Как теперь выглядит Сибирская тайга

В Улан-Удэ полиция 14 мая разогнала несанкционированный митинг против вырубки леса китайской компанией в Закаменском районе. Между тем еще 11 мая жители района совместно с членами правительства Бурятии приняли решение не сдавать леса в аренду.

Соединённые Штаты раньше очень много леса покупали в Европе, а последние три года покупают в Китае.

Интересно, где китайцы столько дешёвого леса нашли?

В Улан-Удэ полиция 14 мая разогнала несанкционированный митинг против вырубки леса китайской компанией в Закаменском районе. Между тем еще 11 мая жители района совместно с членами правительства Бурятии приняли решение не сдавать леса в аренду.

Горожане вышли к зданию народного хурала (парламента) в 10 часов утра, и протестующих с каждой минутой становилось все больше, сообщает < ![CDATA[ ]]> Arigus.tv< ![CDATA[]]>. Граждане несли плакаты с надписями “Не трогайте наш лес”, “За Байкал, за Родину”, “Прекратите варварскую вырубку леса”.

Через час полицейские по громкой связи призвали участников акции разойтись. Причем успокаивать митингующих вышел сам глава МВД Бурятии Олег Кудинов, отмечает < ![CDATA[ ]]> Gazeta-n1.ru< ![CDATA[]]>. “В рамках закона надо действовать, коллеги. Обстановка в целом непростая. О проблемах, которые в Закаменском районе, глава республики и правительство в курсе. Это все будет разрешаться в нормальном, законном порядке, уважаемые граждане. Пожалуйста, расходитесь”, – цитирует Кудинова < ![CDATA[ ]]> Tv2.today< ![CDATA[]]>.

Тем не менее участники акции расходиться отказались, тогда правоохранители задержали молодого человека, которого называли организатором митинга, и посадили его в служебный автобус. Также была задержана эколог и общественник Ольга Байшникова. “Освободите закаменцев!” – кричали в толпе.

Митинг перерос в потасовку с полицией, один из протестующих попытался остановить отъезжающий полицейский автобус, кинувшись под колеса. В итоге были задержаны восемь человек.

Это СИБИРСКАЯ ТАЙГА !!!Составы на границе в Китай…Вывозятся за бесценок сибирские кедры. А мы деньги на дрова для стариков всем миром собираем … ХВАТИТ просер@ть свои уникальные природные ресурсы….. Они не вечны !!!!!!

Соединённые Штаты раньше очень много леса покупали в Европе, а последние три года покупают в Китае.

Интересно, где китайцы столько дешёвого леса нашли?

Пеньки вместо тайги: как Китай вырубает Россию

Огромные лесные пространства Сибири уже превратились в пустыню. В целом по Дальнему Востоку нелегальная продажа леса приносит 450 млн долл. прибыли в год, причем две трети этой суммы достаются иностранным операторам, в основном китайского и южнокорейского происхождения.

Шокирующие данные и фотографии < ![CDATA[ ]]> приводи< ![CDATA[]]>т в ФБ блогер Андрей Зубец. Но для начала один из комментариев к его посту:

«Несколько лет назад разговаривала с одним вертолетчиком, говорил, что есть территории в Сибири, над которыми можно полдня лететь – и одни пеньки на месте бывшей тайги, всё в Китай».

Россия отдала в аренду Китаю 1 млн. гектаров леса под вырубку – это шокирующее известие пришло уже давно и отчего-то не вызвало ни малейшего резонанса. Представитель КНР сообщил, что китайская экономика остро нуждается в лесных ресурсах, поэтому рассматривает Россию с ее огромными запасами древесины как главного стратегического партнера. В Рослесхозе рассказали, что пилотный проект предусматривает «организацию на условиях лесного законодательства РФ предприятия с участием китайского капитала, которое будет осуществлять на территории лесного фонда ведение лесного хозяйства, заготовку леса и переработку, включая целлюлозное производство». Экспериментальной площадкой станет один из регионов Сибири. Для выявления наиболее выгодной области Рослесхоз выразил готовность предоставить китайской стороне «любую информацию о запасах древесины в России и способах ее освоения».

Истинную цену этой сделки знают, вероятно, лишь те, кто заключал её, кто вместо того, чтобы развивать собственную деревообрабатывающую промышленность, приглашает для этих целей соседа. А, вот, чего будет стоить их выгода нам?

