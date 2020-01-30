Как Европа воевала „против” Гитлера. Чехословакия

В 1938 году Чехословакия, имея вполне сопоставимую с Германией по мощи армию, предпочла сдаться без боя. А ведь вполне успешно сопротивляться можно было бы и без помощи западных демократий, сливших Гитлеру в Мюнхене своих союзников чехов. В подтверждение этого тезиса немного статистики.

Промышленность размещалась главным образом в чешских землях; Словакия оставалась в основном аграрной страной. Несмотря на ограниченность собственной сырьевой и топливной базы и узость внутреннего рынка, Чехословакия достигла перед Второй мировой войной значительного уровня экономического развития.

Возникшая после распада Австро-Венгрии независимая Чехословакия, на долю которой пришлось ок. 25% территории и населения бывшей империи, унаследовала большую часть ее промышленных ресурсов. В пределах Чехословакии оказался основной угольный бассейн Австро-Венгрии, два крупнейших ее индустриальных района, богатая лесами Словакия, плантации сахарной свеклы в Моравии и Чехии и большая часть богатейших сельскохозяйственных угодий.

… Следующей жертвой была ЧЕХОСЛОВАКИЯ . Население на 1939 г. около 15.5 млн. чел.



Узнав о скрытом сосредоточении германских войск на границах Чехословакии, правительство Бенеша, под давлением общественного мнения, 23 сентября, срочно провело частичную мобилизацию.

Под ружье были призваны: один возраст резервистов (80 тыс. человек), пять возрастов технических войск и полиции – всего около 180 тыс. человек . Чехи по окончанию мобилизации имели 21 пехотную и четыре "быстрых" (rychlých) дивизии. Плюс ещё 1-я пд, развёртывавшаяся по мобилизации в Пражский УР. Итого 26 дивизий полевых войск

Имелись ещё 12 так называемых пограничных районов (hraničních oblastí), которые регулярной структуры не имели, но по численности были примерно эквивалентны пехотной дивизии. По предназначению они были частями полевого заполнения укрепрайонов.

Ещё имелись две "группы" (skupini) в силе примерно дивизии и одна "группа" в силе бригады. Итого: 40 с половиной расчётных дивизий.

Всего Чехословакия поставила под ружье 1 250 тыс. человек, из них 972 479 человек были развернуты в первом эшелоне. В составе армии насчитывалось 36 тыс. грузовиков, 78 900 лошадей и 32 тыс. повозок

Войска заняли пограничные укрепления, предотвратив опасность фашистского путча в Судетах и внезапного вторжения вооруженных сил рейха

В октябре 1938 года, в результате Мюнхенского соглашения, Германия аннексирует принадлежавшую Чехословакии Судетскую область. Согласие на этот акт дают Англия и Франция, причём мнение самой Чехословакии не учитывается.

Когда Берлин, в 1938 году, потребовал у Чехословакии Судеты, в Варшаве решили, что пришло и их время. Они поддержали требования Берлина и 21 сентября 1938 года потребовали „вернуть” Тешинскую область, 26 октября 1938 года начались провокационные атаки регулярной польской армии, которая в этих делах была союзником Германии и противником Чехословакии. Поляки взрывали мосты, нападали на части чехословацкой армии. И, 2 ноября 1938 г., польская армия вступает в Тешинскую область. Чешская часть Тешинской Силезии была аннексирована Польшей.

Мюнхенский сговор безусловно был ударом по правопорядку, созданному в 1918 г. Внутри страны шел ускоренный процесс становления тоталитарного режима. Все политические партии "самораспускались", вместо них были созданы лишь две дозволенные – партия национального единства и Национальная партия труда. Проповедывалось слепое подчинение Германии.

5 октября 1938 г. президент Бенеш подал в отставку и эмигрировал на Запад. Все , кто смог покинуть страну, приходили в иностранные армии.

Лидеры народной партии Глинки, использовали момент и, 6 октября, в г. Жилине, провозгласили автономию Словакии. Премьером автономного правительства стал Йозеф Тисо. Приверженцы тоталитаризма проповедовали девиз "Гитлер – Глинка – една линка" (одна линия – словац.).

