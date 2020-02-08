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НЕ ВЫРУБИТЬ! Обращение Сёмина к подписчикам

19:33. 8 февраля 2020 172 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

За три с половиной года, что мы развиваем этот канал, в него вложено огромное количество труда. Будет жаль, если какая-нибудь ничтожная личность возьмет и заблокирует его, верно? Если исчезнут три серии Последнего Звонка, Манифест Коммунистической партии, смонтированный усилиями десятка добровольцев, если пропадет почти сотня выпусков программы “По-Живому” с такими героями, как Жанна Болотова и Николай Губенко, Владимир Меньшов, испанец Пабло Хасель, англичанин Джонатан Найт, Евгений Баженов или Евгений Спицын.

Поэтому подписывайтесь на наш новый-старый альтернативный канал, на наши соцсети — фейсбук, вконтакте, телеграм и инстаграм. Короче, знайте, где нас искать в случае чего и распространите эту новость как можно шире.




Подписывайтесь на второй канал:
https://www.youtube.com/channel/UCGnj…


Удаленный ролик все ее можно найти на других каналах.
Например:
https://www.youtube.com/watch?v=kIHhR…



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Поддержать канал:
https://agitblog.ru/agitdonate/
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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
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Константин Семин Вконтакте: vk.com/kvsyomin
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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lPI3S_wf8C0

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12655 7689
    Maleos 8 февраля 2020 в 20:09

    Был бы этот жыдёныш подпиндосный в России, за подстрекательство доверчивых российских дебилов давно бы уже сел…

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    2
  • 37379 19183
    Степаныч 8 февраля 2020 в 21:48

    Почуяла либерастная крыса что конец ей приходит.)))По новым изменениям в конституции вырубят не только их манихфест ком.партии,но и прочие пиндоресурсы сороса.)А шо делать,кому щас легко,иуде семкину осталось только завывать,ибо политпроститутке теперь прямая дорога либо в петлю,либо в бомжи,потому как недобритты все равно все отберут что нажито “непасильным” трудом.И такой конец у всех “скрипалей”.)

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