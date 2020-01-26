Как Европа воевала „против” Гитлера. Австрия

Китай – вёл боевые действия против Японии с 7 июля 1937 года, официально признан союзником 9 декабря 1941 года;

Эфиопия – эфиопские войска, под командованием правительства Эфиопии в изгнании, продолжили партизанские боевые действия после аннексии государства в 1936 г., официально признана союзником 12 июля 1940 года;

Франция – вступили в войну в сентябре 1939 года;



В ходе войны к коалиции присоединились некоторые государства, вышедшие из нацистского блока:

Ирак – 17 января 1943 года;

Королевство Италия – 13 октября 1943 года;

Румыния – 23 августа 1944 года;

Болгария – 5 сентября 1944 года;

Финляндия – 19 сентября 1944 года.

С другой стороны, в войне, участвовали страны нацистского блока, Страны ОСИ:

Германия, Словакия – 1 сентября 1939 года;

Италия, Албания – 10 июня 1940 года;

Венгрия – 11 апреля 1941 года;

Ирак – 1 мая 1941 года;

Румыния, Хорватия, Финляндия – июнь 1941 года;

Япония, Маньчжоу-Го – 7 декабря 1941 года;

Болгария – 13 декабря 1941 года;

Таиланд – 25 января 1942 года.

Также, не входящий в нацистский блок, Иран (до 1941 г.).

На территории оккупированных стран создавались марионеточные государства, не являвшиеся, по смыслу, участниками Второй мировой войны но присоединившиеся к фашистской коалиции:

Вишистская Франция,

Греческое государство,

Итальянская социальная республика,

Венгерское государство,

Сербия,

Черногория,

Македония,

Мэнцзян,

Бирма,

Филиппины,

Вьетнам,

Камбоджа,

Лаос,

Азад Хинд,

Режим Ван Цзинвэя.

На стороне Германии и Японии сражалось также множество коллаборационистских войск, созданных из граждан противоборствующей стороны:

РОА,

иностранные дивизии СС (русская, украинская, белорусская, эстонская, 2 латышские, норвежско-датская, 2 нидерландские, 2 бельгийские, 2 боснийские, французская, албанская),

ряд иностранных легионов.

Также в вооружённых силах стран нацистского блока сражались добровольческие силы государств, формально остававшихся нейтральными: Испании (Голубая дивизия), Швеции.

Страны, которые не участвовали в войне:

Испания, Португалия, Ирландия

Швеция, Швейцария

Вообще-то, на то время, ситуация в Европе была далеко не демократической, и уж меньше всего, кто-то был обеспокоен правами человека.



Судите сами:

В начале второй мировой войны вся Европа была буквально напичкана диктаторами: Муссолини в Италии, генерал Антониу Кармон и Салазар в Португалии, Франко в Испании, Гитлер в Германии, расистский режим маршала Петена во Франции, Сметона в Литве, Ульманис в Латвии, генерал Метаксас в Греции, маршал Антонеску в Румынии, маршал Маннергейм в Финляндии, адмирал Хорти в Венгрии, Цанков, а затем царь Борис в Болгарии, Квислинг в Норвегии, Анте Павелич в Хорватии, монсеньер Тисо в Словакии… .



А режим Пилсудского в Польше?, (авторитарный режим, опиравшийся на армию и сторонников Пилсудского, известен как „санация"), Наследником Пилсудского ,а фактически диктатором Польши стал Рыдз-Смиглы. Причем, значительная часть этих диктаторов стала фюрерами в своих государствах еще до 1933 года – года, когда к власти в Германии пришел Гитлер.

А если сюда добавить еще и монархические (как ни крути, а монархия, это не демократия, по определению) режимы в Дании, Нидерландах, Албании, Югославии, Бельгии, Греции, Швеции.

По свидетельству немецкого историка И.Феста, в 1940 году в Европе оставалось только 6 (шесть) стран, сохранивших демократическую форму правления.

То какой, в этих условиях, могла быть форма правления в Советской России? Так ли уж странно звучат расхожие сейчас фразы типа „Красный монарх” , авторитарный режим, Диктатор Сталин, а у кого в Европе был другой? Сейчас конечно сложно проводить аналогии, но очень похоже, что другие формы правления тогда были в зачаточном состоянии, и всего-то в некоторых странах.

Италия, Испания, Румыния, Венгрия,Финляндия, Словакия, Хорватия непосредственно направили свои воинские контингенты на Восточный фронт.

Против СССР воевали крупные воинские контингенты Франции, Польши, Бельгии, Албании и пр. стран.



Антигитлеровской коалиции противостояли также государства-коллаборационисты – Вишистская Франция (столица г. Виши, марионеточный режим Петена), Норвегия (режим Квислинга), Нидерланды (режим Мюссерта), Словакия (профашистский режим Тисо).

