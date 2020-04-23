Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2020
- 07:30 Коронавирус и будущее Украины: можно ли спасти страну?.
- 04:04 Мотивационное видео от Ника Вуйчича.
- 04:04 ЛНР: «Бессмертный полк» против коронавируса (ВИДЕО).
- 02:30 Резонансное дело «узника совести»: международная организация шокирована беспределом на Украине.
- 00:44 Банка тушонки на три дня.
- Вчера 23:07 Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций.
- Вчера 23:00 Зеленский рассказал о своей мечте.
- Вчера 22:45 На Украине задержали банду рабовладельцев.
- Вчера 19:44 В ДНР зарегистрирована первая смерть от коронавируса.
- Вчера 18:59 Сводный каталог информационных ресурсов для публикации материалов 83-го центра ИПСО ВСУ.
Коронавирус и будущее Украины: можно ли спасти страну?
Коронавирусная инфекция и связанные с эпидемией карантинные меры грозят обрушить украинскую экономику, закрыть целые отрасли, оставить без работы миллионы людей. Собственно, это уже и происходит. Однако «коронакризис» может открыть и новые возможности для страны, считают эксперты.
Сегодня на Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных и их количество быстро растёт. При этом правительство расчётно выводит более двух миллионов человек, потерявших работу или находящихся во временных вынужденных отпусках — такую цифру назвал премьер Денис Шмыгаль в интервью агентству «РБК-Украина».
Есть и другие цифры.
По данным Торгово-промышленной палаты Украины (ТПУ), безработных на Украине не менее 2,5-2,8 млн, причём более миллиона человек потеряли работу за время карантина.
По данным Госслужбы занятости, количество зарегистрированных безработных в этот период ежедневно увеличивалось на шесть тысяч человек в день, сообщает «Интерфакс-Украина».
Нужно при этом учитывать, что около 30% украинской экономики — это «тень». И не стоит забывать об армии заробитчан (по некоторым оценкам, около 300 тысяч), вернувшихся в страну и не имеющих пока возможности вернуться на свои рабочие места за границами Украины — да и сохранятся ли эти места? Когда такая возможность снова появится, сейчас никто не скажет.
При этом следует учитывать, что истаивает денежный поток от остающихся за границей украинских трудовых мигрантов. И это общая проблема. В отчёте Всемирного банка (ВБ) говорится, что объём средств, пересылаемых на родину трудовыми мигрантами во всем мире, в 2020 году упадёт примерно на 20% из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и связанными с ней ограничительными мерами, сообщает «Интерфакс».
Что предпринимают власти? Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что в ближайшие полтора месяца правительство создаст около 500 тысяч рабочих мест, из которых 170 тысяч планируются в сфере дорожного строительства. Новые вакансии должны появиться также в социальной, в коммунальной, в бюджетной сферах или в сферах с небольшой заработной платой.
Однако, как видим, даже в том случае, если этот план будет реализован (в чём есть серьёзные сомнения), проблему безработицы это далеко не решит. Как и «небольшая заработная плата» вряд ли даст возможность людям решать свои проблемы.
Время требует совсем других планов — мобилизационных. Как отмечает экономист Алексей Кущ, даже такая несовершенная экономическая система, как украинская, может, тем не менее, мобилизовать 10% своих внутренних ресурсов.
Воспользоваться шансами, которые открывает «коронакризис», призывает и директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Выступая в эфире программы «Чёрный лебедь» на телеканале NewsOne, эксперт отметил, что украинские учёные уже владеют экономической рецептурой, которая поможет переместить страну «из чёрной полосы в белую».
По его словам, в результате кризиса Украина оказалась «на одном старте» с другими, куда более сильными экономическими системами, поскольку сейчас — «все провалились». Что нужно сделать правительству? Прежде всего, принять закон о рынках капитала, что позволит привлекать по 10 млрд долларов «длинных денег» ежегодно, заявил Гончаров, добавив, что тогда можно будет рассчитывать на привлечение, в частности, серьёзных китайских инвестиций.
