Принцип действия пирамидальных сооружений.

Пассивный пространственно – конформный резонатор.

Электромагнитные явления, происходящие в сооружениях пирамидальной формы, проще всего разобрать на примере пирамидального каркаса. В том, что он оказывает структурирующее влияние на воду (Приложение 2) и живые объекты (Приложение 1), сомнений нет. Для начала рассмотрим одну из граней такого каркаса. Пусть это будет идеальный проводник в виде равностороннего треугольника Рис. 3.1. Если внешним генератором возбудить в нём электромагнитные колебания с длиной волны равной его стороне, то бегущие волны в нём, при встречном движении, образуют стоячую волну, т.е. коэффициент стоячей волны нагрузки такого резонатора равен единице (КСВН=1). Если теперь сложить из четырёх таких проводников пирамидальный каркас, то получим антенну с КСВН=1, формирующую структуру стоячих электромагнитных волн. Пучность напряжённости электрического поля в центре основания сформируется без проводников, под влиянием всех остальных пучностей, т.е. структура самодостроится. При этом, под влиянием узлов конструкции, чётные гармоники подавляются. Таким образом, получена резонансная система с заданными частотными характеристиками, резонансная накачка в которой возможна от любых источников, в том числе и от фона.



Можно возразить: почему пирамидальный каркас, а не кубический, к примеру? Да, в нём не подавляются чётные гармоники, но его КСВН также равен единице. Существенное отличие каркаса в виде рационального полуоктаэдра или октаэдра заключается в том, что они являются пространственно-конформными конфигурациями. Поскольку, характеристики электромагнитного поля в точке, определяется как результат суперпозиции всех электромагнитных полей, т.е. электромагнитные поля не взаимодействуют друг с другом, то они не могут взаимно повлиять на характер укладки стоячих волн, и поэтому, структура электромагнитного поля от элементарного возбудителя, то же – от пространственно конформного возбудителя, всегда одинакова. Какова же эта структура? Если вы видели, как уложены в пирамидки ядра от старых пушек, то вы уже видели как «уложена» структура электромагнитных пространственных стоячих волн. Ядра условно можно считать за пучности электрической составляющей поля, магнитной составляющей, в данном случае, - не видно, рис.3.2.

На рисунке, разными оттенками обозначены пучности с противоположным знаком. Структура имеет шесть осей, в ней можно выделить три взаимно перпендикулярные плоскости с ортогональной решёткой (т.е. окружающий мир, при использовании ортогональной или, если хотите, крестообразной координатной сетки на плоскости – триедин), и четыре плоскости с гексагональной решёткой, взаимно расположенные под углом приблизительно 55 градусов. При послойном анализе ортогональных плоскостей, можно убедиться, что они бывают двух типов:



1. содержащие по 50% пучностей разного знака (Рис. 3.3 ),

2. содержащие пучности только одного знака.

Плоскости чередуются. В гексагональных плоскостях структура одинакова, и в зависимости от наклонностей, её можно идентифицировать как «Розу Мира», «Звезду Давида» или фрактал «Снежинка Коха».*



*Существует множество совпадений между описанием электромагнитной структуры пространства и различными теистическими и эзотерическими описаниями. Например, как уже выше упоминалось, триединство, если символом является Крест, единство, если символом является Звезда Давида и совпадение структуры в гексагональных плоскостях с эзотерическим символом Роза Мира. Имеют определённое значение и цифры, определяющие количество осей и плоскостей: 3,6,7. Любопытным является и то, что выделяемый из объёмной структуры пространства минимальный элемент содержит 13 элементов, из которых, если использовать ранее принятые условные тона, 12 светлых и один тёмный, а решётка взаимосвязей представляет собой шесть соединённых вершинами пирамид, т.е. соответствует некоторым описаниям Философского камня.

Возвращаясь к каркасу в виде куба, теперь можно дать объяснение его многократно более слабого влияния на различные объекты как пространственно-волнового резонатора. Он не конформен структуре пространственных электромагнитных волн и поэтому, действует как шесть независимых линейных пассивных резонаторов, что, при тех же размерах с октаэдром (полуоктаэдром), даёт на много порядков меньший результат.