Закарпатье последовало за словацким примером. 8 октября, на собрании украинских лидеров, единогласно было решено добиваться для Подкарпатской Руси автономного статуса.

Чешское руководство удовлетворило их требование – 11 октября 1938 было официально предоставлено автономию.

История Прикарпатской Руси и ее населения весьма интересна, проблемы языка и культуры, вопросы принадлежности жителей этой области к той или иной этнической общности являются предметом то разгорающихся, то затихающих споров, ведущихся с XIX в. по сей день, и еще ждет своего исследования.

Различные наименования этой территории, которые встречаются в официальных и неофициальных документах периода Второй мировой войны, в научной литературе и публицистике: Карпатская Русь, Прикарпатѓская Русь, Угорская Русь, Карпатская Украина, Подкарпатская Украиѓна, Закарпатская Украина Подкарпатье, Закарпатье и пр. , только подчеркивают устремления жителей края, и заинтересованность соседей.



Но учитывая, что сейчас Закарпатье входит в состав современной Украины, и мало кто знает как она там оказалась, а также куда делись РУСИНЫ, народ к которому относили себя жители этого края, я попытаюсь, не претендуя на полную объективность, немного рассказать. До 1946 года национальность "русин" существовала.

Русины населяют Закарпатскую область Украины, Восточную Словакию (северо-восток Прешовского края; ) некоторая их часть проживает в странах, куда они переселились на протяжении последних нескольких столетий – Польше, Венгрии, Сербии (в Воеводине, где их язык признан одним из официальных языков края), Хорватии, США, Канаде, Австралии, России. Помимо самоназваний „русины”, „русские”, „руськие” и „руснаки”, другими народами русины также называются как угрорусины, угрорусы, карпатороссы, рутены. Лемки в Польше…

*

…Но в годы Второй мировой войны вопрос о судьбе Подкарпатской Руси снова был поставлен.

Если рассматривать 1939г. – лето 1941 г. как этап советско-чехословацких отношений в постановке вопроса о будущем Подкарпатской Руси , то можно сказать, что в его начале Бенеш, сперва как непризнанный, а затем как признанный глава чехословацкой Эмиграции действовал по формуле: „Подкарпатская Русь – или Чехословакии, илй России” , с упором на первое. Такая постановка вопроса вполне устраивала Запад, который по геополитическим соображениям, как и в 1919 г., не желал появления Советов за Карпатами.

Включение Подкарпатской Руси в состав СССР было нереальным из-за противодействия прежде всего Германии и ее союзников, и Москва вынуждена была считаться с этим. Поэтому СССР, вынужден был пока отказаться от предложений относительно присоединения края, оставив решение этого вопроса до лучших времен.

До лета 1941 г. ничего нового в постановке вопроса о будущем Подкарпатской Руси не наблюдалось, но затем было подписано Соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Чехословакией, о взаимопомощи и поддержке в войне против гитлеровской Германии и об образовании чехословацких воинских частей на территории СССР.

Начальник чехословацкой военной миссии Пика, на встрече с Новиковым 5 марта 1942 г. предъявил ему справку, в которой значилось, что „в лагерях НКВД содержится не менее 13 тысяч русин”. Большинство содержавшихся в заключении было обвинено в нелегальном переходе границы СССР после оккупации Венгрией Подкарпатской Руси в марте 1939 г.



Согласно данным чехословацких представителей в СССР карпато-русины были разбросаны по 22 лагерям, находившимся в Коми АССР, Архангельской, Свердловской, Горьковской, Красноярской областях, районах Владивостока и Златоуста

1 апреля 1942 г. Новиков сообщил послу Фирлингеру, что „жители Закарпатской Руси будут рассматриваться как чехословацкие граждане и на них будет распространено решение об освобождении. Соответствующие указания компетентным органам уже даны”.

14 июля 1942 г. Фирлингер сообщил о сведениях относительно освобожденных из лагерей, полученных от госсекретаря чехословацкого правительства Рипки, заведующему 4-ым Европейским отделом НКИД Н.В. Новикову и добавил: Бенеш „давно уже намерен отдать Карпатскую Русь Советскому Союзу, но он не считает, чтобы сейчас было уместно говорить об этом вслух, ибо это встревожило бы поляков, желающих, чтобы Карпатская Русь осталась у венгров и таким образом послужила бы барьером между СССР и Чехословакией”. Бенеш, наоборот, очень хотел иметь совместную границу с СССР.