В свою очередь, Алексей Кущ усомнился в скором приходе китайцев с деньгами: как они придут в страну, где коммунистическая идеология фактически объявлена вне закона? На пути китайских капиталов Киевом воздвигнута «мировоззренческая стена».
«Если у тебя в стране коммунистическая идеология признана незаконной, то это значит, что ты приезжаешь (в КНР — ред.) и говоришь: мы считаем вас всех преступниками, дайте, пожалуйста, нам миллиард долларов, условно говоря, до получки…» — обрисовал ситуацию эксперт.
Опираться на собственные силы рекомендует академик, экс-вице-премьер Украины Владимир Семиноженко. По его словам, коронакризис показал, что «никто никому не помогает, каждый определяет свою политику, и каждый определяет свою модель, когда экономика сама генерирует своё развитие».
Однако, продолжил учёный, власти на Украине этого пока не понимают: до сих пор не введён протекционизм по госзакупкам, секвестированы средства на поддержку малого инновационного бизнеса, правительство не предлагает реальных стимулов для развития хай-тека и науки…
А экс-министр экономики Украины Виктор Суслов отметил, что в мире фактически не действуют соглашения по ВТО, нет свободного движения товаров, закрываются границы — а это означает, что «можно спокойно создавать систему стимулирования спроса на внутренние товары».
Кроме того, Украина вполне может сейчас воспользоваться случаем и отменить многое из того, что ей невыгодно в соглашении по зоне свободной торговли с Евросоюзом — «всё это можно пересматривать».
Пока эксперты спорят и выстраивают модели спасения, экономика продолжает проседать. Когда закончится карантин, никто сейчас точно не знает. Пока Кабмин Украины решил продлить его ориентировочно до 11 мая включительно.
Как заявил Шмыгаль, постепенный выход из карантина начнётся при условии, что в течение десяти дней процент выявленных случаев заболевания в стране не будет меняться (либо будут колебания в пределах 5%).
Кроме того, больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 меньше чем на 50%.
По информации украинских СМИ, ранее в правительстве предполагали, что карантин может быть продлён даже до осени, в зависимости от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в регионах.
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Андрей Лубенский, Украина.ру
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Мотивационное видео от Ника Вуйчича
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ЛНР: «Бессмертный полк» против коронавируса (ВИДЕО)
С 2012-го года акция «Бессмертный полк» стала всемирной и истинно народной. В сердцах людей прочно заняло место шествие, в рядах которого вместе идут потомки и их героические предки, которых в виде портретов и фотографий несут с собой наши соотечественники. Ежегодно шествия «Бессмертного полка» проходят в День Победы не только в России и в ЛДНР, но и в других странах ближнего и дальнего зарубежья.
Подробности акции «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Патриотической ассоциации Донбасса.
Однако в 2020-м году в связи с мировой пандемией COVID-19 были перенесены не только Парады Победы в Москве и в Народных Республиках Донбасса, но и народные шествия «Бессмертного полка».
Честно говоря, именно отмена «Бессмертного полка» 9 мая вызывает наибольшее сожаление у патриотов.
Поэтому патриотическая молодежь Луганской Народной Республики призвала всё-таки провести акцию, пусть и в несколько необычном формате. В этой акции может принять участие каждый желающий, без угрозы для здоровья.
Для этого всем желающим предлагается поделиться фото или видеорассказом о своём герое в социальных сетях под хештегом #БессмертныйПолкОнлайнЛНР, #мойполкдомаЛНР, #ПобедуНеОтнятьЛНР.
Активисты проекта «#MediaГвардия» и студенты Луганской академии внутренних дел имени Э. А. Дидоренко 17 апреля 2020 года первыми записали ряд видеороликов в рамках интернет-акции «Бессмертный полк онлайн 2020».
