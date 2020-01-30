Как Европа воевала „против” Гитлера. Чехословакия (2)

Свидетельств фактического наличия заговора не было. Это ни в малейшей степени не поколебало Рейнхарда Гейдриха. Если есть дым, то состряпать огонь – уже его забота.

Посовещавшись с Гиммлером и Гейдрихом, Гитлер решил выдать советских генералов. Но строго приказал сохранить это решение в тайне от германского высшего командования. Он не хотел, чтобы они предупредили Тухачевского. Доработать детали было поручено Гейдриху.

В 1937 году, советский перебежчик в Берлине, сообщил одному из агентов Гейдриха поразительную новость, высшее командование Красной армии, во главе с маршалом Тухачевским, сотрудничает с Генеральным штабом Германии в плане устранения режима Сталина. Гейдрих, после проверки своего агента и полученных сведений, почувствовал, что в этом есть крупица правды, и через Гиммлера довел информацию до Гитлера. Он полагал, что открываются пути для целого набора хитрых схем действий, любая из которых приведет Советы в сильное замешательство.

Начальника Главного управления Имперской Безопасности , и, протектора Богемии и Моравии, группенфюрера СС, Рейнхарда Гейдриха, многие высшие чиновники рейха считали опасным соперником. Его подчиненными были Мюллер, Шелленберг, Кальтенбрунер, Эйхман. Ходят слухи что его ведомство собирало досье и вело слежку за всеми высокопоставленными лицами Германии.

Ему было нетрудно изготовить мастерски сделанную светокопию документа о подготовке воображаемого путча советским Генеральным штабом. Была состряпана невероятная смесь фальшивок, полуправды и ложных заключений. Стоило только дунуть и семена ненависти и подозрительности разлетелись в разные стороны.

Они перелетели через границы, попали в посольства и проросли прекрасными ростками слухов, сплетен и страха. В Праге история дошла до доктора Бенеша, который и передал информацию Сталину. Вскоре тайные агенты Гейдриха узнали, что советское посольство в Берлине очень хочет проверить некоторые слухи. Люди Гейдриха были даже слегка удивлены тем, что советские власти готовы хорошо заплатить за интересующую их информацию. Гейдрих быстро принял решение. Он запросил цену в три миллиона рублей – три миллиона за свидетельство, которому на самом деле нет цены.

Деньги были быстро выплачены. Управление Германской внешней разведки с удивлением, однако, обнаружило, что, несколько месяцев спустя, когда немецкие агенты в Советской России расплачивались банкнотами, полученными от этой акции, их быстро арестовывали. После потери нескольких агентов, остававшиеся советские деньги были сожжены. Но замысел – уничтожить советское высшее командование – увенчался полным успехом. Тухачевский и его генералы были арестованы, допрошены с пристрастием и незамедлительно расстреляны. Вскоре началась жестокая чистка, подорвавшая все советское военное командование.

Это был неслыханно дерзкий замысел и, на тот момент, самый большой политический успех в карьере Гейдриха.

Я нашёл цитату Шелленберга, он написал свои воспоминания. Его характеристика Гейдриха: "Этот человек был невидимым стержнем, вокруг которого вращался нацистский режим. Развитие целой нации косвенно направлялось им. Он намного превосходил своих коллег- политиков и контролировал их так же, как машину СД" ( В. Шелленберг. Лабиринт.Мемуары гитлеровского разведчика.). Эти мемуары Вальтера Шелленберга, начальника политической разведки, бывшего подчинённого Гейдриха, писались в британском плену. (Шеленберг, с 1945 по 1950г, по приговору Нюренбергского трибунала был в тюрьме.) Поэтому, очевидно, есть некоторое перекраивание одеяла.

Нет. Гейдрих вовсе не был человеком, вокруг которого вращался нацистский режим. Он был важным инструментом в аппарате уничтожения – это правда. Он был главным палачом. Политика государства Третьего Рейха вертелась другими людьми. Ему хотелось быть политиком. Но не успел. Убили. К счастью для всех.

