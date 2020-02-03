Полиция подавила бунт пожарных, недовольных пенсионной реформой

Представить себе картину, на которой сотрудники МЧС и Росгвардии между собой сражаются на улицах Москвы, просто невозможно, по крайней мере, сегодня. А во Франции, как пишет издание английская газета Daily Mail, на улицах Парижа 1 февраля можно было наблюдать «удивительные сцены, как полицейские сталкиваются в рукопашной схватке со своими коллегами по чрезвычайным ситуациям, которые недовольны новыми пенсионными правилами».

«Пожарные прибыли во французскую столицу, чтобы выразить протест против запланированных президентом Эммануэлем Макроном пенсионных реформ. Полиция ответила слезоточивым газом, а затем с дубинками пошла на протестующих. Бои были очень жестокими», приводит слова очевидца Daily Mail.

Фотографии и видео этих событий на Площади Наций вблизи архитектурной композиции «Триумф республики» буквально шокируют. Пожарные поджигали свои огнезащитные костюмы и, полыхая огнем, шли на стражей порядка. Если со студентами или гражданскими полицейские справлялись вдвоем против одного, вытащив того из толпы демонстрантов, то чтобы арестовать пожарного, нужно было уже пять-шесть полицейских. У многих тамошних эмчеэсников на лицах была нарисована «улыбка Джокера».

В итоге бунт пожарной службы, которая во Франции выполняет функции службы по чрезвычайным ситуациям, аналог нашего МЧС, был жестко подавлен.

Почему же французы, в том числе люди государственные, никак не могут смириьтся с повышением равновесного пенсионного возраста с 62 до 64 лет, причем растянутым на очень длительный период?

На первый взгляд, многие в России даже не понимают, отчего французы взбесились. Казалось бы, можно немного и потерпеть, ведь в 5-й Республике выход на заслуженный отдых отсрочивается всего на 14 месяцев к 2032 году. Не то, что у нас, в России, в которой «жахнули» по старикам сразу на 60 месяцев с людоедскими темпами год на год. Тем более что и пенсии там выше, и продолжительность жизни дольше.

Чтобы ответить на эти непростой вопрос, следует привести кое-какую полезную и россиянам информацию. В РФ чиновники и толкачи пенсионной реформы любят ссылаться на два фактора: растущий дефицит ПФР и демографическую яму. Дескать, в сумме они дадут существенный отрицательный эффект для экономики. В ближайшие годы на рынок труда вольется мало молодежи, тогда как новые пенсионеры будут жить дольше. В частности, все знающий пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не так давно объяснил ситуацию следующим образом: «Эта яма, которая идет с военных лет, потом яма, которая идет с 1990-х годов. Сейчас обе ямы совпали по времени, поэтому идет негативная динамика».

Между тем, и во Франции наблюдаются такие же проблемы. В 5-й Республике, как и в РФ, дефицит ПФ пока что не критичен, но стал наблюдаться кризис в демографии. Именно поэтом Макрону, начиная пенсионную реформу, повторил примерно те же слова, что и Путин в 2018 году: сегодня дотации на страхование старости терпимы для казны, но завтра случится катастрофа. Мол, «покрытие дефицита Пенсионного фонда за счет федерального бюджета в конечном итоге» приведет к разрушению финансов страны.

Но так ли это на самом деле? Как известно, демографические ямы рано или поздно преодолеваются. В России — уже к 2024−2026 годам, во Франции чуть позже — к 2030 годам. Таким образом, события, отрицательно влияющие на финансы ПФ, носят исключительно временной характер. Но и это не все: на заводы и в сферу услуг идет новая армия роботов, которая уже сегодня является главным драйвером роста безработицы. Следовательно, даже небольшое повышение пенсионного возраста в 5-й Республике обрекает миллионы людей на нищету, конечно, по французским меркам. Что тогда говорить о России, где непродуманно подняли пенсионный возраст сразу на пять лет.

