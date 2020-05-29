Новости Украины и Новороссии 29 мая 2020
- 13:48 2 года без Аркадия.
- 09:43 Опасная Украина: перестрелка в жилом массиве киевского пригорода (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:09 Сатановский призвал российские власти не терпеть выходки Украины до конца истории и защитить Донбасс.
- 07:30 «Угроза геноцида»: Киев строит планы на Донбасс.
- 06:00 «Галичина» вне закона: что значит решение киевского суда (ВИДЕО).
- 03:30 «А было ли убийство?» — адвокаты нацистов цинично оспаривают смерть Олеся Бузины (ВИДЕО).
- 03:00 Донбасс и генералиссимус: Городу Сталино — памятник Сталину! (ФОТО).
- Вчера 23:23 Суд арестовал картины из коллекции Порошенко (ФОТО).
2 года без Аркадия
Прошло 2 года, как не стало журналиста Аркадия Бабченко. Боль утраты не выразить транзакцией на Яндекс-кошелек.
Коварная чекисткая пуля оборвала жизнь отважного журналиста, который мечтал стать танкистом и открыть счет для донатов в биткойне.
Человек, который ныне скрывается под личиной Аркадия, доказал свою подлую сущность, уехав из Украины.и начав огульную кампанию клеветнических нападок на демократические институты украинского государства. Есть ли пределы подобной мерзости? Сколько можно позорить честное имя покойного журналиста?!
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Опасная Украина: перестрелка в жилом массиве киевского пригорода (ФОТО, ВИДЕО)
В Броварах (город-спутник Киева) сегодня утром произошла вооружённая стычка и стрельба, которая окончилась задержанием.
Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД «незалежной» Артем Шевченко.
«Массовые задержания полицией Киевской области злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних стычек и стрельбы», — сообщил Шевченко, показав снимки с места происшествия.
Суть конфликта и причины, по которым полиция решила, что перестрелка с преступниками в жилых кварталах города, он не указал.
Позже очевидцы обнародовали видео перестрелки. На кадрах, снятых из окна, видны несколько десятков молодых людей, некоторые из них вооружены и стреляют в неизвестном направлении.
ОБНОВЛЕНО
Перестрелка в Броварах, по предварительным данным, была вызвана конфликтом между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками.
Об этом сообщили в пресс-службе нацполиции. Задержаны лица, прибывшие из других регионов Украины.
«Сообщение о стрельбе на одной из улиц г. Бровары по спецлинии 102 поступило 29 мая в 7:15. Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.
Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента. На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность», — уточнили в нацполиции.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению других участников перестрелки, которые могли скрыться с места преступления.
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Сатановский призвал российские власти не терпеть выходки Украины до конца истории и защитить Донбасс
Заявление высокого украинского начальства — министра МИД Украины Дмитрия Кулебы, рассказавшего о ликвидации Донецкой и Луганской народных республик после того, как Киев установит контроль над Донбассом, является исключительно европейским путём решения вопросов.
«Исключительно позитивно для местного населения и настраивает на переговоры, так соответствует Минским соглашениям, аж плакать хочется», — прокомментировал интервью интервью Кулебы российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в своей авторской колонке на Inforuss.
По его словам, он не понимает, зачем нужно было России «после свержения Януковича вообще признавать режим Порошенко, тем более вести с ним и его преемником Зеленским переговоры на какую угодно тему». Со «старыми партнёрами» — Германий и Францией, в качестве переговорщиков можно было бы что-нибудь другое обсуждать.
«А с Украиной говорить не о чем», — считает эксперт, потому что нет ни малейшего шанса войти в одну и ту же реку дважды — вода утекла, и Украина, какой она была, тоже утекла.
«Которая была, там ещё можно было что-то сделать. Которой стала — вряд ли. Которой становится и станет — жёстко враждебное агрессивное государство. Ни одного доброго слова. Нахрап, наезд, накат и натиск. Штурм унд дранг в чисто прусском стиле. Удар по Крымскому мосту, ракетные обстрелы, рейды террористов и прочие прелести анонсируют, блокаду Крыма ввели, провокации идут непрерывно, иски во все мыслимые и немыслимые инстанции потоком — и не все проигрывают.