Президент Чехословакии в изгнании, доктор Эдуард Бенеш, попал в трудное положение из-за того, что его трудолюбивые соотечественники помогали вермахту. Получилось, что чехи не только смирились с немецкой оккупацией, но и производят оружие для вермахта. Эта ситуация не устраивала ни Советский Союз, ни англичан, ни чешское эмигрантское правительство.

Президент Бенеш боялся, что Москва и Лондон припомнят ему все это, после войны, – когда мнение чехов просто не захотят слышать, все решат без них и Чехословакия больше не вернется на политическую карту мира. Бенешу нужно было показать, что его люди тоже сражаются против общего врага. Сначала он предложил англичанам разбомбить чешские заводы, но англичане отказались, слишком технически трудной была эта задача. Тогда и возникла идея убить кого-то из руководителей протектората, чтобы показать, что народ борется и подполье тесно сотрудничает с эмигрантским правительством.

Решили уничтожить Гейдриха. Организовать операцию взялся начальник военной разведки Чехословакии, Франтишек Моравец. Он тоже бежал в Лондон вместе со своими ближайшими помощниками. Но в чешском подполье не было надежных кадров, способных организовать ликвидацию Гейдриха. Стали искать среди эмигрантов.



В Англии находилась чешская бригада, три тысячи человек, те кто бежал из страны. Выбрали добровольцев, имевших опыт прыжков с парашютом и хорошо владеющих стрелковым оружием, Йозефа Габчика и Яна Кубиса.



Англичане выделили самолет, но пилотами были поляки, англичане не решились. В два часа двадцать четыре минуты утра, 29 декабря 1941 года , чешские агенты прыгнули с парашютом. Ошибка штурмана привела к тому, что агенты приземлились далеко от Праги, Йозеф повредил ногу. Они очень долго добирались, не очень удачно, потому что всё в жизни происходит не так, как в кино. Но они добрались до Праги и там, с помощью местного подполья и других агентов, сумели это организовать.

Вообще-то было отправлено три группы, вот здесь и была ошибка, они все знали друг – друга и все друг о друге.

Акцию подготовили на 27.05.1942 г. Им помогал местный подпольщик Йозеф Вальцик. Для покушения выбрали практически идеальное место. На повороте, водитель Гейдриха обязательно должен был притормозить.

Агенты встали с двух сторон. У одного под плащом был автомат, другой – с гранатой, устроился возле трамвайной остановки. Вальчик несколько впереди, за поворотом, он должен был подать сигнал, при помощи зеркальца.

Сигнал. Показалась машина с Гейдрихом, к ней приблизился чешский парашутист – офицер – Ян Кубис, и вынул из-под пальто автомат,- автомат дал осечку. Автомобиль остановился, шофер был готов стрелять, Гейдрих, стоя, пытался достать пистолет из кобуры.



В ту же секунду, с другой стороны, подскочил к машине второй чешский боец, Йозеф Габчик, и бросил в Гейдриха гранату. Не попал, граната взорвалась рядом с машиной. Оба немца ранены, контужены, но живы.



В результате взрыва бомбы Гейдрих получил контузию, у него были сломаны ребра. Но главное – осколки бомбы повредили селезенку, в рану попали частицы разорванных сидений, еще какая-то грязь. Из-за потери крови и шока он потерял сознание. Самый опасный человек в нацистском руководстве истекал кровью на земле, на глазах толпы.



В это время с горы спускался небольшой хлебный фургон, два чешских полицейских его остановили, опустили задний борт, Гейдрих вполз внутрь и лег на спину, положив вытянутую ногу на одну корзину.

Фургон тронулся, и исполняющий обязанности рейхспротектора Богемии и Моравии, угнетатель чехов, палач евреев, убийца, мучитель, садист, вздрагивая на каждой кочке на дороге, судорожно сжимая борт белыми от напряжения пальцами левой руки, ехал в больницу.