«К сожалению, наши герои уходят из жизни, но подвиг их будет вечен! Мы приняли решение рассказать о подвигах тех, кто уже не с нами, наших предков, которые, каждый на своем месте — кто-то на передовой, а кто-то в тылу, кто-то в подполье приближал нашу великую Победу», — отметила координатор проекта «#MediaГвардия» Анастасия Иванюк.
Активисты Патриотической ассоциации Донбасса призывают всех желающих присоединиться к нашему «Бессмертному полку» онлайн! Рассказы и видеорассказы принимаются до 31 мая 2020 года. Лучшие рассказы будут отмечены символическими призами.
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Резонансное дело «узника совести»: международная организация шокирована беспределом на Украине
В Королёвском районном суде города Житомира во вторник, 21 апреля, открылось судебное заседание по делу обвиняемого в госизмене украинского журналиста Василия Муравицкого. Однако заседание пришлось перенести в связи с неявкой прокурора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый.
— Андрей, как проходят судебные заседания в условиях карантина? В обычном режиме?
— Нельзя сказать, что в обычном. Есть решение Совета судей, имеющее рекомендационный характер, переносить гражданские дела. Но у нас же здесь дело уголовное, это раз, и, во-вторых, почему это прокуратура не является в связи с эпидемией? У нас же тут человека судят, которому грозит 15 лет тюрьмы. И судят его уже четвёртый год.
А прокуратура не является в связи с тем, как написали, чтобы коронавирус не распространять. Что я могу сказать: если вы распространители коронавируса, то сидите на больничном. Или уже и с преступниками бороться не надо, и людей защищать, если в стране коронавирус?
Судя по всему, контора Ирины Венедиктовой (генпрокурор Украины. — Ред.) продолжает идти по тому же пути, по которому шла и при прежнем генпрокуроре.
Кстати, швейцарская международная правозащитная организация «Сеть солидарности» обратилась к Венедиктовой с письмом. Поскольку она новый генпрокурор и такая будто бы «борчиня» за права человека, и не такая, как предыдущие генпрокуроры, правозащитники попросили её обратить внимание на дело Василия Муравицкого. Даже так написали: «Пожалуйста, обратите внимание лично! И пусть Офис генерального прокурора обратит внимание на тот беспредел, который происходит в Житомирской области уже четвёртый год, где судят узника совести».
— И что же?
— Офис генпрокурора Венедиктовой переслал это обращение в областную прокуратуру. То есть, получается так: правозащитники жалуются на областную прокуратуру, и прямо тем, на кого жалуются, переслали обращение. Что только подтверждает мои предположения, что ничего от этого нового генпрокурора ожидать не приходится.
— Может быть, Венедиктова лично про это письмо и не знала?
— Что значит «лично не знала»? Она руководитель Генпрокуратуры. Значит, она не выстроила такую систему, когда сотрудники выделяли бы такие дела и о них ей докладывали бы. «Лично не знала» — это не оправдание для генпрокурора.
Это ещё хуже, если не знала, потому что узников совести в стране вообще-то… один. И это Муравицкий. Если Венедиктовой её службы не докладывают о подобных делах, о которых весь мир знает, значит, это для неё минус как для руководителя.
Но, поскольку она плоть от плоти этой порошенковской системы, она ведь занималась тогда (при Порошенко. — Ред.) в предыдущих политических органах, которые особых результатов не продемонстрировали, то и здесь тоже не будет результатов, я думаю. Олигархи её поставили для прикрытия своих интересов.
Всё познаётся по делам. И на данный момент мы разочарованы, и уже понимаем, что не будет толку ни от Венедиктовой, ни от Зеленского.
— Что должны были 21 апреля рассматривать в суде?
— Должно было состояться рассмотрение по сути. До этого у нас все суды были сорваны из-за неявки адвоката Новицкой, однако сегодня суд наконец-то принял от неё отказ с энной попытки. Но зато не явился прокурор — со ссылкой на коронавирус. Цирк просто! Такое впечатление, что это сговор какой-то.
— Сколько времени уже заседания суда не могут состояться?