Дерусификация. Разрыв всех наработанных столетиями связей. При этом что, кроме потерь, от этого имеет, непонятно. Да и украинцы в России по-прежнему работают, куда денутся. И хорошо работают. Они не виноваты, что начальство у них такое сволочное и продажное — за тридцать сребреников в собственный карман страну с потрохами сдали, разоряя, что в ней ещё осталось, вконец. А про приличия и вспоминать неловко. Так что с ними-то как раз всё ясно», — описал нынешнюю Украину Сатановский.
Кроме того, по словам политолога, украинские власти не прекращают вредить Российской Федерации. А вот многие граждане РФ сегодня лишены возможности съездить на могилы родных, встретиться с друзьями и родственниками, которые проживают на территории Украины.
«Мы Украину в её нынешнем качестве терпеть до конца истории будем? Или как? Где грань, за которой терпеливый превращается в терпилу в глазах собственного населения? Слушать про то, что там творится, невозможно. Смотреть на украинских “политологов” на российском телевидении, тем более. Мы удара по Донбассу ждём? Или как в войну — “не поддаёмся на провокации”? Помнится, Сталин тогда велел на них не поддаваться, до Москвы откатились, а потом и до Сталинграда. Этого надо?
Всё в этом мире надо делать вовремя. Что на скорости с разбегу проскочить удаётся, никаким ожиданием не выправишь. Хорошо, если где-то у кого-то есть хитрый план и понимание, что делать в том или ином случае…
Но война на Донбассе, если так дальше пойдёт, не за горами. И это есть факт», — резюмировал Евгений Сатановский.
Отметим, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о планах Киева ликвидировать администрации Луганской и Донецкой народных республик, как только он получит контроль над границей, является свидетельством того, что Украина планирует для Донбасса не особый статус, а его зачистку.
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«Угроза геноцида»: Киев строит планы на Донбасс
Ситуация в Донбассе остаётся напряжённой. Ежедневно оттуда идут сообщения об обстрелах, о пострадавших мирных жителях. Силы Народных Республик с 20 мая приведены в полную боевую готовность. А в Киеве тем временем обсуждают планы установления контроля над регионом, которые вряд ли можно назвать мирными.
Точнее, мирным планом можно считать план реализации Минских соглашений при условии следования предусмотренной им очерёдности в решении задач. Это условно план «А». Но Киев идти по этому пути не торопится, говоря о неких других планах. Так, ещё в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Киева есть план «Б», но говорить о нём он не хочет.
Попутно президент Украины выразил опасения, что Киев потеряет поддержку Запада в случае, если не будет выполнять Минские договорённости: тогда, по его словам, Украина может «остаться один на один с Россией».
Позднее в эфире телеканала «1+1» Зеленский сообщил, что на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утверждены пять планов реинтеграции Донбасса на случай разных сценариев развития ситуации.
«Один из этих планов — это, как вы сказали, план „Б“. Для меня это не план „Б“, это план „последняя буква“. Это последний план. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили именно этот план», — сказал Зеленский.
В мае этого года о плане «Б» вспомнил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, такой план есть и он проработан.
«Но о нём мы будем говорить, когда увидим, что план „А“ не работает», — сказал Ермак.
Из сказанного можно сделать вывод, что этот самый план «Б» мало подходит под определение «мирный план». Но похоже на то, что именно он и реализуется.
Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу ATR, что после установления контроля над Донбассом Киев намерен ликвидировать администрацию Народных Республик. По мнению министра, диалог с ДНР и ЛНР не имеет перспектив в системе урегулирования конфликта.
«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал Кулеба в интервью телеканалу ATR.
Он также отметил, что киевским властям не хотелось бы применять в Донбассе план «Б», о котором ранее говорили в Офисе президента. Что это за план такой, глава МИД расшифровывать не стал. Но отметил, что этот вариант решения конфликта запланирован на случай, если договориться с ДНР и ЛНР не удастся в течение года.
