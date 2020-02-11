Смерть за 20 лет: главный нарколог Минздрава назвал тайный недуг 30% россиян (ВИДЕО)

Главный нарколог российского Минздрава профессор Евгений Брюн озвучил пугающую оценку количества наших сограждан, которые злоупотребляют алкоголем, что несёт серьёзный риск для их здоровья и жизни. Таковых в России примерно 30%.

«Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка — 50 мл крепкого алкоголя — в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30 процентов», — заявил доктор во время интервью в телепередаче «Поздняков».

Доктор отметил, что этот контингент составляет «основную мишень работы, чтобы замотивировать их на отказ от алкоголя, табака, других веществ». Эти люди вообще не попадают в статистику злоупотребления алкоголем — они никуда «не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть».

При этом часто причиной смерти становится не цирроз, а остановка сердца, то есть это не попадет в статистику как причина смерти, связанная с употреблением алкоголя.

Брюн выступил за введение в обычных больницах «программ тестирования и профилактики, чтобы мотивировать людей на отказ от злоупотребления» алкоголя.

Справка РВ

Евгений Брюн — главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Он также заведует кафедрой наркологии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Минздравсоцразвития РФ, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 г.

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