2 декабря 1942 г. Новиков в беседе с Фирлингером заявил, что „число всех подкарпато-русин не превышает 3000, большинство которых годны к воинской службе и будут направлены для зачисления в бригаду в Бузулук”. Несколько позже в 1-ой чехословацкой бригаде в СССР сражались 563 чеха, 348 словаков и 2210 карпато-русин.

Англичанам было известно, в том числе и от самого Бенеша, о возможности отказа Чеѓхословакии от Подкарпатской Руси в будущем в пользу СССР. Им было это, как уже говорилось выше, не по душе. Согласие на восстановление после войны ЧСР в домюнхенских границах давало возможность воспрепятствовать СССР выходу за Карпаты.

Бенешу была хорошо известна и заинтересованность СССР в Подкарпатской Руси, хотя и не выражаемая открыто. Своими заявлениями о возможности договориться с Советским Союзом на сей счет он, как бы, давал аванс Москве за ее поддержку в важных для Чехословакии вопросах послевоенного устройства.

'Бенеш заявил Богомолову, что желая, чтобы украинский вопрос исчез окончательно, он хотел бы передать СССР Карпатскую Украину, чтобы быть уверенным в том, что никакие происки чужих держав не могли бы использовать украинцев в своих целях"'

Об этом же свидетельствует, в частности, и беседа Богомолова с чехословацким министром и членом Госсовета Э. Оутратой 23 мая 1943г. Последний подчеркнул, что „карпаторуссы находятся в составе Чехословакии просто потому, что до сего времени не было другого выхода, так как Советская Украина была далеко, и, следовательно, карпаторуссы могли быть объединены или с чехословаками, или с венграми. В такой обстановке Чехословакия считала естественным, что карпаторуссы находятся в составе Чехословакии”. „В теперешних условиях все уверены, – продолжал Оутрата, – что карпаторуссы вернутся к своей матери – России”.

Бенеш считал для себя вопрос на данный момент выясненным и постановку его несвоевременной, как, впрочем, и Москва, время практических действий еще не пришло.

Как развивались события дальше мы посмотрим когда дойдем вместе с Чехословакией до 1944 года. Мы и так зашли несколько вперед, а в Чехословакии, напомню, 1938 год, осень.

Правительство Чехословакии, под руководством нового президента Эмиля Гахи, вынуждено было проводить коллаборационистскую политику. Новая конституция, принятая под давлением Германии, предоставила широкую автономию Словакии и Закарпатской Украине, а Партия национального единства, в состав которой вошли аграрии, национальные социалисты, католики и партия мелких ремесленников, взяла на себя обязательство сотрудничать с Германией

После Мюнхена чехословацкая армия включала в себя четыре армии, 14 корпусов, 34 дивизии и 4 группы пехоты, мобильные дивизии (танковая + кавалерийская), а также 138 батальонов крепостных гарнизонов, не входивших в состав дивизий, 7 авиационных эскадр, насчитывающих 55 эскадрилий (13 бомбардировочных, 21 истребительную и 21 разведывательную эскадрильи) и 1514 самолетов, из них 568 машин первого эшелона, 469 танков и 2 миллиона военнослужащих. Это была достаточно мощная армия: даже в одиночку она могла противостоять Германии. А если бы еще от предлагаемой Советским Союзом помощи не отказались?

В то же время у немцев: 2500 самолетов, 720 танков, 2,2 миллиона живой силы.

Видимо, этой армии боялся и Гитлер, поэтому он форсировал события, и вызвал в Берлин руководство Чехословакии.

14 марта 1939 г. президент Э.Гаха и министр иностранных дел Хвалковский направились в Берлин на переговоры с Гитлером.

Гаха, под угрозой воздушных налетов на Прагу, согласился 15 марта 1939г. признать Чехию и Моравию протекторатом Германии.

15 марта, рано утром, немецкая армия начала оккупацию чешских земель, лишившихся, еще в сентябре 1938 г., пограничных областей. Чехословацкая армия была просто разоружена, без всякого сопротивления.