Таким образом, электромагнитная структура пространства в районе пирамидального сооружения (ПС) статически нейтральна, но имеет динамическую поляризацию в максимуме способную достигать 75%, с частотой зависящей от геометрических параметров сооружения

Это явление достаточно любопытно уже тем, что вне зависимости от частотных характеристик поляризации и размеров объекта, помещённого в область поляризованного пространства, параметры воздействующего на объект поля меняются синфазно, без потери времени. Соответственно, группа стоячих волн, формируемая ПС, по гармоникам когерентна, а потому, максимально пригодна для возбуждения голографических структур генома. Максимум эффективности воздействия, следует ожидать в диапазоне 8-14мкм (см. главу 2), абсолютный максимум – 11мкм. Исходя из этого, применение резонансных систем с меньшей резонансной длиной волны будет неоправданно.

Механизм прямого действия ПС на живые объекты определяется исходя из только что сказанного и выводов по разделу 1.

Существует, также, механизм непрямого действия ПС, в основном через структурирование воды и водяного пара, а также, возможно, через структурирование некоторых других жидкостей. Участие структурированной воды в биологических процессах описано в приложении 8, кроме того, структурированная вода сама является пространственно-конформным резонатором объёмного типа. Но каков механизм структурирования воды? Проще всего это пояснить опять на примере шаров, которые теперь будут обозначать молекулы воды. Если взять коробку, частично заполненную несколькими сотнями одинаковых шаров и беспорядочно трясти её с большой амплитудой, так, чтобы шары подпрыгивали до стен и крышки, имитируя, тем самым, тепловое движение молекул воды, то шары только частично будут укладываться в структуры описанные выше в этом разделе, что аналогично «мерцающим кластерам» воды. Если интенсивность высокоамплитудного и низкочастотного воздействия уменьшить, а к ящику подключить вибратор с частотой в несколько десятков герц, то шары сами уложатся в положение соответствующее минимальному объёму, т.е. образуют пространственно- конформную структуру. Размещение радиопрозрачного сосуда с водой, в зоне электромагнитной структуры пространства сформированного ПС, аналогично одновременно и подключению вибратора к ящику с шарами, по понятным причинам, и снижению низкочастотного возбуждения, поскольку электромагнитный фон, включающий, в частности, ИК излучение определяющее температуру, это суперпозиция полей, а при структурировании пространства , доля фоновых компонент, в том числе и ИК излучения, падает, что равносильно снижению температуры. Кроме того, в отличии от механической модели с шарами, воздействие высокоструктурированного пространства (ВСП) обусловлено ещё и направленностью колебаний в соответствии с пространственной структурой узлов и пучностей поля.



Любая жидкость, помещенная в ВСП, будет стремиться занять наименьший объём и принять наиболее плотную, совершенную структуру. Этим объясняется незамерзание воды в экспериментах описанных в приложении 2. Поскольку вода в жидкокристаллическом состоянии имеет более плотную структуру чем лёд, то для замерзания, что парадоксально, она должна получить энергию. Тем же объясняются новые свойства кристаллов выращенных в пирамиде (Приложение 3).



Можно обоснованно предположить, что использование установок активного типа, создающих высокоструктурированное пространство с высокой напряженностью поля, откроет технологические возможности для получения материалов с новыми полезными свойствами.

Таким образом, влияние на биологические объёкты ПС или ВСП объяснимо как результат двух основных процессов: прямого воздействия ПС, характер которого зависит от его собственной частотной характеристики, и воздействия высокоструктурированной воды из окружающего пространства и в организме, которое всегда положительно для организмов-эукариотов и блокирует жизнедеятельность организмов-прокариотов. Этим объясняется безусловная тенденция к мумификации мёртвых организмов и биологических тканей в любой пирамиде. По этой же причине невозможно создать ПС способствующее жизнедеятельности организмов-прокариотов.



