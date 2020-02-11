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Смерть за 20 лет: главный нарколог Минздрава назвал тайный недуг 30% россиян (ВИДЕО)

06:00. 11 февраля 2020 82 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Смерть за 20 лет: главный нарколог Минздрава назвал тайный недуг 30% россиян (ВИДЕО) | Русская весна

Главный нарколог российского Минздрава профессор Евгений Брюн озвучил пугающую оценку количества наших сограждан, которые злоупотребляют алкоголем, что несёт серьёзный риск для их здоровья и жизни. Таковых в России примерно 30%.

«Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка — 50 мл крепкого алкоголя — в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30 процентов», — заявил доктор во время интервью в телепередаче «Поздняков».

Доктор отметил, что этот контингент составляет «основную мишень работы, чтобы замотивировать их на отказ от алкоголя, табака, других веществ». Эти люди вообще не попадают в статистику злоупотребления алкоголем — они никуда «не обращались, это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть».

При этом часто причиной смерти становится не цирроз, а остановка сердца, то есть это не попадет в статистику как причина смерти, связанная с употреблением алкоголя.

Брюн выступил за введение в обычных больницах «программ тестирования и профилактики, чтобы мотивировать людей на отказ от злоупотребления» алкоголя.

Справка РВ

Евгений Брюн — главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Он также заведует кафедрой наркологии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Минздравсоцразвития РФ, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 г.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1581348769

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 0 0
    vvm 11 февраля 2020 в 11:52

    Если “они” никуда не попадают, ни в какую статистику. Значит, он судит по своему окружению. А если ,его окружение такое, то не надо проблемы локального “окружения” переносить на всю страну.

    По мне, так это, слишком преувеличенно. Процентов так на 29.
    Или Брюн решил себя прорекламировать ? Бизнес начал приносить меньший материальных плюх ?

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  • 3016 2540
    Женечка 11 февраля 2020 в 11:59

    Участники рок-группы “Тишина”.

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