Вывод американских войск с Ближнего Востока

Президент США выступил с ежегодным посланием к Конгрессу, в котором заявил о намерении прекратить участие страны в военных действиях на Ближнем Востоке. Также он подтвердил желание вывести войска из Афганистана, сообщает пресс-служба Белого дома. По словам Трампа, он “не собирается убивать сотни тысяч людей”. Извечный оппонент американского лидера Нэнси Пелоси в ответ на это демонстративно порвала текст обращения Трампа. Что все это значит, комментирует Анатолий Вассерман.

“Трамп высказывает это не впервые. И до него многие президенты точно так же говорили, что не желают воевать, что им очень хочется с этим кошмаром покончить. Обама тоже заявлял, что выведет войска, введенные в Афганистан Бушем, а в итоге добавил очередную порцию этих самых войск. Здесь дело не только в желании президента. В пребывании американских войск в Афганистане заинтересованы те, кто делает бизнес на перевозке афганского героина в Косово, откуда албанцы развозят его по всей Европе. И дело тут не в деньгах, которые кто-то на этом зарабатывает, а в том, что это заметно ослабляет весь Европейский союз ― главного конкурента США”, ― полагает эксперт.