Оба агента смогли убежать. Были трудности, им никто не помогал, пытались помешать, задержать, но они сумели скрыться. Хотя, на самом-то деле, им негде было спрятаться. Их приютил, представляете себе, Глава православной церкви в Чехии, в криптакафедральном соборе, святых Кирилла и Мефодия, Чешской Православной Церкви в Праге, в подвале.

На самом деле это был не подвал, а склеп, в котором к вечеру собрались шестеро: Ян с Йозефом и Валчик из „стариков” и трое вновь прибывших парашютистов, пока не участвовавших ни в каких акциях. Их фамилии были Бублик, Грубы и Шварц. Позже к ним должны были присоединиться лейтенант Опалка и Ата Моравец. Оба они слишком много знали, чтобы оставаться снаружи. Карел Чурда, был все еще в деревне, скрываясь на ферме матери, а Пешал по-прежнему прятался в лесу недалеко от своего дома.

Днем пражское радио сообщило о покушении на Гейдриха. Бенеш поздравил генерала Моравеца. 29 мая правительство Чехословакии в изгнании назвало операцию против Гейдриха актом справедливой мести со стороны чешского народа.

В начале июня состояние Гейдриха ухудшилось. У него началось общее заражение крови. Спасти его мог пенициллин, но в Германии антибиотиков еще не было. 4 июня он умер. Гитлер распорядился жестоко наказать чехов за убийство Гейдриха. Гитлер назначил награду в миллион марок за информацию, которая приведет к поимке преступников.



Это очень большие деньги, в любой валюте, в пересчете на английские деньги награда составляла около ста тысяч фунтов. Он приказал арестовать десять тысяч чехов и расстрелять всех, кто задержан по политическим обвинениям.

Протекторат удвоил сумму награды. Бригадефюрер СС Карл Герман Франк предложил амнистию и денежную награду всем, кто поможет найти убийц Гейдриха. 10.000.000 крон за представление населением сведений, которые приведут к поимке преступников, „10.000.000 крон тому, кто укажет владельцев этих вещей” – на витрине были выставлены велосипед, на котором диверсанты приехали к месту акции, сумка, в которой под сеном был спрятан автомат, (тот что дал осечку) и пистолет, а также, еще 10 000 000, тому, кто укажет где скрывается убийца.

За три дня гестапо получило две тысячи писем. Среди них было анонимное послание, в котором назывались оба агента.

Предателем стал еще один агент-парашютист, член другого подразделения десанта, Карел Чурда, пока еще участник десантной группы „Аут дистанс”. Он струсил, не выполнил задание и добровільно пришел в гестапо и сдался . Он назвал подлинные имена стрелявших в Гейдриха и сообщил, что они прилетели из Англии, и место, в котором должны были скрываться британские агенты.



Комиссар Янтур, к которому пришел Чурда, спросил -" Почему вы решили их выдать?Иуда получил всего тридцать сребреников. А вы, как видно, претендуете на двадцать миллионов?"- И сообщил фон Панвицу.

Вообще-то, предателей было двое. До Чурды был капрал Вилиам Герик, диверсионная группа „Zinc”, но в данном деле, главным был Чурда.

Агенты действительно прятались в подвале церкви – почти в самом центре Праги.

18 июня в 4:15 утра, гестапо явилось на улицу Ресслова, в крипт собора святых Кирилла и Мефодия. Церковь окружили семьсот немецких солдат.

О последнем, героическом бое семерых парашютистов, рассказывают два документа: рапорт бригадефюрера фон Тройенфельда, командира участвовавших в том бою солдат СС, и написанный вслед, рапорт руководителя пражского гестапо, Ганса Гешке.

Немцы не смогли войти в церковь, на хорах находилоись трое десантников. Два часа продолжалась перестрелка. Немцам достались только три трупа, один из них был Ян Кубис,его опознал предатель, Чурда, остальные были другие агенты, не те, кто убил Гейдриха. Немцы допросили священника. Тот признался, что в подвале еще есть люди.