Таким образом, участие в „походе на Восток” практически было институционализировано, что позволило Гитлеру, за годы войны сформировать дополнительно 59 дивизий, в том числе 20 эсэсовских, 23 отдельные бригады, несколько отдельных полков, легионов и батальонов.

Не считая численности войск этих официальных союзников Германии, в составе вермахта и войск СС сражалось более 1 800 000 граждан со всех стран Европы! Вместе, так сказать, с официальными союзниками Германии, в войне против СССР приняли участие и подданные тех стран, которые с СССР официально не воевали и даже, как это ни покажется странным, являлись, вроде бы, и нашими союзниками.

Только иностранных добровольцев в Германских вооруженных силах (с 1940 по 1945 гг.) насчитывалось:

граждан Западной и Северо-Западной Европы – около 145 000 человек;

граждан государств Восточной и Юго-Восточной Европы – около 300 000 человек;

арабов – 5000-6000 человек;

индийцев – 3000-4000 человек;

граждан СССР – 1 300 000-1 500 000 человек.

Весьма и весьма общее впечатление о том, кто и как воевал против нас, можно составить по составу военнопленных на май 1945 г.





Список военнопленных, сдавшихся советским войскам в годы войны

Напомню, военнопленный – это тот, кто воюет в форме, с оружием в руках:

немцы – 2 389 560,

венгры – 513 767,

румыны – 187 370,

австрийцы – 156 682,

чехи и словаки – 69 977,

поляки – 60 280,

итальянцы – 48 957,

французы – 23 136,

хорваты – 21 822,

молдаване – 14 129,

евреи – 10 173, Пленные евреи в основном были военнослужащими так называемых 'трудовых батальонов” вооруженных сил Венгрии:

голландцы – 4 729,

финны – 2 377,

бельгийцы – 2 010,

люксембуржцы – 1652,

датчане – 457,

испанцы – 452,

цыгане – 383,

норвежцы – 101,

шведы – 72.

Список имеет продолжение, если интересно, я его полностью разместил в приложениях.



Вот и получается что, как ни крути, а подавляющее большинство европейских граждан сотрудничало с немцами, руководствуясь кто идейными, а кто чисто шкурными соображениями. (особенно в смысле поживиться на богатых просторах России).

Войну Советскому Союзу, в июне 1941-го, объявили помимо Германии (22 июня) и Италии (22 июня), также Румыния (22 июня), Финляндия (26 июня) и Венгрия (27 июня). К ним присоединились марионеточные правительства Словакии и Хорватии.

Япония и Испания, формально сохраняя нейтралитет, самым тесным образом сотрудничали с Германией. Союзниками Германии также были правительства Болгарии и вишистской Франции.

Непосредственно, после нападения на Советский Союз, отчасти спонтанно, отчасти под влиянием немецкой пропаганды возникло „Движение европейских добровольцев”, поставившее своей целью „Крестовый поход Европы против большевизма”.

Немецкий автор книги "Итоги Второй мировой войны" К.Пфеффер, в 1953 году, писал: "Большинство добровольцев из Западной Европы шли на Восточный фронт только потому, что усматривали в этом общую задачу Запада… Добровольцы из Западной Европы, как правило, придавались соединениям и частям СС…"

Недаром, когда 26 декабря 1944 года части Красной Армии полностью окружат венгерскую столицу, ее штурм будет продолжаться почти два месяца. Для сравнения: Берлин был взят за две недели.



Венгерские солдаты из дивизий СС "Мария Терезия" и "Флориан Гейер" стояли до конца и почти полностью полегли в осажденном Будапеште. 11 февраля 1945 года их остатки пошли на прорыв. Из 50 тысяч, попавших в окружение эсэсовцев, к своим вышли только 785 человек! Насколько ж они ненавидели русских, предпочитая погибать, но не сдаваться – решайте сами.

Кроме собственно вооруженных сил, на стороне Германии оказалось и абсолютное большинство западноевропейских полицейских служб. Например, в Дании немцам помогали более 10 тысяч полицейских и жандармов, в Голландии, лишь одна из трех полиций насчитывала 19 тысяч человек, а во Франции в составе только гестапо и добровольческой милиции служило свыше 60 тысяч человек!"

В вооруженных силах Германии было 8 инонациональных дивизий (испанская, хорватская, русские и др.), в войсках СС – 26 добровольческих дивизий, укомплектованных гражданами различных национальностей (албанцы, голландцы, венгры, датчане, бельгийцы, французы, латвийцы, литовцы, эстонцы, украинцы и др.).

Так, на 1 июня 1944 г. численность этих формирований составила 486,6 тыс. чел., из которых 333,4 тыс. действовали на советско-германском фронте.

Из всех народов Европы, по факту службы в войсках СС, не отмечены только португальцы, греки и македонцы.