Единственный случай вооруженного сопротивления был оказан 14 марта 1939 г.. Капитан Карел Павлик, с солдатами своей роты, вопреки приказу начальства дал бой вступившим в город Мистек (ныне Фридек-Мистек) германским оккупационным войскам – так называемый "бой за Чаянковы казармы". Бой продолжался около 30-40 минут, потери чехов составили от 2 до 6 человек ранеными, немцев – до 24 человек убитыми и ранеными

Правительство погибающей Чехословацкой республики поспешило возложить ответственность за „прискорбный инцидент” в городе Мистек на командовавших гарнизоном офицеров, однако ни один из них так и не был привлечен за эти события ни к чешскому, ни к немецкому военному суду. Более ста бывших защитников старых казарм в Мистеке приняли участие в движении Сопротивления или, сумев вырваться с покоренной врагом родины, служили в чехословацких воинских частях, сражавшихся на стороне Союзников. Многие из них погибли или пропали без вести.

Наиболее драматично сложилась судьба командира отчаянной обороны, капитана Карела Павлика, которого смело можно назвать одной из самых ярких фигур чешского антинацистского сопротивления. С первых месяцев оккупации он активно включился в работу подпольной организации „За родину” (Za Vlast), действовавшей в Остраве.



Перейдя на нелегальное положение, он переехал в Прагу, где вступил в военную организацию „Защита нации” (Obrana národa), ставившую своей целью подготовку вооруженного восстания против оккупантов. Когда в 1942 г. гитлеровская тайная полиция (Geheime Staatspolizei, „гестапо') схватила и принудила к сотрудничеству одного из руководителей JINDRA, профессора Ладислава Ванека, он выдал Карела Павлика оккупантам.

Заманенный провокатором на встречу и окруженный гестаповцами, отчаянный капитан оказал яростное сопротивление. Павлику удалось вырваться из ловушки, но гитлеровцы пустили по его следу служебных собак и настигли его. В разгар перестрелки у капитана заклинило затвор пистолета, и он отбивался от агентов „гестапо” врукопашную.

Схваченного Карела Павлика нацисты, после допросов и жестоких пыток, отправили в печально знаменитый концентрационный лагерь Маутхаузен. Там, 26 января 1943 г. больной и изможденный чешский герой был застрелен охранником-эсэсовцем за отказ подчиниться.

Он остался верен себе до конца – не сдался.

После войны, правительство восстановленной Чехословакии, посмертно произвело Карела Павлика в чин майора (а уже после падения коммунистического режима в Чехословакии, ему присвоено звание полковника „in memoriam'). Для участников обороны Чаянковых казарм, в 1947 г., была отчеканена памятная медаль, на которой вместе с датой основания 8-го Силезского пехотного полка Чехословацкой армии (1918) и годом эмиссии (1947) стоит дата „1939” – год, когда они, в одиночку, пытались спасти честь чешского солдата.

Сами чехословаки отказавшись от советской помощи, имея 45 полностью отмобилизованных и хорошо вооруженных дивизий, практически без единого выстрела, сдались 30 немецким дивизиям. Чехословакия капитулировала.

В этот же день, словацкий сейм объявил независимость Словакии, а венгерская армия вторглась на территорию автономной Подкарпатской Руси.

Покинутая союзниками, ЧСР стала территориальной добычей Германии, а затем Польши и Венгрии. Республика утратила треть своей территории, около 5 млн. населения, 40% промышленного потенциала.

Венгрия и Польша участвуют в разделе Чехословакии. Гитлер делит страну на две части. Словакия (кроме преимущественно венгерских южных регионов, отошедших к Венгрии) объявлена независимым пронацистским государством, а в окрестности города Чески-Тешин вступают польские войска.

Провозгласившая независимость, бывшая автономия Чехословакии, Карпатская Украина, провозгласив 15 марта независимость, была через 3 дня полностью окупирована венгерскими войсками и включена в состав Венгрии.

Чехия и Моравия составляют германский протекторат.

Советский Союз был единственной страной, которая в специальном правительственном заявлении осудила оккупацию гитлеровцами 15 марта 1939 г. Чехии и Моравии и хортистами – Карпатской Украины как агрессивный и несправедливый акт относительно Чехословацкого государства

Чехословацкого государства больше нет и Чехословацкая Армия распускается.

