Когда появился гольфстрим. Океанические течения. Причины остановки течения.

Мы уже успели привыкнуть к теплым зимам и жаркому лету, и потому снежная весна и наступившее холодное лето 2017 года в России очень контрастируют на этом фоне. Ученые Потсдамского института исследований воздействий климата предупреждают, что зимы в Европе могут стать холоднее. Нарушение циркуляции воды в океанах и замедление Гольфстрима может привести к трудно просчитываемым, но однозначно негативным последствиям для всей планеты.

Течение Гольфстрима замедлилось

Основной вывод этого исследования заключается в том, что циркуляция воды в океанах замедляется и что одним из последствий этого может быть замедление Гольфстрима. Это в свою очередь приведет ко многим бедствиям. Холодным зимам в Европе и сильному подъему уровня воды, который будет угрожать крупным прибрежным городам на восточном побережье США, таким, как Нью-Йорк и Бостон. Согласно их данным, Гольфстрим, который приносит мягкий климат в Северную Европу и благоприятные условия для жителей юго-востока США, замедляется самыми быстрыми темпами за последние 1000 лет.

Профессор Стефан Рамсторф:

Это сразу бросается в глаза, что один конкретный район в Северной Атлантике охлаждается последние сто лет, в то время как остальной мир нагревается. Теперь мы обнаружили убедительные доказательства того, что глобальный конвейер действительно ослабевает в течение последних ста лет, особенно начиная с 1970 года.

Полученные учеными данные подтверждают, что по мере роста глобальной температуры в связи с изменением климата, согреваемые Гольфстримом области показывают падение температуры, особенно в зимний период. Приток теплой воды от экватора, который идет через через океан, проходя Мексиканский залив, а затем вверх по западной стороне Великобритании и Норвегии, способствует теплому климату в Северной Европе. Это делает зимние условия в большей части северной Европы значительно мягче, чем они обычно могли бы быть, защищая эти регионы от большого количества снега и льда в течение зимних месяцев.

Теперь же исследователи обнаружили, что вода в северной части Атлантического океана холоднее, чем предсказывали компьютерные модели ранее. По их подсчетам в период между 1900 и 1970 годами из Гренландии в Атлантический океан поступило 8 000 кубических километров пресной воды. Кроме того, тот же источник «дал» еще дополнительно 13 000 кубических километров в промежутке между 1970 и 2000 годами. Это пресная вода имеет меньшую плотность, чем соленый океан, и потому имеет тенденцию держаться у поверхности, нарушая баланс огромного течения.

В 1990-е годы циркуляция начала восстанавливаться, но восстановление оказалось временным. Сейчас происходит новое ослабление, возможно, из-за стремительного таяния ледяного покрова Гренландии.

В данный момент циркуляция слабее на 15-20%, чем одно-два десятилетия назад. На первый взгляд, это не так уж и много. Но с другой стороны, как утверждают ученые, подобного на Земле не было как минимум 1100 лет. Тревожит и то, что ослабление циркуляции происходит быстрее прогнозируемых учеными темпов.

Исследователи полагают, что наступление малого ледникового периода около 1300 года было связано именно с замедлением течения Гольфстрим. В 1310-х годах Западная Европа, судя по летописям, пережила настоящую экологическую катастрофу. После традиционно тёплого лета 1311 года последовали четыре хмурых и дождливых лета 1312-1315 годов. Сильные дожди и необыкновенно суровые зимы привели к гибели нескольких урожаев, а также к вымерзанию фруктовых садов в Англии, Шотландии, северной Франции и Германии. В Шотландии и северной Германии тогда прекратилось виноградарство и производство вин. Зимние заморозки стали поражать даже северную Италию. Ф.Петрарка и Дж.Бокаччо фиксировали, что в XIV в. снег нередко выпадал в Италии.

В 2009-2010 годах американские ученые уже зафиксировали внезапное повышение уровня воды в Атлантике у восточного побережья Америки на 10 см. Тогда нынешнее ослабление циркуляции только начиналось. В случае ее резкого ослабления уровень воды может подняться на 1 метр. Причем, речь идет только о повышении за счет ослабления циркуляции. К этому метру следует прибавить еще и подъем воды, который ожидается от глобального потепления.

Ученые подсчитали, что теплое течение Гольфстрим настолько мощное, что оно переносит больше воды, чем все реки планеты вместе взятые. Несмотря на всю его мощь, оно является лишь одной, хотя и крупной, составляющей глобального процесса термохалинной, тоесть температурно-соленой циркуляции воды. Ключевые составляющие ее находятся в Северной Атлантике — там, где и протекает Гольфстрим. Поэтому он и играет такую важную роль в формировании климата на планете.

Гольфстрим несет теплую воду на север, в более холодные воды. У Большой Ньюфаундлендской банки он переходит в Северо-Атлантическое течение, влияющее на погоду в Европе. Это течение движется дальше на север до тех пор, пока холодные воды с повышенным содержанием соли не уходят на большую глубину из-за своей повышенной плотности. Затем течение на большой глубине разворачивается и движется в обратном направлении — на юг. Гольфстрим и Северо-Атлантическое течение играют решающую роль в формировании климата, потому что переносят теплую воду на север, а холодную на юг — к тропикам, таким образом постоянно перемешивая воду между океанскими бассейнами.

Если на севере Атлантики (в Гренландии) тает слишком много льда, то происходит опреснение холодной соленой воды. Уменьшение содержания соли в воде снижает ее плотность, и она поднимается на поверхность. Этот процесс способен замедлить и со временем даже остановить термохалинную циркуляцию. То, что может произойти в этом случае, попытался показать режиссер Роланд Эммерих в фантастическом фильме «Послезавтра» (2004). В его версии, на Земле наступил новый ледниковый период, который спровоцировал катастрофы и хаос планетарного масштаба.

Ученые успокаивают: если это произойдет, то очень нескоро. Тем не менее, глобальное потепление действительно замедляет циркуляцию. Одним из последствий, отмечает Стефан Рамсторф, может быть подъем уровня Атлантического океана у восточного побережья Соединенных Штатов и значительно более холодные зимы в Европе.

20 апреля 2010 года в 80-ти километрах от побережья штата Луизиана, в Мексиканском заливе, произошёл взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon, принадлежащей концерну Бритиш Петролеум (BP), которая вела разработки месторождения Макондо. Последовавший после аварии (взрыв и пожар) разлив нефти стал крупнейшим в истории США, превратил аварию в одну из самых крупнейших техногенных катастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку и окружающую среду.

Итальянские физики провели эксперимента, в ходе которого использовали ванну с холодной водой и придали цвет теплым струям воды. Можно было увидеть границы холодных слоев и теплых струй. Когда же в ванну добавили масло, границы слоев теплой воды нарушились и текущий вихрь был эффективно уничтожен. Это именно то, что произошло в Мексиканском заливе и в Атлантическом океане с Гольфстримом. Река «теплой воды», которая течет из стран Карибского бассейна, всё меньше и меньше доходит до Западной Европы, она умирает из-за Корексита (COREXIT-9500) – это токсичное химическое вещество, которое администрация Барака Обамы позволила концерну BP использовать, чтобы скрыть масштабы бедствия в результате взрыва буровой платформы в апреле прошлого года. В итоге, по некоторым данным, этого дисперсанта было вылито в Мексиканском заливе порядка 42 миллионов галлонов.