В войне против СССР участвовали также белогвардейский казачий корпус под командованием

Б.А.Штейфона (Югославия), казачьи части, впоследствии 15 казачий корпус – под командованием фон Панвица и некоторые калмыцкие части (по некоторым данным – два калмыцких корпуса, но документального подтверждения этому пока нет).

Таким образом, к 22 июня 1941 года, кроме немецких соединений, у границ Советского Союза развернулись 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии – Финляндии, Венгрии и Румынии.

То есть 20% армии вторжения составляли войска немецких сателлитов – иными словами, каждый пятый иностранный военнослужащий, перешедший советскую границу на рассвете 22 июня 1941 года, НЕ ЯВЛЯЛСЯ НЕМЦЕМ.

А к концу июля 1941 года, когда к немецким войскам присоединились итальянские и словацкие контингенты, иностранные силы возросли до 30 процентов!

А это очень и очень немало, скажу я Вам!

Запомним эту цифру – ибо даже в апреле 1945 года, все союзные Красной Армии войска, (польские, румынские, болгарские, чехословацкие, французские) составляли лишь 12% от численности советских войск, действующих на фронте.

Всего, в восточной группировке войск фашистской Германии и ее союзников, было сосредоточено 5,5 млн. человек, 47,2 тыс. орудий и минометов, 4,3 тыс. танков и около 5 тыс. боевых самолетов.

Муссолини по собственной инициативе подготовил три дивизии для вторжения в советские пределы, 22 июня 1941 г., вместе с Германией, объявил войну Советскому Союзу, а 30 июня, Гитлер, после длительных уговоров со стороны дуче, согласился таки на участие итальянских войск в войне против СССР.

То есть итальянцы пришли в наш дом как сугубые и исключительные доброхоты.

Венгерское руководство, в свою очередь, горело желанием продемонстрировать свою военную помощь Германии, чтобы получить новые козыри при послевоенном переустройстве Европы; хортисты были уверены в очередной молниеносной победе Германии и боялись опоздать к дележу добычи. К 22 июня 1941 г. венгры подтянули к границе с СССР подвижную группу в составе 5 бригад (44 тыс. чел., 200 орудий и минометов, 189 танков, авиагруппа из 48 самолетов). 27 июня 1941 г. Венгрия объявила войну СССР, и венгерские части были отправлены на фронт.

То есть опять – участие Венгрии в походе на СССР есть дело абсолютно добровольное!

Став союзником Третьего рейха, Румыния, собиравшаяся вернуть себе Бессарабию, приняла активное участие в подготовке к нападению на Советский Союз.



Вся наступательная мощь румынской королевской авиации была сосредоточена в специально сформированной для участия в боевых действиях на Восточном фронте авиационной боевой группировке Румынская армия была, по статистике, самой многочисленной среди союзных Германии войск. В Румынии было около 2 млн. 600 тыс. военнообязанных. Из них, к 1941 году, в армию призвали около 800 тысяч человек, а до января 1944 года – ещё 175 тысяч.



Таким образом, румыны поставили под ружье в годы войны около 1 миллиона военнослужащих. 75% солдат были из числа обездоленных крестьян.

Румыния, также вступила в войну против СССР исключительно на добровольных началах!

О Финляндии в данном контексте и вовсе говорить не стоит – финны спали и видели реванш за „Зимнюю” войну, поэтому в Хельсинки объявление о начале советско-германской войны было встречено звоном колоколов и народным гулянием.

А лидер Хорватии, Анте Павелич, долго уговаривал Гитлера, что бы участвовать в войне с СССР, Гитлер не хотел, а зря, хорваты очень старались.

Единственной страной, которая была ВЫНУЖДЕНА принять участие в советско-германской войне – была Словакия. Впрочем, отправленный ею на театр военных действий воинский контингент, очень быстро превратился в Чехословацкий армейский корпус, действующий уже с другой стороны фронта, под командованием Л. Свободы.

А сейчас подробно, по каждой стране, начнем со стран которые „пострадали” до официального начала второй мировой.





Первой „жертвой” стала АВСТРИЯ. Численность населения на 1.01.1938г. – 6 652 700 чел.

В начале января 1938 г. австрийские фашисты получили из Берлина указание о подготовке к путчу.

7 февраля, австрийский канцлер Шушниг, получил приглашение прибыть в резиденцию Гитлера в Берхтесгадене (Баварские Альпы).

Гитлер вынудил Шушнига подписать протокол, который фактически предусматривал установление германского контроля над внешней политикой Австрии, легализацию деятельности австрийских национал-социалистов, назначение ряда австрийских нацистов на ключевые правительственные посты.

Гитлеровскому агенту Зейсс-Инкварту был предоставлен пост министра внутренних дел и министра безопасности.

