Новости Украины и Новороссии 19 февраля 2018
- 15:32 Борис Рожин: Партия войны не допустит досрочных выборов на Украине.
- 15:28 Денег не будет: МВФ раскритиковал медлительность Украины.
- 14:44 Захарченко встретился с делегацией из Германии и Норвегии (ФОТО).
- 14:08 Агент Семенченко слил планы отступления ВСУ из Дебальцево.
- 10:20 Лавров: Переворот на Украине — не сюрприз, а плод политики НАТО.
- 07:30 В Одессе изуродовали «Трассу здоровья», вырубив более 200 деревьев (ВИДЕО).
- 04:30 Кто предал Украину?.
- 03:30 Бедность — угроза национальной безопасности Украины.
- Вчера 23:42 Незадачливый погромщик.
- Вчера 23:19 Перепелиные яйца и Россотрудничество.
Борис Рожин: Партия войны не допустит досрочных выборов на Украине
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Денег не будет: МВФ раскритиковал медлительность Украины
В МВФ недовольны слишком медленным прогрессом Украины, и это может привести к сворачиванию программы финансирования.
В рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина взяла на себя ряд обязательств, которые не спешит выполнять. В фонде требуют значительно ускорить процесс, сказал глава представительства Фонда на Украине Йоста Люнгман по итогам визита миссии МВФ в страну 12-16 февраля.
«Должен быть обеспечен дополнительный прогресс в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах», — указал он.
В первую очередь речь идет о принятии закона об Антикоррупционном суде. При этом в законе должны учитываться требования МВФ и рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. Ранее администрация Петра Порошенко представила законопроект, но он полностью игнорирует требования МВФ.
Борьба с коррупцией для МВФ является ключевым фактором, но Киев только декларирует свои намерения, обещает исправить ситуацию, но практически ничего не делает в реальности.
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Также требованиями МВФ для сохранения программы финансовой помощи являются повышение внутренних цен на газ, запуск процесса приватизации, пенсионная и земельная реформы.
Изначально четырехлетняя кредитная программа была утверждена в марте 2015 г., ее размер составляет $17,5 млрд. Но за прошедшее время Киев получил только четыре транша на 8,38 млрд, при этом перерывы между ними были очень большими. Это нетипично для МВФ, но является отражением сложности продвижения реформ в стране.
Последний транш на $1 млрд был получен еще в апреле 2017 г., а сроки нового постоянного переносятся. Сейчас ожидается, что деньги могут быть выделены в середине весны нынешнего года.
Как сообщала «Русская Весна», в МВФ уже говорят о необходимости продажи государственных предприятий с целью привлечения инвестиций и борьбы с коррупцией.
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Захарченко встретился с делегацией из Германии и Норвегии (ФОТО)
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко встретился сегодня с представителями политических и общественных кругов России, Германии и Норвегии.
Встреча проходила за закрытыми дверями. В ней приняли участие председатель фракции партии «Левые» (Die Linke) в регионе Оснабрюк, руководитель проекта «Народная дипломатия» Германии Андреас Маурер, представитель общественной организации «Народная дипломатия» в Королевстве Норвегия Хендрик Вебер, координатор «Народной дипломатии» в России Артем Аксененко, президент российского фонда «Солидарность. Добро. Милосердие» Владимир Сыч.
«С Главой мы обсудили очень многие вопросы. Обсудили пути дальнейшего сотрудничества, в частности, возможности партнерства в сфере бизнеса. Могу заверить, что это не последняя делегация. В состав следующей делегации войдут те, кто также заинтересован в развитии бизнеса», — сказал журналистам по итогам встречи Маурер.
Среди прочего участники встречи поднимали вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. Представитель Норвегии выразил уверенность, что единственный путь решения этой задачи заключается в диалоге противоборствующих сторон. Норвежец отметил также необходимость преодоления информационной блокады на Западе.
«Единственное решение конфликта — это диалог. И мы путем народной дипломатии пытаемся донести эту информацию в Европе. Никаких сепаратистов и террористов здесь нет, это абсурд. Мы видели, что функционирует полностью инфраструктура, промышленность.
И сейчас Республика выглядит как настоящее государство. Поэтому информационная блокада в Германии и Норвегии должна быть сломлена, а война должна быть закончена», — сказал Вебер.
Как сообщала «Русская Весна», визит иностранной делегации продлится два дня. Главная его цель — развитие народной дипломатии между странами.
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Агент Семенченко слил планы отступления ВСУ из Дебальцево
Известного агента Кремля Семена Семенченко подозревают в разглашении планов отступления украинской армии из Дебальцево.
