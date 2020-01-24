Как Европа воевала „против” Гитлера.

Наполеоновская евроармада преодолела это расстояние за 83 дня, в 1812 г., пешком. Немцы преодолевали это же расстояние – 166 дней, на автомобилях, танках…

Вклад в войну, в конечном счете, определяется вопросом: Сколько человек воевало, где и против кого? Так может сейчас, стоит посмотреть на карту и осмыслить те события? Между Москвой и Варшавой чуть больше километров, чем между Берлином и Парижем. Расстояние от границ, с которых началась агрессия, до Москвы, составляет 870 километров.

Безусловно, эти все страны и их народонаселение, участвовало в войне, но вопрос состоит в том, что надо бы понять, где воевали, с кем воевали, когда начали воевать, зачем и как. Какие цели ставили, воюя.

Сейчас многие страны претендуют на свое исключительное место в деле победы во второй мировой войне, дескать они проявляли чудеса героизма во второй мировой войне, и победили исключительно благодаря приверженности к принципам Западной демократии, человеколюбия, равноправия и стремления обуздать агрессора . Хочется разобраться, так ли это?





…В этой работе я и не пытался рассмотреть все аспекты Второй мировой, а взял только один, участие стран Европы в войне, так ли уж их сильно заставили их воевать против Советского Союза, или были какие-то еще мотивы?

Войну Советскому Союзу, в июне 1941-го, объявили помимо Германии (22 июня) и Италии (22 июня), также Румыния (22 июня), Финляндия (26 июня) и Венгрия (27 июня). К ним присоединились марионеточные правительства Словакии и Хорватии. Япония и Испания, формально сохраняя нейтралитет, самым тесным образом сотрудничали с Германией. Союзниками Германии также были правительства Болгарии и вишистской Франции.к 22 июня 1941 года, кроме немецких соединений, у границ Советского Союза развернулись 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии – Финляндии, Венгрии и Румынии.

То есть 20% армии вторжения составляли войска немецких сателлитов – иными словами, каждый пятый иностранный военнослужащий, перешедший советскую границу на рассвете 22 июня 1941 года, НЕ ЯВЛЯЛСЯ НЕМЦЕМ. А к концу июля 1941 года, когда к немецким войскам присоединились итальянские и словацкие контингенты, иностранные силы возросли до 30 процентов! А это очень и очень немало, скажу я Вам!

ПРЕДИСЛОВИЕ, ПОЧЕМУ Я ОБРАТИЛСЯ К ЭТОЙ ТЕМЕ?

Сейчас многие страны претендуют на свое исключительное место в деле победы во второй мировой войне, дескать они проявляли чудеса героизма во второй мировой войне, и победили исключительно благодаря приверженности к принципам Западной демократии, человеколюбия, равноправия и стремления обуздать агрессора. Даже термин придумали, „наша совместная победа”. Хочу понять с кем это они вместе побеждали, и кого.

Часто можно услышать рассуждения о неблаговидной роли Советского Союза в тот период, развенчивают „мифы”, рассуждают о повальном бегстве Красной Армии, о нежелании воевать за коммунистов, борьбе за независимость, бездарном командовании, кровопийцах тиранах, поголовные репрессии вернувшимся из плена и т.д. Это уже наши соотечественники стараются.

Хочется разобраться, так ли это? Может и правда Красная Армия разбежалась, а ее остановили заградотряды, штрафбаты и „кровавый” приказ Сталина „Ни шагу назад”. Все танки и самолеты захватили немцы, а нас снабдил вооружением, одел, обул и полностью накормил американский Ленд-Лиз. Советский Союз воевал не шатко не валко, а победа получилась исключительно благодаря усилиям Европейских стран и экономики США.

Я не претендую на глубокую научность этой работы, и я не ставил перед собой целей разбить чьи-то теории. Все, что здесь написано, взято из различных источников, порой противоречивых, не всегда достаточно достоверных, но на мой взгляд достаточно объективных.

В этой работе нет ничего нового, это все известно. Давно. Но эти данные разбросаны по различным источникам, известные только специалистам, или людям занимающимися этой темой. Я пытался объединить, эти разрозненные сведения, в единое целое.

Мне не попалось ни одного источника комплексно рассматривающего вопрос участия европейских стран во второй мировой войне. Даже такие монументальные труды как „Вторая мировая война” У.Черчиля, или „История Второй мировой войны” не рассматривают комплексно вопрос о роли и месте государств Европы во второй мировой войне. Да и объемы этих работ отпугивают.

