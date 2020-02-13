«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Вып.1
23 февраля. Акция протеста шахтеров в Ростове-на-Дону
10 февраля. Праздник у Жириновского.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский и его жена Галина обвенчались в построенной в конце XVII века церкви Михаила Архангела в Тропарево в Москве.
Церемония венчания была приурочена к 25-й годовщине их свадьбы. Среди гостей присутствовал лидер французских ультраправых, руководитель Национального фронта Франции Жан-Мари Ле Пен, находящийся в Москве по приглашению В.Жириновского, а также члены фракции ЛДПР в Госдуме
06. 15 марта. Мальчик-нищий ходит между рядами автомобилей на одной из улиц Москвы
2 апреля. Борис Ельцин, Александр Лукашенко и Патриарх Алексий во время подписания соглашения между Россией и Белоруссией в Москве
27 марта. Мужчина считает новые сто долларовые банкноты после замены старых в московском обменном пункте
13 апреля. Синди Кроуфорд и Вэл Килмер в Москве
1 мая. Женщина, сидящая в одиночестве за столом
11 июня. Юрий Куклачев и его Театр кошек
13 мая. Пожилые женщины сидят на скамейке в парке в Кирове
16 мая. В продуктовом магазине
1 июня. Жерар Депардье и Жерар Бургуан во время Московского кинофестиваля
15 июня. Кандидат в президенты РФ Владимир Брынцалов на фото со своей женой Наталией.
Июль. Киров. Не вписавшийся в рынок
9 августа. Борис Березовский и медиа-магнат Владимир Гусинский во время инаугурации президента России Бориса Ельцина
15 сентября. Майкл Джексон прибыл в Москву
25 сентября. Открытие «Планеты Голливуд» в Москве
Сентябрь. Люди гуляют по московской улице под дождем
20 декабря. Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков дают пресс-конференцию, посвященную акустическому туру 20 Years Later