Договориться пока не удаётся, да и попыток таких со стороны украинской власти нет. Две майские видеоконференции Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) не привели к каким-либо результатам. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, продвинуться в минском процессе не получается, поскольку представители Киева «пытаются разговаривать языком ультиматумов».
Ранее представитель России в ТКГ Борис Грызлов рассказал журналистам, что проходившая 14 мая видеоконференция группы едва не была сорвана из-за позиции представителей Киева, которые «в нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений (…) пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска».
«Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер», — отметил Грызлов.
По его словам, работа ТКГ 26 и 27 мая также была «торпедирована» благодаря усилиям украинской стороны. В частности, украинская делегация «вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня» и отказалась обсуждать тему безопасности в регионе.
По мнению полпреда РФ, «всё это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы». Между тем, подчеркнул Грызлов, до принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности «трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности».
Он добавил, что Киев «продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети».
По словам Грызлова, «Донбасс требует проведения расследования майских обстрелов, нарушений режима прекращения огня, этот вопрос был поставлен на прошлом заседании и не снимается».
«Вина киевской стороны бесспорна, но важно выяснить, в какой степени виновны военнослужащие ВСУ на месте и в какой степени убийства и ранения гражданских людей были результатом приказа из Киева», — констатировал полпред РФ.
Грызлов также отметил, что Киев снова заявил о желании получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования, «то есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов». По его мнению, учитывая звучавшие ранее в Киеве заявления о планах «зачистки» непокорных территорий, такой киевский контроль — «это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса».
«Любые попытки Киева изменить Минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям», — предостерёг представитель РФ в ТКГ.
Он добавил, что Россия как гарант Минского процесса «продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных Минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН».
Таким образом, констатируем, что в Киеве по-прежнему не считают «Минск-2» (или план «А») вполне реализуемым (особенно с учётом его политической части). Поэтому разработаны запасные планы, о содержании которых публике не сообщается.
Можно предположить, что в одном из планов речь идёт о военном покорении Республик Донбасса, однако вряд ли в окружении Зеленского действительно не понимают связанных с этим рисков.
Не исключено, что попытаются реализовать план, предусматривающий отсечение ЛНР и ДНР от Украины по «приднестровскому» варианту — не признавать, не торговать (или торговать подпольно), ждать… удобного момента. Вот только момент этот может и не наступить.
Но нужно помнить и о таком вполне возможном варианте, при котором все планы могут быть сметены со стола. Напомним, на линии разграничения редкий день проходит без обстрелов, страдают и гибнут мирные жители, и власти Республик не собираются с этим мириться.
Министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель на переговорах в Минске Наталья Никонорова, комментируя видеопереговоры Контактной группы 27 мая, отметила, что украинскую сторону проинформировали о том, почему был введен режим полной боевой готовности подразделений ЛДНР.
По её словам, это сделано для того, «чтобы иметь возможность адекватно реагировать на агрессию…», поскольку таких массовых трагических последствий от обстрелов со стороны ВСУ «не было уже давно».
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Андрей Лубенский, Украина.ру
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«Галичина» вне закона: что значит решение киевского суда (ВИДЕО)
Украинская журналистка Олеся Медведева прокомментировала решение Киевского окружного административного суда о признании незаконной символики дивизии СС «Галичина».
Она напомнила, что военное формирование, созданное гитлеровцами во Львове в 1943 году, особенно активно начали прославлять уже после евромайдана.
«К этому активно подключился украинский Институт национальной памяти, который, по сути, легализовал символику дивизии, заявив, что она якобы не подпадает под закон о запрете коммунистической и нацистской символики», — сказала Медведева.
Однако 27 мая действия Украинского института национальной памяти были признаны неправомерными.
«На общегосударственном уровне эту компанию оправдывал Институт национальной памяти Вятровича. На сайте Института говорилось: „Дивизия Галичина, созданная в 1943 году, принадлежала не к общим СС, а к войскам СС, и использовалась прежде всего как боевая часть“. При этом сам факт вхождения в эсэсовские структуры украинских боевиков Институт нацпамяти, как видим, не смущает. А что тут такого?