Корексит, а также несколько миллионов галлонов других диспергаторов, добавили к более чем 200 миллионам галлонов сырой нефти, которая выливалась в течение нескольких месяцев из скважины, пробуренной BP на дне Мексиканского залива. Так удалось эффективно скрыть большую часть нефти, опустив ее на дно, и надеяться, что концерну ВР удастся серьезно уменьшить размеры федерального штрафа, зависящего от размера нефтяной катастрофы. В настоящее время способов эффективного «очищения» дна Мексиканского залива нет. Кроме того, нефть добралась до восточного побережья Америки и далее вытекла в северную часть Атлантического океана. Там тоже нет никакой возможности эффективно очищать нефть, находящуюся на дне.

Первым сообщил об остановке Гольфстрима доктор Джанлуиджи Зангари (Gianluigi Zangari), физик-теоретик из института в Фраскати в Италии (Рим). Он сообщил, что из-за бедствия в Мексиканском заливе оледенение «в недалеком будущем неизбежно». Ученый до этого уже несколько лет сотрудничал с группой специалистов, занимающихся мониторингом происходящего в Мексиканском заливе. Его информация содержится в журнальной статье от 12 июня 2010 года и основывается на спутниковых данных CCAR Колорадо, согласованных с NOAA ВМС США. Эти оперативные данные спутниковых карт позже на сервере CCAR были изменены и ученый утверждает, что это была «фальсификация».

Доктор Зангари утверждает, что огромное количество нефти охватывает такие огромные области, что это оказывает серьезное воздействие на всю систему терморегуляции планеты путем разрушения граничных слоев теплого потока воды. В результате осенью в 2010 года конвейер в Мексиканском заливе прекратил свое существование, а спутниковые данные того периода ясно показали, что Гольфстрим начал разбиваться на части и умирать примерно в 250 километрах к востоку от берега Северной Каролины, притом что ширина Атлантического океана на этой широте превышает 5000 километров.

В связи с тем интересом, который вызвала тема «исчезновения» Гольфстрима в Интернете, российский ученый профессор Сергей Леонидович Лопатников, автор двух монографий и 130 публикаций в области физики, акустики, геофизики, математики, физической химии, экономики, написал в своем блоге следующее:

О Гольфстриме и погоде зимой Термохалинная сосудистая система, где теплые воды текут через более прохладные, оказывает большое влияние не только на океан, но и на верхние слои атмосферы до высоты в семь миль. Отсутствие Гольфстрима в восточной части Северной Атлантики нарушило нормальный ход атмосферных потоков летом 2010 года, в результате чего образовались неслыханно высокие температуры в Москве, произошли засухи и наводнения в Центральной Европе, повысилась температура во многих странах Азии, произошли массовые наводнения в Китае, Пакистане и других странах Азии.

Итак, что же все это значит? Это значит, что и в дальнейшем будут происходить насильственные смешивания сезонов, частые неурожаи, увеличение размеров засух и наводнений в различных местах Земли. Фактически создание концерном BP «нефтяного вулкана» на дне Мексиканского залива убило «кардиостимулятор» мирового климата на планете. Вот что говорит об этом доктор Зангари:

Я хорошо знаю и историю нашей атмосферы, климат, и даже то, какими они были, когда человека еще не было. К примеру, сотни миллионов лет назад температура по сравнению с нынешней была на 12-14 градусов выше. Конечно, есть в чем и человека упрекнуть… За последние пятьдесят лет промышленность работала очень интенсивно, выбросив огромное количество парниковых газов, которые, безусловно, воздействовали на климат. То есть антропогенный вклад определенно есть. Но климат – это очень тонкое явление. Помимо высоких температур на Земле бывали и оледенения. А они возникают при концентрации парниковых газов ниже двухсот частей на миллион. Тогда появляется так называемая «белая земля». Так вот, сейчас мы к этой «белой земле» находимся ближе, чем к самым жарким аномалиям, которые были в истории нашей планеты. Все, что произошло, приведет к соответственным последствиям для человеческой цивилизации, к экологическому коллапсу, глобальному голоду, смертями и массовой миграции населения из зон, непригодных для обитания человека. Новый ледниковый период может начаться в любое время, и начнется он с оледенения в Северной Америке, Европе и Азии возможно. Новый ледниковый период может убить 2/3 человеческой расы в первый год в случае быстрого начала. Если же все будет происходить медленно, то скорее всего, погибнет примерно то же количество населения, но просто в течение нескольких лет!

Что мы имеем на входе? В течение Гольфстрима попадает более теплая вода. На доли градуса, но это имеет значение. Что мы имеем на выходе? Западные ветры, преобладающие в центре Атлантики доносят до Южной Европы более теплый и более влажный воздух, чем раньше. Так называемый «горячий стакан» над равнинной территорией РФ летом он прорвать не смог и сбрасывал влагу в верховьях европейских рек (в горах).

Что еще важнее, так это «притопленные» с помощью связывающих химпрепаратов на сотни метров вглубь линзы из более тяжелых нефтяных фракций. Эти включения препятствуют конвекционному теплообмену между придонными и поверхностными слоями воды. При этом их «притопили и ладно». Но из-за этого произошло изменение вязкости воды, насыщенной нефтяной эмульсией до больших глубин из-за обработки нефтяного выброса связывающим препаратом Корексит.

Как отмечает доктор Зангари, «реальное беспокойство вызывает тот факт, что в истории нет прецедента внезапной полной замены природной системы неработающей системой, созданной человеком». И что самое плохое – данные, получаемые со спутников в реальном времени, являются для Зангари явным свидетельством того, что в Мексиканском заливе возникла новая искусственно созданная природная система. В рамках этой новой и неестественной системы радикально изменились такие параметры как вязкость, температура и соленость морской воды. Это остановило продолжавшийся миллионы лет бег Кольцевого течения в Мексиканском заливе.

Мнение, высказанное доктором Зангари с математической точностью и проиллюстрированное динамикой спутниковых съемок, лучше прочесть несколько раз:

Данные измерения температуры Гольфстрима в 2010-м году между 76 и 47 меридианами показывают, что он на 10 градусов Цельсия холоднее, чем был в тот же период прошлого года. Соответственно, можно говорить о наличии прямой причинно-следственной связи между остановкой теплого Кольцевого течения в Мексиканском заливе и падением температуры Гольфстрима.

Предположение последствий

Метеорологи предупреждают: планета Земля вступила в так называемый малый ледниковый период, за которым, возможно, последует и большой – это когда на Земле начинали вымирать даже динозавры. Первый тревожный звонок прозвенел в 2013-м году, когда льдом покрылось никогда не замерзающее Черное море. Ну а после того, как замерзли прекрасный голубой Дунай и даже Венецианские каналы в Европе вообще началась настоящая паника. В чем причина таких аномалий и чем это может обернуться для нашей планеты?

