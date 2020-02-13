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«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Вып.1

11:21. 13 февраля 2020 136 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


23 февраля. Акция протеста шахтеров в Ростове-на-Дону


10 февраля. Праздник у Жириновского.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский и его жена Галина обвенчались в построенной в конце XVII века церкви Михаила Архангела в Тропарево в Москве.
Церемония венчания была приурочена к 25-й годовщине их свадьбы. Среди гостей присутствовал лидер французских ультраправых, руководитель Национального фронта Франции Жан-Мари Ле Пен, находящийся в Москве по приглашению В.Жириновского, а также члены фракции ЛДПР в Госдуме


06. 15 марта. Мальчик-нищий ходит между рядами автомобилей на одной из улиц Москвы


2 апреля. Борис Ельцин, Александр Лукашенко и Патриарх Алексий во время подписания соглашения между Россией и Белоруссией в Москве


27 марта. Мужчина считает новые сто долларовые банкноты после замены старых в московском обменном пункте


5 апреля. Скинхед в Москве


13 апреля. Синди Кроуфорд и Вэл Килмер в Москве


1 мая. Женщина, сидящая в одиночестве за столом


11 июня. Юрий Куклачев и его Театр кошек


13 мая. Пожилые женщины сидят на скамейке в парке в Кирове


16 мая. В продуктовом магазине


23 мая. В московском бутике


1 июня. Жерар Депардье и Жерар Бургуан во время Московского кинофестиваля


15 июня. Кандидат в президенты РФ Владимир Брынцалов на фото со своей женой Наталией.


2 июля. Москва, Парк Горького


Июль. Киров. Не вписавшийся в рынок


9 августа. Борис Березовский и медиа-магнат Владимир Гусинский во время инаугурации президента России Бориса Ельцина


15 сентября. Майкл Джексон прибыл в Москву


25 сентября. Открытие «Планеты Голливуд» в Москве


Сентябрь. Люди гуляют по московской улице под дождем


20 декабря. Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков дают пресс-конференцию, посвященную акустическому туру 20 Years Later

Источник: https://humus.livejournal.com/7075740.html

Метки: история, Россия, фото

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