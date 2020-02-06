Коронавирус, зачем и кто демонизирует Китай
В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с ресурсом «Политраша», обсуждали события, которые разворачиваются вокруг эпидемии кopoнавиpyca в Китае.
Хронометраж:
0:20 — Происхождение кopoнавиpycа: естественное или искусственное?
7:10 — Как скажется эпидемия на экономике Китая?
13:38 — Оправданы ли экстренные меры, которые применяет Китай?
16:14 — Китайцы закупили российский противовиpycный препарат, чтобы проверить его эффективность, — не справляются сами?
P.S. Предыдущие выпуски:
- Что задумал Путин — Конституция и новое Правительство
- Импичмент Трампу, Brexit и червивое «Яблоко»
- Советско-финская война. Что правда, а что ложь?
- НАТО или НЕНАТО. Союз с Лукашенко
- Кому нужен закон «о насилии над семьей»
- Как шведы Эстонию продали. Враг моего врага мой друг
- Если исчезнет Россия, сразу исчезнет и Украина
- Транзит газа через Украину. Новая книга о Сталине
- Ювенальная Грета, запрет на курение и закон о домашнем насилии
- Грета Тунберг, норма в политике, что с нашим правосудием
Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-zachem-i-kto-demoniziruet-kitaj-112927
Вчера он говорил, что вирус Россия победила, и есть выздоравливающие. Даже открыли блокаду карантина.
Цинично и остроумно шифруется бобруйский патриот. Я его боюсь.
Рубашка у него красивая. Надо мужу такую купить, а то потеряю самое дорогое.
Пи*деть будет не на кого.