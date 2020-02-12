Путешествия во времени

Когда мы слышим фразу «путешествие во времени», то одним наверняка вспомнятся научно-фантастические фильмы, например, «Гостья из будущего», «Назад в будущее» или известный всем «Терминатор» . Другие вспомнят литературные произведения — например, «Машину времени» Герберта Уэллса, «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена или «И грянул гром» Рэя Бредбери. Третьи, наблюдая за звёздным небом, решат, что видят прошлое, то есть путешествуют во времени, и будут правы, ибо мы видим свет, который шёл к нам тысячи лет, и, возможно, той звезды, которая светит сейчас, уже не существует. На наш взгляд, понятие «путешествие во времени» лежит несколько в другой плоскости, чем то, как оно представлено в культуре. Об этом будем говорить в данной статье.

Как мы это себе представляем

В кино и литературе одна из наиболее частых задач, решаемых при перемещении во времени — это задача воздействовать на настоящее путём изменения прошлого.



Так, в упоминавшемся выше фильме «Терминатор» из будущего в прошлое перемещается робот-убийца для того, чтобы устранить сначала мать будущего лидера Сопротивления Джона Коннора — Сару Коннор (первая часть фильма), а позже и самого Джона в юности (вторая часть фильма).



В конце второй части фильма Джон и Сарра уничтожают детали робота из будущего, а также киборга, который помог им выжить, с целью предотвращения появления угрозы для человечества в будущем, однако их попытка не привела к ожидаемому результату — Судный день не наступил, а был отсрочен во времени (об этом в третьей части фильма), и к Джону приходит понимание, что изменить будущее невозможно.



Но так ли это?



По нашему мнению, это не так. Хорошей иллюстрацией тому есть мультфильм №2 из серии «На задней парте».



В нём ученик средней школы по фамилии Лейкин пытается отправить свою одноклассницу Знайкину на переэкзаменовку с помощью машины времени. «Я воздействую на настоящее путём изменения прошлого!» — восклицает Лейкин и ликвидирует все открытия науки и техники. Но на экзамене Знайкиной попадается билет об эволюции жизни на Земле, и Лейкину пришлось снова отправиться в прошлое.



«Я ей покажу такую Мезозойскую эру, что она сама себя не узнает!» — с такими словами Лейкин меняет флору и фауну прошлого, и люди — учитель, Знайкина и сам Лейкин — превращаются в неких земноводных.



Но история их эволюции не исчезла. Знайкина успешно сдаёт экзамен, а не подготовившийся Лейкин получает переэкзаменовку.



Другая сюжетная линия произведений о путешествиях во времени — показать будущее либо прошлое. В зависимости от представлений автора, будущее может быть добрым и светлым (научно-технический прогресс привёл общество к развитию), как в фильме «Гостья из будущего», либо мрачным (научно-технический прогресс привёл к деградации человека), как в «Машине времени» Герберта Уэллса.

Что объединяет если не все, то очень многие произведения? Путешествия представлены таким образом, что персонажи перемещаются во времени:



в сознании;



в своём теле;



и с тем багажом знаний и представлений о мире, которые были у них в момент начала путешествия.



Мы считаем такое представление о путешествиях во времени неправильным. Путешествия во времени — процесс информационный, а значит, нет необходимости перемещать материальное тело человека с помощью каких-то устройств. Более подробно о нашем видении расскажем ниже, а пока предлагаем разобраться, что же о путешествиях во времени говорит наука.

Наука в теории допускает возможность перемещений во времени различными способами [1]. Биологический способ — остановка процессов метаболизма в теле с последующим восстановлением их в будущем (например, криоконсервация). Физический способ — движение со скоростью света.



В таком случае время, измеренное по часам передвигающегося с такой скоростью, всегда будет меньше, чем время, измеренное по часам того, кто был неподвижен (парадокс близнецов). Путешествия в прошлое также имеют связь с временными парадоксами.

Как видим, одно из ключевых понятий в приведённых теориях — время. Рассмотрим его подробнее.

Что такое время

Что такое время? На этот вопрос сразу ответить не так просто. Существует несколько понятий времени, основные категории — физика и философия. Давайте посмотрим, когда появилось время в сознании людей, и появилась необходимость в нём.

Очень давно, тысячи лет назад, люди заметили повторяющиеся закономерности и периодичности процессов и явлений в природе: восходы и закаты Солнца, повторяющиеся Лунные циклы, смены погодных сезонов, движение звезд по небосводу. Вот так и стали появляться первые измерения утверждённых людьми эталонов времени: год, месяц, день, час.