Создаётся такое впечатление, что у Вятровича есть „плохой СС“, нет, мы туда не относимся, а есть „хороший СС“ — вот прям класс! Но ещё раз повторюсь: в Нюрнберге организация СС была признана официально преступной! Вся СС наравне с СД и гестапо!» — пояснила Медведева.
Она подчеркнула, что «и раньше, и тем более сейчас после решения суда любое позитивное упоминание о дивизии СС „Галичина“ подпадает под закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики».
И добавила, что «в реальности, если решение суда будет подтверждено и в апелляции, будет означать, что появится возможность добиваться запрета использования символики дивизии СС „Галичина“ на территории Украины».
«Правда, появится только возможность. А воспользуются ею власти или нет — вопрос пока открытый», — подытожила Медведева.
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«А было ли убийство?» — адвокаты нацистов цинично оспаривают смерть Олеся Бузины (ВИДЕО)
Недавно дело об убийстве Олеся Бузины получило новый импульс. Его с осторожностью можно назвать позитивным.
Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с матерью убитого пять лет назад писателя. До этого Валентине Павловне отказывали в аудиенциях два ее предшественника: Руслан Рябошапка и Юрий Луценко.
После этой встречи кое-что изменилось и в судебном процессе, который тянется уже много лет, пока обвиняемые в убийстве радикалы Медведько и Полищук гуляют на свободе. Ведомство Венедиктовой усилило прокурорскую группу, прислав туда представителей Офиса генпрокурора.
Поможет ли это ускорить рассмотрение дела — пока неизвестно, однако сигнал оптимистический. Ведь предыдущая власть даже не хотела делать вид, что заинтересована в наказании виновных. И меняла судей, суды и прокуроров, бесконечно затягивая процесс.
После решения Венедиктовой сторона защиты немедленно попыталась дать ее людям отвод, однако его не удовлетворили.
Но защита нацистов не сдается и придумывает новые способы затянуть дело об убийстве Олеся Бузины и превратить его в фарс.
«Бузина жив»
Судя по недавнему посту Андрея Федура, адвоката обвиняемых в убийстве, его новая стратегия — превращать дело в абсурд.
То есть, чем ближе дело к рассмотрению доказательств против Медведько и Полищука, тем более яростно их защита вводит в ход самые «отчаянные» аргументы.
Например, о том, что тело Бузины никто не опознал, а потому, якобы, и непонятно — был ли убит Бузина или нет.
«Мне интересно, знает ли генпрокурорша Ирина Венедиктова что:
1. В этом деле вообще не проводилось опознание трупа (последствия специалистам, надеюсь, не нужно объяснять)!
2. Кто „узнал” и заявил об убийстве именно Олеся Бузины, где и когда это произошло (очень интересная история)», — написал Федур.
В комментариях с Андреем Федуром поспорил адвокат Александр Шадрин.
«В 90% убийств не проводят опознание трупа.
Хотите сказать, что это не Бузина, а другой человек? Или что Бузина жив? Может, когда матери выдали труп на погребение, она сказала, что это не он?», — спросил Шадрин.
«Я не видел тело, следователь или прокурор также не принимали участие во вскрытии. И не говорите мне, что сегодня уже в 100% случаев они не ходят на вскрытие», — ответил ему Федур.
Правда, на прямой вопрос — «Вы собираетесь поставить под сомнение, что убит именно Бузина?» — адвокат ответил уклончиво: «Пусть прокурор доказывает».
То есть, глава группы адвокатов утверждает, по сути, что «нету тела — нету дела». Труп Олеся Бузины, по мнению Федура, в деле вообще отсутствует.
Интересно, что этот «аргумент» появился у Федура только через два года после того, как дело было передано в суд.
То есть, судя по всему, появление представителей Офиса генпрокурора озадачило адвокатов защиты, и они решили выдать на гора даже самые абсурдные аргументы, чтоб превратить дело в фарс.
Ведь понятно, что если даже какие-то процедуры и были нарушены при опознании и осмотре тела Бузины, это не отменяет факт самого убийства и собранные доказательства по делу.