Я старался как можно короче, получилось не очень. Возможно, что задача оказалась неподъемной для неспециалиста. Простите. Ужимание информации безусловно ведет к потере качества.

Я стремился поделиться фактами, а выводы, – сделайте сами. Разные источники дают разные цифры, я старался их как-то их объединить, не везде получилось, часто общая картина получается, а просуммируем , – итог не сходится. Пытался разобраться, почему?

Выходит, что не только проблемы с учетом, а в войну он похоже только у немцев и был налажен, и то только до начала 1945 года, а на завершающем этапе войны, даже у них учет развалился. Еще есть скрытие подлинных цифр в угоду политическим предпочтениям. А некоторые страны, как я понял, вообще не занимались вопросом, кто, где, почему и сколько. Общая цифра потерь и все. Так легче скрыть не лицеприятные моменты.

Вопрос потерь вообще очень сложный, нет единого понимания „безвозвратных потерь”, одни числят только погибших, другие добавляют сюда безвести пропавших, третьи – прибавляют раненых. А вернувшихся в строй как считать? Вновь призванными, или не считать потерями вообще. А ставших калеками, без рук, без ног? Финны, считают сюда еще ставших инвалидами. Для армии они безусловно безвозвратные, а при учете вернувшихся живыми, как? Не будет сходится. Если попавших в плен одна сторона считает безвозвратными потерями, то другая, их никак в числе погибших числить не будет, отсюда данные сторон, по отдельным периодам войны, разнятся. А еще сокрытие своих потерь и увеличение потерь противника.

Безусловно, эти все страны и их народонаселение, участвовало в войне, но вопрос состоит в том, что надо бы понять, где воевали, с кем воевали, когда начали воевать, зачем и как. Какие цели ставили, воюя.

На мой взгляд надо вникнуть, каковы были силы сторон до конфликта, как и какими силами вели дальнейшую борьбу с захватчиками, что потеряли в результате захвата страны, что получили взамен, каковы потери при обороне страны и общие в результате войны, где понесли эти потери, оценить стойкость войск при защите своей страны от агрессора.

Вклад в войну, в конечном счете, определяется вопросом: Сколько человек воевало, где и против кого?

Вот здесь- то и начинаются непонятки.



Пример – Польша. В боевых действиях против Германии, в сентябре 1939г., польские войска потеряли 66,3 тыс. убитыми и 133,7 тыс. ранеными, против Советского Союза – 3,5 тыс. убитыми и 20 тыс. ранеными. А потери, всего, по итогам войны, – 6 млн. чел. Так где ж, на каких фронтах погибли эти 6, без 70 тыс., млн. человек?

Для чего ж они тогда сдавались? Обычно, что б сохранить жизнь, а здесь, – кого сохранили то? Советский Союз, в 1944 г., освобождая Польшу, потерял 600 тыс. солдат, так почему солдаты Польши не погибли все в борьбе за свою страну? Да если бы каждый из погибших 6 млн. забрал бы с собой одного захватчика, то Вторая мировая война закончилась бы не начавшись,- вся армия Германии была меньше. Нет, … они думали по-другому, почему-то.

А Франция? Эта страна, вообще, отдельная песня. Союзник, одна из четырех стран -победительниц. Но за время Второй мировой войны, погибло двадцать тысяч бойцов французского Сопротивления. А против нас, на Советско-германском фронте, сражалось двести тысяч французов. Так с кем сражалась Франция?

Когда весной 1940 г. немцы вошли в Париж, их потери были меньшими, чем, например, при взятии одного здания в Сталинграде, удерживаемого сержантом Павловым и его подразделением, насчитывавшим дюжину солдат. Так почему они не сражались?

Ну эти факты должны ж о чем-то говорить?

Что пишут сейчас некоторые западные историки о Второй Мировой войне и о провале гитлеровской операции "Барбаросса"? Великолепный план быстрого покорения СССР сорвали бескрайние расстояния и зимняя стужа. Но так ли это? А как же Красная армия? И вообще, что это за план, который не учитывает ни расстояний ни погодных условий. Наверное он учитывал это, а что ж он не учел? Что сделало великолепный план блефом?

В конце-концов, русские тоже страдали от холода. Итальянцы не смогли пережить таких морозов, а наши узбеки, таджики смогли? А если не могли, то чего французы, датчане голландцы, испанцы шли добровольцами? Думали что на войне мандарины будут раздавать? Нет, они знали, …, но думали по другому, и шли не за мандаринами. Шли за реальными материальными ценностями, которые надеялись отнять у нас. Они хотели отнять у нас, наше. В Европе они действовали по-другому. Там они общались с людьми. Здесь они не видели людей, но думали, что будет им счастье.