— Уже полгода.
— И всё это время Василий Муравицкий находится под домашним арестом?
— Да, без какой-либо возможности работать и кормить семью, в которой двое малолетних детей, поскольку паспорт был изъят. Теперь вышло небольшое послабление — паспорт ему вернули, казалось бы, можно искать работу. Но вернули документ как раз тогда, когда уже началась эпидемия, начался кризис, и работы нет нигде.
— Что защита намерена дальше предпринимать в этом деле?
— У нас заблокирован ряд очень серьёзных ходатайств, которые мы из-за всего этого не можем рассмотреть уже несколько месяцев. В этих ходатайствах речь идёт о подложности некоторых следственных действий. И что-то меня заставляет думать, что весь этот цирк с постоянными переносами заседаний, с неявками и прочим кому-то интересен и инспирирован какой-то структурой.
Структуру эту мы можем назвать — Служба безопасности Украины (СБУ).
— Но зачем, для чего?
— Для того, чтобы в суде не всплыли шокирующие подробности того, как «фарамзонили» дело Муравицкого. Я думаю, что нужно некоторые детали всё же предавать гласности. Например, такая деталь: во время обыска у Муравицкого понятыми были люди, которые, по нашим данным, являются судимыми и находящимися под судом, а один из понятых является сооснователем «Правого сектора»*, тогда он учился в юридическом вузе — возможно, проходил практику. Об этом мы подаём ходатайство, которое не могут рассмотреть уже долгое время.
Пока мы (сторона защиты. — Ред.) не называем имён, но вот факты. Можем сказать, что это вопиющее нарушение закона, когда один понятой судимый, второй ещё не судимый, но его судят в соседнем суде, который находится в этом же здании. Первый понятой судим за совершение военного преступления.
И один из понятых, ныне он адвокат в Житомире, а на тот момент он был сооснователем местного «Правого сектора», представители которого угрожали убить Муравицкого и совершали нападения на него. Как видите, даже понятых «подфарамазонила» СБУ для этого дела.
— Подобрали соответствующим образом…
— Это не просто подобрали, это просто какой-то мрак. Судимые и находящиеся под судом понятые, прямо заинтересованные в деле, — это что-то.
— С юридической точки зрения какой-то нонсенс получается?
— С юридической точки зрения это преступление, а не нонсенс. Плюс к тому есть ещё определённые моменты, о которых не хочется наперёд говорить. Но что-то мне кажется, повторю, что это непонятное затягивание рассмотрения дела — неспроста. Тем более, что затягивают, когда уже все из условного «пула Муравицкого» по времени уже либо на свободе с оправдательным приговором, либо без санкций.
А тут посмотрите: меняются президенты, меняются премьеры, генпрокуроры, губернаторы — всё меняется, а Муравицкого продолжает система давить!
Просто интересно, какой же болевой момент Муравицкий нащупал у олигархата, что они продолжают ему мстить, несмотря ни на что, несмотря на международный резонанс… Видимо, надо будет внимательнее присмотреться к его расследованию по янтарю.
— На какую дату назначено следующее заседание?
— На 18 мая.
— Что ж, можно надеяться, что карантин к тому времени закончится, и возможности сослаться на коронавирус у прокуратуры уже не будет.
— Как бы они какую-то новую отговорку не придумали. Это затягивание, как я уже сказал, может быть намеренным. Раньше в суд не являлась адвокат, теперь прокурор… Кстати, Муравицкий обратился с жалобой на поведение адвоката Новицкой в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов города Киева. И приложил скриншоты достаточно интересной переписки, в которой есть и угрозы, и оскорбления.
Кстати, ранее с подобной жалобой обращался и журналист Дмитрий Василец. Мы не знаем о причинах такого поведения, но знаем одно — это затягивало рассмотрение дела.
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Андрей Лубенский, «Украина.ру»
* запрещенная в России экстремистская группировка
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Банка тушонки на три дня
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Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
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Зеленский рассказал о своей мечте
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы создать государственную авиакомпанию с самолетами украинского производителя. Об этом он сказал в фильме «Год президента Зеленского», который показывал один из украинских телеканалов.