Реализация протокола означала бы ликвидацию независимости Австрии. Под давлением масс, 9 марта, Шушниг объявил, что через три дня назначается плебисцит, который решит будущее Австрии.

11 марта правительство Австрии капитулировало. В ночь с 11 на 12 марта 1938 года германские войска, заранее сосредоточенные на границе в соответствии с планом "Отто", вторглись на территорию Австрии. Австрийская армия, получившая приказ не оказывать сопротивления, капитулировала.

14 марта Гитлер подписал указ, по которому Австрия объявлялась провинцией рейха.

10 апреля в Австрии проходит референдум. Голосующий должен был ответить на вопрос: „Согласен ли ты с происшедшим воссоединением Австрии с Германской империей?” В обстановке разнузданной демагогической пропаганды и террора, а также прямой фальсификации итогов голосования из 4 млн. 484 тыс. бюллетеней, 4 млн. 453 тыс. были признаны содержащими ответ „ДА”.

Страна стала частью Третьего рейха… и не очень расстроилась. Один язык, одна культура. В Австрии, вновь переименованной в "Восточную марку",('Остмарк'), были введены все нацистские учреждения и законы.

Западные державы признали захват Австрии свершившимся фактом и преобразовали свои дипломатические представительства в Вене в генеральные консульства.

В результате аншлюса территория Германии увеличилась на 17 процентов, а население – на 10 процентов, то есть на 6 млн. 713 тыс. человек.

Почти все 50 тыс. солдат и офицеров австрийской армии были включены в состав вермахта 10 000 единиц бронетехники, 9000 самолетов, 17 000 авиадвигателей, 12 000 артиллерийских установок, 350 000 грузовиков получил фюрер от маленькой Австрии.

Тридцать шесть сформированных в Австрии дивизий воевали в вермахте, число австрийцев в СС сравнимо с числом немцев – Кальтенбруннер, Эйхман, Скорцени…

Включенная в Германский рейх, в качестве провинции, Австрия стала работать на нацистскую военную машину. Австрийская промышленность и экономика были подчинены военным нуждам фашистской Германии.

Реконструировались старые и прокладывались новые стратегические шоссейные и железные дороги в направлении границ Чехословакии, Югославии, Венгрии, строились аэродромы.

Все шесть лет войны промышленность и сельское хозяйство Австрии функционировали исключительно за счёт труда иностранных работников, так как молодые австрийцы „исполняли свой долг” на фронтах Европы. Большинство этих иностранных работников было насильно вывезено из Польши, Белоруссии, Украины и России. Вплоть до августа 1944 года на территории Австрии их насчитывалось до 540.000 человек.

Свыше полутора миллионов австрийцев – каждый четвертый! – служили в гитлеровской армии. Из 35 дивизий, сформированных в „Остмарке”, 17 действовали против СССР.

По подсчётам историков, по состоянию на март 1943 года насчитывалось 690.000 „австрийских” членов НСДАП, из них 20.000 человек состояли в СС.

Во время аншлюса, в Австрии, было репрессировано и отправлено в лагеря около 1 млн. человек (с членами семей).

На фронтах сражений Второй Мировой войны отдало свои жизни 380 тыс. австрийцев, призванных в немецкую армия, 150 000 человек получили инвалидность от ранений.

Среди военнопленных, сдавшихся советским войскам в годы войны австрийцы составляли – 156 682 чел.,



из них: – Умерло в плену-10.891,

- освобождено и репатриировано 145 790

97 000 патриотов были брошены в концентрационные лагеря и лагеря смерти, 2700 были казнены.



Жертвами нацистского террора стали в Австрии – 100 тыс. человек, в том числе 60 тыс. евреев;

Потери гражданского населения Австрии от наземных боевых действий оцениваются – в 17 тыс. человек.



В Австрии были казнены союзниками и умерли в лагерях для интернированных 1,1 тыс. человек

Считается что потери Австрии во второй мировой войне составили – 400 тыс. чел

До аншлюса Австрии, её еврейское население составляло 181 778 человек, из которых более 90 % жили в Вене. По нацистским же законам евреями считались 220 тысяч человек. В результате преследований, до начала войны, из Австрии эмигрировали 109 060 евреев, а 66 260 осталось…

…Воюющие страны

Австрия

6 652 700 Население (на 1939 год)

1 570 000 Мобилизовано солдат

280 000 Потери солдат (все причины)

730 000 Ранено солдат

950 000 Пленные солдаты

140 000 Потери мирных жителей (все причины)

Численность населения Австрии в 1947 году составила 7 млн. 29 тыс. чел.

Потери Красной Армии, при освобождении Австрии, составили 26 тыс убитыми.

Так жертвовали собой австрийцы, и проблема независимости перед ними не стояла.

Лещенко Юрий Иванович



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