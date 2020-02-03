Как Европа воевала „против” Гитлера. Чехословакия (3)

Позже, осенью 1943 г., чехословацкие воины под командованием Л. Свободы участвовали в боях за Киев и Белую Церковь, а после освобождения Украины, на базе бригады началось формирование 1-го Чехословацкого армейского корпуса, общая численность корпуса составила 16 171 человек.

На основании соглашения, в Оренбурге, стал формироваться 1-й чехословацкий отдельный пехотный батальон под командованием Людвига Свободы. После подготовки, 30 января 1943 года, в составе 974 человек батальон отправился на фронт, под Харьков. Постепенно часть превратились в бригаду. К 30.09.1943 г. года бригада насчитывала 3 517 человек, в том числе 114 офицеров. Интересен национальный состав бригады. В 1-ой чехословацкой бригаде сражались 563 чеха, 348 словаков и 2210 карпато-русин. Русины составляли основной костяк первого чехословацкого армейского корпуса в СССР. Так, например, из 1696 солдат запасного полка и резервной роты в Бузулуке было 1422 Русинов, в чехословацкой военной части в бое за Соколово было 27 % Русинов, в боях за Киев – 63 %. До перехода границ ЧСР в корпусе насчитывалось 7100 Русинов и ещё в апреле 1945 г. – 5349. Своими боевыми заслугами и тысячами павших и раненых героев они внесли неоценимый вклад в освобождение и свободу ЧСР.

18 июля 1941 г . Бенеш заключил чехословацко-советское соглашение о взаимопомощи в борьбе с Германией. Его значение состояло в том, что советская сторона признавала Чехословацкий комитет в Лондоне правительством суверенной Чехословакии и партнером по антигитлеровской коалиции. Правительство СССР дало согласие на формирование на своей территории чехословацких воинских частей.



К концу войны, на фронте сражалось 18 087 бойцов корпуса, а совместно с тыловыми и учебными частями его численность составляла 31 725 человек.

Потери корпуса (с учетом потерь отдельного батальона и отдельной бригады в 1943-1944 годах) составили:

4 011 человек погибшими,- пропавшими без вести и умершими от ран,

14 202 человека – санитарные

Э. Бенеш вынужден был признать в качестве равноправного партнера, московский центр движения Сопротивления, представлявший собой внушительную силу. Укрепление позиций СССР в антигитлеровской коалиции в 1943 г., ставшем поворотным в ходе войны, заставило Э. Бенеша пойти на переговоры о заключении чехословацко-советского договора. 12 декабря 1943 г., в Москве , Э. Бенешем и И.В. Сталиным был подписан чехословацко-советский договор одружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве.

В сентябре 1944 года Красная Армия вошла в Чехословакию, но полностью освобождена она была только 9 мая 1945 года.

С приближением Красной Армии к довоенным границам СССР вопрос об „объединении всех украинцев” переходил из теоретической в практическую плоскость.



Наступало время его реализации, появились и конкретные соображения о том, как это можно сделать. Дискуссии по вопросу о будущем Подкарпатской Руси, которые весной 1944 г. начались среди чехословацких эмигрантов в Лондоне, по-видимому, привлекли к этому внимание в мире. на собрании в Прикарпато-украинском клубе в Лондоне говорил Рипка, который подчеркнул, что „ни чехи, ни словаки, ни центѓральное правительство не будут вмешиваться во внутренние дела народа Закарпатской Украины”.



Отметив, что „большинство населения этой области украинцы”, Рипка высказал мнение о том, что „в культурном отѓношении они, вероятно, примкнут к соседнему украинскому народу'

Ассоциация лемков в Нью-Йорке, согласно сообщению Рипки Фирлингеру 9 июля 1942 г., ответила, что „преобладающая часть карпаторусского народа желает, чтобы их страна^была объединена с Советским Союзом”. „Такую же античехословацкую позицию занимает Карпаторусский национальный конгресс, который будет заседать 12 и 13 июля в Питсбурге” – сообщал Рипка

Вывод был таков: „Общественное мировое мнение, за исключением отдельных случаев, – считал Геминдер, – все больше понимает действительное положение в Закарпатской Украине и считает присоединение этой страны к Советской Украине справедливым и необходимым для послевоенного мирного развития и безопасности в Восточной Европе”.