Из-за того, что теплое атлантическое течение Гольфстрим меняет свое направление, примерно к 2025 году на Земле вероятнее всего начнётся резкое похолодание. За считанные дни Северный Ледовитый океан замерзнет и превратится во вторую Антарктиду. После этого, толстым слоем льда покроются: Северное, Норвежское и даже Балтийское моря. Застынет судоходный пролив Ла-Манша и даже никогда не замерзающие европейские реки Темза и Сена. В европейских странах начнутся сорокаградусные морозы. Холодные ветры принесут с Северной Атлантики обильные снегопады – в результате, все европейские аэропорты остановят свою работу, прекратится электроснабжение многих городов. Всего за несколько недель вся Европа погрузится в кромешную мглу, а затем превратится в ледяную пустыню. Все это, по прогнозам ученых – вполне реальный сценарий того, что может произойти всего уже через 10 лет. Земля окажется на гране катастрофы.

Ученые всего мира бьют тревогу – за два года Гольфстрим отклонился от прежнего направления на 800 километров и теперь вместо того, чтобы двигаться на северо-восток (отапливать Европу), теплое течение поворачивает на северо-запад — в сторону Канады.

Если это отклонение окажется постоянным и Гольфстрим никогда больше не направится в Северную Атлантику – на Земле случится глобальная катастрофа. Гольфстрим растопит льды Гренландии; огромная масса воды хлынет на материк и фактически смоет с лица Земли всю Северную Америку, но и это не самое страшное. Все это приведет в движение земные плиты, на планете начнутся землетрясения и извержения вулканов, цунами. По прогнозам ученых, если это случится, две трети населения вымрет практически мгновенно. В Восточном полушарии: в Европе, Азии и даже Африке начнется новый ледниковый период, в то время как западное полушарие, буквально, смоет огромными массами воды.

Но самое страшное случится позже. По подсчетам ученых, через 10 лет после того как Гольфстрим поменяет свое направление, течение может остановиться насовсем. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение о том, что Гольфстрим действительно останавливается, канадские исследователи пошли на эксперимент – они разработали специальный краситель, разлили его в контейнеры и погрузили в Мексиканском заливе на глубину 900 метров. Там, на заданной глубине, контейнеры с красителем взрываются, распыляя содержимое на сотни метров. Окрашенная масса океанской воды выливается в течение Гольфстрима. Это невероятно, но предположение об остановке Гольфстрима подтвердилось. Окрашенная вода, действительно, не стала двигаться в сторону Европы. Вместо этого, течение отклонилось на 800 километров к западу и теперь движется в сторону Гренландии. Именно поэтому в Канаде наступает аномальное потепление и вместо морозов там вот уже которую зиму можно наблюдать температуру порядка +10 градусов и дожди.

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— статья Сергея Манукова, размещённая на сайте expert.ru ,

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Гольфстрим — самое известное океанское течение, протекающее по морю, а не по суше. Но Гольфстрим настолько велик, что его масса больше всех рек, текущих по суше!

Гольфстрим перемещается в северном направлении вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, через северную часть Атлантического океана, достигая северо-запада Европы. Цвет Гольфстрима — ярко-синий — контрастирует с зеленоватой и серой водой океана, сквозь который проходит его путь.

Он начинает свой путь в Атлантическом океане недалеко от экватора. Движение воды на поверхности или «дрейф» происходит в западном направлении, поэтому вначале Гольфстрим направляется к северу от Южной Америки в Карибское море. И только когда он поворачивает на север и движется вдоль восточного побережья США, он становится Гольфстримом.

Так как Гольфстрим зарождался в теплой части света, это поток теплой воды. Приток огромной массы теплой воды приносит значительные изменения в климат многих регионов!

Вот некоторые удивительные примеры: ветры, проходящие через Гольфстрим в Северную Европу (где его называют североатлантическим потоком) приносят тепло в Норвегию, Швецию, Данию, Голландию и Бельгию. В результате — здесь теплее зимой, чем в других районах, расположенных на такой же широте. По этой же причине морские порты на побережье Норвегии свободны ото льда круглый год.

Благодаря Гольфстриму, зима в Париже и Лондоне теплее, чем в южной части Лабрадора, где зимой очень холодно. Ветры, проходя над Гольфстримом, становятся теплыми и влажными. Когда такой ветер остывает, например при приближении к Ньюфаундленду, образуется густой туман. Вот почему бывают известные туманы на Большой Банке в районе Ньюфаундленда.

Гольфстрим не оказывает такого влияния на зимние температуры в Северной Америке, как в Европе, так как ветры дуют в сторону Европы.

Что является причиной океанских течений?

В море есть огромные массы воды, которые постоянно перемещаются. Их циркуляция очень сложна, так как действуют много других причин, заставляющих воду двигаться. Одна из них та, что плотная вода опускается вниз, а более легкая поднимается вверх.

Самая плотная вода в океане — холодная и соленая. Такой она становится, когда морская вода замерзает в Северном Ледовитом океане и около Антарктиды. Во льду, получающемся в результате этого замерзания, очень мало соли. Холодная соленая вода, остающаяся после образования льда, опускается в глубины моря.

Самая соленая вода в океане находится в районе тропиков. Эта вода очень теплая и поэтому не такая плотная, как холодная и менее соленая, находящаяся под ней. Она и остается на поверхности океана. Соленая вода перемещается с помощью ветров.

Иногда ветры и контуры берега соединяют двигающиеся массы воды вместе. Вода вынуждена течь быстрее, образуя течение. Течения напоминают реки в море. Наиболее известное течение — Гольфстрим, которое было открыто Бенджамином Франклином. Гольфстрим начинается в Атлантическом океане недалеко от экватора.

Постоянные ветры у экватора почти всегда дуют с востока. Они гонят теплую соленую воду мимо Карибских островов в огромный залив, образованный полуостровом Флорида и восточным побережьем Соединенных Штатов. Вода здесь накапливается, а затем течет к северу, к мысу Гаттераса.

Здесь Гольфстрим становится узким и течет быстро. Его скорость составляет несколько километров в час, Течение здесь менее 16 километров в ширину и около 550 метров в глубину. Как река на земле, Гольфстрим не течет строго прямо, а виляет вдоль океанской поверхности. Но, в отличие от реки, Гольфстрим не всегда находится в одном и том же месте, так как у него нет определенного курса.

Многие поверхностные течения, такие, как Гольфстрим, имеют под собой еще несколько течений. Они называются противотечениями. Они движутся в противоположном направлении, но по тому же пути, что и основное поверхностное течение.

Вращение Земли вокруг своей оси также оказывает влияние на формирование течений.

В Западной Европе, а также на восточном побережье США климат довольно мягкий. Так на побережье Флориды средняя температура воды очень редко бывает ниже 22° по Цельсию. Это в зимние месяцы. Летом воздух нагревается до 36°-39° по Цельсию при влажности, доходящей до 100%. Такой температурный режим простирается далеко на восток и на север. Он охватывает штаты: Арканзас, Алабама, Миссисипи, Теннеси, Техас, Кентукки, Джорджию, Луизиану, а также Северную и Южную Каролину.

Все эти административные образования лежат в области влажного субтропического климата, где летняя среднесуточная температура не бывает ниже 25° по Цельсию, а в зимние месяцы опускается до 0° по Цельсию очень редко.

