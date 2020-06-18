Новости Украины и Новороссии 18 июня 2020
- 10:07 Прирост всё увеличивается: COVID-19 на Украине.
- 09:49 Поддержи похищенных шахтёров! Приостанови работу 19 июня 2020 года с 12:00 до 12:05..
- 09:16 США продадут Украине патрульные катера и морское вооружение на 600 млн долларов.
- 08:51 Болтон рассказал об отношении Трампа к «пытавшейся его уничтожить» Украине.
- 07:00 Порошенко перенёс похороны отца на следующий день после суда, где его могут взять под стражу.
- 05:30 Минским соглашениям пришёл конец или это только начало?.
- 04:30 Тряхнули Филарета: Взлёт и падение нацистского патриархата Украины (ФОТО).
Прирост всё увеличивается: COVID-19 на Украине
На Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 829 человек.
Это новый антирекорд, ежедневный прирост впервые превысил рубеж в 800 случаев, и похоже, что Украине не удастся миновать мрачного сценария распространения COVID-19.
За минувшие сутки от тяжёлого течения коронавирусной инфекции в «незалежной» умерли 23 человека. Всего с начала эпидемии на Украине заразились 34 063 человека, 966 пациентов скончались.
Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой области (4 135), в Киеве (4 084) и во Львовской области (3 398).
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Поддержи похищенных шахтёров! Приостанови работу 19 июня 2020 года с 12:00 до 12:05.
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США продадут Украине патрульные катера и морское вооружение на 600 млн долларов
Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования. Общая сумма — 600 миллионов долларов.
Об этом сообщает Агентство по вопросам оборонного сотрудничества США.
Так, Украина сможет купить 16 катеров; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) — 16 установленных и 4 запасных; 16 акустических систем дальнего действия (LRAD) 5 км; 16 идентификационных систем (IFF); 40 пушек МК44 (32 установленных и 8 запасных); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запчасти и инструменты.
«Украина будет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и защиты других морских интересов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в этот пакет также входят технические данные и публикации, обучение персонала и учебное оборудование, Государственные и подрядные службы США, инженерные, технические и логистические службы поддержки.
«Это будет поддерживать цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — говорится в сообщении.
Как сообщала «Русская Весна», Трамп был уверен, что Украина хотела уничтожить его политически, всячески поддерживая Клинтон во время предвыборной гонки. Об этом написал в своей скандальной книге экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
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Болтон рассказал об отношении Трампа к «пытавшейся его уничтожить» Украине
Президент США Дональд Трамп заявлял, что не имеет желания предоставлять военную помощь Украине, поскольку Киев «пытался его уничтожить», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
Так, стало известно, что американский президент неоднократно требовал от официальных лиц перестать помогать Украине «в качестве возмездия за ее действия в 2016 году» и «рычага давления» на страну, чтобы она провела расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдена, передает РИА «Новости».
Трамп заявил, что Украина «пыталась его уничтожить», поэтому он не был заинтересован в оказании ей помощи.
Отмечается, что в ходе совещания в Белом доме в мае 2019 года, которое было посвящено военной помощи Украине, Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может посетить Белый дом только, если ему скажут, что на этот счет думает сам Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп лично потребовал запретить публикацию книги «предателя» Болтона, так как вся информация, которую он передавал бывшему помощнику, составляет государственную тайну.
СМИ сообщали, что в мемуарах, которые планирует опубликовать Болтон, якобы говорится, что Трамп стремился увязать военную помощь Украине в размере порядка 400 млн долларов со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы сына Байдена в украинской энергетической компании Burisma.
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Порошенко перенёс похороны отца на следующий день после суда, где его могут взять под стражу
Бывший президент Украины Петр Порошенко в четверг, 18 июня, явится на суд, где ему изберут меру пресечения по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
«Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня», — заявил пресс-секретарь экс-президента Цеголко.
В 10:00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду по покойному Порошенко. Прощание с Алексеем Ивановичем состоится в 12:00 по адресу: Институтская, 7.
Напомним, Петру Порошенко вручили первое подозрение. Бывшего гаранта подозревают в превышении полномочий при назначении заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Это скандальный генерал СБУ, у которого впоследствии нашли российских родственников и много незадекларированного имущества.
Генпрокуратура требует для него меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен.