Попробовали спуститься в подвал, но напоролись на выстрелы. Немцы пустили слезоточивый газ, потом опять попытались штурмовать, опять огонь, пустили воду пытаясь затопить героев. Несколько часов, по пояс в воде, сопротивлялись десантники. Закончились патроны в пулеметах, они отстреливались из револьверов. Они дрались изо всех сил.



Понимая, что сражаясь до последнего патрона, они будут неминуемо захвачены. Это было немыслимо. Стать живыми трофеями немцев после всего того, что они испытали, было бы таким унижением, о котором они не могли и думать, которое они не могли вынести. И они принесли свою последнюю жертву.

Франк приказал взорвать подвал. Саперы заложили взрывчатку. Но тут послышались одиночные выстрелы – и все смолкло… Четыре десантника застрелились, среди них Йожеф Габчик.

Позднее были расстреляны священники кафедрального собора, епископ Пражский, Горазд, и другие клирики Чешской православной церкви, а сама Чешская православная церковь запрещена.

В отместку за убийство Гейдриха, немцы уничтожили почти пять тысяч чехов. Жертвой стала деревня Лидице в Богемии и поселок Лежаки.

Когда начались повальные аресты, Ян обратился к Индре с заявлением, что они с Йозефом готовы пойти сдаться. Надо ведь что-то делать, чтобы остановить это непрекращающееся уничтожение невинных людей. Индра был старше Яна на пятнадцать лет. За ним были ум и сила всей организации. Индра тогда обнял Яна за плечи и сказал, что он должен вынести это бремя.



Такую цену приходится платить всей Чехословакии, и в конечном счете станет ясно, что она платит ее не зря. Чтобы уговорить Яна, Индра привлек священника.

Я скажу так: Я восхищаюсь этими парашютистами, которые сумели это сделать. Потому что это был настоящий подвиг – всё, что они провели. И то, как они до последнего отстреливались, не сдались. Взяли только мёртвыми. Они, я считаю, герои, настоящие герои. А Вы как считаете? Имеется и другая точка зрения… .

29 июня 1942 г. в кабинет шефа гестапо Паннвитца (теперь уже криминального советника) в „Печкарне” привели Карела Чурду. Паннвитц достал чековую книжку „Кредитанштальт дер Дойтшен” за номером 18311, выписанную на имя Карела Чурды, с вкладом в 5 миллионов крон (В пересчете на английские деньги награда составляла около ста тысяч фунтов.) в счет назначенного вознаграждения, приложил к ней новое удостоверение личности. Снова фальшивое, – Карл Йергот, торговый служащий.

Чурда-Йергот получил от гестапо квартиру в Виноградах, на Французской улице, дом 8, ежемесячное жалованье в сумме 30 тысяч протекторатных крон, сапоги, кавалерийские бриджи и зеленую шляпу. Он женился на сестре гестаповца Эрета, а она стала обучать его немецкому языку.

Щедро наградили они и Герика, хотя о нем ничего не публиковали. Ему дали дорогую меблированную квартиру на Карловой площади в центре Праги. Он получил новое удостоверение сотрудника полиции, ему было назначено хорошее еженедельное жалование и разрешено приходить и уходить по своему усмотрению.

Его позорный путь закончился 5 мая 1945 г. в Манетине, возле Пльзени. Там он был схвачен революционными органами, когда, уложив в чемодан миллион германских имперских марок и германский имперский паспорт, готовился удрать на запад, в Германию, к американцам. Во время судебного процесса показал пример крайнего цинизма негодяя, на вопрос судьи: „Как же он мог выдать своих товарищей?”, ответил: „Думаю и Вы бы сделали то же самое за 1.000.000 марок…'

Индра остался жив. Он – единственный из непосредственно связанных с убийством Гейдриха людей – пережил войну, благодаря удачному стечению ряда случайных обстоятельств. Когда пришло окончательное освобождение, Индра был еще жив и мог дать показания против предателей – Карела Чурды и Герика. В 1946 году они были повешены по приговору Пражского суда. Карл Франк также был казнен.