Если взять Западную Европу, то Пиренейский, Апеннинский и Балканский полуострова, а также вся южная часть Франции располагаются в субтропической зоне. Летняя температура в ней колеблется в пределах 26°-28° по Цельсию. В зимний период эти показатели падают до 2°-5° по Цельсию, но практически никогда не достигают 0°.

В Скандинавии средняя зимняя температура колеблется от минус 4° до 2° по Цельсию. В летние месяцы она поднимается до 8°-14°. То есть даже в северных районах климат вполне приемлем и пригоден для комфортного проживания.

Течение Гольфстрим

Данная температурная благодать имеет место в огромном регионе не просто так. Она напрямую связана с океанским течением Гольфстрим. Именно он формирует климат и даёт людям возможность наслаждаться тёплой погодой практически круглый год.

Гольфстрим представляет собой целую систему тёплых течений в северной части Атлантического океана. Его полная длина охватывает расстояние в 10 тыс. километров от знойных берегов Флориды до покрытых льдами островов Шпицберген и Новая Земля. Огромные массы воды начинают своё движение во Флоридском проливе. Их объём доходит до 25 млн. куб метров в секунду.

Течение Гольфстрим медленно и величественно движется вдоль восточного побережья Северной Америки и пересекает 40° с. ш. Возле острова Ньюфаундленд оно встречается с Лабрадорским течением. Последнее несёт на юг холодные воды и заставляет тёплые потоки воды повернуть на восток.

После такого столкновения Гольфстрим распадается на два течения. Одно устремляется на север и превращается в Северо-Атлантическое течение. Именно оно и формирует климат в Западной Европе. Оставшаяся масса доходит до берегов Испании и поворачивает на юг. У берегов Африки она встречается с Северным Пассатным течением и отклоняется на запад, заканчивая свой путь в Саргассовом море, от которого рукой подать до Мексиканского залива. Затем круговорот огромных масс воды повторяется.

Подобное продолжается на протяжении тысячелетий. Иногда могучее тёплое течение слабеет, замедляет ход, уменьшает теплоотдачу, и тогда на землю опускается холод. Примером тому может служить малый ледниковый период. Европейцы наблюдали его в XIV-XIX веках. Каждый теплолюбивый житель Европы испытал на своей шкуре, что такое настоящая морозная снежная зима.

Правда до этого, в VIII-XIII веках отмечалось заметное потепление. Иначе говоря, течение Гольфстрим набирало мощь и отдавало очень большое количество тепла в атмосферу. Соответственно на землях европейского континента погода была очень тёплая, а снежные холодные зимы не наблюдались столетиями.

В наши дни могучие тёплые потоки воды также влияют на климат как и в прежние времена. Под солнцем ничто не изменилось, и законы природы остались теми же самыми. Вот только человек в своём техническом прогрессе шагнул очень далеко. Его неустанная деятельность спровоцировала Парниковый эффект.

Результатом стало таяние льдов Гренландии и Северного Ледовитого океана. Огромные массы пресной воды хлынули в солёные воды и устремились на юг. В наши дни такая ситуация уже начинает сказываться на могучем тёплом течении. Некоторые специалисты предрекают скорую остановку Гольфстрима , так как он не сможет справиться с наплывом пришлых вод. Это повлечёт за собой резкое похолодание в Западной Европе и на восточном побережье Северной Америки.

Ситуацию усугубила крупнейшая авария на нефтяном месторождении Тайбер в Мексиканском заливе . Под водой в недрах земли геологи нашли огромные запасы нефти, исчисляемые 1,8 млрд. тонн. Специалисты пробурили скважину, глубина которой составила 10680 метров. Из них 1259 метров пришлось на океанскую толщу воды. В апреле 2010 года на нефтяной платформе возник пожар. Он полыхал в течении двух дней и унёс жизни 11 человек. Но это была хоть и трагическая, но прелюдия к тому, что произошло после этого.

Сгоревшая платформ затонула, а из скважины в открытый океан стала вытекать нефть. По официальным источникам в воды Мексиканского залива в сутки поступало 700 тонн нефти. Однако независимые специалисты назвали другую цифру — 13,5 тыс. тонн в сутки.

Огромная по своей площади нефтяная плёнка сковывала движение атлантических вод, а это, соответственно, стало негативно влиять на теплоотдачу. Отсюда произошло нарушение в циркуляции воздушных потоков Атлантики. У них уже не хвататало силёнок продвигаться на восток и формировать там привычный мягкий климат.

Результатом этого стала страшная жара в Восточной Европе летом 2010 года, когда температура воздуха поднималась до 45° по Цельсию. Спровоцировали подобное ветра из Северной Африки. Они, не встречая на своём пути никакого сопротивления, принесли на север жаркий и сухой циклон. Он завис над огромной территорией и держался над ней почти два месяца, уничтожая всё живое.

В то же самое время Западную Европу потрясали страшные наводнения, так как идущим с Атлантики тяжёлым, наполненным влагой облакам не хватало сил прорваться сквозь сухой и жаркий фронт. Они вынуждены были сбрасывать тонны воды на землю. Всё это спровоцировало резкий подъём уровня рек и, как следствие, различные катастрофы и человеческие трагедии.

Каковы же ближайшие перспективы, и что ждёт старушку Европу в скором времени? Специалисты утверждают, что кардинальные климатические изменения начнут ощущаться уже в 2020 году. Западную Европу ждёт похолодание и повышение уровня Мирового океана. Это спровоцирует обнищание среднего класса, так как его денежные средства вложены в недвижимость, которая резко упадёт в цене.

Отсюда возникнет политическая и социальная напряжённость во всех слоях общества. Последствия подобного могут быть самыми трагическими. Прогнозировать же что-то конкретное просто невозможно, так как сценариев развития событий множество. Ясно только одно: грядут тяжёлые времена.

Течение Гольфстрим, в наши дни, благодаря глобальному потеплению и катастрофе в Мексиканском заливе, практически замкнулось в кольцо и не даёт достаточной тепловой энергии Северо-Атлантическому течению. Соответственно нарушаются воздушные потоки. Над европейской территорией начинают господствовать совсем иные ветра. Привычный климатический баланс нарушается — это уже заметно простым глазом.

В подобной ситуации любого может охватить чувство тревоги и безысходности. Конечно не за судьбы сотен миллионов людей, так как это слишком расплывчато и неясно, а за конкретные судьбы своих родных и близких. Но отчаиваться, а тем более паниковать — преждевременно. Как там на самом деле будет — не знает никто.

Будущее полно неожиданностей. Совсем не исключено, что глобальное потепление вовсе и не является таковым. Это обычное повышение температур в рамках климатического цикла. Его продолжительность составляет 60 лет. То есть шесть десятилетий температура на планете неуклонно растёт, а последующие 60 лет медленно снижается. Начало последнего цикла датируется концом 1979 года. Получается, что половина пути уже пройдена и осталось потерпеть всего-то 30 лет.

Течение Гольфстрим представляет собой слишком мощный поток воды, чтобы вот так просто взять и поменять направление или исчезнуть. Какие-то сбои и отклонения могут быть, но они никогда не превратятся в глобальные и необратимые процессы. Для этого просто нет никаких предпосылок. По-крайней мере в наши дни таковые не наблюдаются.

Юрий Сыромятников

Е. Володин, канд. физ.-мат. наук.