Так может сейчас стоит посмотреть на карту и осмыслить те события?

Между Москвой и Варшавой чуть больше километров, чем между Берлином и Парижем.

Расстояние от границ, с которых началась агрессия, до Москвы, составляет 870 километров. Наполеоновская евроармада преодолела это расстояние за 83 дня, в 1812 г., пешком, пушки на лошадях.

Немцы преодолевали это же расстояние – 166 дней, на автомобилях, танках, паровозах и самолетах. На мой взгляд, это как раз и говорит не о повальном бегстве, а об ожесточенном сопротивлении, наступающим войскам. Сопротивлении, которого не видели до сих пор.

Для справки: Наполеон, намереваясь завоевать Россию, привел в нее 600 тысяч человек. Из них выжили лишь около 30 тысяч, меньше тысячи из которых смогли в дальнейшем вернуться к службе. Хотя, Наполеон, вообще-то не собирался воевать Россию, у него была мечта – Индия, а Россия так, по пути.

К началу 1812 года Наполеон контролировал большую часть территории между Испанией и Россией. Однако моря контролировала Англия, а Наполеон хотел захватить Индию, которая тогда была английской колонией, и поставить Англию на колени. Добраться до нее он мог только по суше, а для этого ему надо было взять Россию под свой контроль.

В июне 1812 года наполеоновская армия собралась на востоке Германии. 22 июня 1812 года, Наполеон, с большой помпой, провел смотр своих войск на западном берегу Немана. Его инженеры навели через реку понтонный мост, и на следующий день армия вступила в контролировавшуюся Россией Польшу. Все шло хорошо. Летом, хотя оно было жарким и сухим, маршировать по дорогам было легко. Армия дошла до Вильнюса за четыре дня, так и не встретив сопротивления. Наполеон двинулся дальше, вместе со своими солдатами. 17 августа он взял Смоленск.

Русские отступали, затягивая Наполеона, разделившего армию на три части, вглубь своей территории. К 25 августа, из своей 265-тысячной, основной армии, Наполеон потерял 105 тысяч человек. Таким образом, у него оставалось только 160 тысяч солдат. Войска генерала Михаила Кутузова заняли оборону под Бородино, примерно в 70 милях к западу от Москвы. 7 сентября французская армия вступила в бой с русскими. Обе стороны понесли тяжелые потери.

Наполеон подошел к Москве, но его победа оказалась пирровой – в строю оставалось всего около 90 тысяч французских солдат. К моменту прихода Наполеона три четверти города были сожжены, у французов не было ни еды, ни других припасов. Стремительно приближалась русская зима, и Наполеон решил отступать во Францию – у него не оставалось другого выбора. 13 ноября армия оставила Смоленск и 8 декабря дошла до Вильнюса. 14 декабря, когда он пересек реку Неман, у него было меньше 40 тысяч человек, в основном небоеспособных. Так и закончилась великая мечта Наполеона.

Судите сами. По сообщению германского информационного бюро, за первый год войны людские потери Германии составили 39 тыс. убитыми, 143 тыс. ранеными, 24 тыс. пропавшими без вести, а всего, следовательно, 206 тыс. человек.



Второй год войны, до нападения на СССР, был менее насыщен боевыми операциями. Всего, до нападения на Советскую Россию за 1 год и 10 месяцев мировой войны, по официальным данным, потери у немцев составили почти 300 тыс. человек (убитые, раненные и пропавшие без вести).

Вот какие данные приводит генерал Вермахта Мюллер-Гиллебранд, в войну ведал учетом личного состава Вермахта, а после войны, – написал книгу „Сухопутная армия Германии в 1933-1945 гг”.

„Война в Польше завершилась за 27 дней. Вермахт потерял в ней убитыми 17 тыс. солдат и офицеров. Около 630 человек в день.'

Далее, смотрим что пишет Черчиль, далеко не последняя фигура и в тогдашней политике и в войне, Лауреат Нобелевской премии по литературе, за труд „Вторая мировая война”.



„Бои за Францию, Бельгию и Голландию продолжались 44 дня. Немецкие потери составили 46 тыс. человек убитыми или около тысячи в день. В течение трех недель, прославленная французская армия была разбита нагoлову и перестала существовать, а анrлийская армия, была сброшена в море и потеряла все свое снаряжение.”