Во время последовавшей демобилизации Чехословацкой армии (Протекторату Богемия и Моравия было позволено иметь только чуть более 7 тыс. военнослужащих – так называемая „Vladna vojska'). Немцами было конфисковано: самолёты – 1582, зенитные орудия – 501, полевые пушки – 2175, миномёты – 785, танки – 469, пулемёты- 43876, винтовки – 1 090 000, пистолеты – 114000, патроны – больше миллиарда, снаряды – больше 3 миллионов.

Не слабо? Да? Вот уж и вправду, воюет солдат, а не оружие.

Словакия при разделе армий получила:713 полевых орудий (из 2,270), 24 зенитных орудия (из 250), 21 бронеавтомобиль (из 70), 30 танкеток (из 70), 79 танков (из 350) и 350 самолётов (из 950).

Гахе было разрешено по-прежнему занимать свой пост. Формально, в протекторате Богемии и Моравии, сохранялось чешское правительство, но на практике всем заправлял имперский протектор. Парламент был распущен, политическая жизнь унифицировалась. Вместо существовавших ранее партии национального единства и Национальной партии труда была создана единственная партия национальной солидарности.

Мюнхен и последовавшее полное поглощение Чехословакии, с ее большим экономическим потенциалом, вывели Германию на уровень самой промышленно развитой страны Европы, позволили обеспечить существенный и „скачкообразный” рост ее военного производства. Оружия, захваченного Германией в Чехословакии, хватило для вооружения 40 дивизий.

В 1939 году, когда стало известно, что Германия вот-вот поглотит то, что осталось от Чехословакии, золотой запас этой страны был вывезен в Англию, через Банк Международных Расчетов (БМР) . Впрочем, немецкие директора банка потребовали отменить передачу, и БМР послушно вернул золото рейху. В дальнейшем многие операции нацистов шли именно через БМР.

Оккупанты последовательно осуществляли перевод экономики протектората на военные рельсы. На нужды Германии работала вся промышленность, в том числе и крупнейшие оружейные заводы. В годы войны даже выросла численность занятых в промышленности. Те же предприятия, которые нельзя было переориентировать на выпуск продукции для военных нужд, закрывались.



Германия подчинила себе финансовую систему протектората, что облегчало ей проведение политики его хозяйственного ограбления. На сельское хозяйство были наложены обязательные поставки продовольствия и сырья. Кроме того, захват Чехословакии позволил Германии к 1939 году резко нарастить боевой потенциал своих вооруженных сил за счет трофейной военной техники высочайшего качества.

Во время войны основное количество немецких БТР производились на чешских предприятиях. А БТР Sd. Kfz.251 (буксирующие артсистемы), по мнению экспертов, до появления танков PzKpfw V,VI составляли главную ударную силу сухопутных войск Германии.

Во время нападения на Польшу, в сентябре 1939г., около трети немецкого танкового парка составляли чешские PzKpfw 38(t). Впервые PzKpfw 38(t) использовался в боях во время польской кампании (1939) и во Франции (1940). Танки PzKpfw 38(t) участвовали в боях на Балканах (1941).

По плану "Барбаросса" немцы выставили против Советского Союза 623 танка этого типа и 41 командирский танк PzBfWg 38(t).

На южном фланге советско-германского фронта чешская бронетехника стояла на вооружении 1-й словацкой моторизованной дивизии и румынских войск. Воевавший на чешских танках, подполковник Гельмут Ритген признавал, что „без чешской военной промышленности и чешских танков у нас не было бы четырех танковых дивизий, что сделало бы невозможным нападение на Советский Союз”.

Согласно немецким источникам, в 1944 году, Чехия ежемесячно (!) поставляла в Германию около 11 тысяч пистолетов, 30 тысяч винтовок, более 3 тысяч пулеметов, 15 миллионов патронов, около 100 самоходных артиллерийских орудий, 144 пехотных орудия, 180 зенитных орудий, более 620 тысяч артиллерийских снарядов, почти миллион снарядов для зенитных орудий, от 600 до 900 вагонов авиационных бомб, 0,5 миллиона сигнальных боеприпасов, 1000 тонн пороха и 600 тысяч взрывчатых веществ.