Не стихают слухи об ослаблении Гольфстрима, которое происходит то ли из-за утечки нефти в Мексиканском заливе, то ли из-за сильного таяния арктических льдов, и о том, что это грозит нам неслыханными климатическими катастрофами, вплоть до наступления нового ледникового периода. В редакцию приходят письма с просьбой разъяснить, действительно ли тёплое течение скоро исчезнет. На вопросы читателей отвечает кандидат физико-математических наук Евгений Володин, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН.

Рис. 1. Аномалия (отклонение) температуры поверхности в сентябре-ноябре 2010 года по сравнению с сентябрём-ноябрём 1970-2009 годов. Данные NCEP (National Centers for Environmental Prediction, США).

Рис. 2. Разница температур поверхности океана в июне 2010 года и июне 2009 года. Данные GODAS.

Рис. 3. Разница температур поверхности океана в сентябре-ноябре 2010 года и сентябре-ноябре 2009 года. Данные GODAS.

Рис. 4. Скорости течения в июне 2010 года на глубине 50 м, по данным GODAS. Стрелками указано направление, цветом - величина скорости (м/с).

Гольфстрим - это тёплое течение в Мексиканском заливе, которое огибает Флориду, течёт вдоль восточного побережья США примерно до 37-го градуса с.ш. и затем отрывается от побережья на восток. Подобные течения существуют и в Тихом океане - Куросио, и в Южном полушарии. Уникальность же Гольфстрима состоит в том, что после отрыва от американского берега он не поворачивает обратно в субтропики, а частично проникает в высокие широты, где уже называется Северо-Атлантическим течением. Именно благодаря ему на севере Атлантики температура на 5-10 градусов выше, чем на аналогичных широтах в Тихом океане или в Южном полушарии. По этой же причине Северное полушарие в целом немного теплее Южного.

Первопричина такой необычности Северной Атлантики состоит в том, что воды над Атлантическим океаном испаряется немного больше, чем выпадает в виде осадков. Над Тихим океаном, наоборот, осадки немного преобладают над испарением. Поэтому в Атлантике вода в среднем несколько солонее, чем в Тихом океане, а значит, тяжелее, чем более пресная тихоокеанская, и потому она стремится опуститься на дно. Особенно интенсивно это происходит на севере Атлантики, где солёную воду утяжеляет ещё и охлаждение на поверхности. На место опустившейся в глубину воды в северную Атлантику приходит вода с юга, это и есть Северо-Атлантическое течение.

Таким образом, причины, обуславливающие Северо-Атлантическое течение, глобальны, и вряд ли на них может существенно повлиять такое локальное событие, как разлив нефти в Мексиканском заливе. По самым пессимистическим оценкам, площадь нефтяного пятна составляет сто тысяч квадратных километров, в то время как площадь Атлантического океана чуть меньше ста миллионов квадратных километров (то есть в тысячу раз больше пятна). Согласно данным атмосферного реанализа NCEP (National Centers for Environmental Prediction, США) - синтезированным данным спутников, станций наземных наблюдений, зондирований, «усвоенных» моделью динамики атмосферы (atmospheric model of NCEP’s Global Forecast System - GFS), с тёплыми течениями Северной Атлантики ничего страшного пока не случилось. Взгляните на карту, составленную на основе этих данных (рис. 1). В сентябре-ноябре 2010 года отклонение температуры поверхности в Мексиканском заливе, а также в той части Атлантики, где проходят Гольфстрим и Северо-Атлантическое течение, от среднего значения в те же месяцы 1970-2009 годов не превышает одного градуса Цельсия. Лишь на северо-западе Атлантики, в области холодного Лабрадорского течения, эти аномалии достигают двух-трёх градусов. Но и такая величина сезонных аномалий вполне обычна и наблюдается в том или ином регионе почти ежегодно.

Не подтверждаются и сообщения о том, что Гольфстрим между 76 и 47 меридианами в 2010 году стал холоднее на 10 градусов Цельсия. Как следует из данных GODAS (Global Ocean Data Assimilation System - система усвоения всех имеющихся данных наблюдений - спутников, кораблей, буёв и т.д. - с использованием модели динамики океана), средняя температура поверхности океана в июне 2010 года между примерно 40 и 70 градусами з.д. была ниже, чем в июне 2009 года, всего на один-два градуса и лишь в одном месте - почти на три градуса (рис. 2). Но такие аномалии температуры вполне укладываются в рамки естественной изменчивости. Обычно они сопровождаются «отклонениями» другого знака в соседних районах океана, что и происходило летом 2010 года, согласно данным GODAS. Так что если их усреднить по всей северной Атлантике, то среднее температурное отклонение было близко к нулю. К тому же такие явления живут обычно несколько месяцев, и осенью отрицательная аномалия уже не прослеживалась (рис. 3).

Существование Гольфстрима хорошо подтверждают и данные GODAS по горизонтальным скоростям течения на глубине 50 м, осреднённые за июнь 2010 года. Карта, составленная на основе этих данных (рис. 4), показывает, что Гольфстрим, как и всегда, течёт через Мексиканский залив, вокруг Флориды и вдоль восточного берега США. Затем он отрывается от берега, становится шире, одновременно скорость течения падает (как и должно быть), то есть не прослеживается ничего необычного. Примерно так же, по данным GODAS, Гольфстрим течёт и в другие месяцы 2010 года. Отметим, что 50 м - наиболее характерная глубина, на которой Гольфстрим виден лучше всего. Скажем, поверхностные течения могут отличаться от тех, что на глубине 50 м, чаще всего из-за влияния ветра.

Впрочем, в истории были случаи, когда происходили события, аналогичные тем, что описываются в распространённых сейчас «страшилках». Последнее такое событие произошло около 14 тысяч лет назад. Тогда заканчивался ледниковый период, и на территории Северной Америки из растаявшего льда образовалось огромное озеро, запруженное ещё не растаявшим ледником. Но лёд продолжал таять, и в какой-то момент вода из озера начала вытекать в Северную Атлантику, распресняя её и тем самым препятствуя опусканию воды и Северо-Атлантическому течению. В результате в Европе заметно похолодало, особенно зимой. Но тогда, по существующим оценкам, воздействие на климатическую систему было огромным, ведь поток пресной воды составлял около 10 6 м 3 /с. Это более чем на порядок превышает, например, современный сток всех российских рек.

Ещё один важный момент, который хотелось бы подчеркнуть: среднесезонные аномалии атмосферной циркуляции в умеренных широтах в очень небольшой степени зависят от аномалий температуры поверхности океана, в том числе и такие крупные, какие наблюдались этим летом в Европейской России. Специалисты по сезонному прогнозу погоды утверждают, что лишь 10-30% отклонений от «нормы» среднесезонной температуры в каком-либо пункте на территории России обусловлены аномалиями температуры поверхности океана, а остальные 70-90% - результат естественной изменчивости атмосферы, первопричина которой неодинаковое нагревание высоких и низких широт и предсказать которую на срок более двух-трёх недель практически невозможно (см. также «Наука и жизнь» № 12, 2010 г.).