«ГП „Антонов“ — большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АНы?» — посетовал глава государства.
Зеленский отметил, что сейчас с предприятием есть договоренность о разработке программы создания государственной авиакомпании.
«Это моя мечта — сделать современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или „Сингапурских Авиалиний“. Мы сделаем заказ нашему государственному „Антонову“ и привлечем много рабочих мест», — заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что стратегические объекты должны оставаться государственными и государство должно вкладывать в них деньги.
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На Украине задержали банду рабовладельцев
В Новотроицком районе Херсонской области преступная группа занималась трудовой эксплуатацией людей, сообщили в пресс-службе МВД Украины. По словам правоохранителей, участники группировки «сдавали людей в аренду», заставляя безвозмездно работать на складах.
Полицейские выяснили, что трое местных мужчин на протяжении длительного времени для собственного обогащения незаконно удерживают и заставляют бесплатно работать «граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеющих постоянного места жительства». Иначе говоря, бомжей. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату.
«Однако за тяжелую работу пострадавшие денег не получали, на них постоянно оказывали психологическое давление и физическое насилие, иногда даже лишали питания», — рассказали в полиции.
Но в словах полиции не все сходится. В частности, правоохранители говорят, что «провели спецоперацию и освободили из трудового рабства пятерых человек, среди которых одна женщина».
При этом сообщается, что задержанные организатор группировки и его сообщники «незаконно удерживали около 20 человек». То есть, остаются еще 15 бомжей: или полиция их не захотела освобождать, или сами «рабы» отказались от свободы.
При этом «рабовладельцам» уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
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В ДНР зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Министерство здравоохранения ДНР сообщает, что в Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 22 апреля, выявлен 31 случай заболевания COVID-19.
«В Донецкой Народной Республике зарегистрирован первый летальный случай от COVID-19. Пациент 60-и лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом “пневмония”. В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось.
Все выявленные инфицированные за 22 апреля — из числа контактных лиц с ранее заболевшими COVID-19, очаги коронавирусной инфекции локализованы и все находятся под наблюдением медицинских работников. У пациентов течение болезни проходит в легкой форме, все получают необходимое лечение», — говорится в сообщении.
Всего по состоянию на 17:00 22 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики — 67: на лечении — 64 пациента, выписаны с выздоровлением — 2 человека, летальных случаев — 1.
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Сводный каталог информационных ресурсов для публикации материалов 83-го центра ИПСО ВСУ
На АСД продолжают публиковать внутренние документы украинских ИПСОшников.
Сегодня вышла свежая порция деанона "дочерей офицеров", у которых "не все так однозначно" в Одессе в здании главного штаба Оперативного Командования "Юг".
Сотрудники 83-го Центра ИПСО публикуются от имени «недовольных жителей ДНР»
Представляем вашему вниманию еще один примечательный внутренний документ 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ.
В нем представлены списки аккаунтов для публикации военнослужащими 83-го Центра ИПСО на украинских и российских ресурсах. Можно отметить, что помимо «нейтральных новостных публикаций» или же «антироссийских публикаций», сотрудники центра занимаются и публикацией «антиукраинских материалов» для манипулирования информационной повесткой.
Также можно отметить, что сотрудники 83-го Центра ИПСО публикуют материалы от имени «недовольных жителей ДНР». То есть, выступают в роли тех самых классических «дочерей офицеров», у которых «не все так однозначно».
Кроме того, представлен список российских ресурсов, где можно предлагать свои статьи на публикацию и которые рассматриваются 83-м Центром ИПСО как источники вброса и легализации информации или дезинформации производимой центром. Владельцам указанных ресурсов на заметку.
Редакция ИА "АСД"
https://asd.news/articles/voyna/akkaunty-docherey-ofitserov-sso-vsu/ – цинк
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