И здесь сразу же возникал вопрос о том, кем считать, как называть жителей Подкарпатской Руси. До сих пор в чехословацких документах они именовались „карпато-русины”. Бенеш, как следует из вышесказанного, тоже называл их русинами. Теперь же следовало, в соответствии с предполагаемым включением Подкарпатской Руси в состав УССР, педалировать идею исторической связи этой области с Украиной, украинских корней подкарпатского населения

В апреле 1944 г. Красная Армия, вышла к довоенным границам ЧСР в Карпатах. 18 октября началась Карпатско-Ужгородская операция Украинского фронта. Советские войска без серъезных боев в течение десяти дней заняли Подкарпатскую Русь. Согласно обязательствам СССР и договоренностями между СССР и ЧСР, Подкарпатская Русь оставалась де-юре составной частью Чехословакии, в чем было твердо уверенно чехословацкое правительство и президент Э.Бенеш.

Позиция Бенеша впоследствии нашла отражение в окончательной редакции правительстѓвенной программы, получившей название Кошицкой, было сформулировано так: „Правительство будет заботиться о том, чтобы как можно скорее был решен вопрос Закарпатской Украины, (обратите внимание, уже Закарпатская Украина) поставленный самим населением этой области.



Правительство желает, чтобы этот вопрос был решен согласно демократическому волеизъявлению народа Закарпатской Украины, в духе полной дружбы между Чехословакией и Советским Союзом, и оно убеждено, что именно так и будет. В этом отношении правительство проведет всю необходимую подготовку'3

28 октября 1944 г. в соответсвии с советско-чехословацким соглашением от 8 мая 1944 г. о передаче чехословацкой администрации освобожденной территории республики на Подкарпатскую Русь приехала администрация ЧСР во главе с министром Ф.Немецем и командующим Освобожденной Территории генералом А. Гасалом.



Министр Ф. Немец в своем сообщении правительству в эмиграции указывал на сложность настроений населения края. Он подчеркивал, что в первые недели после освобождения примерно одна треть населения края склонялась к идее его присоедиения к СССР. Следующая треть была настроена прочехословацки. Остальная часть была инертна или своего отношения проявить не могла (местные немцы, венгры, румыны).

Включенный в состав делегации коммунист И. Туряница отправился в Подкарпатскую Русь несколько раньше, чем вся делегация. . Появившись в Подкарпатской Руси несколько раньше, чем вся правительственная делегация, Туряница затем как бы отгородился от нее, переключившись на организацию коммунистического движения в крае.



Установив связи с вышедшими из подполья, сражавшимися в партизанских отрядах и прибывшими из СССР коммунистами, Туряница развернул деятельность по организации на освобожденной территории Подкарпатской Руси национальных (народных) комитетов (народных рад), главную роль в которых, естественно, играли коммунисты.



Немец писал впоследствии об изменениях в первоначально положительном отношении населения к делегации: „В течение нескольких дней это настроение существенно изменилось. Среди населения стала проводиться агитация за плебисцит, за присоединение к Советскому Союзу. Эта кампания по всем признакам проводилась и проводится Туряницей, который после нескольких дней пребывания в Хусте отбыл без моего разрешения или согласия в Мукачево для постоянного проживания”.



Чехословацкая правительственная делегация также в соответствии с полученными ею указаниями пыталась создавать местные органы власти или наладить связь с уже созданными до нее несколькими местѓными национальными комтетами, но помощи и понимания в этом вопросе от Советского военного командования оно не нашло.

Нужно сказать, что у советского руководства были свои представления о том, как практически должна была действовать чехословацкая правительственная делегация на освобожденной территории Края. Они исходили из долговременной заинтересованности СССР в этой области, но внешне базировались, как на статьях майского Соглашения, так и на необходимости решения первоочередных задач в ближайшем тылу Советской армии.