Именно поэтому считать наблюдавшиеся аномалии погоды в Европе летом 2010 года или ещё в какой-либо сезон результатом лишь влияния океана ошибочно. Если бы это было так, сезонные или месячные отклонения погоды от «нормы» легко бы предсказывались, поскольку крупные аномалии температуры океана, как правило, инерционны и живут не меньше нескольких месяцев. Но пока хороший сезонный прогноз погоды не удаётся ни одному прогностическому центру в мире.

Если же говорить конкретно о причинах аномалии лета 2010 года в России, то она была вызвана взаимодействием двух случайно совпавших факторов: блокирующего антициклона, который обусловил перенос воздуха в центральные области России преимущественно с востока-юго-востока, и почвенной засухи в Поволжье и Предуралье, что позволило распространяющемуся воздуху не тратить тепло на испарение воды с поверхности. В результате повышение температуры воздуха у поверхности получилось действительно беспрецедентным за весь период наблюдений. Однако вероятность возникновения блокирующего антициклона и почвенной засухи в Поволжье мало зависит от аномалий температуры поверхности океана, в том числе и в районе Гольфстрима.

Гольфстрим-система тёплых течений в сев. ч. Атлантического океана, распространяющихся на 10 тыс. км от п-ова Флорида до о-вов Шпицберген и Новая Земля. Обнаружено испанскими мореплавателями в начале XVI в. и называлось Флоридское течение. Название Гольфстрим в 1722 г. предложил Б. Франклин. Зарождается в юж.

ч. Флоридского прол. в результате сильного нагона пассатными ветрами воды в Мексиканский зал. через Юкатанский прол. При выходе в океан мощность течения составляет 2160 км в сутки, что в 20 раз превышает расход всех рек земного шара.

Выходя в океан, соединяется с Антильским течением и на 38° с.ш. его мощность вырастает более чем втрое. Далее Г. движется со скоростью 6-10 км/ч на С. вдоль Атлантического побережья Сев. Америки до Бол. Ньюфаундлендской банки, за пределами которой называется Сев.-Атлантическим течением.

Ширина потока с Ю. на С. увеличивается от 75 до 200 км, толщина 700-800 м, тем-ра воды на поверхности понижается с 24-28 до 10-20 °С. Г. оказывает огромное влияние на природу сев. ч. Атлантического океана и прилегающей ч.

Сев. Ледовитого океана, а также на климат Европы, создавая весьма мягкие климатические условия в умеренных и арктических широтах.

Фото: Norman B. Leventhal Map Center at the BPL

Основная ветвь этого течения берет начало в Мексиканском заливе (откуда и происходит его название, означающее в переводе с английского языка «течение из залива») и проникает в Атлантику через Флоридский пролив; далее течение отклоняется к северу Большой Багамской банкой – подводной платформой, расположенной к юго-востоку от п-ова Флорида.

Выходя из Мексиканского залива, Гольфстрим несет большие скопления плавающих водорослей рода саргассум и разные виды термофильных рыб (в том числе летучих).

У восточного побережья Флориды границы Гольфстрима четкие, особенно западная. Сверкающая голубизна этого течения резко контрастирует с зеленовато-серыми более холодными водами Северной Атлантики.

Само течение – не просто однородная масса движущейся ленты воды. Оно состоит из нескольких потоков, имеющих приблизительно одинаковое направление. У его восточного края имеются многочисленные закручивающиеся вправо завихрения; некоторые из них даже полностью отделяются от основного потока.

Вблизи Большой Багамской банки Гольфстрим принимает ветвь Северного Пассатного течения и следует в общем параллельно восточному побережью США, но на небольшом расстоянии от него.

Именно с теплыми водами этого течения связана мягкая зима на Бермудских о-вах. Вблизи мыса Хаттерас (побережье шт. Северная Каролина) Гольфстрим поворачивает на северо-восток и направляется к Большой Ньюфаундлендской банке. Здесь он встречается с холодным Лабрадорским течением, а также соприкасается с более холодным воздухом, поступающим с севера.

В результате в этом районе почти постоянно наблюдаются туманы. От Большой Ньюфаундлендской банки Гольфстрим движется в восточном направлении к берегам Европы (эта его часть называется течением Западных Ветров). Примерно посредине Северной Атлантики Гольфстрим делится на два течения. Одно из них следует далее на восток к берегам Европы, а затем, поворачивая к югу, образует Канарское течение, другое, именуемое Северо-Атлантическим течением, постепенно отклоняется влево и продолжает движение на северо-восток.

Это течение проходит у западных берегов Британских о-вов, где от него снова отделяется ветвь, направляющаяся на запад, к южным берегам Исландии, – течение Ирмингера. Другая часть Северо-Атлантического течения – Норвежское течение – следует вдоль берегов Норвегии.

Представления отечении, популярные и в наше время, складывались в прошлом веке.

Гольфстрим сравнивали с меняющей свое положение (меандрирующей) рекой в океане. Существовавшие в ту пору исследования в этой части океана позволяли относить течение к геострофическим (т.е. формирующимся балансом только двух сил: градиента давления на воду и силы Кориолиса) течениям. На поверхности океана струя Гольфстрима имеет ширину 70-100 км, а глубина от поверхности составляет около 500 м.

Течение проходит вдоль гидрофронта - границы раздела холодной (и менее соленой) склоновой воды на западе и севере и теплой (и более соленой) воды Саргассова моря на востоке и юге, а сама струя Гольфстрима меандрирует в пределах расстояния порядка 500 км (рис.2, 3) - по области гидрофронта, приводя к образованию теплых (слева от струи) и холодных (справа от нее) вихрей со скоростью до 1.5 м/с диаметром до 400 км.

Эти сведения о динамике вод Гольфстрима были получены преимущественно путем анализа данных о температуре и солености воды, т.е. термохалинных параметров.

Однако в рамках существующих представлений о природе Гольфстрима нельзя объяснить, почему за пределами течения массы воды (его ложе) движутся в обратную сторону, почему течение пульсирует, останавливается, а потом снова набирает скорость, и через 10-20 сут ситуация повторяется.

И почему многочисленные попытки воспроизвести на модели эти свойства не увенчались успехом? Мы попытались ответить на некоторые из этих вопросов с помощью данных о прямых измерениях скорости течений.

Не так давно в руках океанологов появилось новое устройство. Это дрифтер - поплавок с антенной, позволяющий следить за движением воды, а отсюда определять скорость и направление течения, в данном случае на горизонте 15 м.

Информация о положениях дрифтера в океане передается через спутник в Центр сбора данных. В районе Гольфстрима и в некоторой близости от него в последние 10 лет было запущено более 400 дрифтеров, каждый из которых выдавал информацию в среднем полтора года. В результате этого собран огромный материал о течениях и температуре воды, на основании которых мы провели свой собственный анализ динамики Гольфстрима и попытались понять его природу.

Выделяется область океана, в которой скорости гораздо больше.

Скорости течений здесь уменьшаются с юга на север, от 1 до 0.5 м/c. В южной части Гольфстрим имеет ширину около 100 км, а в северной - более 300 км. Из более детальной информации, представленной на рис.5, 6, следует, что течения Гольфстрима довольно устойчивы по направлению, во всяком случае, в основной его части, южнее 38°с.ш

Рассмотрим теперь поведение течений в Гольфстриме.