Народный депутат Верховной Рады Украины от «Самопомощи», командир добровольческого батальона «Донбасс», Семен Семенченко «слил» план выхода бойцов Антитеррористической операции из Дебальцево. Как информирует replyua.net, такую информацию в интервью газете «День» рассказал глава Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко. В частности, Виктор Муженко подчеркнул, что вывод украинских бойцов из горячей точки в феврале месяце 2015 года усложнили политики, которые всячески предпринимали попытки повлиять на проведение операции. Глава Генерального штаба ВСУ рассказал: «И в самом деле, была проблема с тем, что кое-кто из парламентариев или близкие к ним лица пытались влиять на ход операций. С уверенностью могу сказать что, к примеру, когда мы готовили выход из Дебальцево, то его план сразу появился на странице в «Фейсбук» Семена Семенченко». В это же время Виктор Муженко отметил: «Я очень хочу надеяться на то, что политики делали это не специально. Однако до сих пор мне не известно, откуда у Семена Семенченко появился план вывода войск из Дебальцево».
Стоит напомнить, что в искомый период времени Семенченко отлеживался в госпитале Артемовска и активно строчил в Фейсбук, оправдываясь от обвинений в гибели боевиков "Донбасса" и собственной трусости.
По всей видимости, уже находясь в госпитале, Семенченко слил в сеть какие-то подробности отхода прорывающихся из Дебальцево частей.
Но вряд ли, находясь в Артемовске, он имел личный доступ к оперативному планированию Генштаба ВСУ, а значит кто-то ему эту информацию из Генштаба передавал (если конечно верить Муженко). Как максимум, он мог знать какие-то тактические подробности по отдельным частям вроде "Донбасса", Кривбасса", "Киевской Руси" и т.д.
Знать заранее он их не мог, потому что когда случилась авария со смертельным исходом и Семенченко прятался в госпитале, руководство сектора еще надеялось на нейтрализацию прорыва ВСН у Углегорска (а до этого оно и вовсе находилось в полной уверенности, что оборонительное сражение за Дебальцевский выступ ВСУ выигрывают) и отступать не планировало, тем более что Порошенко и Муженко до 12 февраля требовали от командиров на местах держать оборону, покуда инициативу на себя не взял командир 128-й горно-пехотной бригады и не повел остатки войск на прорыв через поля к северу от Логвиново.
Если же план отхода дебальцевской группировки вдоль трассы Дебальцево-Артемовск и существовал, то уж явно не Семенченко отвечал за то, что ключевой поселок к моменту подхода групп "Ольхона" и спецназа ГРУ ДНР удерживало 4 человека 54-го орб с неисправной бронемашиной, в то время как основные резервы сектора (на начало февраля как минимум 2 бригады – 1 была введена в бой на попасненском направлении и в районе Красного Пахаря – Троицкого) Муженко придерживал в районе Артемовска.
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Лавров: Переворот на Украине — не сюрприз, а плод политики НАТО
Украинский кризис стал следствием той политики, которую США и страны НАТО проводили после холодной войны, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Украинский кризис не стал причиной нынешних отношений между Россией и Западом, он скорее стал следствием той политики, которую западные страны, прежде всего США и страны НАТО, проводили после окончания холодной войны», — сказал Лавров в интервью сербскому агентству «БЕТА».
«Для нас не явилось сюрпризом то, что произошло на Украине. Это стало, как я уже сказал, следствием той линии, которую выбрала НАТО», — подчеркнул министр.
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В Одессе изуродовали «Трассу здоровья», вырубив более 200 деревьев (ВИДЕО)
На одесском побережье за несколько дней прямо на линии моря вырубили более двух сотен деревьев. Местные жители убеждены, что это дело рук местного бизнесмена, который живет рядом. Мол, он готовит себе новый участок для частных целей. И происходит все не без участия городских властей во главе с одиозным мэром Трухановым.
Одесская «Трасса здоровья» — линия у самого берега Черного моря — лакомый кусок побережья. Именно поэтому здесь все время происходят столкновения из-за незаконных строительств, «отжимов» земли и экологических нарушений.
Новый скандал разгорелся на прошлой неделе. Буквально за несколько дней в этой зеленой зоне неизвестные вырубили более 200 деревьев.
«Любое вмешательство, как, например, вырубка деревьев, которые держат слой почвы, приводит к возникновению оползней.
В районе фонтана под санаторием Горького уже произошел обвал. Спровоцировало это не только ненадлежащее содержание берегоукрепительных сооружений, но, в первую очередь, уничтожение деревьев», — отметил общественный активист Игорь Елин.
Местные экоактивисты уверены: к вырубке деревьев причастен владелец роскошного дома по соседству — бизнесмен Владимир Галантерник. Ведь деревья вырублены исключительно к его воротам.