В край были направлены из Москвы подкарпатские коммунисты, на помощь им из рядов чехословацкого корпуса, по соглашению между его командиром генералом Л. Свободой, были посланы 36 опытных чехословацких офицеров-коммунистов во главе с Б. Райциным. Руководил всем „движением за воссоединение” ближайший сподвижник Сталина, член ЦК ВКП(б), член военного совета 4 Украинского фронта генерал-полковник Л.З. Мехлис, Помощником Мехлиса был полковник Л.И. Брежнев.

18 ноября 1944 года в Мукачеве состоялся Православный съезд. Его делегатами были 23 православных священника, известные ученые и общественные деятели Георгий Геровский и Петр Линтур. Съезд принял обращение к Сталину. В нем говорилось:

"Мы, нижеподписавшиеся представители православных общин Карпатской Руси, выражая волю всего православного русского народа, просим включить Карпатскую Украину (Карпатскую Русь) в состав СССР в форме: Карпаторусская Советская Республика.

Желания и мечты предков русин всегда были, чтобы земля за Карпатами, заселенная русинами, т. е. Руси сынами, возвратилась в лоно Великой Руси. Но поработители русин всегда тому препятствовали. Таким образом, русины целые столетия оставались в германо-венгерском рабстве вплоть до 1919 года.

Наученные горьким опытом, мы решительно заявляем, что политическая, экономическая, культурная и социальная жизнь нашего русинского народа может успешно развиваться только в пределах великого, родного нам Советского Союза, и ни в коем случае не в каком-либо чужом государстве.

ВОЛЯ КАРПАТО-РУССКОГО НАШЕГО НАРОДА: ХОТИМ РАЗ И НАВСЕГДА СВЯЗАТЬ СВОЮ СУДЬБУ С СУДЬБОЮ НАШИХ СОПЛЕМЕННИКОВ

В СССР и то определить нам Карпато-русскую Советскую Республику от Ясиня до Попрала и от Ужка до Доброчина (Дебрецена). Выражая великую радость и глубокую благодарность по поводу освобождения Великому вождю и освободителю всего славянства и Европы товарищу Маршалу Сталину и Красной Армии, мы просим принять Карпатскую Русь в состав Советского Союза.

К сожалению – это наиболее логичное и с точки зрения политической целесообразности решение карпатороссов, скорее всего, даже не рассматривалось. Победила позиция Хрущева – Мехлиса.

И большую часть Подкарпатской Руси в конце концов присоединили к Украине в качестве области, без Пряшевской Руси, без города Сигета, оккупированного еще в 1918 году румынами, без земель от города Чопа до города Дебрецена. Без железной дороги от Великого Бычкова до села Деловое, тем самым навсегда прервав нормальное железнодорожное сообщение восточного и западного районов Закарпатья. Для Подкарпатской Руси невообразимый демографический, политический, государственный и экономический регресс.

Участники съезда подписали также петицию, в которой просили Синод Русской Православной Церкви вступить в контакт с Синодом Сербской Православной Церкви, в юрисдикции которой находилась православная церковь ПР, и каноническим путем оформить переход Мукачевско-Прешовской епархии в юрисдикцию Московской Патриархии.

Уже на следующий день после Православного съезда, 19 ноября, в зале местного театра г. Мукачево состоялась первая конференция компартии Закарпатской Украины (КПЗУ), на которой присутствовало 294 делегата и 124 гостя. Среди делегатов было 35% рабочих, 50% – крестьян и 15% – представителей трудовой интеллигенции.



Конференция приняла резолюцию „О воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной”. На конференции был избран Центральный комитет коммунистической партии Закарпатской Украины (ЦК КПЗУ) в составе 24 человек. Его секретарем стал И.И. Туряница,

Началась усиленная подготовка к съезду Народных комитетов, который состоялся 26 ноября 1944 года в Мукачеве. В его работе приняло участие 663 делегата. Делегаты были единодушны в своем стремлении видеть Закарпатскую Украину в составе СССР. „Первый (и последний ) съезд народных комитетов” единодушно принял постановление, гласящее:

'1. Воссоединить Закарпатскую Украину со своей великой матерью Советской Украиной.

2. Просить Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики и Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик включить (в последующих публикациях (документа это слово было заменено на „принять') Закарпатскую Украину в состав Украинской Советской Социалистической республики.

