.1 ) в виде периодической функции, определяющей характер влияния электромагнитного излучения на процессы в биологическом объекте в зависимости от длины волны или частоты.

Центр положительного полупериода в избранном для сравнения диапазоне лежит в интервале 546-546,7 нм, центр отрицательного 567,4-568,1 нм.



Достаточно любопытным является тот факт, что если обработать по методике предложенной в приложении 4, имеющие значение размеры 13-ти крупнейших пирамид Египта, свести полученные данные в таблицу 2.2 и на основании её построить спектрограмму Рис.2.2. то полученное среднеарифметическое значение длинны волны для центров диапазонов будет 546,38 нм и 567,78 нм. Отклонение от ранее полученного результата столь незначительно, что вероятность случайного совпадения практически исключена.

При сравнении спектрограмм Рис. 2.1 и Рис. 2.2, заметно различие в характере распределения частот. Если на Рис. 2.2 они тяготеют к центру диапазона, то на рис. 2.1 имеются два максимума плотности в районе 539 и 550нм. Такое явление, по всей видимости, связанно с адаптацией живых организмов к влиянию второй линейной гармоники.

Если первая гармоника на спектрограмме будет находиться в районе 550нм, то приведенная длина волны второй гармоники будет около 539нм. Таким образом, можно выделить два типа наиболее выраженных максимумов длин волн влияющих на биологические процессы: максимумы первой гармоники и максимумы второй гармоники.



Совместим в одном графике Рис. 2,3, графики Рис. 4,5,6 и 7. Там же отметим фиксированные частоты из таблицы 2.1. Полупериоды положительно и отрицательно влияющих длин волн условно изобразим в виде синусоиды. Учитывая известное влияние на живые организмы электромагнитных излучений видимой части спектра в жёлто-красном и сине-голубом диапазонах, будет справедливым изобразить ещё одну синусоиду охватывающую девять полупериодов функции ( 2.1 ).



Как видно, диапазон чувствительности зрения человека укладывается в 9 полных периодов функции ( 2.1 ) или в один период большой синусоиды. Он имеет не 7, а 9 выделяемых цветовых полос: присутствует ещё крайне красный (КК) и крайне фиолетовый (КФ) цвета.

Полученная графическая зависимость в прямоугольных координатах наглядна, но неудобна в использовании и не даёт возможности оперативно оценить взаимодействие фрактальных и линейных гармоник. Более удобным будет представить её в полярных координатах в виде функции 2.3.

График функции ( 2.3 ) на Рис.2.4. Весь диапазон 360 градусов разделён на 18 секторов по 20 градусов. 9 секторов содержат значения длин волн, в общем случае, благоприятно влияющих на процессы в живых организмах-эукариотах, 9 секторов содержат значения длин волн с инверсным влиянием.

Характер воздействия электромагнитных излучений, значения длин волн которых находятся на луче проведенном из центра координат одинаков, а интенсивность воздействия различна и при той же напряжённости поля возрастает с уменьшением длины волны (увеличением частоты). Взаиморасположение линейных гармоник в полярной системе координат фиксировано, что позволяет, при использовании шаблона розы гармоник, оперативно оценивать возможное их влияние при конструировании пассивных резонаторов предназначенных для воздействия на живые объекты (Рис. 2.6).

Совместно проанализировав графики Рис. 2.3 и Рис. 2.4, можно обнаружить ряд любопытных деталей:



1. Зелёный максимум в спектрах отражения живых организмов вызван невозможностью стабильного функционирования биосистемы с использованием этого диапазона волн, так как в линейном пассивном резонаторе, на него настроенном, могут возникать резонансы соответствующие 2-ой гармонике находящейся в более активной зоне и их влияние на процесс будет непрогнозируемым.



2. Совпадение с зелёным диапазоном, максимума чувствительности зрения, смещенного так, что большинство гармоник попали в сектора положительно влияющих длин волн (Рис 2.6), является выработанным в процессе эволюции и позволяет максимально эффективно отличать живое от неживого, тем самым, способствуя выживанию.



3. Ночной максимум зрения в УФ диапазоне, λ=344 нм. По графику Рис. 2.4 находится в положительном красном секторе. В 1980г., в ЦНИИ радиоэлектроники проводились замеры излучений человеческого организма. Было установлено наличие электрического поля с частотой ниже 10гц, ИК и СВЧ излучения 8-14мкм и 18-330мм. Центр ИК - диапазона 8-14мкм =11мкм, соответствует красному сектору

Рис.2.4, его пятая высшая фрактальная гармоника с длиной волны 344 нм совпадает с УФ максимумом ночного зрения.

