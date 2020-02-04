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Венедиктова призвали уехать за бугор.

19:29. 4 февраля 2020 96 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москва» Алексей Венедиктов не раз становился объектом для троллинга и насмешек. Этот убежденный либерал регулярно спекулирует на разного рода темах и уже порядком надоел россиянам.

Последние выходки Венедиктова вывели из себя пользователей соцсетей. В одной из популярных групп во «ВКонтакте» даже запустили опрос. Россиян спросили, как они относятся к «творчеству» главреда «Эха».

 

Венедиктова призвали уехать за бугор

Выяснилось, что большинство негативно оценивает высказывания Алексея Венедиктова. В частности, за его антироссийские опусы, переписывание истории и осквернение памяти победы в Великой Отечественной войне.

Более 78% процентов респондентов ответили, что Венедиктов должен покинуть Россию. Некоторые добавили в комментариях, что «первый пункт надо дополнить лишением российского гражданства» и «полной конфискацией имущества», нажитого преступным путем».

Причем такая точка зрения вполне оправдана. «Эхо Москвы» и сам Венедиктов держатся на плаву лишь за счет подачек западных русофобов. В открытом доступе уже давно «гуляет» информация о том, что российское либеральное издание и его главред тесно связаны с Великобританией и США. По сути, «Эхо» работает в угоду Запада.

Чтобы исправить ситуацию, следует либо закрывать «Эхо Москвы», либо ужесточать законы в России. Только такие меры помогут избавиться от пропаганды в РФ. Ну а пока у таких либералов, как Венедиктов, развязаны руки.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/561615-venediktova-prizvali-uehat-za-bugor.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1520 1070
    Игорь 4 февраля 2020 в 19:42

    Походу та же группа опроса и конституцию редактирует, забавно у нас всё что то откуда-то появляется и только умный кот за движухой из-за занавески следит.

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