Статистика из статьи М.С.Пальникова «Китайское присутствие в России: промежуточные итоги»:

«В Приморье, например, ежегодно нелегально вырубается до 1,5 млн кубометров древесины, что приносит теневым структурам не менее 150 млн долл. прибыли – почти половину годового бюджета края. Знаменитая Байкало-Амурская магистраль сегодня – это десятки лезозаготовительных предприятий, арендаторов приамурских лесосек. По данным Природоохранной прокуратуры, под рубки в Амурской области отдано более половины государственного лесного фонда.

По оценкам Всемирного фонда защиты природы (по состоянию на февраль 2002 года), такие масштабы вырубки угрожают полным исчезновением лесов в самое ближайшее время!

В целом по Дальнему Востоку нелегальная продажа леса приносит 450 млн долл. прибыли в год, причем две трети этой суммы достаются иностранным операторам, в основном китайского и южнокорейского происхождения.

Самым варварским способом истребляется животный мир. В сводках пограничного управления ФСБ по ДВО сообщалось как о достаточно обыденных фактах, что при задержании у одних китайских курьеров были обнаружены лапы 210 убитых медведей, у других – 250 кг губ убитых лосей, у третьих – 2500 шкурок соболя и т.д.

Серьезный ущерб нанесен в последние годы лесам Иркутской области. Приобретая разрешение якобы на санитарную рубку, лесозаготовители (как правило, нанимаемые китайцами местные жители) в дальнейшем действуют по собственному усмотрению, вырубая первосортный пиловочник и беря при этом только нижнюю, наиболее ценную часть ствола, а остальное бросая на месте рубки. Заплатив за кубометр круглого леса 40 долл., китайские фирмы затем реализуют на международных лесных биржах пиломатериалы уже по 500 долл. за кубометр. Способствуя этому грабежу, китайское правительство даже приняло закон, запрещающий приобретение в России обработанных лесоматериалов».

Теперь этот грабёж, невиданный ни в какой иной стране, кроме разве что самых отсталых колоний, получит дополнительную законную базу.

< ![CDATA[ ]]> Снимает видеорегистратор. Дальний Восток.< ![CDATA[]]>

Одновременно с известием о заключении вышеуказанной сделки пришло сообщение о задержании контрабандистов, пытавшихся провезти в Китай 500 лап бурых и гималайских медведей. Дивно, что не перевелись ещё медведи в Сибири! Что не занесены они ещё наряду с амурским тигром в Красную Книгу. Надолго ли? Китайцы, как известно, не проявляют заботы о флоре и фауне даже на собственной территории. Что уж говорить о чужой!

Не говоря о проблеме экспансии, огромную тревогу вызывает то, что при такой политике мы скоро получим пустыню вместо тайги!

Но таковая перспектива ничуть не заботит российские власти. Сиюминутная выгода застит всё. Ради неё продаются леса под вырубку Китаю. Ради неё губятся реки. Ради неё наша страна обращается во всемирную свалку для радиоактивных отходов, которых на данный момент накопилось свыше 550 миллионов тонн. Представители международных экологических организаций неоднократно обращали внимание на неприемлемые условия хранения РАО в России. Не так давно один из немецких телеканалов показал репортаж о химическом комбинате города Северска, на территории которого под открытым небом ржавеют бочки с урановыми отходами, привезенными из Германии. «Росатом» планирует создать системы пунктов хранения радиоактивных отходов и запустить в 2010 году систему обращения с радиоактивными отходами. В планах корпорации также запуск в 2015 году системы обращения с отработанным ядерным топливом и программы вывода из эксплуатации атомных объектов. Спрашивается, отчего было не наладить эти системы прежде, чем ввозить опасные отходы в страну? Отчего, вообще, западные страны предпочитают отправлять этот «ценный груз» нам, а не заниматься его переработкой? Но неважно всё это для господ из правительства! Главным было получить барыш за разрешение на ввоз РАО, а что делать с ними потом – вторично, «авось» выведет…»

Китай свой лес бережёт, а наш уничтожает

Русский лес безжалостно вырубают ради экспорта в Китай

Вся южная половина Иркутской области представляет почти сплошную лесосеку, даже на космических снимках видны огромные пустоши. Экспорт леса в Китай всё растёт, но это больше похоже на вывоз сырья из оккупированной колонии…

2017 год объявлен в России Годом экологии. Только, похоже, не нашей страны, а Китая. Такое ощущение создаётся, глядя на то, как в угоду Поднебесной, восстанавливающей свои леса, вырубается тайга в Сибири и на Дальнем Востоке. Антирекорд держит Иркутская область. В прошлом году там было нелегально вырублено и вывезено в Китай более миллиона кубометров российской древесины.