Для этого проанализируем типичную для Гольфстрима трассу и ход модуля скорости течений (рис.7, внизу).

Можно констатировать, что в пределах Гольфстрима, особенно южной его части, дрифтеры, а следовательно, и массы воды, перемещаются преимущественно однонаправленно и вдоль изобат, а точнее вдоль кромки шельфа. При этом поток воды движется не строго вдоль изобат, а совершает небольшие колебания вправо - влево по отношению к движению основного потока воды.

Такие колебания малы в части Гольфстрима южнее 38°с.ш. и значительны севернее ее. При таком преимущественно однонаправленном движении потока воды скорость пульсирует, достигая в минимумах значений, близких нулю. Иногда поток воды движется в обратном направлении, хотя слабо. Какая причина и сила заставляет воды вести себя таким образом: останавливаться, а затем набирать скорость и снова останавливаться и т.д., т.е. пульсировать во времени и пространстве?

Такое поведение течений явно противоречит представлениям о них, как термохалинных, геострофических.

Складывается впечатление, что из Мексиканского залива через Флоридский пролив в океан поступает мощный поток воды в виде струи, который и формирует Гольфстрим. Ранее именно так и считалось. Отсюда течение и получило название: Гольфстрим, что в переводе с английского означает - река залива (Мексиканского) или струя залива.

Однако это впечатление обманчиво. Позже было установлено, что Гольфстрим в основном сформирован упомянутыми склоновыми холодными водами с севера и теплыми водами Саргассова моря с юга, но не Мексиканского залива, откуда вода практически не поступает. Оказалось также, что в средней части Гольфстрима расход воды гораздо больше, чем в южной, во Флоридском проливе (и эти факты никак не согласуются с термохалинной и геострофической природой течения).

Неслучайно о Гольфстриме все же стали говорить не как о реке, вытекающей из залива, а как о течении, несущем свои воды от п-ова Флорида.

Гольфстрим– крупное морское течение в Атлантическом океане.

Благодаря его теплым водам европейские государства, расположенные на берегах океана, имеют более мягкий климат, нежели без него.

Казалось бы причем здесь вода и воздух, и каких образом влияние Гольфстрима на Европу такое большое?

Ответ очень простой: теплые воды течения нагревают воздух, который с ветром достигает берега Евразии, не давая странам, расположенным на континенте, замерзнуть.

Мощность течения действительно впечатляющая.

Расход воды в секунду больше чем во всех реках планеты и составляет 50 миллионов куб. м. Тепла в Гольфстриме столько, сколько выделяло бы 1 миллион атомных электростанций.

Запас теплой воды Гольфстрим получает из Мексиканского залива и несет ее вдоль побережья Северной Америки почти до Канады, где поворачивает в открытый океан, направляясь в сторону Европы.

Растрачивая колоссальный запас тепла по пути, течение все таки приносит на материк столько энергии, что в Европе не сформировалась тундра. А должна была бы, т.к. выше 60 градусов северной широты в других местах планеты живут северные олени, а в Европе на этой же широте зеленые луга.

Биологическая продуктивность Гольфстрима не была предметом специальных исследований. Биомасса планктона в зоне Гольфстрима также невелика. Область Гольфстрима не может являться районом нагула ни бореальных, ни субтропических рыб, так как первые избегают теплых вод Гольфстрима, а вторые находят благоприятные условия в районе фронтальных зон Гольфстрима и вод Атлантики.

Важное значение Гольфстрима – это участие в «разведении» крупнейших промысловых пород рыб и зоопланктона.

Сталкиваясь с холодными водами на севере океана, течение создает так называемые «банки», которые являются идеальным местом существования флоры и фауны. В таких местах процветает ловля промысловых рыб: сельди, трески и др. Развитие мелких ракообразных формирует «поля нагула» для множества китообразных, устраивающих сюда ежегодные миграции.

Гольфстрим – мощное тёплое атлантическое течение. Влияние Гольфстрима заметно даже в Северном Ледовитом океане в виде Нордкапского и Норвежского течения. Течение Гольфстрим виновник нестабильных погодных условий в этом районе.

Гольфстрим

ГОЛЬФСТРИМ, теплое течение в средних широтах северной части Атлантического океана, движущееся в северо-восточном направлении. Самое быстрое течение в Атлантике Гольфстрим – это одна из очень мощных сил природы.

Расход воды Гольфстримом составляет около 50 миллионов кубических метров воды ежесекундно, что в 20 раз больше, чем расход всех рек мира, вместе взятых. Локально в каждой отдельной области направление и характер течения определяются также очертанием материков, температурным режимом, распределением солёности и другими факторами.

Гольфстрим в широком понимании – вся система тёплых течений в Северной Атлантике, стержнем и основной движущей силой которой является Гольфстрим

Известно, что севернее мыса Гаттерас Гольфстрим теряет устойчивость. В нём наблюдаются квазипериодические колебания с периодом 1,5-2 года, аналогичные колебаниям струйного течения в атмосфере, известные как цикл индекса. Учитывая влияние Гольфстрима на климат, предполагается, что в краткосрочной исторической перспективе возможна климатическая катастрофа, связанная с нарушением течения.

В частности, по мнению доктора географических наук, океанолога Бондаренко А. Л., «режим „работы“ Гольфстрима не изменится».

Это аргументируется тем, что фактического переноса воды не происходит, то есть течение является волной Россби. Он несет подогретые водные массы из Индийского океана и юга Атлантики к северозападному побережью Европы.

Но Североатлантическое течение гольфстрим не может объяснить все исчезновения

Благодаря Гольфстриму страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану, отличаются более мягким климатом по сравнению с регионами, лежащими на той же географической широте.

Над северной Атлантикой западные ветры отбирают тепло у масс тёплой воды и переносится на Европу.

Это течение направляется узким потоком вдоль побережья Северной Америки. Дополнительным фактором отклонения в восточном направлении выступает и сила Кориолиса. Продолжением Гольфстрима к северо-востоку от Большой Ньюфаундлендской банки служит Северо-Атлантическое течение.

Сейчас Гольфстрим для Европы и США – это щедрый дар природы их экономикам и населению. Кухня погоды северного полушария расположена в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане. Гольфстрим выполняет в ней роль системы отопления, его также называют «печкой Европы».

Холодное и более плотное Лабрадорское течение «подныривает» под тёплое и более лёгкое течение Гольфстрим, не мешая ему обогревать Европу.

Плотность вод Лабрадорского течения лишь на 0,1% выше плотности вод Гольфстрима. В результате – в Баренцево море не замерзает круглый год, а в Европе растут пальмы и строятся дома с картонными стенками.

Если вдруг Лабрадорское течение сравняется по плотности с Гольфстримом, то оно поднимется ближе к поверхности океана и перекроет его движение на север. Всё, приехали. Мы получаем схему течений ледникового периода.

Исследование льдов в Гренландии, показывают, что процессы изменения климата могут произойти в течение трёх-десяти лет.

Температура воздуха в Европе за эти несколько лет сравняется с сибирской. Сейчас в толще вод Мексиканского залива обнаружены гигантские пятна нефти. Нефть выливалась в течение нескольких месяцев из скважины, пробуренной ВР на дне Мексиканского залива.