Постановление, про выход Закарпатья из состава Чехословакии и воссоединение его с Советской Украиной было затем включено в Манифест съезда . Под Манифестом, принятым I съездом Народных комитетов края в Мукачеве 26 ноября 1944 г., вскоре подписалось около 250 тыс. закарпатцев.

Съезд избрал Народную Раду Закарпатской Украины (НРЗУ), из 17 членов которой 10 были коммунистами. Председателем Рады был избран секретарь КПЗУ Туряница.

Советские военные власти ускоренно создавали на территории восточной провинции ЧСР буферное „государство” „Закарпатскую Украину” во главе с И.Туряницей, он же первый секретарь КПЗУ.

5 декабря НРЗУ приняла постановление о прекращении связей народных комитетов Закарпатской Украины с уполномоченным правительства Чехословацкой республики д-ром Немецем и его гражданским и военным аппаратом, временно находившемся в Хусте,и послала „прощальное” письмо президенту Э.Бенешу в Лондон с заявлением о выходе „Закарпатской Украины” из состава ЧСР.

Подкарпатская Русь юридически и фактически вышла из состава Чехословакии в декабре 1944 г. как суверенное государство. Первый съезд народных комитетов суверенной республики Закарпатская Украина избрал высший законодательно-исполнительный орган государства – Народную Раду республики Закарпатская Украина, которая и была обязана осуществить решения съезда о воссоединении с Советской Украиной. Народная Рада конституировала государственность, создавая необходимые институты – например, ее постановлением от 18.11.44 г. был создан Суд Закарпатской Украины, декретом? 27 от 12.01.45 г. утверждена присяга госслужащего Закарпатской Украины и т. д.

Таким образом, под давлением реальных обстоятельств конца второй мировой войны и согласно Кошицкой правительственной программе от 5 апреля 1945 г., в которой подчеркивалось, что вопрос о Закарпатской Украине должен быть решен наиболее справедливо, с учетом волеизъявления ее населения, путем переговоров между СССР и Чехословакией в духе дружбы между ними, 29 июня 1945 г. в Москве был подписан чехословацко-советский договор о Закарпатской Украине.



В нем подчеркивалось: „Закарпатская Украина (носящая согласно чехословацкой конституции название Подкарпатская Русь), на основании договора от 10 сентября 1919 г., заключенного в Сен-Жермене, вошедшая как автономная единица в границы Чехословацкой республики, воссоединяется согласно желанию, изъявленному населением Закарпатской Украины, и на основании дружественного договора обеих Высоких Договаривающихся Сторон со своей исконной родиной – Украиной и включается в состав Украинской Советской Социалистической Республики” .

Договор подписали с чехословацкой стороны премьер-министр З. Фирлингер и государственный секретарь МИД ЧСР В. Клементис, со стороны СССР народный комиссар по иностранным делам В.М. Молотов, ему же „делегировала” свои права Украина, к которой Закарпатская Украина/Подкарпатская Русь присоединялась.

При этом Сталин игнорировал созданное по его же инициативе „государство” „Закарпатскую Украину”, не пригласив в Москву даже для формального „сидения в корридоре” ее представителей, продемонстрировав тем самым ее истинную марионеточность. Договор был крайне несправедлив, ибо подписанбыл двумя правовыми субъектами, Чехословакией и Советским Союзом, о судьбе третьего, Подкарпатской Руси, представители которой не принимали участия в договорном процессе.

Украине передавалась республика Подкарпатская Русь, имеющая тысячелетнюю историю, , а с 1919 года имела собственный гимн, герб, а впоследствии – и русский государственный язык, автономию и органы государственной власти, без малого миллион граждан, безо всяких прав не только на административную, но даже на национально-культурную автономию и собственную историю.

В ноябре 1945 г. была образована Смешанная чехословацко-советская ликвидационная комиссия с местом действия в Ужгороде и Праге. Ее задачей было урегулирование проблем гражданства чехов и словаков в Подкарпатской Руси/Закарпатской Украине и русских и украинцев в Чехословакии.