По данным Центрального бюро учета потерь личного состава вооруженных сил, при Генеральном штабе Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии, с 1 сентября 1939 года по 31 декабря 1944 года было потеряно:

По наиболее значимым военным кампаниям и периодам Второй мировой войны, потери сухопутных сил и войск СС, распределяются следующим образом:

- захват Польши (1939 год) – 16.343 человека убитыми и 320 человек пропавшими без вести;

- захват Норвегии (1940 год) – 4.975 убитыми и 691 пропавшими без вести;

- разгром Франции и английских экспедиционных сил, захват Бельгии, Голландии, Люксембурга (1940 год) – 45.774 убитыми и 635 пропавшими без вести;

- потери на Западном театре военных действий (после разгрома Франции и до 30 мая 1941 года)

- 20.512 убитыми и 2.583 пропавшими без вести;

- воздушная битва за Англию (июль-октябрь 1940 года) – 1.449 убитыми и 1.914 пропавшими без вести (приведены потери только ВВС);

- захват Югославии и Греции (1941 год) – 1.206 убитыми и 548 пропавшими без вести;

- захват острова Крит (май 1941 года) – 2071 убитыми и 1888 пропавшими без вести;

- гибель линкора "Бисмарк" (27 мая 1941 года) – 2180 убитыми и 110 взятыми в плен (потери ВМФ);

Таким образом, за первый год мировой войны, военные потери Германии составили 39 тыс. человек убитыми, 143 тыс. раненными и 24 тыс. пропавшими без вести.

Для сравнения:

После вторжения в СССР, за первые восемь дней боев, невозвратные потери захватчиков составили 23 тыс. солдат и офицеров, т.е. в день – около 3 тысяч. Уже в самом начале войны, в ходе приграничных сражений, немецкое командование вынуждено было признать, что оно встретило противника, совершенно отличного от того, который был на Западе.

К середине июля, потери лишь в сухопутных войсках, составили около 100 тыс. человек и около половины танков, участвовавших в наступлении, а к 19 июля враг потерял и 1284 самолета.

11 декабря 1941 г. Гитлер в своем выступлении в рейхстаге заявил, что с 22 июня по 1 декабря 1941 г. германская армия потеряла 162 314 убитыми, 571 767 ранеными, 33 334 пропавшими без вести, а всего – 767 415 человек.



Уже один тот факт, что Гитлер вынужден был в счете потерь Германии за первые пять месяцев войны с Советским Союзом называть цифры, близкие к миллиону, показывает, что действительные размеры потерь достигли неслыханных ранее масштабов. „Новый международный ежегодник” за 1941 г. называет эти цифры „крайне фантастическими” и приводит при этом исчисление американских военных наблюдателей, по которому на 11 декабря 1941 г. потери немцев убитыми определялись в 1300 тыс. человек, т. е. в 8 раз больше, чем сообщал Гитлер.

На 1 августа 1942 г., т.е. за год, сухопутные войска Германии, на Восточном фронте, потеряли 44,65% средней численности. Это приблизительно 2 млн. чел.

При „паническом бегстве Красной Армии", немецкая армия не могла понести такие потери. Шло отступление, сопровождаемое тяжелыми, кровопролитными боями, но не паническое бегство, в чем нас так старательно убеждают.

Как известно, Австрия, в 1938 году, на основе референдума, – 98% „ЗА”!, присоединилась к Германии, потеряла государственность и стала „ОСТМАРК”.

В октябре 1938 года, в результате Мюнхенского соглашения, Германия аннексирует принадлежавшую Чехословакии Судетскую область. Согласие на этот акт дают Англия и Франция, причём мнение самой Чехословакии не учитывается.

15 марта 1939 года, Германия, в нарушение соглашения, оккупирует Чехию, т. е. на Чехословакию, германцы вообще не нападали, а просто 14 марта 1939 г. Гитлер вызвал к себе, в Берлин, тогдашнего чехословацкого президента, Эмиля Гаху,и просто предложил ему принять немецкую оккупацию Чехии. Гаха согласился на это, и германская армия торжественным маршем просто въехала на чешскую территорию, практически без какого-либо сопротивления со стороны чехов.



Польша вторглась в Тешинскую область. Венгрия в Подкарпатскую Украину. Словакия провозглашает независимость.Чехословакия как государство перестало существовать, стал протекторат – Чехия и Моравия. Мало того, все вооружения чехословацкой армии, все ее арсеналы, базы, военные заводы и многие другие материальные средства перешли целыми и невредимыми в надежные руки Вермахта.