На заявление адвоката отреагировали и в Раде.
«Офис Генерального прокурора наконец-то обратил внимание на вопиющую несправедливость в отношении погибшего Олеся Бузины и подключился к судебному процессу. Но это не помешало адвокатам подозреваемых, привыкшим к лояльности следствия, выступить с возмутительной идеей. Они рискнули поставить под сомнение сам факт убийства и стремятся окончательно развалить дело, — заявили в партии „Оппозиционная платформа”. — Если убийцы Олеся Бузины не будут наказаны — это развяжет руки политическим террористам. Это будет означать, что государство признает и поддерживает насилие, убийство и террор в качестве допустимых способов разрешения политических противоречий».
Что сейчас происходит с делом Бузины
Олеся убили 16 апреля 2015 года. Его застрелили у подъезда собственного дома в Киеве.
Бузину похоронили на Берковецком кладбище Киева. Попрощаться с писателем, тела которого «никто не видел», пришли сотни людей. Не говоря уже о матери, вдове и дочери Олеся.
Погибшего хоронили в открытом гробу, его лицо было видно всем, кто пришел в тот день отдать журналисту последнюю память. Что еще раз говорит об абсурдности доводов по типу «а где доказательства того, что Олесь Бузина был убит?».
Полиция достаточно быстро раскрыла убийство и объявила подозрение двум нацистам — Денису Полищуку и Андрею Медведько из радикальной организации С14. При этом в суд это дело попало только в 2018 году.
Но и там оно стараниями власти времен Порошенко практически не двигалось с места. И только в мае 2019 года прокурор начал зачитывать обвинительный акт.
Все время, пока идет этот суд, обвиняемые остаются на свободе. И даже входят в общественные советы украинских правоохранительных органов — например, НАБУ. Или Министерство по делам ветеранов.
Маму же Олеся Бузины до недавнего времени не хотели принимать ни в Генпрокуратуре, ни на Банковой. Хотя охотно общались с теми же праворадикалами.
Но в апреле ситуация изменилась. Причем к Ирине Венедиктовой Валентина Павловна Бузина с просьбой о встрече не обращалась — инициатором была сама генпрокурор.
«Все было чрезвычайно вежливо, взвешенно, все было нормально, очень внимательно. Ирина Валентиновна внимательно меня слушала, и не только меня, но и адвоката, все записывала. Вели дискуссии, какой-то разговор вели вокруг таких вопросов, но вопросов у меня было очень много, потому что 5 лет, а я не могу добиться справедливости», — рассказала после встречи мама Олеся.
Учитывая, что затем Венедиктова усилила группу прокуроров по делу Бузины в суде, определенный интерес у власти к этой теме появился.
Что послужило толчком — можно только догадываться. За два дня до приглашения мамы писателя в Офис генпрокурора состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского. Там президента спросили об убийстве Шеремета. И в одном из уточняющих вопросов журналисты упомянули дело Бузины.
Зеленский в ответ не произнес фамилии писателя, но заявил, что все резонансные дела будут расследоваться.
Отметим, что в деле Бузины еще есть что расследовать. Дело рассматривается в суде давно, при этом в нем нет ни заказчиков, ни организаторов. В отношении них расследование выделено в отдельное дело, но никаких подвижек там нет — от слова «совсем».
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Виктория Венк
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Донбасс и генералиссимус: Городу Сталино — памятник Сталину! (ФОТО)
Во исполнение указа Главы ДНР № 111 от 23 апреля 2020 года п. 4 «Об информационной поддержке популяризации исторического названия «город Сталино» и широком освещении акций поддержки, считаем необходимым поддержать желание жителей ДНР, исторически закрепив данный порыв установкой памятника И. В. Сталина на площади имени А. В. Захарченко.
Тем не менее для «ясности» и «правомочности» происходящих в Республике «процессов» считаем целесообразным провести краткий исторический экскурс, посвященный данному вопросу.