Физические и биофизические явления над вершиной ПС, описанные в приложении 3,

также объяснимы в рамках уже существующих физических понятий. Учитывая высокую напряжённость поля стоячих волн, формируемых ПС, достаточно вспомнить о явлении вращения плоскости поляризации, чтобы вращение крутильного маятника потеряло свою таинственность. На необычное поведение растений над вершиной, несомненно, оказывает влияние и то, что кроме воздействия стоячих электромагнитных волн, они находятся под повышенным влиянием разности потенциалов в паре атмосфера – литосфера в условиях естественного магнитного поля Земли.

* * *

Приняв во внимание вышеизложенное, на настоящий момент, задачу установления существования волновой экологии, в самых общих чертах, можно считать выполненной.

Использованные для оценки и описания происходящего методики, несомненно, сильно идеализированы и упрощены. Реальная картина несравненно сложнее, но в данном случае, задача исследовать тонкости, и не стояла.

Основными следствиями признания существования данного предмета будут:

- признание существования техногенных угроз здоровью человека и окружающей среде связанных с влиянием технических источников электромагнитного и акустического фона;

- признание существования естественных природных условий в которых волновой фон может способствовать жизни или уничтожать её;

- наличие реальной возможности корректировать процессы в биологических объектах изменяя окружающую волновую среду;

- возможность создания среды для технологических процессов неосуществимых в обычных условиях.

Приложение 1.

Результаты экспериментов с каркасными пирамидальными сооружениями.

1. Проращивание пшеницы под деревянными каркасами пирамидальной формы. Рис. 1п1

Данные предоставлены к.м.н. Г.А. Авакимяном.

Использованы деревянные каркасы изготовленные из бруска. Форма – рациональный полуоктаэдр. В эксперименте 2 - вершина усечена. Размеры на рисунке.



В эксперименте 1. ростки пшеницы наиболее высокие, но растения имеют тонкий стебель и бледную окраску. Приведенная резонансная длина волны каркаса 553,1 нм. Если обратится к рис.2.3, видно, что эта длина волны находится в зоне, где процессы фотосинтеза наименее интенсивны. Поэтому, несмотря на то, что роза гармоник располагается приблизительно так же как на рис.2.6, и большинство гармоник способных оказать существенное влияние находятся в благоприятных зонах, проростки восприняли частотное воздействие каркаса так, как будто им не хватает освещения.



В эксперименте 2 ростки пшеницы низкие, кустистые, насыщенной зелёной окраски. Приведенная резонансная длина волны боковых рёбер каркаса 469,2 нм (к зелёному диапазону – 547,3 нм). На рис. 2.3 видно, что данная длина волны находится практически по центру достаточно активной, благоприятно влияющей синей зоны. Приведенная резонансная длина волны для рёбер верхнего усечения 671,4 нм, находится в отрицательной, очень активной красной зоне, поэтому частотное влияние верхнего усечения существенно замедлило рост растений. Однако, эта длина волны во фрактальной зависимости 2.1 почти полностью инверсна длине волны 301,0 нм (строка 14, таблица 2.1), ингибирующей движение цитоплазмы, фотосинтез, биосинтез антоцианов. Поэтому одновременно с замедлением роста вверх, верхнее усечение создало максимально благоприятные условия для фотосинтеза, и растения приобрели аномально насыщенный цвет.



Эксперимент 3 – контроль.

2. Влияние каркаса пирамидальной формы на процессы в организме человека.



Эксперимент 1.

Данные предоставлены к.м.н. Г.А. Авакимяном.

Влияние каркаса из стальной проволоки на срастание костной ткани человека. Рис. 1п2 Использован каркас в виде рационального полуоктаэдра с длиной ребра приблизительно 1390 мм. Перелом кости голени. Загипсованную ногу поместили внутрь каркаса. В результате, срастание кости практически остановилось, а в месте перелома образовалась хрящевая сумка. После удаления каркаса и оперативного вмешательства, наблюдалось аномально быстрое срастание кости.