«Это имение ранее принадлежало депутату Хмельницкому, потом его купил Галантерник. Это бизнесмен, которого называют „хозяином Одессы“. Этот бизнесмен из преступного клана Ангерта, который и поставил когда-то Геннадия Труханова здесь мэром», — заявил руководитель общественного движения «Зеленый лист» Владислав Балинский.
Деревья вырубили не только в зоне парка «Юбилейный», но и над пляжем санатория Чкалова. Именно этот пляж когда-то прославил тогдашний руководитель области Михаил Саакашвили. Он перед камерами ломал здесь незаконные ограждения и обещал, что никаких заборов на общественных пляжах не будет.
Теперь же, убеждают активисты, эту территорию готовят к передаче в аренду тому же бизнесмену Владимиру Галантернику. И, скорее всего, одной дорогой дело не ограничится.
Решение о передаче этих земель и многих других в аренду принимались в пятницу, 16 февраля, на заранее скандальной сессии горсовета, на которой после почти двухмесячного отсутствия председательствовал мэр Одессы Геннадий Труханов. Именно поэтому под мэрией собрались активисты, стихийно объединившись с антимэрским митингом. Но даже объединенные силы общественности не повлияли на решение депутатов.
Про спил деревьев на склонах «Трассы здоровья» даже не вспомнили, а участок рядом все же отдали в аренду якобы для обслуживания админзданий и прилегающих сооружений.
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Кто предал Украину?
Близится очередная годовщина победы «евромайдана» в Киеве.
Можно называть эти события как угодно — государственным переворотом, революцией, освобождением Украины от «коррупционного рабства», в котором страна находилась при Януковиче (сейчас, как вы знаете, в Незалежной коррупции нет), но я до сих пор помню, что достаточно было и 30 минут, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и развала страны. То есть того, что происходит сейчас.
Поворотной точкой во всей этой майдановской кутерьме с её горящими покрышками, ряженой самообороной и «коктейлями Молотова» был отнюдь не расстрел «мирных демонстрантов» на Институтской улице 20 февраля и по сей день неизвестными снайперами.
«Небесной сотни» могло бы не быть вовсе, потому что главное происходило накануне, то есть 18 февраля, когда правительственные силы приступили к зачистке центральных кварталов украинской столицы.
Я был в эти дни там, поэтому могу описывать перипетии противостояния, что называется, изнутри, с львиной долей документальной достоверности — тогда ещё была возможность освещать события с обеих сторон конфликта. В ночь с 18 на 19 февраля, ту роковую для Украины ночь, я поочерёдно находился то со стороны самообороны «евромайдана», то со стороны «Беркута», с крайней опасностью для жизни курсируя между ними.
Надо сказать, украинские силовики на тот момент действовали грамотно и чётко. Сначала они планомерно зачистили правительственные кварталы, потом со стороны улицы Грушевского оттеснили толпу революционеров непосредственно к площади Майдан.
Таким образом, к позднему вечеру 18 февраля щупальца, которые в виде боевых отрядов ещё днём были запущены «протестовальниками» вглубь улиц по направлению к Раде и Банковской, пришлось стянуть непосредственно для обороны сцены, с которой нервно вещали Яценюк, Кличко и прочий «евромайданский истеблишмент».
Подчеркну: боевого оружия на тот момент «Беркут» не применял. В ходе зачистки я сам был слегка ранен, а прямо во время эфира прилетело в одного из наших российских операторов, но всё это оказывались пластиковые осколки от светошумовых гранат.
Неприятные и болезненные, но далёкие по мощности от любого по-настоящему серьёзного оружия.
Главной силой «Беркута» были водомёты. Мороз в те дни в Киеве стоял страшный, поэтому организованный силовиками перманентный ливень, по напору сравнимый с десятком небольших водопадов, действовал эффективнее любых светошумовых взрывов и прочих милицейских арсеналов.
Справедливости ради стоит сказать, что слезоточивый газ тоже работал безотказно. Если честно, от него даже в бытовых противогазных масках нельзя было спастись — он всё равно проникал внутрь, дышать становилось просто невозможно, в лёгких свербило и горело (слово «першило» тут не подходит) и реально хотелось убежать куда-нибудь подальше.
Огнестрельное оружие у беркутовцев в тот вечер, я так подозреваю, тоже имелось, но я не видел, как его применяли, правда, не видел. Не видел я и сотен «калашей» в руках евромайданской самообороны.
Конечно, гуляла информация, что митингующих активно вооружают, но у меня достоверных сведений на этот счёт не имелось. Однако воочию я наблюдал, как «мирные протестовальники» стреляли по силовикам из охотничьих ружей и «Сайги».