Последний акт драмы Подкарпатская Русь/Закарпатская Украина наступил в январе 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.1.1946 г. о создании Закарпатской области УССР было ликвидировано буферное „государство” „Закарпатская Украина” и деградировано до уровня рядовой административной единицы, безымянной территории „за-Карпатами”, Закарпатской области Советской Украины. Все автохтонное славянское население края было лишено своего исторического этнонима „русины” и объявлено украинцами.

Августин Волошин, в мае 1945 был арестован органами СМЕРШ в Праге, и вывезен для следствия в Москву. Через 52дня после ареста, 19 июля 1945года, в возрасте 71 год скончался от паралича сердца в Бутырской тюрьме. Жена его, Ирина, умерла раньше в 1936году, детей у них не было.

Судьба вновь не дала русинскому народу обзавестись собственным государством. Русинский вопрос, несколько столетий стоявший ребром на Подкарпатской Руси, снова оказался нерешенным. Русинский народ вновь вынужден не забывать о своих корнях и Родине, разделенной вдоль и поперек на самых иррациональных основаниях.

В СССР русины были насильственно украинизированы, в документах в обязательном порядке в графе „национальность” ставилось „украинец”.

Теперь в Карпатороссии появились советские лагеря, где заключенные должны были „перековываться” в украинцев. Невозможно в это поверить, но было украинизировано 500 русинских школ, в ГУЛАГ отправлено 187 тысяч русинов.

Народ, у которого на протяжении сотен лет национально-политическим кредо была идея национально-культурного единения с русским народом, оказался в полном замешательстве. Православная нация, на протяжении многих веков настроенная абсолютно прорусски и не давшая во второй мировой войне ни одного пронацистского военного формирования, а, наоборот, молодежь которой всеми правдами и неправдами старалась добраться до России (в Карпатороссии аббревиатуру „СССР” не употребляли), чтобы бороться с захватчиками, заслуживала другой участи.

На момент присоединения Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины) к Советской Украине, русинское население составляло более 400 тыс. человек. Однако по официальным данным демографическая составляющая населения области сейчас следующая: 80,5% – украинцы, 12,1% – венгры, 2,6% – румыны, 2,5% – русские, 1,1% – цыгане, 0,5% – словаки, 0,3% – немцы.



До и после Второй мировой войны русины по численности населения занимали первое место, затем шли венгры, румыны, цыгане и только после них – украинцы. Сегодня же венгры сохранили за собой второе место, но первое почему-то заняли украинцы. А куда, спрашивается, девались русины?

Несколько десятилетий русины сопротивлялись политике насильственной украинизации. После распада СССР в "независимой Украине" судьба древнего (традиционно православного) карпаторусского народа, более тысячи лет имевшего свою культуру, кровно и духовно связанную с культурой России, сложилась трагически. Русинство жестко подавляется, карпаторусский народ лишен всех национальных прав,

даже права на свое национальное имя.



То, что им удалось сохранить собственное самосознание и культуру, наглядно проявилось на референдуме 1 декабря 1991 года, в ходе которого 78 % населения Подкарпатской Руси высказалось за автономию в составе Украины.

В 1992 году Закарпатский областной совет вынес решение о признании русинской национальности и обратился в Верховную Раду Украины с просьбой решить этот вопрос на государственном уровне. В Словакии, Венгрии и Сербии русины давно признаны самостоятельным народом, они получают финансовую поддержку от правительства. Однако, в отличие от своих более цивилизованных соседей, Верховная Рада Украины до сих пор отказывается признавать национальные права и даже само существование самобытного русинского народа.

В итоге получилось, что Подкарпатской Руси как бы и не существует – любой украинской власти она не нужна. Россия же занимает по отношению к Подкарпатской Руси позицию, скажем так, осторожную.

Однако рано или поздно все становится на свои места. Показалась на горизонте и развязка русинского вопроса. Подкарпатская Русь в соответствии с Меморандумом 2-го Европейского Конгресса Подкарпатских Русинов, состоявшегося 25 октября 2008 года в Мукачеве и принявшего "Акт Провозглашения восстановления русинской государственности", восстановила свой автономный статус.