В Лондоне, президент Бенеш, не мог понять, почему убийство Гейдриха и начавшиеся репрессии не привели к подъему партизанского движения. "Почему они не сражаются?" – спрашивал он у своих сотрудников. "Посмотрите на поляков, на югославов, на французов. Они уходят в партизаны. Почему чехи не умирают, как солдаты, прихватив с собой как можно больше немцев?" Моравец с горечью говорил, что убийство Гейдриха подняло престиж чехов, но не послужило поводом для подъема сопротивления.

Когда, после войны, генерал Франтишек Моравец вернулся домой, его встретили совсем не как героя, который организовал убийство гитлеровского наместника. Напротив, его считали виновным в смерти тех, кого немцы уничтожили в ответ на смерть Гейдриха. Родственники погибших требовали от него ответа:- зачем он это сделал? Это были худшие годы в его жизни.

Генерал Моравец пришел в тюрьму посмотреть, на предателя, на того человека который выдал гестаповцам агентов-парашютистов. Тот глумливо спросил генерала: – Из-за меня погибли два человека. Ты погубил пять тысяч. Кого же из нас должны повесить?

Если Вы думаете так же, то закройте эту книгу, она не для Вас. То, что сделали эти ребята была победа. А победы не даются даром.

Но ведь,Чурда опять врал! Подонок никогда не простит герою, он его все равно постарается изгадить, переврет факты, но все равно будет стремится обелить себя.Давайте проверим. Может и вправду из-за Чурды погибло всего два человека? Для этого вернемся в Прагу. Исполнительный судейский чиновник, 29 сентября 1942 г. внес в реестр (том I за 1942 г., запись номер 348) приговор военно-полевого суда в Праге, по делу чешских парашютистов.



По этому приговору, 252 чешских патриота, были осуждены на смерть за укрывательство или содействие парашютистам. Не два! 252- погибли из-за предательства Чурды.

Трусы, подонки и предатели, даже если они и не явные, никого не предавшие, но морально готовые к этому, всегда находят виноватого. Это мораль, это стиль жизни общества, это когда благополучие связывается не со своей страной, не со своим народом, не со своими друзьями, а со всем другими, отнюдь не христианскими ценностями.



Не Гитлер, приказавший уничтожить 10 тыс. чехов виноват, не госсекретарь Карл Франк, к которому перешел пост Гейдриха,и который был наделен властью и был поощряем применять любые меры и методы, которые он сочтет нужными – дабы не только найти виновных, но и примерно наказать всю чешскую нацию, и разработавший план акции по устрашению чехов. Ни два непосредственных руководителя акции: два шефа гестапо -Панвиц и Флейшер. В идеологии мещанина, и подлеца всегда виноват герой, плюют в спину тому кто впереди, попасть в спину прячущегося еще никому не удавалось.

Рейнхард Гейдрих был олицетворением гитлеровской машины уничтожения, одним из тех, кто приказывал уничтожать невинных людей. Он давно уже заслужил смерть. Если бы его не остановили в сорок втором, он убил бы еще множество людей. Казнь Гейдриха придала смелости партизанам и участникам антифашистского сопротивления по всей Европе.

Кстати, больше за все войну, не был убит ни один руководитель столь высокого ранга, ни один теракт не удался. Соизмеримо с этим только убийство наместника Белоруссии, фон Кубе. Вильгельм фон Кубе занимал должность главы немецкой гражданской оккупационной власти, генкомиссара Беларуси и имел партзвание "гауляйтер".



Кубе не имел военного образования и никогда не был армейским офицером. Высокие командные должности он занимал только в партийной дружине – Общих СС (A-SS), которые автоматически не переходили в войска СС (W-SS) и другие структуры СС. Вильгельм Кубе (13.11.1887 – 23.9.1943) был убит взрывом английской магнитной мины, доставленной из отряда "Димы" (РУ ГШ РККА) и подложенной в его кровать служанкой, Еленой Мазаник (4.4.1914 – 7.4.1996). ).