В частности, темпы автоматизации железных дорог во Франции таковы, что на место машиниста, который сегодня выходит на пенсию в 54 года, выстраивается очередь, как минимум, из трех кандидатов. Если же ему придется уйти на пенсию по правилам Макрона в 64 года, то претендентов будет уже 10, а срок ожидания вакансии достигнет 15−17 лет.

С учетом того, что профессии транспортников, как и пожарных, часто бывают династическими, пожилые мужчины прекрасно понимают, что их взрослые дети смогут устроится на работу только к 40 годам. Мало того, что безработная молодость будет несчастной, но и при вводимой балльной системе очень многие люди просто не смогут набрать даже минимальное число баллов, чтобы рассчитывать на пенсию к «равновесному возрасту».

Тогда пахать придется аж до 75 лет. Однако трудно представить, чтобы работодатель согласился бы иметь таких стареньких работников. В России даже после 45 лет трудно устроится на работу с достойной зарплатой, люди соглашаются получать за тяжкий труд копейки, лишь бы не умереть от голода.

По сути, пенсионная реформа — это ловушка для народа. Но самое обидно для французов то, что американцы выходят на пенсию в 62 года. Когда говорят о пенсионном возрасте 67 лет в США, имеется в виду «полное» или «повышенное» пенсионной обеспечение. Люди, которые оформляют пенсии на 5 лет раньше (таких большинство) имеют право на 70% от максимума. Но многочисленные расчеты показывает, что те, кто раньше уходит на заслуженный отдых, в конечном счете, получают больше за счет более долгой жизни. Дело в том, что в пожилом возрасте стрессы наносят более тяжкий ущерб организму, чем в молодом.

Тьерри Бодассе, госслужащий из Франции, на примере своего университета пояснил, что продолжительность жизни его коллег, достигших 55 лет, не изменилась за последние 30 лет, но теперь ему до «полной пенсии» нужно работать не 37,5 лет, как в начале карьеры, а 42,5 года. Но дальше будет хуже, если чиновники пойдут по пути повышения пенсионного возраста. Его будут увеличивать периодически, как наркоманы — дозы, значит, этот путь в никуда. Единственной альтернативой является усиление конкурентоспособности национальной экономики. В целом, «не было необходимости создавать весь этот бардак, — рассуждает Бодассе. — Но правительство вряд ли отзовет реформу, боясь потерять лицо».

В России, кстати, мы видим ту же самую картину. Если Путин отменит повышение пенсионного возраста, его окружение сразу скажет (пусть даже шепотом) — «слабак». А это для власти самое страшное, несмотря на то, что подавляющее большинство страны этот шаг бы одобрило…

Российские граждане не поняли, почему взбесились французы, поскольку не понимают масштабы национальной катастрофы, которая грозит даже не нынешним предпенсионнерам (которым оставалось 1−5 лет до пенсии по старым правилам), а молодежи, то есть нашим детям. Очевидно, что чиновники, которые руководствовались бухгалтерскими расчетами, не отдают себе отчет, что открыли ящик Пандоры.

Если, к примеру, посмотреть на очередное повышение пенсионного возраста в США, то оно касается только верхней границы, оставляя право на пенсию в 62 года, а то и в 59,5 лет. За океаном не так глупы, чтобы лишить людей право выбора. И не вина российских предпенсионеров, что они не смогли накопить требуемые пенсионные накопления, как это сделали граждане Соединенных Штатов. Ответственность несет правительство РФ, как правопреемник всех неэффективных кабинетов начиная с 1992 года. Мы-то причем, если по-честному.

Таким образом, российская пенсионная реформа в корне отличается от тех преобразований, которые осуществляются в западных странах. У нас повышение пенсионного возраста и балльная система базируется на бесчеловечности, неадекватном самомнении «верхов», откровенном надувательстве через телевизионное словоблудие и, главное, на позиции кабинета министров, который рассматривает людей, исключительно в качестве дойной коровы.