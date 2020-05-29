Новости Украины и Новороссии 29 мая 2020

Ситуация в Донбассе остаётся напряжённой. Ежедневно оттуда идут сообщения об обстрелах, о пострадавших мирных жителях. Силы Народных Республик с 20 мая приведены в полную боевую готовность. А в Киеве тем временем обсуждают планы установления контроля над регионом, которые вряд ли можно назвать мирными.

Точнее, мирным планом можно считать план реализации Минских соглашений при условии следования предусмотренной им очерёдности в решении задач. Это условно план «А». Но Киев идти по этому пути не торопится, говоря о неких других планах. Так, ещё в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у Киева есть план «Б», но говорить о нём он не хочет.

Попутно президент Украины выразил опасения, что Киев потеряет поддержку Запада в случае, если не будет выполнять Минские договорённости: тогда, по его словам, Украина может «остаться один на один с Россией».

Позднее в эфире телеканала «1+1» Зеленский сообщил, что на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утверждены пять планов реинтеграции Донбасса на случай разных сценариев развития ситуации.

«Один из этих планов — это, как вы сказали, план „Б“. Для меня это не план „Б“, это план „последняя буква“. Это последний план. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили именно этот план», — сказал Зеленский.

В мае этого года о плане «Б» вспомнил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, такой план есть и он проработан.

«Но о нём мы будем говорить, когда увидим, что план „А“ не работает», — сказал Ермак.

Из сказанного можно сделать вывод, что этот самый план «Б» мало подходит под определение «мирный план». Но похоже на то, что именно он и реализуется.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу ATR, что после установления контроля над Донбассом Киев намерен ликвидировать администрацию Народных Республик. По мнению министра, диалог с ДНР и ЛНР не имеет перспектив в системе урегулирования конфликта.

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал Кулеба в интервью телеканалу ATR.

Он также отметил, что киевским властям не хотелось бы применять в Донбассе план «Б», о котором ранее говорили в Офисе президента. Что это за план такой, глава МИД расшифровывать не стал. Но отметил, что этот вариант решения конфликта запланирован на случай, если договориться с ДНР и ЛНР не удастся в течение года.

Договориться пока не удаётся, да и попыток таких со стороны украинской власти нет. Две майские видеоконференции Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) не привели к каким-либо результатам. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, продвинуться в минском процессе не получается, поскольку представители Киева «пытаются разговаривать языком ультиматумов».

Ранее представитель России в ТКГ Борис Грызлов рассказал журналистам, что проходившая 14 мая видеоконференция группы едва не была сорвана из-за позиции представителей Киева, которые «в нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений (…) пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска».

«Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер», — отметил Грызлов.

По его словам, работа ТКГ 26 и 27 мая также была «торпедирована» благодаря усилиям украинской стороны. В частности, украинская делегация «вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня» и отказалась обсуждать тему безопасности в регионе.

По мнению полпреда РФ, «всё это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы». Между тем, подчеркнул Грызлов, до принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности «трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности».

Он добавил, что Киев «продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети».

По словам Грызлова, «Донбасс требует проведения расследования майских обстрелов, нарушений режима прекращения огня, этот вопрос был поставлен на прошлом заседании и не снимается».

«Вина киевской стороны бесспорна, но важно выяснить, в какой степени виновны военнослужащие ВСУ на месте и в какой степени убийства и ранения гражданских людей были результатом приказа из Киева», — констатировал полпред РФ.

Грызлов также отметил, что Киев снова заявил о желании получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования, «то есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов». По его мнению, учитывая звучавшие ранее в Киеве заявления о планах «зачистки» непокорных территорий, такой киевский контроль — «это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса».

«Любые попытки Киева изменить Минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям», — предостерёг представитель РФ в ТКГ.

Он добавил, что Россия как гарант Минского процесса «продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных Минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН».

Таким образом, констатируем, что в Киеве по-прежнему не считают «Минск-2» (или план «А») вполне реализуемым (особенно с учётом его политической части). Поэтому разработаны запасные планы, о содержании которых публике не сообщается.

Можно предположить, что в одном из планов речь идёт о военном покорении Республик Донбасса, однако вряд ли в окружении Зеленского действительно не понимают связанных с этим рисков.

Не исключено, что попытаются реализовать план, предусматривающий отсечение ЛНР и ДНР от Украины по «приднестровскому» варианту — не признавать, не торговать (или торговать подпольно), ждать… удобного момента. Вот только момент этот может и не наступить.

Но нужно помнить и о таком вполне возможном варианте, при котором все планы могут быть сметены со стола. Напомним, на линии разграничения редкий день проходит без обстрелов, страдают и гибнут мирные жители, и власти Республик не собираются с этим мириться.

Министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель на переговорах в Минске Наталья Никонорова, комментируя видеопереговоры Контактной группы 27 мая, отметила, что украинскую сторону проинформировали о том, почему был введен режим полной боевой готовности подразделений ЛДНР.

По её словам, это сделано для того, «чтобы иметь возможность адекватно реагировать на агрессию…», поскольку таких массовых трагических последствий от обстрелов со стороны ВСУ «не было уже давно».

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Андрей Лубенский, Украина.ру