Вместе с ним исчезло и Норвежское течение. Первым об остановке Гольфстрима в августе 2010 г. сообщил доктор Зангари, физик-теоретик из Италии. Средняя температура воды на севере Гольфстрима упала на 10 градусов.

Гольфстрим - это тёплое течение в Мексиканском заливе, которое огибает Флориду, течёт вдоль восточного побережья США примерно до 37-го градуса с.ш. и затем отрывается от побережья на восток

В редакцию приходят письма с просьбой разъяснить, действительно ли тёплое течение скоро исчезнет.

Подобные течения существуют и в Тихом океане - Куросио, и в Южном полушарии.

По этой же причине Северное полушарие в целом немного теплее Южного. Первопричина такой необычности Северной Атлантики состоит в том, что воды над Атлантическим океаном испаряется немного больше, чем выпадает в виде осадков.

На место опустившейся в глубину воды в северную Атлантику приходит вода с юга, это и есть Северо-Атлантическое течение. Таким образом, причины, обуславливающие Северо-Атлантическое течение, глобальны, и вряд ли на них может существенно повлиять такое локальное событие, как разлив нефти в Мексиканском заливе.

Но и такая величина сезонных аномалий вполне обычна и наблюдается в том или ином регионе почти ежегодно. Не подтверждаются и сообщения о том, что Гольфстрим между 76 и 47 меридианами в 2010 году стал холоднее на 10 градусов Цельсия. Но лёд продолжал таять, и в какой-то момент вода из озера начала вытекать в Северную Атлантику, распресняя её и тем самым препятствуя опусканию воды и Северо-Атлантическому течению.

Продолжением Гольфстрима является Северо-Атлантическое течение, несущее охлажденный на севере поток в Южное полушарие.

Изменение непрерывности течения Гольфстрима в научных кругах является темой для дискуссий. В возникновении и направлении Гольфстрима задействованы несколько факторов. Почти треть находится на пути течения Гольфстрима. Под первым подразумевают собственно Гольфстрим – океаническое течение вдоль восточного побережья Северной Америки шириной до 90 километров и скоростью до нескольких метров в секунду.

Отдельные течения в океанах объединяются в системы, включенные в общебассейновый круговорот. Самое известное морское течение - Гольфстрим. Название это переводится на русский язык как Течение из Залива. Оно сохранилось с тех далеких времен, когда считаюсь, что течение возникает как поток вод, устремляющихся из Мексиканского залива через Флоридский пролив в Атлантику.

Теперь известно, что лишь малая доля вод Гольфстрима выносится из залива. Течение, выходящее оттуда, сейчас предпочитают называть Флоридским. Океанический поток, достигающий широты мыса Хаттерас на атлантическом побережье США, принимает в себя мощный приток из Саргассова моря.

Тут-то и начинается собственно Гольфстрим, могучая «река в океане», уходящая на глубину 700 - 800 м и достигающая ширины 110 - 120 км. Отмечена еше одна особенность Гольфстрима: по выходе в океан оно отклоняется не вправо, как положено в Северном полушарии под влиянием вращения Земли, а влево!

Это результат повышенного уровня океана в его субтропической части. Средняя температура поверхностных слоев течения 25 - 26° (на глубинах около 400 м - всего 10 - 12°). Однако в Гольфстриме на расстоянии длины корпуса судна бывают большие разности температур, достигающие 10°, а изменение цвета и прозрачности морской воды происходит буквально на глазах.

В поверхностном слое течения обычно обнаруживается ядро вод повышенной температуры, наиболее сильно выраженное у самой поверхности океана, и ядро вод высокой солености с центром на глубинах 100 - 200 м.

Эта особенность прослеживается вплоть до Большой Ньюфаундлендской банки. Таким образом, представление о Гольфстриме как об очень теплом течении, проходящем через более холодные воды, справедливо только для поверхностного слоя, но и в нем самые теплые воды всего на несколько градусов превышают поверхностную температуру вод Саргассова моря.

Поверхностные скорости собственно Гольфстрима могут достигать 2,0 - 2,6 м/с.

Даже на глубинах порядка 2 км они все еще значительны: 10 - 20 см/с.

Течение Гольфстрим

При выходе из Флоридского пролива мощность течения составляет 25 млн. м3/с (а эта величина более чем в 20 раз превышает расход всех рек планеты); после же присоединения Антильского течения (из Саргассова моря) мощность потока возрастает до 106 млн. м/с.

И вот такой могучий поток устремляется на северо-восток к Большой Ньюфаундлендской банке. Отсюда Гольфстрим, как и отделяющееся от него Течение Склона, поворачивает на юг, включаясь в северо-атлантический круговорот.

А через океан, на восток, по направлению к Европе устремляется Северо-Атлантическое течение, которое иногда считается частью вторичного океанического круговорота вод.

Гольфстрим википедия

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ГОЛЬФСТРИМ (английский — Gulf Stream, буквально — течение залива), одно из самых мощных тёплых течений Мирового океана. Располагается в северной части Атлантического океана; вытекая из Флоридского пролива, направляется вдоль побережья Северной Америки до мыса Хаттерас, у которого происходит его отрыв от побережья. Далее Гольфстрим распространяется в открытом океане примерно вдоль 38° северной широты до 40-50° западной долготы. В этом районе (иногда называемом дельтой Гольфстрима) течение разделяется на несколько ветвей, главная из которых, называемая Североатлантическим течением, простирается на северо-восток до побережья Северной Европы.

Иногда ошибочно Гольфстримом называют всю систему тёплых течений от берегов полуострова Флорида до островов Шпицберген и архипелага Новая Земля.

Причины зарождения Гольфстрима — меридиональное распределение ветра, градиент плотности вод, вращение Земли.

При выходе в океан из Флоридского пролива перенос вод Гольфстримом составляет 25-29 миллионов м3/с, что в десятки раз превышает расход всех рек земного шара. В океане перенос вод Гольфстримом увеличивается и на 38° северной широты достигает 80-90 миллионов м3/с. При выходе из Флоридского пролива ширина Гольфстрима составляет 60-75 км, скорость движения вод 1-3 м/с.

После отрыва Гольфстрима от берега в районе мыса Хаттерас ширина Гольфстрима увеличивается до 100-150 км, скорость уменьшается до 0,5-1,5 м/с. Гольфстрим охватывает верхний слой океана толщиной от 700 м до 1 км. Важнейшей особенностью Гольфстрима как струйного течения у западного берега является его неустойчивость, связанная с гидродинамическими причинами.

Снимок Гольфстрима из космоса показывает не сплошной поток, сравнимый с рекой в океане, а скорее широкую полосу сложных вихреобразных движений с общим направлением движения на северо-восток, так называемые меандры и вихри Гольфстрима, имеющие размеры от нескольких десятков до нескольких сотен километров.

Гольфстрим несёт большой запас тепла и солей. Среднегодовая температура воды на поверхности при выходе из Флоридского пролива свыше 25°С при солёности 36,2-36,4‰. С продвижением течения на северо-восток температура поверхностного слоя в районе дельты Гольфстрима уменьшается за счёт взаимодействия с атмосферой до 13-15°С.

Источник: https://citymang.ru/kogda-poyavilsya-golfstrim-okeanicheskie-techeniya.html