Германским вооруженным силам понадобилось всего 1 месяц и 6 дней чтобы захватить Польшу.

Дания вообще не посчитала нужным сражаться, сразу капитулировала.

Норвегия, при помощи войск англичан и французов, сражалась даже дольше чем Польша, почти два месяца.

10 мая 1940 года – в этот день немецкие войска, нарушили покой и сон граждан Европы, так как согласно, своего плана „Гельб”, въехали, словно "туристы" на своих танках, вначале в Голландию, а затем в Бельгию, Люксембург, Францию.

Голландцы смогли продержаться всего 4 дня, с 10 по 14 мая, специальный укрепленный район, в котором они рассчитывали отбиться от германцев и дождаться подхода союзников, под грозным названием „Крепость Голландия” так и не стал их Брестской крепостью, два голландских корпуса, в составе 9 дивизий, сложили оружие, а германские танки, не останавливаясь, мчались уже дальше вперед, в Бельгию.

Попытка французов нанести контрудары и помочь бельгийцам не увенчались успехом, и уже 26 мая, король Бельгии, Леопольд III, подписал акт о капитуляции. Бельгия воевала целых 12 дней.

Затем наступила очередь и самих французов, и их тогдашних союзников, англичан. Германские войска, через территорию Бельгии, обойдя линию Мажино с севера, захватили почти всю Францию. Остатки англо-французской армии были вытеснены в район Дюнкерка, где позорно эвакуировались в Великобританию.

Всего на разгром Франции, немцам понадобилось чуть больше 40 дней.

Французские войска были разоружены, а содержать немецкие оккупационные войска должны были сами же французы, прямо как в той поговорке „Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую”.

Италии, которая успела вскочить в эту короткую войну за трофеями, французы все же успели нанести несколько позорных поражений, и тем не менее та получила в награду территорию площадью в 832 км².

Завершили свой военный „туризм” немцы походом на Балканы, который, длился всего то 24 дня (с 6 по 29 апреля 1941г.), с минимальными для вермахта потерями, что явно укрепило веру гитлеровского командования в непогрешимость, теперь уже проверенной, стратегии „молниеносной войны”.

Вторая половина 1940 г. стала решающим временем для определения расстановки сил на европейском континенте. Большая часть континентальной Европы, с её ресурсами и экономикой, оказалась под контролем Германии.

В Польше Германия захватила основные металлургические и машиностроительные заводы, угольные рудники Верхней Силезии, химическую и горнодобывающую промышленность – всего 294 крупных, 35 тыс. средних и мелких промышленных предприятий;

во Франции – металлургическую и сталелитейную промышленность Лотарингии, всю автомобильную и авиационную промышленность, запасы железной руды, меди, алюминия, магния, а также автомобили, изделия точной механики, станки, подвижной железнодорожный состав;

в Норвегии – горнодобывающую, металлургическую, судостроительную промышленность, предприятия по производству ферросплавов;

в Югославии – медные, бокситовые месторождения;

в Нидерландах- помимо промышленных предприятий, золотой запас 171,6 тонны золота, на сумму 71,3 млн. флоринов.

Общая сумма материальных ценностей, награбленных фашистской Германией в оккупированных странах, составила к 1941г. 9 млрд. фунтов стерлингов.

К весне 1941 г., на немецких предприятиях, работало более 3 млн. иностранных рабочих и военнопленных.

Трудовые коллективы многих тысяч предприятий Франции, Бельгии, Нидерландов и других, невинных жертв оккупации, из года в год, наращивали выпуск своей продукции.

По данным Центра военной экономики Германии, только на 31 марта 1944 года военные расходы этих стран составили 81 миллиард 35 миллионов рейхсмарок.

Почти на 13 миллиардов 866 миллионов оружия и снаряжения поступило в распоряжение фюрера из цехов 857 заводов ранее присоединенной Чехии, и еще больше из воссоединенной с Германией, Австрии.

Кроме того, в оккупированных странах было захвачено всё вооружение их армий; например, только во Франции – около 5 тыс. танков и 3 тыс. самолётов. Французскими автомашинами гитлеровцы, в 1941г., укомплектовали 38 пехотных, 3 моторизованных, 1 танковую дивизии.

В общей сложности, Франция и Чехия, предоставили Германии около 10 тысяч танков, самоходных орудийи базовых машин для их создания, только своих разработок. Это почти вдвое больше, чем официальные союзники рейха – Италия и Венгрия, пополнившие танковый парк коалиционной армии лишь 5,5 тысячами боевых машин.