Как сообщала «Русская Весна», во вторник, 16 июня, от инсульта умер Алексей Порошенко, отец экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Минским соглашениям пришёл конец или это только начало?
Минским соглашениям пришел конец или это только начало?
В Администрации президента Украины заявили о расширении трехсторонней контактной группы по Донбассу. По словам главы АП Андрея Ермака, французские и немецкие партнеры одобрили решение Украины сменить состав делегации.
Теперь консультантов с украинской стороны будет гораздо больше, но пойдет ли это на пользу минским переговорам? Учитывая, кого именно добавит в состав делегации киевский режим…
Итак, в состав контактной группы войдут обычные люди, не имеющие отношения к ЛДНР и даже не воевавшие (это особенно подчеркивается). Иными словами, это неквалифицированное и радикально настроенное стадо, в сферу интересов которого вообще не входит урегулирование ситуации в Донбассе.
«С нашей стороны, я уже говорил, это могут быть «представители гражданского общества, люди, которые проживают сегодня на неподконтрольных территориях, но не имеют отношения к „ЛНР/ДНР“ и не участвовали в военных действиях, временные переселенцы».
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Какую пользу принесут переговорам люди, которые вообще не имеют отношения к ситуации?
Было бы логичнее пригласить представителей Донбасса, раз Киеву кажется, что нынешнего состава группы недостаточно.
Но, увы, беседовать с ополченцами Киев пока не готов и уж тем более приглашать их на переговоры. А зря. Ведь на этих самых переговорах как раз таки решается судьба жителей юго-востока, а не всякого быдла и националистов, которые «кошмарят» ЛДНР.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Тряхнули Филарета: Взлёт и падение нацистского патриархата Украины (ФОТО)
На днях для украинских националистов исполнится знаменательная дата — годовщина «церковного собора» для… восстановления Киевского патриархата!
Именно так назвал своё мапет-шоу низложенный, но «непокорённый» псевдопатриарх Филарет (Денисенко).
Почти год назад, 20 июня 2019 г., в Киеве во Владимирском соборе по инициативе «владыки» Филарета началось собрание части «иерархов, священников и мирян» бывшей УПЦ Киевского патриархата, которое его участники громко называют «поместным собором».
Фото: BBC
Главная цель «собора», как ранее анонсировал бывший патриарх УПЦ КП, — «возродить» Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от автокефальной «Православной церкви Украины».
Правда, Дмитрий Ярош, так сказать, «главный правосек* всея Украины», а ныне глава движения «Дiя» (рус. — «Действие») и народный депутат Верховной Рады, призвал почетного патриарха Филарета опомниться.
«Люди говорят: „Если Бог кого хочет наказать, то отбирает разум“. Не надо, именно сейчас, ослаблять украинство и христианство. Опомнитесь! Пусть Вас, Владыка, Бог образумит! С уважением и надеждой», — возопил Ярош, воздев руки к небу.
А опомниться Филарету было от чего…
Осознав все последствия классического «кидалова» со стороны Порошенко и нового «настоятеля» украинствующей псевдо-церкви Епифания, в результате которого у Филарета «отжали» не только его весьма распространенную по всей Украине секту и все доходы от нее, но и само название псевдо-церкви, дедушка Денисенко, что называется, «отдуплился» — и решил «возвернуть всё в зад»!
Собственно, через зад всё и получилось…
15 декабря 2019 г. «патриарх» Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации т. н. «Украинской православной церкви Киевского патриархата», чем поверг в ступор всю националистическую свистобратию.
Правда, как это согласуется с тем, что на день раньше, 14 декабря, новый «предстоятель» т. н. «Православной церкви Украины» псевдо- митрополит Епифаний заявил об окончательной юридической ликвидации т. н. «Украинской православной церкви Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви», непонятно.
Однако после такого демарша малочисленные соратники Филарета приступили к деанонсации самороспуска «УПЦ КП».
Хотя, как можно деанонсировать и самораспустить то, чего в принципе не было, непонятно… Ведь эта самая УПЦ-КП была самозванной организацией — т. е. церковью в истинном смысле слова не являлась — и поэтому не была признана ни одной из традиционных исторических Православных церквей.
Правда, к чести самого Филарета следует сказать, что он хоть и выживший уже из ума старик — но, во-первых, не до конца, а во-вторых, у него хоть с ориентацией всё нормально, в отличие от остальной псевдо-церковной тусовки Украины голубых, так сказать, кровей.