Приведенная резонансная длина волны рёбер каркаса 662,8 нм, практически точно совпадает с центром самой активной неблагоприятной красной зоны (рис.2.4), что и привело к отрицательному результату до тех пор, пока каркас не был устранён. Одновременно с блокировкой процессов срастания за счёт прямого частотного воздействия каркаса, происходило структурирование воды в тканях. При этом, после длительного воздействия, память структуры воды в костной ткани может сохраняться, по некоторым данным, до нескольких недель, оказывая благотворное влияние на все процессы в организме, чем вероятно и объясняется аномально быстрое срастание кости после удаления каркаса.

Для любителей мистики. Наибольшая эффективность отрицательного воздействия может быть достигнута при незначительном изменении размеров каркаса в красную сторону, приблизительно до приведенной резонансной длины волны 666 нм. При оценке длины волны в частотных параметрах (Рис. 2.5), обнаруживается, что эта частотная зона является самой дисгармоничной: из первых десяти гармоник только 8-я находится в благоприятной частотной зоне, которая является активной и только эта гармоника совпадает с одним из звуков музыкального звукоряда

Эксперимент 2. Постановка эксперимента - А.П. Кусков.



Сон под пирамидой. Рис. 1п3



Использована пирамида в форме рационального полуоктаэдра, изготовленная из фанеры толщиной 6мм, рёбра усилены брусками. Одна грань открывается, расстояние до пола около 150мм, ориентирована на север ребром. Человек располагался на полу, по диагонали сооружения. Длительность эксперимента около 8 лет. Субъективная оценка результатов эксперимента – положительная. Объективная оценка методом Кирлиан - диагностики. Использованная аппаратура – ГРВ - камера. Ниже приведена круговая диаграмма состояния организма при попытке стимуляции цирконием.



Чёрным цветом обозначена диаграмма состояния до стимуляции, серым – после стимуляции. Существенных различий нет, что объективно свидетельствует об отсутствии каких либо выраженных патологий и подтверждает субъективную оценку данную А.Кусковым.

Эффективная длина ребра сооружения приблизительно 1560мм. Ребро усилено бруском, поэтому играет наибольшую роль в формировании резонансных характеристик сооружения. Приведенная резонансная длина волны ребра 743,8нм (зелёный 546,6нм), соответствует центру крайне красной благоприятной зоны частотно - волновое воздействие в которой достаточно эффективно. Можно сказать, то при случайном выборе размеров автору повезло.

На базе НКО Многоцелевая Лаборатория в течение 2003-2004 годов проведен эксперимент со значительно более совершенной и удобной в использовании установкой «пирамида-кровать»», действие которой, также основано на пассивном резонансе. Установка предназначена для ненормированной по времени, пространственно-волновой терапии. Вместимость установки 2 человека. Основная приведенная резонансная длина волны сооружения 637нм, соответствует центру наиболее активной оранжевой зоны, близка к резонансной частоте ДНК 632,8нм. Результаты эксперимента оцениваются как положительные. В настоящий момент проводятся работы с установками активного типа.

3. Парник – пирамида. Рис. 1п4

Субъективная оценка результатов и конструкция сооружения – статья на рисунке.

Эффективная длина ребра сооружения приблизительно 3380мм. Приведенная резонансная длина волны 402,9нм не только находится в благоприятной крайне фиолетовой зоне, а в частотных параметрах совпадает с музыкальным звуком «Ми», все гармоники которого, вплоть до десятой, либо находятся в благоприятных зонах, либо совпадают с другими музыкальными звуками, но и совпадает с длинами волн воздействие которых на высшие растения впрямую положительно влияет на многие процессы в них (Таблица 2.1, строки 15 и 16). Все остальные размеры, предложенные автором статьи для изготовления парников, такого результата не дадут.

Приложение 4

Пирамиды плато Гизе.

Пирамиды плато Гизе представляют собой ПС объёмного типа, поэтому, в теле пирамиды возможно возникновение резонансных явлений по различным конфигурациям. Спектр частот, при этом, несомненно, существенно зависит и от собственных свойств материалов из которых сложена пирамида. Тем не менее, интегральная частотная характеристика может быть грубо оценена достаточно простым методом.



