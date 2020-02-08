НЕ ВЫРУБИТЬ! Обращение Сёмина к подписчикам

За три с половиной года, что мы развиваем этот канал, в него вложено огромное количество труда. Будет жаль, если какая-нибудь ничтожная личность возьмет и заблокирует его, верно? Если исчезнут три серии Последнего Звонка, Манифест Коммунистической партии, смонтированный усилиями десятка добровольцев, если пропадет почти сотня выпусков программы “По-Живому” с такими героями, как Жанна Болотова и Николай Губенко, Владимир Меньшов, испанец Пабло Хасель, англичанин Джонатан Найт, Евгений Баженов или Евгений Спицын.



Поэтому подписывайтесь на наш новый-старый альтернативный канал, на наши соцсети — фейсбук, вконтакте, телеграм и инстаграм. Короче, знайте, где нас искать в случае чего и распространите эту новость как можно шире.









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https://www.youtube.com/channel/UCGnj…





Удаленный ролик все ее можно найти на других каналах.

Например:

https://www.youtube.com/watch?v=kIHhR…







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lPI3S_wf8C0