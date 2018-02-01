Странный мир знаменитостей: Бессмертные путешественники во времени

Есть довольно странные теории заговора или совершенно странные вещи, которым нет объяснения, но я считаю это достаточно забавным, чтобы немного погрузиться в них и привлечь ваше внимание. Есть знаменитости, которых многие из нас знают и любят, некоторые их называют бессмертными существами или путешественниками во времени, предъявляя при этом как доказательство «фотографии». Итак, здесь мы отправимся в путешествие по кроличьей дыре, чтобы посмотреть на знаменитых доппельгеров на протяжении всей истории, или они — бессмертные вампиры или путешественники во времени?

Очень известным примером является пример Николаса Кейджа, который сумел всплыть на старинной картине 1870 года в Бристоле, штат Теннесси. В 2011 году Джек Морд из Сиэтла, штат Вашингтон, наткнулся на оригинальное фото, которое впоследствии выставил на аукцион на eBay за какой-то миллион долларов. Тогда же появились многочисленные предположения о том, что фотография была своего рода фотошоп-мистификацией, но Морд был непреклонен, что это действительно оригинал, даже если допустить, что это доказательство того, что Кейдж бессмертен, говоря:

Лично я считаю, что это он, и что он — какая-то ходячая нежить /вампир … который ускоряет /возрождает себя каждые 75 лет или около того. Через 150 лет он может быть политиком, лидером культа или ведущим ток-шоу.

Николас Кейдж, бессмертный

Те, кто проанализировал фотографию, пришли к выводу, что, хотя они очень похожи друг на друга, в подбородке и ушах есть тонкие различия, которые указывают на то, что они действительно разные люди. Примерно в то же время был сделана фотография, от 1860 года, на которой якобы запечатлен знаменитый актер Джон Траволта. Фотография якобы была обнаружена человеком в Онтарио, Канада. Неопознанный человек выставил картину на продажу за 50 000 долларов и, как и Морд, предположил, что это было свидетельством каких-то странных событий, говорящих:

Я знаю, что вы говорите, что Джон Траволта жив сегодня в 2018 году, и он не выглядит на свои 151 лет. Джон Траволта — саентолог, а многие саентологи верят в реинкарнацию. Конечно, нельзя исключать и временное путешествие.

Джон Траволта, очевидно путешественник во времени

Продолжим с актерами и, мы переходим к Брюсу Уиллису, которого многие могут не осознавать, в образе генерала Дуга Макартура, который был пятизвездочным генералом и сыграл важную роль во время Второй мировой войны. За всю свою знаменитую карьеру он заработал много медалей, в том числе Медаль Почета. Он также выглядит, как и Брюс Уиллис, который вызвал разговоры, что он присоединяется к длинной линии бессмертных знаменитостей.

Брюс Уиллис и генерал МакАртур. Можете ли вы сказать, что это? В точку.

Еще раньше, в 13 веке, у нас есть портрет Папы Григория IX, который имеет поразительное сходство с определенным актером супергероем.

Папа Роки?

Также и портрет Джироламо Франческо Марии Маццола, который переносит нас в 1570 год, он висит в Галерее Уффици во Флоренции, Италия, на котором изображен индивид, который поразительно похож на Киану Ривза. Совпадение или путешествие во времени? Киану также позже появится 300 лет спустя в шедевре 1875 года Луи-Морисом Буте де Монвелем. Существует также портрет доктора и актера Пола Муне, который «умер» в 1922 году, а также выглядит так же, как и Киану Ривз. Совпадение или бессмертие? Это очень хорошо вписывается в то, что Киану Ривз, похоже, не достиг многого в своей карьере.

Киану Ривз вне времени

Известный актер Орландо Блум, звезда серии фэнтезийных фильмов «Властелин колец», также, похоже, имеет способ путешествовать во времени, поскольку он является мертвым звоном для румынского живописца Николая Григореску, который, умер в 1907 году. Или он?

Николае Григореску (слева), Орландо Блум (справа)

Другие актеры, которые, похоже, пытались переместиться через пески времени и / или остались бессмертными, — это Алек Болдуин, как Миллард Филлмор, 13-й президент Соединенных Штатов.

Алек Болдуин (справа), Миллард Филлмор (слева)

Существует звезда игры престолов Питер Динклаж, который, похоже, был в прошлом Себастьяном де Морра, а также карликом и шутом на дворе Филиппа IV Испании в 1600-х годах.

Питер Динкладж (э-э, слева?), Себастьян де Морра (справа)

Вот Эдди Мерфи в 1920-х годах, как показывает эта картина неизвестного человека того времени.

Эдди Мерфи

Двигаясь дальше, у нас есть Джимми Фэллон, который похож на турецкого революционера и лидера Народно-освободительной партии-фронта Турции Махира Каяна, который умер в 1972 году. Утверждается. Как вы думаете?