Если представить пирамиду как две стоящие рядом косые пирамиды, в каждой пирамиде соединить вершину с центром основания, а затем повторить ту же операцию для двух других граней, то получим эквивалентную штыревую схему для оценки интегральной характеристики объёмного ПС. Резонансная длина волны определяется длиной штырей, а главный фокус системы находится в точке пересечения перпендикуляров к осям штырей проведенных из центров тяжести полупирамид (Рис.1п4).

В общем случае, тело пирамиды можно разделить на неограниченное количество пар косых пирамид и для каждой найти фокус и резонансную частоту, поэтому характеристика объёмного ПС многочастотна. На вертикальной оси ПС, начиная с ¾ высоты от вершины и ниже, находится зона фокусов с разными частотными характеристиками и интенсивностью. Выраженность явлений в этой зоне и её нижняя граница определяются формой и размерами сооружения.



Если свести в таблицу 1п4 параметры пирамид плато Гизе и по предложенной методике рассчитать их начальные и современные параметры, то можно определить, чем эти пирамиды были после постройки и чем они стали сейчас.

На рис.2п4 серым тоном обозначена та часть тела пирамид. которая формировала волновое воздействие в центральной камере когда пирамиды имели свой первоначальный вид.



В настоящее время, сооружения частично разрушены и занесены песком. Та часть пирамид, которая формирует волновое воздействие в центральной камере сооружений сейчас, выделена тёмно-серым тоном.



Из результатов вычислений начальных параметров, приведенных в таблице в столбце 6, следует, что первоначально все три пирамиды были сделаны так, чтобы создавать в центральных камерах благоприятный волновой фон.



Пирамида Хеопса.

Главный фокус сооружения находился в центральной камере на высоте 0,8м от пола. Приведенная резонансная длина волны 587,7нм (зелёный-546,0),приблизительно соответствует центру благоприятной жёлтой зоны, предположительно*, активирующей, в первую очередь, защитные системы организма. В создании резонанса участвовало 100% тела пирамиды. В настоящее время, из за разрушения сооружения, главный фокус сместился вверх на 8м, а у пола камеры находится второстепенный фокус с приведенной резонансной длиной волны 570,8нм, которая соответствует центру неблагоприятной жёлто-зелёной зоны. К счастью для посетителей, зона неактивна. В создании резонанса участвует 79% тела пирамиды. Одновременно с прямым частотным воздействием, пирамида, как и все ПС, активно структурирует воду, которая оказывает безусловно благоприятное влияние на все высшие живые организмы.

Исходя из вышесказанного, нельзя определённо сказать каков будет результат длительного пребывания в ней, короткое же посещение, вероятнее всего, скажется благоприятно.



Пирамида Хефрена.

Изначально, по всему полу центральной камеры находился размытый фокус с приведенной длиной волны 630-633,4нм, соответствующей резонансной длине волны ДНК, самая активная оранжевая зона. В создании резонанса участвовало 34% тела пирамиды. При воздействии этой частотой активируются ресурсы организма на самом глубоком, генетическом уровне. Однако, воздействие в этой зоне длин волн, насколько эффективно, настолько и опасно, поскольку в случае возникновения в резонаторе девиантных резонансов с отклонением длины волны в красную сторону, возможно получение наиболее отрицательных результатов (см. приложение 1). Конструкция резонатора должна предусматривать невозможность таких явлений, и конструкция пирамиды Хефрена это предусматривала. Пожертвовав большинством тела пирамиды и расположив фокусную зону по полу камеры, конструктор сооружения, в случае, если всё же резонансные явления в отрицательной зоне возникнут, во первых, сделал так, что интенсивность их будет несущественной, так как в их формировании будет участвовать не более 3% тела пирамиды, а во вторых, вынес фокус этого резонанса на несколько метров под пол камеры, куда никто не сможет проникнуть. В настоящее время, ввиду засыпания сооружения песком и частичного разрушения, по полу камеры находится фокус с приведенной длиной волны 614,9нм. Зона жёлто-оранжевая, отрицательная, особенно неблагоприятна для растений. Однако интенсивность резонансных явлений невелика, поскольку в процессе участвует только 19% тела пирамиды. Учитывая влияние структурированной воды, внутренние ходы и камеры пирамиды Хефрена, в настоящее время, в первом приближении, можно считать простым подземельем.