Нельзя считать чисто немецкими и многие из остальных 43-х тысяч танков. Изрядная часть их вышла из цехов Австрии и Чехии, а еще больше были изготовлены там частично.

К слову, вооружения, которое Германия захватила в оккупированных странах, было достаточно, чтобы сформировать 200 дивизий.

На германской железной дороге появилось свыше 4 тыс. паровозов и 40 тыс. вагонов из оккупированных стран.

Экономические ресурсы большинства государств Европы были поставлены на службу войне, прежде всего – готовившейся войне против СССР.

Историки, обожествляющие военные поставки западных союзников, особо любят смаковать количество прибывших в СССР автомобилей и паровозов. Действительно, более 400 тысяч американских машин и 1966 локомотивов, выглядят весьма солидно. Но только до тех пор, пока не узнаешь, что одна Франция имела, к середине 1940 года, 2,3 миллиона автомобилей, большая часть которых досталась Гитлеру, вместе с 5 тысячами паровозов.

В крошечной Бельгии немцы реквизировали 74 тысячи железнодорожных вагонов, 351 тысячу автомашин. Реально, вермахт от одной только Бельгии получил столько машин, сколько соответствовало почти трем четвертям автопарка РККА на июнь 1941 года.

Всего же французскими, бельгийскими и другими иностранными автомобилями было оснащено более 90 дивизий вермахта.

За много месяцев до начала агрессии против нас, гитлеровцам достались громадные запасы стратегического сырья, металлургические и военные заводы Западной Европы.

В том числе вооружение 92 французских, 22 бельгийских, 18 голландских, 12 английских, 6 норвежских, 30 чехословацких дивизий.

В состав Рейха уже вошли Судетенланд (Судетская область Чехословакии), гау Данциг-Западная Пруссия и Померания (северо-западные районы Польши), Альпийский и Дунайский имперские округа (территория Австрии).

Особый статус имперских протекторатов получили Богемия и Моравия (бывшая Чехия) и Дания, что означало переход этих районов под власть немецкой военной администрации.

В Нидерландах и Люксембурге, население которых было причислено к „кровнородственным германским народам”, была создана немецкая „гражданская” администрация.

Под немецким военным управлением оказалась вся северная часть Франции (при этом Эльзас, Лотарингия и атлантическое побережье были объявлены закрытой „запретной зоной”) и юго-западная часть Польши („генерал-губернаторство оккупированных польских областей”).

Формальную независимость сохранили южные районы Франции, Норвегия, Словакия. Но сформировавшиеся здесь режимы Петена, Квислинга и Тисо политически были полностью подчинены Рейху. В перспективе, германское руководство рассчитывало и на союз с Финляндией, где, после поражения в войне с СССР, были сильны реваншистские настроения.

Фашистские режимы Испании и Португалии сохраняли нейтралитет, хотя оставались достаточно лояльны к Рейху.

Почти вся континентальная Европа, к 1941 году, так или иначе, но без особых потрясений вошла в новую империю, возглавляемую Германией.

Из двух десятков европейских стран, почти половина – Испания, Италия, Норвегия, Дания, Румыния, Венгрия, Словакия, Финляндия, Хорватия (выделенная тогда из Югославии) – совместно с Германией, вступили в войну с СССР, послав на Восточный фронт свои Вооруженные силы.

Остальные страны континентальной Европы, не принимали прямого участия в войне, но так или иначе работали на Германию, а вернее – новую европейскую империю.

Отчего же это европейцы, которые сегодня ставят на одну доску сталинский и гитлеровский режимы, да не вооружились и не выступили разом против диктатора?

Вместо этого европейские страны молча взяли на себя расходы по содержанию на своих территориях немецких оккупационных войск. Франция, например, с лета 1940 г., выделяла ежедневно по 20 млн. немецких марок, а с осени 1942 г. – по 25 млн.

Всего европейские страны выделили на эти цели фашистской Германии более чем 80 млрд. марок, из них 35 млрд. дала Франция. Этих средств с лихвой хватало не только на то, чтобы обеспечить немецкие войска всем необходимым, но и на войну против СССР.

Раз уж коснулись финансов, то имеется еще один элемент – Золотой запас государства.

Это один из самых сложных и скрытых тем, несмотря на очень точный учет (золото как никак), ничего не сходится. Из того , что удалось нарыть, интереснейшие детективные истории. По мере сил я буду эту тему освещать, по странам и разделам. А в общем, выглядит пока так.