В 1922 году остро встал вопрос о дальнейшем административном устройстве молодого советского государства: Ленин и грузинские коммунисты настаивали на «конфедерации суверенных народов с центром в советской Москве», с правом свободного выхода из состава формирующегося в те годы Советского Союза. Таким образом, еще в начале 1920-х годов закладывалась «бомба замедленного действия», которая в итоге и привела к уничтожению СССР в 1991 году.
Однако именно Иосиф Виссарионович Сталин был одним из самых горячих приверженцев идеи о «единой и неделимой Советской России», где национальные меньшинства должны были сосуществовать на правах автономных субъектов.
Другими словами, Сталин предлагал назвать «новое советское государство» Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, в которую на правах автономий должны были БЕЗ ПРАВА ВЫХОДА войти и «украинская автономия», и «грузинская», и «белорусская», и все остальные. Но не судьба — перед самой смертью В. И. Ленин всё-таки успел «продавить» идею о создании именно федеративной СССР, а не унитарной РСФСР…
Спустя несколько лет, поддерживая инициативы энергичного партийного лидера в лице товарища Сталина, а также интуитивно стремясь «стать во главе советской черной металлургии и угольной промышленности», именно Донбасс подарил всему советскому народу и Стахановское движение, и множество новых угольных шахт, и ударные темпы по увеличению выплавки чугуна и стали, и досрочно выполненный план по строительству новых паровозов.
Так, в марте 1924 года на пятой странице выпуска № 65 (1065) знаменитой газеты «Кочегарка» появилась статья со следующим названием: «Вместо Юзово — Сталин».
Ниже приводим полный текст указанной выше статьи: «Юзовские Горсовет и Окрисполком постановили переименовать Юзово в город товарища Сталина. Губисполком возбудил ходатайство перед ВУЦИК об утверждении этого постановления, причем Юзовский округ должен называться Сталинским».
Для жителей Сталино новое имя города стало наградой за стальной кулак молодого советского государства! А развитие металлургической промышленности дало толчок к развитию всего региона, который в дальнейшем стал именоваться «Донецко-Криворожским бассейном».
В память о тех событиях, в память о заслугах товарища Сталина на посту Главы Советской России перед жителями Донбасса, в память об историческом имени столицы ДНР граждане Донецка выступили с предложением увековечить имя И. В. Сталина, установив ему памятник на площади им. А. В. Захарченко.
Вместе с тем, памятник Т. Г. Шевченко мы предлагаем не уничтожать, а перенести его в «достойное место» в любую другую часть города. Таким образом, для организации исполнения изложенных выше инициатив предлагаем провести опрос населения и привлечь для разработки проекта памятника И. В. Сталину специалистов в области архитектуры, историков и общественных деятелей.
Кроме того, мы хотим подчеркнуть тот факт, что в отличие от Т. Г. Шевченко, который никогда не посещал Донбасс и не участвовал в промышленном, политическом и культурном строительстве данного макрорегиона, И. В. Сталин является не вымышленным, а реальным зодчим и Донецка в частности, и Донбасса в целом.
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Вячеслав Бедняк, специально для «Русской Весны»
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Суд арестовал картины из коллекции Порошенко (ФОТО)
В четверг, 28 мая, в Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» пришли представители Государственного бюро расследований, чтобы арестовать картины из коллекции Петра Порошенко.
Об этом сообщила пресс-служба музея.
Сотрудники ГБР явились около 13:30. Один из них показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества — частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией.
«Какие действия классифицируются как незаконные, можем ли мы все же провести выставку и на другие вопросы следователь не дал ответа. Вместо этого отметил, что все вопросы мы можем прислать в письменном виде в службу ГБР, а они ответят в „разумные сроки”. Копию этой расписки следователь не предоставил. Также не дал сфотографировать ее Петру Ивановичу и работникам. На многократный вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, он не дал четкого ответа», — отметили в музее.
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Дикое поле.
Можно бесконечно смотреть, как течёт вода, горит огонь и как десятилетиями ловят избирателей на одни и те же лозунги борющиеся за власть и деньги группировки украинских олигархов. И пока избиратель своим голосованием легитимирует систему, его будут продолжать унижать и обманывать, а он будет продолжать надеяться. Даже такая надежда умирает последней.