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Коронавирус, зачем и кто демонизирует Китай

13:28. 6 февраля 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с ресурсом «Политраша», обсуждали события, которые разворачиваются вокруг эпидемии кopoнавиpyca в Китае.

Хронометраж:
0:20 — Происхождение кopoнавиpycа: естественное или искусственное?
7:10 — Как скажется эпидемия на экономике Китая?
13:38 — Оправданы ли экстренные меры, которые применяет Китай?
16:14 — Китайцы закупили российский противовиpycный препарат, чтобы проверить его эффективность, — не справляются сами?

Николай Стариков: коронaвиpyc, зачем и кто демонизиpует Китай
 
 
 

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/koronavirus-zachem-i-kto-demoniziruet-kitaj-112927

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2892 1900
    чужой 6 февраля 2020 в 13:51

    Вчера он говорил, что вирус Россия победила, и есть выздоравливающие. Даже открыли блокаду карантина.
    Цинично и остроумно шифруется бобруйский патриот. Я его боюсь.
    Рубашка у него красивая. Надо мужу такую купить, а то потеряю самое дорогое.
    Пи*деть будет не на кого.

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