Весной 1938 года нацисты, получили золотой запас Австрии, который, вместе с иностранной валютой, составлял около 300 млн немецких марок. В начале 1939 года немцы занимают Прагу. В руки нацистов попали золотые запасы Чехословакии(порядка 104 тонн), а потом начинают мировую войну.

И понеслось: в Германию везут золотой запас Польши, Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии, Франции, Югославии, Греции награбленное золото из всех союзных и оккупированных стран – сотни и тысячи тонн драгоценного металла!



Только у Бельгии и Нидерландов немцы конфисковали слитков почти на полмиллиарда долларов: 5 тыс. нидерландских слитков было вывезено в Берлин без особых ухищрений, Дания и Франция, половина золотого запаса Польши, британские и американские активы (золота на $111 млн). И это не считая сотен частных банков, тысяч ювелирных магазинов. Не забудьте и золотые зубы узников концлагерей. Один лишь Освенцим, за четыре года, переправил в Берлин, только в слитках, 8000 кг золота.

На начало Второй мировой войны, золотой запас Германии оценивался в 192 млн долларов (432 млн немецких марок), что при тогдашней цене унции золота, 35 долларов США, составляло 171 тонну.

За время Второй мировой войны, нацисты награбили золота минимум на 579 млн. долларов – 515 тонн, хотя не все золото вывозилось через немецкие банки. Самая крупная золотая добыча досталась им в Бельгии – на 223 млн долларов (198,2 тонны) и Нидерландах – на 193 млн долларов (171,6 тонны).

В 1944 году эсэсовцы похитили из Banko d'Italia 60-тонный остаток золотого запаса этой страны, а в начале 1945-го, Отто Скорцени, вывез из Будапешта золотой запас Венгрии. Кроме того, нацисты неплохо поживились в Польше, Греции, Югославии, Албании, Люксембурге и других местах”. По некоторым оценкам, в странах Центральной Европы Германия захватила около 1300 т. слитков. Но об этом позже.

Для справки: К Октябрю 1917 года золотой запас России составлял около 1100 т. Он был вывезен из Петрограда и размещен на хранение в Нижнем Новгороде и Казани. 7 августа 18-го года Казань была взята Ижевской рабочей дивизией Народной армии. Полковник В.О. Каппель доложил правительству КОМУЧа о том, что его войсками захвачена часть золотого запаса страны в размере 505 т металла. Красноармейцы при отступлении смогли эвакуировать только 4,5 т золота.

Взятое ижевцами золото в конечном итоге было перевезено в Омск, где и передано в распоряжение А.В.Колчака. Большая его часть возвратилась в Москву после разгрома адмирала. Однако, согласно июньской, 1921 года, справки Народного комиссариата финансов вес возвращенного золотого запаса составил только 323 т, т.е. примерно 182 т золота из этой части золотого запаса или было потрачено, или попросту исчезло (это количество принято называть „колчаковским золотом').

По дополнительному протоколу к Брест-Литовскому мирному договору с Германией РСФСР должна была выплатить репарации, в т.ч. и золотом. В их счет в сентябре-октябре 1918 года в Германию было отправлено 98 т металла (это т.н. „ленинское золото').

Советская власть была вынуждена распродавать золотой запас, причем по демпинговым ценам. Так, например, за 60 паровозов Англии и Швеции было уплачено 200 т золота! Металл уходил и на закупки товаров народного потребления и продуктов питания, а также на поддержку революции в других странах ('коминтерновское золото'). В результате к 1923 году в стране остался золотой запас в размере около 400 т.

Снижение его происходило и в последующие годы.

К 1928 году в СССР осталось всего только 150 т государственного золота.

Золотодобыча давала всего 20 т металла за год.

Для финансирования первых пятилеток нужно было золото.

Прежде всего решили увеличить золотодобычу. В 1927 году был создан трест „Союззолото”, руководителю которого Серебровскому лично Иосиф Виссарионович поставил задачу: за пять лет выйти по добыче золота на первое место в мире (лидер, Трансвааль – ныне провинция ЮАР, – добывал 300 т за год).

Далее. Справедливо посчитав, что, несмотря на предыдущие реквизиции, в стране у населения еще много золота, решили его собрать, использовав для этого два способа: конфискации за спекуляцию золотом и систему магазинов „ТОРГСИН”, где дефицитные товары продавались за валюту и золото. Любопытно, что второй способ оказался чуть ли не на порядок эффективнее: ОГПУ сдало около 30 т, а „ТОРГСИН” – более 220 т.