Дело осталось за малым, а именно за заключением нового Договора „Об отношениях Украины с автономной республикой Подкарпатская Русь (Украина)". Возможно, будет новое название автономии – Закарпатская Русь. Однозначно, что автономная Закарпатская Русь должна быть в составе Украины. А пока надо ждать.

Приближение советских и американских войск активизировало движение Сопротивления в Чехии. К этому времени в Чехословакии действовали 21 партизанская бригада и 13 отдельных отрядов.

Деятельность партизан носила оборонительный характер, что объяснялось прежде всего нехваткой оружия и недостатком опытных кадров. Чешское партизанское движение не имело центрального штаба. Связь отдельных отрядов с командованием Красной Армии была эпизодической или отсутствовала вовсе.

Формирование Чешского национального совета (ЧНС) как единого руководящего центра чешского Сопротивления шло с трудом и завершилось лишь к концу апреля 1945 года. В апреле 1945 года там действовали 120 партизанских отрядов, насчитывавших 7,5 тысячи человек.

Всего на территории Чехии и Моравии к 1 мая 1945 г. сражалось 30 советско-чешских отрядов и бригад.

Восстание в Праге готовило командование бывших чехословацких военнослужащих „Бартош” во главе с генералом К. Кутлвашром.

В начале мая 1945 года в ряде городов Чехии возникли антинацистские выступления, переросшие в Майское восстание чешского народа. Оно началось стихийно. 5 мая восстала Прага. Желание спасти город от разрушения заставило десятки тысяч горожан выйти на улицы. Они не только соорудили сотни баррикад, но и овладели центральной почтой, телеграфом, вокзалами, важнейшими мостами через Влтаву.

Командующий группой армий „Центр”, фельдмаршал Шернер, приказал подавить восстание, которое перерезало основной путь намеченного отхода немецких войск на запад. 6 мая немцы, применив против восставших танковые части и авиацию, снова овладели частью города. Восставшие, понеся большие потери, обратились по радио к союзникам за помощью. Откликнулось Советское командование.

Потери повстанцев и населения чешской столицы только убитыми и умершими от ран составили в дни восстания 1694 человека, более 1600 пражан получили ранения.

Потери советских, румынских, польских и чехословацких войск в этой операции составили 12 тыс. человек, еще более 40 тыс. солдат и офицеров получили ранения. Кроме того, были потеряны 373 танка и самоходные артиллерийские установки, тысяча орудий и минометов, 80 боевых самолетов.

Таким образом, всего против немцев сражались:

- совместно с Красной Армией 1-й армейский корпус (32 тыс. человек),

- а под английским командованием сражалась 1-я чехословацкая бронетанковая бригада (6 тыс.). С учётом лётчиков, воевавших в составе ВВС Великобритании и СССР,

вклад Чехословакии в общую победу составил 46 тыс. бойцов

В Чехословакии, за четыре года войны в различных частях вермахта воевали более 100 000 чехов и словаков.

Из них около 13 000 погибли,( примерно 5 тыс. чехов погибли в составе вермахта, а 7 тыс. словаков – в рядах союзной Германии словацкой армии.)

69.977 попали в плен. Еще 4023 чехов и словаков умерли в советском плену.

Кроме того,

4570 человек погибли, сражаясь в рядах Красной Армии, а 3220 – в войсках западных союзников.

Жертвы среди чешских и словацких партизан и участников восстания в Праге достигали 10 тыс. человек.

Потери мирного населения – 335 тыс. человек. Из них 200 000 чехословацких евреев.

Всего на территории Чехии и Словакии погибли 144 тыс. советских воинов, большинство – в Словакии.

Чехословакия

15 300 000 Население (на 1939 год)

35 000 Мобилизовано солдат

75 000 Пленные солдаты

335 000 Потери мирных жителей (все причины)

Уже весной 1945 года по всей Чехословакии начались массовые насильственные акции против этнических немцев. „Спонтанные акции возмездия” достигли своего пика в июне-июле 1945 года, когда по всей Чехии сновали вооруженные отряды, терроризировавшие немецкое население.

Вот наконец-то чехи смогли проявить свой массовый героизм. Уже с 5 по 9 мая в Праге было убито чехами не менее 855 немецких гражданских лиц, множество изнасиловано и искалечено.