В Древнем Египте появились первые солнечные часы. Давление среды подталкивало человечество к развитию, совершенствовались орудия труда, измерительные (эталонные) системы. К примеру, появились водяные, песочные, механические, электронные и атомные часы.

Чем больше начинаешь углубляться в понятие о времени, тем больше начинаешь понимать, что действительно современная наука пока не сформировала единого мнения.



В физике существует несколько теорий о времени, в рамках одной науки, но в разных её разделах учёные до сих пор не могут договориться.



В классической физике, несмотря на то, что тела и процессы могут изменять скорость движения, время протекает равномерно. Время в классической физике — абсолютно, течение времени равносильно как в одну сторону, так и в другую.



В термодинамике утверждается, что время не имеет обратного движения, согласно второму закону термодинамики.



Квантовая механика, как и классическая физика, говорит о равномерном течении времени, только с поправкой на его необратимость.



Теория относительности Эйнштейна, на сегодняшний день — самая популярная теория, она используется в астрономии, в спутниковой навигации. В рамках данной теории, вблизи массивных объектов, скорость течения времени может меняться также, как и пространство.



Выше сказанное мы рассмотрели с позиции мировоззрения, основанного на так называемых предельно обобщающих категориях, осознаваемых в качестве первичных понятий об объективности Мироздания, по версии современной науки, это — материя-энергия-пространство-время.

Однако, есть и другое мировоззрение, основанное на других первичных категориях.



В первичных категориях триединства материя-информация-мера — пространство и время являются производными категориями.

Замечали, что иногда течение времени воспринимается по разному в зависимости от обстоятельств? Даже шутка такая есть, которая звучит примерно так:

«время течёт по-разному в зависимости от того, по какую сторону двери туалета находится человек».

Разве может объективное явление зависеть от обстоятельств, в которых находится человек? Вот, скажем, материя не зависит же. Стул — он и в Африке — стул.

В триединстве одно из определений времени звучит так:

«Время — субъективное понятие, возникающее в сознании человека при сравнении разных колебательных процессов (явлений), один из которых выступает в качестве эталонного. В силу того, что выбор процесса — эталона субъективен, время — субъективный фактор бытия». [2]

Попробуем разобраться ещё в одном вопросе, субъективно или объективно время? Некоторые физики, философы, методологи и другие, говорят, что времени не существует, что оно есть только в умах человечества. Мы же исходим из того, что всё что объективно существует, то субъективно познаваемо.

Рождается субъективизм, в этом вопросе, в силу ограниченности восприятия мира человеком. Возможности человека в получении информации из окружающего мира ограничены чувствительностью и диапазоном восприятия его органов чувств, данных от рождения: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, а также ограниченными возможностями его сознания, выраженном во (7 — 9 объектов одномоментно).



Та часть Реальности, которая не укладывается в диапазон его чувствительности, проходит мимо его внимания (вспомните себя, когда упускали некоторый интересующий момент жизни). Поэтому какую-то часть информации (большую или меньшую) об окружающем мире человек, именно в силу того, что сказано выше, строит через интеллектуально-рассудочную деятельность.

Измерение времени основано на выборе некоего маятника и счётчика полных гармоничных колебаний — эталона.



Также и с пространством / расстоянием. Давайте вспомним мультфильм про 38 попугаев.

Эталоном измерения длины, в силу отсутствия под рукой других измерителей можно было выбрать мартышку (21 раз) или слона (7 раз). Измерение различными средствами субъектом возможно благодаря объективной метрике и взаимовложенности процессов Мироздания.

Рекомендуем вспомнить этот замечательный мультфильм.



Время — основная величина Международной системы измерений (СИ). На сегодняшний день эталоном времени является:

▪ Секунда, равная 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

(Наше пояснение: за эталон можно взять и условно 3 453 345 333 периода излучения для атома лития к примеру и т.д., то есть можно измерить любым переходом между уровнями.)

Такое определение секунды было введено в 1967 году. Позднее в 1997 году на совещании Международного комитета мер и весов было уточнение, что данное определение относится к атому цезия, не возмущённому разными полями при температуре 0° К (Кельвина). До 1967 года секунда определялась на основе периода вращения Земли вокруг своей оси и периода вращения Земли вокруг Солнца:

▪ 1 секунда = 1/86 400 солнечных суток

▪ В 1957 году 1 секунда = 1/31 556 925 продолжительности 1900-го, якобы эталонного тропического года (солнечный год — как это видно с Земли).