Интересно сравнить с объемами помощи Советскому Союзу по Ленд-Лизу. Приблизительные цифры, я навел в конце, в приложениях.

Что касается производительности труда чехов, то она не уступала показателям немецких рабочих.

'Чехи передали в наше распоряжение всю необходимую информацию о своих танках, – вспоминал немецкий инженер-полковник Икен – Нам ни разу не пришлось столкнуться с акциями саботажа или какого-либо сопротивления”.

До самого конца войны доля чешских заводов в производстве танков оставалась весьма значительной: с января по март 1945 года из 3922 танков и самоходных артустановок, произведенных для рейха, чехи дали 1136, то есть почти треть.

Мужское население Протектората подвергалось в основном трудовой мобилизации, включая и отправку на работу в Германию. За 1939 – 1945 гг. в Германию было отправлено около 650 000 чехов.

Берлин высоко ценил вклад чешских предприятий в укрепление военно-технической мощи рейха и установил для рабочих чешских военных заводов гибкую систему поощрений, включая повышенные продуктовые нормы, которые подчас были лучше, чем в Германии.

В целом чехи вполне лояльно отнеслись к оккупации, это сейчас они рассказывают как они натерпелись от немцев, а тогда…

В избирательной памяти чехов, почему-то не „отложился” полукилометровый санитарный поезд – „дар чешского народа воюющему Рейху”. Забыты и посылки с теплыми вязаными рукавицами – „от матерей” в сталинградский „котел”, и дружные нацистские приветствия сознательных чешских рабочих, передовиков производства, направляемых в оздоровительные кемпинги, за ударный труд ради победы немецкого оружия, создаваемого их умелыми руками…, которое убивает русских, поляков, евреев, американцев и англичан. Убивает, убивает, убивает.

Чехи на территории протектората Богемия и Моравия, выполняя трудовую повинность, имели возможность добровольно вступать в вермахт и войска СС Часть из них оказалась и на Восточном фронте.

Кроме того, существовали собственные Вооруженные Силы протектората – Regierungstruppe

des Protektorats Bhmen und Mhren (1939 – 1945 гг)

За четыре года войны в различных частях вермахта воевали более 100 000 чехов и словаков. 70 000 из них попалив плен. Около 7000 погибли.

Согласно статистке НКВД, в 1945 г. в советском плену находилось 69 977 чехов и словаков, но сколько среди них было именно чехов, не известно.

К лету 1939 г. оформились первые подпольные группы движения Сопротивления. В протекторате был создан т.н. "Политический центр", в который входили представители различных домюнхенских политических партий, кроме коммунистов. Это была не слишком массовая организация, но она пользовалась политическим влиянием и поддерживала связи с лондонским центром чехословацкой эмиграции, объединившейся вокруг Бенеша.

В ноябре 1939г., в Париже, был создан Чехословацкий национальный комитет, во главе которого встал Бенеш. После падения Франции, в 1940г., чехословацкие воинские части переправились в Великобританию; в Лондоне было создано временное правительство во главе с президентом Бенешем, премьер-министром Яном Шрамеком и министром иностранных дел Яном Масариком.

Из чешских эмигрантов были сформированы: отдельная чехословацкая бригада, общей численностью в 4 500 солдат и второй чехословацкий батальон из 1325 человек. Позже он получил название 200-й лёгкий зенитный полк.

Весной 1940 г. возник координационный центр движения Сопротивления внутри страны (УВОД). Начались акции неповиновения и саботаж.

Ответом на постепенную активизацию деятельности подполья, усиление саботажа в промышленности, явилось нарастание террора нацистов.

В сентябре 1941 г. пост рейхспротектора занял генерал Рейнхард Гейдрих, второе лицо СС и личный фаворит Гитлера, один из инициаторов Холокоста.

При нем было введено чрезвычайное положение, активизировалась борьба с чешским подпольем. Гейдрих практически свел к нулю движение Сопротивления в чешских землях. За связь с Лондоном был арестован премьер А.Элиаш и в июне 1942 г. казнен.

Лондонский центр движения Сопротивления, 27 мая 1942 г., организовал покушение на Гейдриха…

Лещенко Юрий Иванович



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