Поступок этот требовал серьезной смелости: часовой механизм взрывного устройства был рассчитан на 24 часа, и почти сутки Мазаник провела вместе с взрывчаткой – носила ее с собой в сумке, проходя через посты охраны, а, оказавшись на работе, в доме Кубе, подвязала мину к себе под платье.

В 00 часов 40 минут 22 сентября 1943 г . в его спальне раздался взрыв… Спавшая рядом супруга, Анита Кубе, находившаяся на восьмом месяце беременности, была в шоке. Трое маленьких детей, которые спали в другой комнате, отделенной ванной, не пострадали. Как показало расследование, мина была прикреплена на внутренней стороне матраца гауляйтера Кубе, на пружине матраца, где и взорвалась.

27 сентября, Вильгельма Кубе похоронили на кладбище Ланквиц. Гитлер на прощании и похоронах не присутствовал. Не было там и супруги Кубе. Она находилась в Минске.



Только 29 сентября в 8 утра с тремя детьми, врачом и акушеркой в сопровождении адъютанта Кубе, штурмбанфюрера СС Видельштейна, служащего СС, Герцига с супругой и двумя детьми, Анита Кубе смогла уехать с минской товарной станции через Варшаву в Прагу, где остановилась в доме начальника полиции порядка генерального округа Беларусь генерала Герфа.

Фашисты ответили на убийство Кубе жестокими репрессиями. Немцам удалось схватить не успевших скрыться участников операции: Николая Дрозда, его жену Елену и дочь Регину, подпольщиков Николая Похлебаева и Марию Грибовскую. Все они погибли. Кроме того, по приказу фон Готтберга, был оцеплен городской квартал, в котором жила Мазаник, а белорусские „добровольные помощники” схватили 300 мужчин, женщин и детей и расстреляли их. Это было возмездие за покушение на Кубе. О расстреле было извещено публично.

В этих облавах было схвачено и расстреляно 2000 человек и значительно большее число заключено в концлагерь…, было почти уничтожено Минское подполье, захвачен и убит секретарь Минского подпольного горкома ВКП(б), руководитель диверсионной группы И. Казинец. 27 марта 1942 года он был схвачен гестаповцами.



Отстреливаясь, убил двух фашистов и трех ранил. Его долго пытали, выкололи глаз, но он никого и ничего не выдал. 7 мая, Исай Казинец, был повешен в городском сквере . Звание Героя Советского Союза ему было присвоено только в 1968г..

29 октября 1943 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР, участникам операции по ликвидации матерого фашиста, Елене Мазаник, Марии Осиповой, а также Надежде Троян было присвоено звание Героев Советского Союза. Орденами Ленина награждены Николай Федоров – командир партизанского отряда Димы, сестра Елены Мазаник Валентина Щуцкая, заместитель

командира по разведке партизанского отряда „Дяди Коли”, Иван Золотарь.

До сих пор не известно, что делала Елена с 1943г. по 1946 год в Москве, куда она была отправлена самолетом, сразу после убийства Кубе. Огласку получил лишь тот факт, что ее поселили на охраняемой даче известного летчика Водопьянова. Эти дачи находились в ведомстве Главного разведывательного управления Генштаба Красной армии в Серебряном Бору. Оттуда Елену возили на допросы на Лубянку.

Правда, есть слухи. Мол, когда Елена со своей сестрой Валентиной Щуцкой появились на ГРУшных дачах, жены местных генералов стали подсмеиваться над ней: „Какая ты героиня, ты просто проститутка”.



Это ж надо иметь наглость сказать такое женщинам, которые в самом деле рисковали своей жизнью! Одним словом, гласит людская молва, Елена и Валентина надели ордена, выпили для храбрости и пошли бить окна на генеральских дачах… . Генеральских жен, не видевших войны, это испугало. По- моему это и характеризует героев. Только смелые, честные решительные и уверенные люди способны на подвиг. Наверное, поэтому Мазаник и пришлось переехать.

