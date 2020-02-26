Великая Победа — не вопреки, а благодаря Сталину
В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша», обсуждали темы, прежде всего, касающиеся настоящей истории Великой Отечественной войны.
Хронометраж:
0:22 — Что получается, если имя Сталина ставить рядом с именем Гитлера?
4:04 — В чем заключалось понятие героизма для советского человека?
7:48 — Многие спросят: "Не лучше ли жить и приносить обществу пользу, чем геройски жертвовать собой? " Что бы вы ответили на такой вопрос?
9:22 — Великая отечественная война: кто воевал лучше?
16:14 — Как оценивают сталинские pепpеccии сегодня?
P.S. Предыдущие выпуски:
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Источник: https://nstarikov.ru/velikaja-pobeda-ne-vopreki-a-blagodarja-stalinu-113435