С 9 по 11 мая, чехословацкими военными формированиями, было убито около 10 тысяч уже разоружённых немецких военнослужащих.

Такая стремительная эскалация насилия заставила союзников выразить свое недовольство этими акциями, что немедленно вызвало резкое недовольство чехов, рассматривавших убийства и изгнание немцев как свое естественное право. Результатом недовольства чехов стала нота, от 16 августа 1945 года, в которой чешское правительство ставило вопрос о полной депортации оставшихся 2,5 млн. немцев.

СССР, США и Великобритания в ходе Потсдамской конференции 1945 года признали судетских немцев "пятой колонной" нацистов в годы немецкой оккупации Чехии (1939-1945 гг.) и дали чехословацкому руководству "добро" на их выселение.

В 1945-1946 гг. в Чехословакии были изданы законы, получившие название "декретов Бенеша". Они фактически подводили правовую основу под выселение немцев, лишение их гражданства и имущества

Изгнание немцев зачастую сопровождалось насилием со стороны чехов, которые таким образом мстили за свое национальное унижение в годы нацистской оккупации и за то, что судетские немцы приветствовали приход Гитлера.

В 1945-1946 гг. из Чехословакии было изгнано более 3 миллионов человек. Во время изгнания погибло 18 816 немцев, из них 5 596 убито, 3 411 совершило самоубийство (по утверждению официальных источников), 6 615 умерло в концентрационных лагерях, 1481 погиб при транспортировке, 705 сразу после транспортировки, 629 во время побега и 379 по неизвестным причинам. Множество было искалечено в результате издевательств или изнасиловано.

В 1938 году золотой запас Чехословакии составлял 94,8 тонны. 45 тонн чешского золота забрали немцы, из Англии. Вопрос о возврате чешского золота, которое забрали немцы в период второй мировой войны, опять был поднят Чехословакией на переломе 70-80 годов. И небезуспешно. 20 февраля 1982 года , в старом Пражском аэропорту Рузин, маршрутом через Цюрих, из США и Великобританию, приземлились три ТУ-104 с 18,460 тоннами золота (монеты, слитки).



Кстати, "золотой" договор звучал так:



"Договор между правительством Чехословацкой социалистической республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об упорядочении отдельных претензий и финансовых вопросов. Чехословацкое правительство получит от трехсторонней комиссии по реституции монетарного золота в натуральном виде последующим авансом около 10 тонн чистого золота в монетах и 8 тонн чистого золота в прутках."

Из золота, вывезенного немцами из Чехии, в 1982 году в Чехословакию было возвращено 18,460 тонны. Но все-таки к нацистам попало 23 тонны чехословацького золота из 45 тонн, которые выдали нацистам британцы.

Таким образом, из всех 95 тонн довоенного чешского золота было возвращено неполных 25 тонн из Чешского национального банка.

После распада Чехословакии золото, которое было возвращено довоенной Чехословакии, было разделено на две части. Словаки свою долю не упустили, и в режиме строжайшей секретности вывезли из Праги в свои закрома 4,5 т золота.

При этом „исчезла” еще одна часть, которая принадлежит третьему субъекту Чехословацкой федерации – Подкарпатской Руси. Речь идет о сумме порядка четверти миллиарда долларов.

Оказывается русинские лидеры Закарпатья впервые о русинском золоте заговорили с чешским правительством в средине 90-х годов прошлого столетия. Но чехи посоветовали закрыть тему. Но срок давности реституции не истек – учитывая что словаки свою часть (4,5 т.золота) получили только в 2000 году. Чехи вследствии узаконенной монополии, и повышенной секретности по данной тематике, скрыли от русинов их законную часть, которая им принадлежит по праву.

Поскольку речь идет о национальном богатстве

совместного 19-летнего проживания чехов, словаков и русинов , логичным становится вопрос о русинской доле золотого запаса довоенной Чехословакии.

Вопрос о „ русинском золоте” в последнее время все больше актуализируется. Но не украинским правительством, которое в угоду политическим амбициям не признает русинов отдельным народом, в составе Украины. (При написании использованы материалы „History of Slovakia”. )

Лещенко Юрий Иванович



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