Подтверждённого объяснения этому нет, вероятное же будет следующим:

Излучение в ближнем ИК - диапазоне у живых организмов не интенсивно, так как характерно для объектов с гораздо более высокой температурой, поэтому, несмотря на то, что фиксировать его проще, фоточувствительные органы живых существ, там где это необходимо, больше ориентированы на приспособление к приёму ИК излучений дальнего диапазона, характерного для спектра излучения живых организмов. Но приём излучений в дальнем ИК - диапазоне сложен, ввиду их большой проникающей способности, поэтому, как правило, такая способность идёт в ущерб качеству: теряется информативность зрения, возможность восприятия цветов, разрешающая способность ит.д.. В общем, такое приспособление характерно для относительно невысоко развитых живых организмов.

Органы же зрения человека способны качественно воспринимать огромное количество информации. При этом, система её обработки, включена в общий, достаточно совершенный комплекс. Вероятно поэтому, более результативным приспособлением, оказалось, фиксировать гармонику излучения в УФ диапазоне, а затем достраивать сигнал за счёт голографичности восприятия.



4. Возвращаясь к главе 1, пункт 1.2, а также, к графику рис.4, нельзя не обратить внимание на любопытную деталь: график эффективности бактерицидного излучения рис.4 имеет выраженный максимум 253,7нм, а затем, с уменьшением длины волны эффективность интенсивно падает. Казалось бы, если дело в чисто физическом воздействии, то с уменьшением длины волны, разрушительное действие жёсткого УФ излучения должно увеличиваться, но этого, суммарным результатом, не происходит. Для объяснения этого, следует разделить два параллельно идущих процесса: чисто физическое разрушение клеток УФ излучением и резонансную инициацию безинформационным потоком излучения внутриклеточных информационных структур ответственных за процессы прекращения жизнедеятельности клетки (самоуничтожение). В экспериментах описанных в пункте 1.2 выявлены результаты информационного взаимодействия этих структур в том же УФ диапазоне. Если теперь обратиться к графику рис.7, эффективности фотосинтеза и рис.5, эритемного излучения, то можно обнаружить, что на графике рис.7, длине волны 507нм, имеющей, согласно графика рис.2.4 те же волновые свойства что длина волны 253,7нм, соответствует один из минимумов эффективности процесса, не связанный с взаимодействием гармоник. На графике рис.5, эритемного излучения, имеются два максимума: облучение на длинах волн правого максимума, после начального покраснения , вызывает пигментацию кожи, т.е. загар и способствует укреплению защитных сил организма, на графике рис.2.4, длина волны этого максимума находится в том же диапазоне, что приведенная резонансная длина волны пирамид Хеопса и Микерина (приложение 4). Облучение на длинах волн соответствующих левому максимуму, совпадающему, кстати, с графиком рис.4, вызывает только покраснение и воспаление тканей. Полного разрушения высших организмов не наступает в связи с более высокой их устойчивостью и защищённостью по сравнению с организмами – прокариотами.



Всё это подтверждает правильность выводов главы 1, а также, указывает на единство частотно - волновых характеристик Земных организмов.



При переходе к частотным параметрам, используя соотношение для скорости света в пустоте С = λ×ν, из графика Рис.2.4 можно получить график Рис. 2.5. Для удобства, в данном случае, он представлен в табличной форме. В ячейках таблицы приведены значения соответствующие центру диапазонов.



Строки, начиная от начала координат:

1. Частота, циклов в минуту.

2. Частота, герц, музыкальный звукоряд.

3. Сутки.

4. Часы.

5. Частота, герц. 6. Частота, герц,

7. Частота, герц,

8. Частота, мегагерц,

9. Внешние сектора – музыкальный звукоряд

Цифры около обозначения нот на внешних секторах – линейные гармоники основного звука, совпадающие либо с другими музыкальными звуками, либо с диапазонами частот оказывающими положительное влияние на высшие биоформы.

Воздерживаясь от детального анализа полученных результатов, можно только отметить сектор, соответствующий ноте «Ми». Гармоники этого звука совпадают с другими музыкальными звуками или с диапазонами частот положительно влияющих на живые организмы вплоть до десятой. В диапазоне соответствующем «Ми» находятся, также, несколько из известных длин волн электромагнитного излучения благоприятно влияющих на высшие растения, основные размеры аппликаторов УРК AIRES (26,4мм),характеристики высокоструктурированной воды, резонансные характеристики пирамиды-теплицы (приложение 1), использование которой дало хорошие результаты.



Можно путём математической оптимизации показать, что число 1,08 также не является чем-то мистическим, а является следствием взаимодействия, в основном, первых семи гармоник при переходе из диапазона в диапазон, но в данном случае это будет излишней тратой места на странице.