Джимми Фаллон (справа), Махир Каян (слева)

И совсем недавно появился очень популярный, вирусный снимок кого-то из 1960-х годов, который выглядит замечательно, как Мэтт Дэймон. Картинка изначально была отправлена ​​Reddit пользователем «Coffeeandtrout», который утверждал, что это был день свадьбы его родителей в 1961 году, и сразу же сделал Интернет диким со сходством. Я должен признать, что это довольно поразительное сходство, но плакат говорит, что его отец был намного выше и, конечно же, не был настоящим, предположительно путешествующим по времени Мэттом Дэймоном.

Мэтт Деймон (слева), Мэтт Деймон в 1961 году (справа)

Похоже, что сам Гарри Поттер, Дэниел Рэдклифф, также сыграл свою роль в прыжках во времени. Reddit пользователь «microwavetea» опубликовал фотографию своей бабушки, и трудно не видеть сходства, поэтому, возможно, Рэдклифф получил некоторые реальные магические способности от своей экранной персоны?

Справа, Дэниел Рэдклифф или бабушка?

Говоря о бабушке и дедушке, другой пользователь Reddit опубликовал фотографию своего деда, который также выглядит так же, как Мэтью МакКонахи. Кажется, он оборачивается.

Мэтью МакКонахи, вампир

Почему актеры должны развлекаться с бессмертием и / или путешествием во времени? Некоторые музыканты, похоже, тоже прыгали на подножку. Популярный, бестселлер рэппер Jay-Z появился на фото из Бруклина в 1939 году, предположительно, взятого человеком по имени Сид Гроссман, на котором изображен неизвестный человек, который мог бы серьезно быть его близнецом. Совпадение или путешествие во времени? Вам решать.

Jay-Z (справа) и его doppelgänger

Существует также старая фотография, которая предположительно является криминальным мусхотом, который имеет определенное сходство с певцом Джастином Тимберлейком.

Джастин Тимберлейк (слева)

Похоже, что ведущие ночных ток-шоу тоже любят путешествовать во времени, как мы можем видеть с Конаном О’Брайеном и его доппельгером, солдатом союзной армии из Гражданской войны, а позднее сенатором штата Вермонт Маршаллом Харви Твитчелом.

Конан О’Брайен (слева), Маршалл Харви Твитчелл (справа)

Одна известная фигура за пределами индустрии развлечений, которая породила множество заговоров о себе, теперь может добавить к вам бессмертный вампир. Ни у кого из российских президентов Владимира Путина, похоже, не было времени на сафари, и он появился в разных старых образах. Две картины вышли с 1920 и 1941 годов соответственно, которые, похоже, показывают молодого Путина. Фотографии обоих русских солдат, которые имеют поразительное сходство с лидером, и были серьезные разговоры, что они на самом деле его. Каким-то образом. Путешествие во времени? Бессмертие? Я не знаю, как работает логистика этого материала.

Путин на протяжении веков?

Со всеми знаменитостями, путешествующими во времени, в 2009 году знаменитый физик Стивен Хокинг решил устроить вечеринку для них всех и действительно сидел там в ожидании. Партия была создана как своего рода эксперимент и была создана 28 июня 2009 года в комплекте с шампанским и партийными украшениями, и это было открытое приглашение для всех путешественников во времени, но он сидел там один. Хокинг сказал: «Я дал вечеринку для путешественников во времени, но я не отправлял приглашения только после вечеринки. Я сидел там долгое время, но никто не приходил». Вся вечеринка была даже снята. Все это хорошо вписывается в идею Хокинга о том, что путешествие в будущее возможно, но не в прошлое, о котором он сказал:

В любом случае мы все путешествуем вперед. Мы можем быстро продвигаться вперед, отправляясь на ракете с высокой скоростью и возвращаемся, чтобы найти всех на Земле намного старше или мертвыми. Общая теория относительности Эйнштейна, по-видимому, дает возможность того, что мы можем так долго разрушить пространство-время, чтобы мы могли вернуться назад во времени. Однако вполне вероятно, что деформирование вызовет взрыв радиации, который разрушит космический корабль и, возможно, пространство-время.

Есть, конечно, еще больше случаев бессмертия знаменитостей и путешественников во времени, и это всего лишь выбор. Как они это делают? Каковы их методы? Мы смотрим на путешествия во времени, бессмертие, доппельгингеры или простое совпадение? (намек, вероятно, последний). Как бы вы ни думали, есть те, кто всерьез воспринимает эти виды изображений как своего рода свидетельство того, что что-то странное происходит в рядах богатых и знаменитых и распространяется ли эта странность на бессмертие и во время путешествия или нет, все это, безусловно, интересно.









Источник: nashaplaneta.su