В марте 2020 г. Филарет во всеуслышание заявил, что — только не смейтесь — одной из основных причин пандемии коронавируса является… гомосексуализм!
«Причина коронавируса — это греховность человечества, — в общем-то правильно подметил Филарет (Денисенко). — В чем особенность греха заключается? Открыто добро не защищают, а защищают зло, и не только защищают, а его распространяют. Я имею в виду прежде всего однополые браки…»
На кого именно намекал Филарет — и намекал ли вообще — осталось непонятным. Но заявление его произвело эффект взрыва гранаты в общественной уборной — из украинской нациствующей параши во все стороны расплескалось по СМИ просто невероятное количество фекалий с соответствующим амбре.
И поэтому до сих пор в среде украинских экспертов ведутся споры: лидер националистов Дмитрий Ярош призвал Филарета «опомниться» после решения созвать «поместный собор» — или же после обличения педерастии в политикуме отдельно взятой страны?
Правда, другие эксперты советуют к заявлениям псевдо-церковного пенсионера Денисенко относиться спокойно — потому как, по их полит-олуховскому мнению, «Киевский патриархат» исчезнет после, так сказать, исчезновения самого Филарета. Мол, проблема рассосётся сама собой — дайте, в натуре, дожить старику!
А ведь как хорошо всё когда-то начиналось…
Так называемая «Украинская православная церковь Киевского патриархата» появилась в 1992 г. в результате действий тогда еще митрополита Русской православной церкви Филарета (Денисенко), бывшего предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата), и архиереев Украинской автокефальной православной церкви, поддержанных руководством независимой Украины.
А руководство независимой Украины, если кто не помнит, состояло из срочно перекрасившихся в украинские националисты бывших коммунистических бонз. Например, пана Кравчука, который вообще непонятно сколько раз перекрашивался — то он в детстве бандеровцам в схроны еду носил тайком, то затем был комсомольским вожаком, пока не добрался до кресла Первого секретаря КПУ, а затем, срочно перекрасившись из коммуниста в «презики», перекрасился еще раз — из красного «товарища» вновь в желто-голубенького пана.
Т. е. с самого начала «Киевский патриархат» и замышлялся скорее не как религиозная организация, призванная удовлетворять духовные потребности общества, — а именно как псевдо-религиозное прикрытие для начавших поднимать головы украинских националистов и бандеровских недобитков!
И надо сказать, новоявленному «патриарху» Филарету немало перепало с панского стола «незалежных» нацистов. При их прямой поддержке уже менее, чем через 10 лет, по состоянию на 1 января 2010 г., согласно данным, обнародованным Государственным комитетом Украины по делам национальностей и религий, т. н. «УПЦ КП» имела 4281 приход, объединённый в 32 епархии — для сравнения каноническая УПЦ МП имела на тот момент порядка 11 000 приходов. И фактически да, прямо-таки взрывной рост «приходов» самозванной секты «УПЦ-КП» и происходил за счет «отжима» храмов и приходов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата!
И тот же Ярош, к примеру, как один из основателей экстремистской националистической военизированной группировки «Тризуб имени Степана Бандеры»* в свое время активно помогал «Киевскому патриархату» отбирать у «русских попов» храмы.
Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Александр Максименко/Максим Блинов/Евгений Котенко
И вот на волне кровавого «евромайдана» 2014 г. псевдо-патриарху Филарету, видимо, показалось, что пришел его звездный час.
Да не тут-то было! Потому как захватившие власть фашиствующие молодчики о христианстве и слышать вовсе не хотели — а хитропопые украинские олигархи тоже не совсем православного вероисповедания решили и вовсе хорошенько «тряхнуть на бабки» старину Филарета. И у них, собственно, это получилось неплохо — «кидняк» вышел великолепный.
Вот и получается, что один вор (то бишь Порошенко) другого вора (то есть Денисенко) обокрал — прямо-таки классика авантюрного романа!
А мораль здесь, собственно, проста — в среде украинских националистов никакого христианства нет и в помине! А есть только обман, лицемерие и сплошное надувательство.
И история с «обиженным» Филаретом — тому яркий пример…
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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»
* запрещенные в России экстремистские группировки
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