Отсюда и получается, что выбор процесса эталона — субъективен и зависит от конкретного наблюдателя. Ещё раз повторим:

Время — субъективное понятие, возникающее в сознании человека при сравнении разных колебательных процессов (явлений), один из которых выступает в качестве эталонного

Также ко всему выше сказанному можно добавить, что течение времени наблюдателем можно ещё разделить на три отрезка:

▪ Прошлое — это те события или процессы которые уже состоялись. Прошлое многоаспектно, то есть существует множество граней рассмотрения объективно свершившегося прошлого. ;

▪ Настоящее — это то, что происходит в данный момент времени, то, что станет через мгновение прошлым: «Есть только миг между прошлым и будущим».;

▪ Будущее — это то, что должно произойти однозначно вероятностным образом. Будущее многовариантно, фактически это многовариантная вероятностная матрица возможных сценариев развитий событий.

Ещё есть такое определение помогающее некоторым образом оценить такое субъективное явление как оценка времени: Жизнь — это практика однозначного осуществления множественных вероятностных предопределённостей, выражающих себя в свершившейся (это настоящее) статистике (а это уже методы учёта конкретного субъективного наблюдателя).

В русском языке есть буква «Ж», в толковом словаре В.И. Даля она произноситься, как «Жизнь». В прямом и переносном смысле показывает течение времени, из прошлого через настоящее в будущее. Точка пересечения «прямых» буквы «Ж» — это настоящее, а «прямые» — это и есть многоаспектность прошлого проходящие через настоящее в один из вариантов будущего..;

Возникает такая мысль:

«А что, если путешествия во времени существовали всегда, и этими техниками путешествий владеет практически каждый человек; а что, если путешествия во времени — это не физическое перемещение в пространстве-времени, а перемещение в психике человека воспоминание-мечты?».

В памяти человека, в бессознательных уровнях психики, откладывается весь поток входящей информации, с которой человек когда-либо соприкасался, все события, процессы и явления в которых принимал участие. Конечно, далеко не всю информацию человек может выделить из памяти, в силу особенности алгоритмики доступа к ней.



Память нам позволяет воспроизвести прошедшие события, «пережить заново», сделать анализ прошлого и т.д. Мы словно перемещаемся во времени, хотя на самом деле, мы перемещаемся в своей памяти по некоторому процессу, «отматывая» его назад.

Зачем нам путешествовать во времени?

Давайте теперь вернёмся к художественным и научным представлениям о путешествиях во времени. Поскольку понятие времени является ключевым, то, если это понятие сформулировано неадекватно, то и сами путешествия во времени — это всего лишь фантазия, которая не имеет отношения к реальной жизни. Как следует из предыдущего раздела, время — понятие субъективное. Но означает ли это невозможность путешествий во времени? Вовсе нет!

Нужно только понять, что же есть на самом деле путешествия во времени. По нашему мнению, если время — это сопоставление различных процессов, один из которых принимается в качестве эталона, то путешествия во времени — это работа с информацией, характеризующей процессы всей жизни. И такая работа имеет цель. Если изучается прошлое, то целью будет понять один или нескольких его аспектов, чтобы, к примеру, глубже понимать текущие процессы. А если изучается будущее, то…

Постойте, спросите Вы, а как можно изучать то, чего ещё нет? Не то чтобы совсем нет, возразим мы. Каждому из нас знакомо слово мечта, и наши мечты — это в определённой мере тоже путешествия во времени. Например, французский писатель Жюль Верн в своих произведениях предсказал появление подводной лодки, путешествий на Луну и к центру Земли. А вдохновлённый писателем Константин Циолковский стал работать над реализацией полётов человека в космос.

Такова энергия мечты и в этом же её отличие от фантазии.

Фантазия не предполагает реализации в жизни, и потому во многом бесцельна.

Мечта же, напротив, всегда направлена на то, чтобы стать реальностью, что и подтверждается на практике: когда-то люди мечтали о самолётах, видеосвязи, Интернете, и теперь всё это и многое другое доступно.

У читателя может возникнуть естественный вопрос: а откуда берутся мечты? Почему одни мечты реализуются, а другие нет? Как помочь реализации своей мечты? Об этом поговорим в следующем разделе.

Машина времени

В силу выше сказанных идей, что путешествия во времени — это воспоминания и мечты, а не физические перемещения тела в прошлое или будущее, машиной времени можно считать человеческую психику.