«Сайга» калибром 7,62 мало чем отличается от АК в военном варианте — разве что очередями палить не может. А вот убить может запросто, для этого и одиночного выстрела достаточно. Тем не менее «Беркут» крайне успешно продвигался вперёд и фактически вышел на угол Крещатика.
Те евромайданцы, что помалодушнее, уже бежали в сторону Бессарабского рынка, сметая агитационные палатки вместе с палатками, где ночевали и жили они сами.
В общем, в рядах «евромайдана» царила неподдельная паника, никаким героизмом уже и не пахло, судорожные «коктейли Молотова» всё реже долетали до чёткого беркутовского строя, а ряды активистов, мастеривших их, редели на глазах.
Да, было много раненых, но, повторюсь, это были ранения от пластиковых осколков светошумовых гранат. Нашему оператору майдановские медики наложили оперативную повязку, и он побежал снимать дальше.
Притворяться тяжелораненым и демонстративно истекать кровью можно было разве что от лени или трусости. Мифы о залитых в ту ночь кровью киевских улицах сильно преувеличены. Если кровь и была, то это потери силовиков, потому что из карабинов стреляли именно по ним. В целом же изрядно потрёпанная и поцарапанная пластиковыми осколками евромайданская толпа суматошно спасалась бегством — крики со сцены походили больше на вопли отчаяния и безысходности.
Я уверен: ещё полчаса — и «Беркут» зачистил бы площадь Майдан, и организаторам всей этой евроинтеграционной движухи пришлось бы всерьёз поломать голову над тем, как жить дальше и есть ли ресурсы для продолжения борьбы с «кровавым» режимом.
Радикалы были сломлены, я лично наблюдал, как истерично сворачивали флаги боевики из УНА — УНСО*, как сопливо вздыхали правосеки*, то и дело посматривая в сторону коридора для окончательного отступления.
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Кто напел Януковичу сказки о реках крови и силе «евромайдана»? Кто уговорил его согласиться на перемирие до утра? Кто повёлся на блеф жалко пищащего со сцены Яценюка, не владея реальной обстановкой?
Тот, в общем, и предал народ Украины и залил страну уже реальной, не фейковой кровью. «Евромайдан» победил не за счёт героизма протестующих и не благодаря боевикам «Правого сектора»*, а из-за предательства внутри самой системы. Вот что по-настоящему трагично.
Семён Пегов — военкор, писатель, автор проекта WarGonzo
* запрещенные в России экстремистские группировки
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Бедность — угроза национальной безопасности Украины
Экономический месседж, прозвучавший в выступлении министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, должен заставить задуматься очень многих — включая «политический класс» Украины, считает экономист Олег Устенко.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявила, что «бедность вокруг нас является серьезным вызовом для нашей собственной безопасности. Борьба с ней — важнейшая задача».
По мнению экономиста, исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, прозвучавший месседж должен заставить задуматься политический класс Украины.
«Экономический месседж, только что прозвучавший в выступлении г-жи министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности должен заставить задуматься очень многих — включая „политический класс“ Украины.
Позволю себе добавить, что ни одной стране не удавалось эффективно бороться с бедностью если ее экономика росла меньше, чем 5% в год. К сожалению наш прогнозный рост в 2018 около 3% (и это если конъюнктура на мировых рынках не ухудшится)», — написал на своей странице в социальной сети Олег Устенко.
Напомним, в 2017 году поквартальный рост экономики Украины постепенно замедлялся — с 2,5% в первом квартале до 2,3% во втором, с 2,1% в третьем до 1,8% четвертом квартале. По оперативной оценке Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%.
Тем не менее, Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2018 год для обеспечения реализации Стратегии преодоления бедности, утвержденной правительством Украины в марте 2016 года. Планом определены конкретные мероприятия на 2018 год, направленные на повышение действенности политики занятости, повышения денежных доходов населения, обеспечения доступа населения к социальным услугам, минимизации рисков бедности, а также социального отчуждения наиболее уязвимых категорий населения.
В Кабмине считают, что реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению основных целевых показателей по снижению уровня бедности, а также достижению европейских стандартов жизни, созданию особых условий для устранения отчуждения отдельных групп населения.
Украина признана одной из самых бедных стран мира в соответствии с Bloomberg’s Misery Index (индекс нищеты, рассчитываемый агентством Bloomberg).
По сравнению с 2017 годом Украина в 2018-м несколько улучшила позиции в данном рейтинге, переместившись с 5-го на 7-е место в топ-10 самых бедных стран мира.
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Незадачливый погромщик
Это прекрасно. Фактически готовый мем.
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Перепелиные яйца и Россотрудничество
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