Золотодобычу подняли до 310-320 т в год, но, увы, мировыми лидерами по ней не стали, т.к. Трансвааль ее нарастил до годовых 400 т (впрочем, никогда в послесталинское время мы и вторыми не были). Только за золото „ТОРГСИНА” было закуплено импортное оборудование для 10 индустриальных гигантов! Кстати, продано золота было не так уж и много: всего около 300 т. Остальное ушло в золотой запас, служа гарантом при получении внешних займов.

К 1941 году золотой запас СССР составил 2 800 т, превзойдя в два раза царский и достигнув своего исторического максимума, до сих пор непревзойденного! На нем мы выиграли Великую Отечественную войну и восстановили разрушенную страну.

В сентябре 1939г., в состоянии войны с Германией, находились Польша, Франция, Великобритания и её доминионы. В течение 1941 года, к коалиции присоединился Советский Союз, Соединённые Штаты и Китай.

На январь 1942 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств:

- так называемая Большая четвёрка (США, Великобритания, СССР, Китай),

–британские доминионы (Австралия, Канада, Индия, Новая Зеландия, Южная Африка),

- страны Центральной и Латинской Америки и Карибского бассейна,

- а также правительства в изгнании оккупированных европейских стран.

Число участников коалиции, в ходе войны, увеличивалось.

К моменту окончания войны с Японией, в состоянии войны с Германией и её союзниками находилось 53 государства мира. Некоторые из них вели активные военные действия, другие помогали своим союзникам поставками продовольствия, а многие участвовали в войне только номинально.

Воинские соединения некоторых стран – Польши, Чехословакии, Югославии, Бельгии, а также Австралии, Индии, Канады, Новой Зеландии, Филиппин, Эфиопии и других – принимали участие в военных действиях.

В этой работе я и не пытался рассмотреть все аспекты Второй мировой, а взял только один, участие стран Европы в войне, так ли уж их сильно заставили их воевать против Советского Союза, или были какие-то еще мотивы?..

..По крайней мере, наши соотечественники выглядят в еврейском вопросе далеко не так красиво, как должны были бы выглядеть победители европейского мракобесия. ОУН-УПА на Украине евреев без внимания не оставили, активно боролись с евреями.( Читай с женщинами, детьми и стариками, остальные-то были на фронте.)

В полько- беларусском местечке Едвабне, 1600 евреев, после многодневных пыток, были сожжены заживо – не зондеркомандой СС, а польскими и белорусскими обывателями.



Первый массовый расстрел малолетних еврейских детей был произведен в августе 1941 года под Белой Церковью украинскими полицаями по их собственной инициативе, а в сентябре того же года, зондеркоманда СС, расстреляв в Радомышле свыше тысячи взрослых евреев, „доверила” украинской полиции самостоятельно убить более полутысячи еврейских детей…

…А швейцарские банки согласились выделить 1 миллиард 250 миллионов долларов потомкам жертв Холокоста, которые имели счета в Швейцарии.

А нам-то почему не платят? Официальные союзники Гитлера, отделались контрибуцией, ну хоть что-то, а остальные. Храбрые испанцы, уверяют, что убили 40 тыс. советских солдат. Ну, так может хоть пенсию по случаю потери кормильца, 40 тыс. семей, заплатят. Я уж не говорю о других убытках.

Прибалты, видите ли, обижены Советской властью. А уничтожение мирного населения Белоруссии и Украины, их домов и хозяйства сотрудничившими с гитлеровцами прибалтами и укрывшимися от возмездия на Западе – не подлежит возмещению? А почему? „Советские оккупанты", а злодейства эстонцев и латышей, на территории Белоруссии и Украины, это не действия оккупантов?

Карателей-венгров, оставивших кровавый след на Пинщине и северной Украине, партизаны, а позднее, и воины Красной Армии, в плен не брали, расстреливали на месте. Заметьте, не немцев, а именно венгров!

От зверств, уцелевших под Сталинградом, хорватов, трясло даже матерых эсэсовцев.

Под Ленинградом и Ржевом убивали, жгли и насиловали голландцы из дивизии СС "Норланд".

Австрийцы штурмовали Брестскую крепость и уничтожили первые белорусские деревни уже 22 и 23 июня 1941 года.

Пожалуй, меньше всех наследили итальянцы – они в основном просто грабили.

Конечно и русские армии воевали на западных землях. Но они никогда не были там агрессорами, захватчиками.

А теперь перейдем к делу…

Лещенко Юрий Иванович

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