Пирамида Микерина.

Первоначально, над полом камеры, на высоте 1,55м, находился фокус с длиной волны 590,08нм, «очищенный» таким же образом как это сделано в пирамиде Хефрена от возможных нежелательных резонансных явлений с другими длинами волн. Вероятное назначение – активация защитных систем организма в зоне ЦНС.*

В настоящее время сооружение так занесено песком, что говорить о каких либо резонансных явлениях в камере бессмысленно.

* Уверенно говорить об именно таком характере влияния волн данного диапазона пока нельзя, предположения основаны на недостаточно большой экспериментальной статистике. Имеются, также, недостаточно подтверждённые данные о том, что инициирующая длина волны стволовых клеток равна 0,3мм (λ=586нм). Если полагать, что эти данные верны, в общих чертах становятся понятными назначение всего комплекса и механизм его действия: пирамида Хефрена предназначалась для активации «программного обеспечения» организма, а пирамиды Хеопса и Микерина активировали исполнительные механизмы для реализации этих программ. Таким образом, комплекс, при полном его использовании, мог быть инструментом для восстановления живых организмов и продления их жизни.

При анализе частоты появления размеров оказывающих основное влияние на резонансные характеристики основных Египетских пирамид выявляется тенденция к использованию диапазонов в которых влияние второй линейной гармоники ограниченно, Рис.3п.4.

Любопытные результаты даёт, также, совмещение графика Рис. 7, раздел 2 и розы гармоник при совмещении первой гармоники с основной резонансной длинной волны пирамид Хеопса и Микерина. На Рис. 4п.4 явно видно, что все гармоники первого десятка совпадают с максимумами зависимости интенсивности фотосинтеза от длины волны. Поскольку пирамиды явно строились для использования их людьми, это может быть ещё одним подтверждением универсальности волновых характеристик высших Земных форм жизни.

Приложение 5

Электроэнергетика.

Электроэнергетика стала неотъемлемой частью современного мира. Распространённость электросетей привела к тому, что нет мест, где бы она не оказывала влияния на окружающую среду и, соответственно, живые организмы. Каково же это влияние с точки зрения волновой экологии, и, если в нём присутствуют негативные составляющие, можно ли это изменить?

Распространены два стандарта частоты: европейский – 50гц, и американский – 60гц. Бытовая сеть в обоих стандартах, как правило – однофазная, промышленная – трёхфазная.

При анализе стандартов с использованием графика рис. 2.5, получим рис.1п5 и рис. 2п5.

Стандарт 50гц. (Рис. 1п5)

Однофазная сеть. Основная частота лежит на краю красной благоприятной активной зоны. Диссонанс с центром зоны 49%.. Большее значение, в данном случае, имеет вторая гармоника, которая является, также, основным тоном 3-х фазной сети. Она находится практически по центру неблагоприятной синей зоны. Общее волновое влияние сети 50гц – угнетающее, неблагоприятное, на воду – деструктурирующее.

Стандарт 60гц. (Рис. 2п5)

Однофазная сеть. Основная частота лежит по центру неблагоприятной, малоактивной жёлто-зелёной зоны. Вторая гармоника лежит на краю крайне красной зоны со стороны крайне фиолетовой зоны. Обе зоны малоактивны и, суммарно, оказывают несущественное волновое влияние на живые организмы. Деструктурирующее влияние на воду также слабее, чем в стандарте 50гц.

Для уменьшения негативного влияния стандарта 50гц, можно провести минимальную коррекцию частоты: либо до 49гц, либо до 53,6гц. Однако, наиболее радикальным, будет перейти на новый, безопасный с точки зрения волновой экологии, стандарт – 57 Гц, частоты которого будут оказывать благоприятное влияние на высшие живые организмы.