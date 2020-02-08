НЕ ВЫРУБИТЬ! Обращение Сёмина к подписчикам
За три с половиной года, что мы развиваем этот канал, в него вложено огромное количество труда. Будет жаль, если какая-нибудь ничтожная личность возьмет и заблокирует его, верно? Если исчезнут три серии Последнего Звонка, Манифест Коммунистической партии, смонтированный усилиями десятка добровольцев, если пропадет почти сотня выпусков программы “По-Живому” с такими героями, как Жанна Болотова и Николай Губенко, Владимир Меньшов, испанец Пабло Хасель, англичанин Джонатан Найт, Евгений Баженов или Евгений Спицын.
Поэтому подписывайтесь на наш новый-старый альтернативный канал, на наши соцсети — фейсбук, вконтакте, телеграм и инстаграм. Короче, знайте, где нас искать в случае чего и распространите эту новость как можно шире.
Подписывайтесь на второй канал:
https://www.youtube.com/channel/UCGnj…
Удаленный ролик все ее можно найти на других каналах.
Например:
https://www.youtube.com/watch?v=kIHhR…
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Был бы этот жыдёныш подпиндосный в России, за подстрекательство доверчивых российских дебилов давно бы уже сел…
Да ладно, плохо ищете.
https://www.instagram.com/p/B8ObWYUFzMx/
Почуяла либерастная крыса что конец ей приходит.)))По новым изменениям в конституции вырубят не только их манихфест ком.партии,но и прочие пиндоресурсы сороса.)А шо делать,кому щас легко,иуде семкину осталось только завывать,ибо политпроститутке теперь прямая дорога либо в петлю,либо в бомжи,потому как недобритты все равно все отберут что нажито “непасильным” трудом.И такой конец у всех “скрипалей”.)