С помощью памяти как одного из компонентов психики, человек может переноситься в прошлое и вспоминать события, произошедшие с ним лично, или события произошедшие в течении его жизни; мечтать о будущем, перебирать его различные варианты, выстраивать наиболее желаемые и вероятные сценарии жизни.

А как же быть с изучением истории, или эволюции человека, ведь в этом варианте путешествий человек сможет только изучать те события, которые происходили только в течении его жизни? И на этот вопрос есть ответ, в этом случае машиной времени может служить ноосфера Земли.

Ноосфера — это одновременно и хранилище различной информации, и в то же время — совокупность действующих в обществе и «спящих» матриц-сценариев течения событий, материально-полевое образование, поддерживаемое всем человечеством на протяжении его истории, в которых запечатлена разнородная информация и алгоритмика.

Впервые понятие ноосфера ввёл Тьер-де-Шарден и в последствии переосмысленное В.И. Вернадским. Вернадский считал, что мы находимся на пороге такого этапа, когда мысль человека будет главной действующей силой развития.



Он опирался на идеи геологов Павлова и Шухерта. Шухерт утверждал, что психика человека и психическая энергия будет занимать ведущую роль для процессов, происходящих на нашей планете, называл наступающий этап «психозойской эрой». Ноосфера — закономерный этап развития, опирающийся на знания законов природы. Переход от Homo sapiens к Homo noospheric.

Поэтому, если ноосферу считать коллективным бессознательным, хранящим всю информацию, с которой сталкивались представители человечества то память ноосферы будет хранить все прошедшие процессы, явления и события на нашей планете, останется дело за малым — выработать навык входа в память ноосферы.



Точно так же и обстоят дела с будущим, если ноосфера — совокупность действующих и спящих матриц-сценариев течения событий, то войдя в сферу разума, мы сможем рассмотреть возможные варианты развития будущего. Ноосфера включает в себя всё информационное пространство биосферы и ближнего космоса, а в недалеком прогнозируемом будущем — Солнечную систему.

Российский учёный, биофизик А.Г. Маленков писал:

«Ведь культура человека в целом (познание истории, создание технологий воссоздания по следам и остаткам, включая генно-инженерные подходы, театральные технологии перевоплощения, стремление воспроизвести элементы прошлых эпох и т.д. и т.п.) — есть путь, пока, может быть не вполне осознанный, к созданию материально реализованной машине времени. А в сознании каждого такая машина ведь уже есть».

Заключение

Для путешествий во времени вовсе не обязательно строить машину времени, чтобы оказаться в прошлом, или замораживать тело в криогенной камере с надеждой оживить его в будущем.



Нужно учиться работать с собственной памятью для переосмысления событий прошлого, и мечтать, чтобы выявить варианты возможного будущего.



А чтобы расширить эти процессы до размеров всего общества, нужно воспринимать информацию из ноосферы, работать с ней. Помочь в этом может изучение коллективного бессознательного как объективно существующего явления. Хоть некоторыми упомянутыми выше учёными были введены понятия о ноосфере, но они пока не получили широкого распространения в науке, образовании, искусстве. Изучив явление, можно выработать методики взаимодействия с ним, получать полезную информацию для понимания многих вещей.

Как мы уже говорили, будущее многовариантно. Какие варианты осуществимы, а какие нет? Выше мы писали, чем отличаются мечты от фантазий.



Можно, конечно, фантазировать о том, что неплохо бы деревьям вырастать до высоты одного километра. Но такие варианты вряд ли присутствуют в матрице возможного, а значит, вряд ли станут реальностью. Теперь к мечтам. Разные мечты имеют разную вероятность к осуществлению, и одним из факторов, повышающих вероятность осуществления мечты является её соответствие наилучшему варианту движения к цели, ради которой и существует человечество.



Атеисты это называют Замыслом, а верующие — Божьим Промыслом. Одни варианты лучше соответствуют Промыслу, другие хуже, а третьи совсем не соответствуют и, следуя таким вариантам, человек или даже всё общество впадает в попущение — то есть уклоняется от Промысла. Естественно, мечтам, которые лежат в русле Промысла, будет оказана поддержка Свыше.



Соответствует ли мечта Замыслу, человек может определить на основе одного из своих внутренних голосов — голоса Совести.



Он поможет Вам выявить такие мечты, это своего рода маяк, помогающий отличить Добро от Зла, и если Ваши мечты лежат в русле движения всего человечества к светлому будущему, то они обязательно сбудутся.

Материалы:

[ 1 ] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5;

[ 2 ] http://wiki.kob.su/Время

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