Потом она жила в гостинице ЦК КПБ „Якорь” в Москве. Все расходы по проживанию Елены и ее сестры Валентины, с детьми, оплачивались из партийной кассы. Вернуться после войны в Минск, Елену заставил первый секретарь ЦК КПБ, Пантелеймон Пономаренко. Его главным аргументом было – героиня своего народа должна жить у себя на родине. Ей была выделена квартира в Минске.Обстановку Елена приобреталасама, за свои деньги и всю жизнь жила скромно.

После войнывсе три героини стали широко известными (причём не только в Белоруссии) людьми. М. Б. Осипова, получившая образование в Минском юридическом институте, трудилась в коллегии Верховного суда БССР, была членом Советского комитета защиты мира. Н. В. Троян, окончила Московский мединститут, защитила кандидатскую диссертацию и много лет возглавляла исполком Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

Е. Г. Мазаник стала по профессии педагогом, около 10 лет руководила Фундаментальной библиотекой Академии наук Белоруссии.

Злые языки долгие годы не переставали ехидничать на тему, мол, спала с Кубе, поэтому ей просто было подложить мину в постель. Все эти разговоры отразились на здоровье Елены и наверняка не способствовали возможности устроить нормальную жизнь. У нее начались психические расстройства.

Героиня не была счастлива – всю свою оставшуюся жизнь она провела в страхе и одиночестве, меняя квартиры и никому не доверяя, ведь в живых остались жена Кубе и трое его сыновей. А еще, Елена Мазаник, боялась мести родных и близких, тех 350 человек, которых фашисты расстреляли в Минске в качестве показательного наказания за убийство Вильгельма Кубе. Скончалась 7 апреля 1996 года.

Анита Кубе больше никогда не выходила замуж и занималась только своими детьми. Тот сын, которым она была беременна во время взрыва, умер в очень раннем возрасте от лейкемии, а остальные трое наследников генерал-комиссара Кубе, живы и поныне. Их мать дожила до 98 лет, до самой своей смерти, переписывалась с Е. Мазаник, и скончалась в доме престарелых.

Подвиг чешских солдат оказал большое влияние на весь мир. Англия и Франция немедленно аннулировали договор об отторжении чехословацких пограничных областей, заключенный в 1938-м году в Мюнхене. Чехословацкое государство, таким образом, могло быть после войны возобновлено в своих прежних границах. Но генерал Франтишек Моравец до конца жизни думал о том, что столь удачно проведенная им операция закончилась смертью пяти тысяч человек.

После смерти Гейдриха руководство РСХА вначале принял на себя лично Гиммлер, однако 30 января 1943 года передал его Эрнсту Кальтенбруннеру, кстати, австрийцу по национальности. Пост имперского протектора Богемии и Моравии получил оберстгруппенфюрер СС, генерал-полковник полиции, Курт Далюге.

Развернувшийся, после покушения, нацистский террор тяжело отразился на подполье. По стране прокатилась волна арестов, были ликвидированы все сформировавшиеся руководящие центры, впредь действовали лишь остатки нелегальных организаций. Подпольная связь была существенно нарушена, пострадала и подпольная печать. Был также уничтожен, второй по счету с момента оккупации, нелегальный ЦК КПЧ.

Всего чешские группы парашютистов провели 33 операции, в рамках которых на территорию Чехии и Словакии сбросили 96 парашютистов. Кроме того, они осуществили 2 десанта по пять человек во Франции и Италии и 2 в Югославии (по 3 парашютиста).

Помимо лондонского центра эмиграции, сплотившегося в 1940 г. вокруг Бенеша, возник коммунистический центр в Москве, во главе с К. Готвальдом. Бенеш в своих действиях долгое время исходил из расчетов на скорое окончание войны.



В связи с этим поддерживавшие его подпольные группы и военные организации готовились не столько к вооруженной борьбе, сколько к взятию власти в конце войны.



Вооруженные формы борьбы появились в протекторате значительно позже. Хорошо была налажена лишь разведывательная деятельность.

Лещенко Юрий Иванович



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