Что является главным природным богатством нашей страны? Многие ответят: конечно, нефть и газ. Ведь именно на их экспорте и строятся основные бюджетные доходы России. Однако есть и другой ответ: это лес, «зелёное золото» страны. Во-первых, по запасам нефти наша страна лишь восьмая в мире, а по площади лесов – первая на всей планете. В России около 25% всех мировых запасов леса, в 3 раза больше, чем в США и Канаде, вместе взятых, свыше 50% мировых резервов ценных хвойных пород. Во-вторых, и это главное, нефть, газ и другие полезные ископаемые добываются и не восстанавливаются, то есть рано или поздно они закончатся. А лес, если к нему относиться бережно и рачительно, будет жить вечно, принося огромную пользу всему народу – и экономическую, и экологическую. Особенно это относится к сибирской и дальневосточной тайге, которую справедливо называют одними из главных «лёгких планеты» и нашим национальным достоянием.

Более половины всей незаконно добытой древесины вырубается в Иркутской области

Увы, это национальное достояние сейчас не просто не берегут. Его варварски уничтожают. Площадь лесных массивов сокращается пугающими темпами, уже потеряны миллионы гектаров зелёных насаждений. И, по словам главы Министерства природных ресурсов Сергея Донского, ущерб от рубки леса в России с каждым годом растёт. За последние пять лет объёмы незаконных вырубок леса увеличились на 70%!

Практически всё это российское богатство, ставшее статьёй экспорта, уходит в виде древесины в Китай. В Амурской области, по официальным данным природоохранной прокуратуры, под вырубку отдано более половины (!) государственного лесного фонда. И это лишь легальные объёмы. Масштабы теневого бизнеса как минимум не меньше. Только в Приморье ежегодно незаконно вырубается до 1,5 млн кубометров древесины, что приносит теневым структурам не менее 150 млн долларов прибыли. Эта сумма составляет почти половину годового бюджета края.

Согласно отчётности Сибирского таможенного управления, только за 2016 год лесорубы поставили зарубежным потребителям почти 7 млн кубометров древесины. Три четверти этого объёма приходится на прибайкальскую тайгу, где сосредоточено более 10% запасов леса всей России. В итоге экология Байкала – одной из самых красивых жемчужин России – сейчас под угрозой уничтожения. Территория Иркутской области уникальна, поскольку доля ценных хвойных пород здесь очень высока даже в масштабах планеты. К тому же лес защищает почву от пересыхания. Однако ещё в советские времена Иркутская область лидировала по объёмам лесозаготовок. В постсоветский период она достигла на этом поприще ещё больших успехов, вырубая лес в разы больше, чем любой другой субъект РФ. По официальным данным Минприроды, более половины всей незаконно добытой российской древесины заготавливается в Иркутской области. На её долю приходится 62% лесного экспорта всего Сибирского федерального округа. Вся южная половина Иркутской области сейчас представляет почти сплошную лесосеку. Площади, охваченные легальными и особенно нелегальными рубками, беспрецедентны. Территория Иркутской области в настоящее время пройдена сплошными рубками уже почти на 50%, даже на космических снимках видны огромные пустоши.

Самая большая лесная свалка в мире

По всей Иркутской области множатся лесные кладбища – и не только в виде мёртвых обрубков бывших живых пышных деревьев. У каждого города на юге и в центре Прибайкалья громоздятся огромные свалки из выброшенных стволов и сучьев. Самая большая такая лесная свалка в мире объёмом 2 млн кубометров – под городом Усть-Кут. Ведь экспортируется, как правило, только кругляк, то есть нижняя, самая ценная часть ствола, а остальная часть ствола и крона остаются гнить на месте – как труп бывшего живого дерева. Так поступают и «чёрные» лесорубы, и легальные арендаторы. Да и транспортировать кругляк удобнее. Россия стала уже лидером на планете по экспорту круглого, необработанного леса – 16% мирового рынка – малопочётное лидерство.

