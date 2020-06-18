Новости Украины и Новороссии 18 июня 2020

На днях для украинских националистов исполнится знаменательная дата — годовщина «церковного собора» для… восстановления Киевского патриархата!

Именно так назвал своё мапет-шоу низложенный, но «непокорённый» псевдопатриарх Филарет (Денисенко).

Почти год назад, 20 июня 2019 г., в Киеве во Владимирском соборе по инициативе «владыки» Филарета началось собрание части «иерархов, священников и мирян» бывшей УПЦ Киевского патриархата, которое его участники громко называют «поместным собором».



Фото: BBC

Главная цель «собора», как ранее анонсировал бывший патриарх УПЦ КП, — «возродить» Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от автокефальной «Православной церкви Украины».

Правда, Дмитрий Ярош, так сказать, «главный правосек* всея Украины», а ныне глава движения «Дiя» (рус. — «Действие») и народный депутат Верховной Рады, призвал почетного патриарха Филарета опомниться.

«Люди говорят: „Если Бог кого хочет наказать, то отбирает разум“. Не надо, именно сейчас, ослаблять украинство и христианство. Опомнитесь! Пусть Вас, Владыка, Бог образумит! С уважением и надеждой», — возопил Ярош, воздев руки к небу.

А опомниться Филарету было от чего…

Осознав все последствия классического «кидалова» со стороны Порошенко и нового «настоятеля» украинствующей псевдо-церкви Епифания, в результате которого у Филарета «отжали» не только его весьма распространенную по всей Украине секту и все доходы от нее, но и само название псевдо-церкви, дедушка Денисенко, что называется, «отдуплился» — и решил «возвернуть всё в зад»!

Собственно, через зад всё и получилось…

15 декабря 2019 г. «патриарх» Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации т. н. «Украинской православной церкви Киевского патриархата», чем поверг в ступор всю националистическую свистобратию.

Правда, как это согласуется с тем, что на день раньше, 14 декабря, новый «предстоятель» т. н. «Православной церкви Украины» псевдо- митрополит Епифаний заявил об окончательной юридической ликвидации т. н. «Украинской православной церкви Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви», непонятно.

Однако после такого демарша малочисленные соратники Филарета приступили к деанонсации самороспуска «УПЦ КП».

Хотя, как можно деанонсировать и самораспустить то, чего в принципе не было, непонятно… Ведь эта самая УПЦ-КП была самозванной организацией — т. е. церковью в истинном смысле слова не являлась — и поэтому не была признана ни одной из традиционных исторических Православных церквей.

Правда, к чести самого Филарета следует сказать, что он хоть и выживший уже из ума старик — но, во-первых, не до конца, а во-вторых, у него хоть с ориентацией всё нормально, в отличие от остальной псевдо-церковной тусовки Украины голубых, так сказать, кровей.

В марте 2020 г. Филарет во всеуслышание заявил, что — только не смейтесь — одной из основных причин пандемии коронавируса является… гомосексуализм!

«Причина коронавируса — это греховность человечества, — в общем-то правильно подметил Филарет (Денисенко). — В чем особенность греха заключается? Открыто добро не защищают, а защищают зло, и не только защищают, а его распространяют. Я имею в виду прежде всего однополые браки…»

На кого именно намекал Филарет — и намекал ли вообще — осталось непонятным. Но заявление его произвело эффект взрыва гранаты в общественной уборной — из украинской нациствующей параши во все стороны расплескалось по СМИ просто невероятное количество фекалий с соответствующим амбре.

И поэтому до сих пор в среде украинских экспертов ведутся споры: лидер националистов Дмитрий Ярош призвал Филарета «опомниться» после решения созвать «поместный собор» — или же после обличения педерастии в политикуме отдельно взятой страны?

Правда, другие эксперты советуют к заявлениям псевдо-церковного пенсионера Денисенко относиться спокойно — потому как, по их полит-олуховскому мнению, «Киевский патриархат» исчезнет после, так сказать, исчезновения самого Филарета. Мол, проблема рассосётся сама собой — дайте, в натуре, дожить старику!

А ведь как хорошо всё когда-то начиналось…

Так называемая «Украинская православная церковь Киевского патриархата» появилась в 1992 г. в результате действий тогда еще митрополита Русской православной церкви Филарета (Денисенко), бывшего предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата), и архиереев Украинской автокефальной православной церкви, поддержанных руководством независимой Украины.

А руководство независимой Украины, если кто не помнит, состояло из срочно перекрасившихся в украинские националисты бывших коммунистических бонз. Например, пана Кравчука, который вообще непонятно сколько раз перекрашивался — то он в детстве бандеровцам в схроны еду носил тайком, то затем был комсомольским вожаком, пока не добрался до кресла Первого секретаря КПУ, а затем, срочно перекрасившись из коммуниста в «презики», перекрасился еще раз — из красного «товарища» вновь в желто-голубенького пана.

Т. е. с самого начала «Киевский патриархат» и замышлялся скорее не как религиозная организация, призванная удовлетворять духовные потребности общества, — а именно как псевдо-религиозное прикрытие для начавших поднимать головы украинских националистов и бандеровских недобитков!

И надо сказать, новоявленному «патриарху» Филарету немало перепало с панского стола «незалежных» нацистов. При их прямой поддержке уже менее, чем через 10 лет, по состоянию на 1 января 2010 г., согласно данным, обнародованным Государственным комитетом Украины по делам национальностей и религий, т. н. «УПЦ КП» имела 4281 приход, объединённый в 32 епархии — для сравнения каноническая УПЦ МП имела на тот момент порядка 11 000 приходов. И фактически да, прямо-таки взрывной рост «приходов» самозванной секты «УПЦ-КП» и происходил за счет «отжима» храмов и приходов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата!

И тот же Ярош, к примеру, как один из основателей экстремистской националистической военизированной группировки «Тризуб имени Степана Бандеры»* в свое время активно помогал «Киевскому патриархату» отбирать у «русских попов» храмы.



Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Александр Максименко/Максим Блинов/Евгений Котенко

И вот на волне кровавого «евромайдана» 2014 г. псевдо-патриарху Филарету, видимо, показалось, что пришел его звездный час.

Да не тут-то было! Потому как захватившие власть фашиствующие молодчики о христианстве и слышать вовсе не хотели — а хитропопые украинские олигархи тоже не совсем православного вероисповедания решили и вовсе хорошенько «тряхнуть на бабки» старину Филарета. И у них, собственно, это получилось неплохо — «кидняк» вышел великолепный.

Вот и получается, что один вор (то бишь Порошенко) другого вора (то есть Денисенко) обокрал — прямо-таки классика авантюрного романа!

А мораль здесь, собственно, проста — в среде украинских националистов никакого христианства нет и в помине! А есть только обман, лицемерие и сплошное надувательство.

И история с «обиженным» Филаретом — тому яркий пример…

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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»

* запрещенные в России экстремистские группировки