Местные жители убивают свою же экологию, потому что для многих это единственная возможность заработка. Местную власть это устраивает, потому что можно не париться с созданием легальных рабочих мест. И протестующих среди жителей нет, ведь очень многие поневоле заняты в криминальном лесном бизнесе. Коррумпированные чиновники делают всё возможное, чтобы эти массовые убийства продолжались и дальше. Сотни тысяч кубометров ценных пород незаконно вырубаются под предлогом проведения санитарных рубок. Почти никто, похоже, толком не проверяет, выбрал ли лесозаготовитель свою квоту или уже превысил её во много раз. Более того, власть ещё и всячески помогает вырубке тайги в коммерческих целях. Немалая часть территории Сибири и Дальнего Востока уже передана в аренду предпринимателям из Китая или в совместное российско-китайское управление. Арендаторам из Китая, который стал главным импортёром российской древесины (64% всего её экспорта), даны налоговые преференции. Для экспорта именно в Поднебесную действуют льготные пошлины.

Китай запретил вырубать леса на своей территории

Минюст утвердил правила, по которым Минприроды в 1,5 раза увеличило площадь лесов, где можно заготавливать древесину. Теперь промышленные рубки разрешены и в ценных кедровых лесах. Руководитель программы «Гринпис России» по заповедным территориям Михаил Крейндлин возмущается: «Это обернётся уничтожением лесов во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, от Томской области до Приморья. Многие животные лишатся дома». Уничтожаются самые ценные породы – ангарская сосна, монгольский дуб, корейская сосна, маньчжурский ясень, а это удар по всей экосистеме региона. Уровень воды во многих реках уже аномально низкий, высыхают озёра. В редеющих лесах Дальнего Востока, по данным Всемирного фонда дикой природы, осталось лишь 450 особей амурского тигра, занесённого в Красную книгу.

Зато древесина кедра пользуется значительным спросом, в том числе у переработчиков в Китае, где собственная заготовка кедра практически полностью прекращена. Неудивительно, что экспорт из России всё растёт. Впрочем, скорее это похоже на вывоз сырья из оккупированной колонии. Китайское правительство даже приняло закон, запрещающий импорт из России обработанных лесоматериалов, – всё в интересах отечественных, то бишь китайских, производителей. Один кубометр российского кругляка продаётся в Китай примерно по 40 долларов, а изготовленные из него там пиломатериалы для США и Европы стоят на международных лесных биржах уже по 500 «баксов» за кубометр. Неплохой навар, правда? Когда 2017-й официально утверждался Годом экологии, то министр Донской заверял: «Уверен, положительные изменения будут заметны каждому». И не обманул. Позитивные изменения весьма заметны… в Китае. Если на юге Сибири и Дальнем Востоке уже есть пустыни из одних пней, потому что лес рубится круглыми сутками, а перерабатывающих производств практически нет, то в 50-километровой зоне на стороне Китая стоят огромные перерабатывающие комплексы, заваленные российской древесиной.

< ![CDATA[ ]]> Нелегальная вырубка леса на российском Дальнем Востоке: доклад в Вашингтоне< ![CDATA[]]>

КСТАТИ

Власти Поднебесной, где прежде нещадно уничтожались леса, 10 лет назад жёстко запретили их вырубку – под строгим уголовным наказанием. С целью превращения Китая в экологическую цивилизацию власти работают над восстановлением лесов, которые покроют около четверти страны к 2020 году. Эта государственная программа уже приносит свои плоды. На сегодня создано около 13 млн гектаров лесных районов. Там, где были сплошь пни, вновь зашумели зелёные дубравы. Порадуемся, что в этом есть и заслуга российских лесов, принесённых в жертву возрождению китайской экологии…

Китай помнит, как может< ![CDATA[ ]]> отомстить приРОДа< ![CDATA[]]>, а мы видать забыли этот пример, который изучали раньше в школе на уроках приРОДа< ![CDATA[ ]]> ВѢДИ< ![CDATA[]]>нии (< ![CDATA[ ]]> Как природа отомстила Китаю за воробьёв< ![CDATA[]]>).

< ![CDATA[ ]]> Еще 2 млн гектаров забайкальского леса отдадут китайцам< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> лесная мафия_репортаж ПТР.mpg< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Продаю лес на корню< ![CDATA[]]>

Если мы, жители России, не начнем предпринимать шаги по изменению ситуации, то скоро вся Россия превратиться в пустыню, на которой не будут расти деревья, в которой не смогут жить животные и птицы, в которой так же не смогут жить и люди, т.е. Мы. И так будет, если мы не задумаемся сегодня, если мы не начнем что-либо предпринимать по изменению ситуации!

Статьи по теме о нашей «дружбе» с Китаем: