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Демонтаж под Моргенштерна. Константин Сёмин // АгитПроп 02.02.2020

10:16. 2 февраля 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Зачем нужен спорткомплекс за 25 миллиардов в Петербурге, если в 100 километрах от него — тотальная разруха и запустение? Зачем нужна ослепительная Москва с Зарядьем, если в 200 километрах — кладбище заводов? Зачем гигантское, ослепительное табло в новом терминале Шереметьево, если миллионам граждан нечем платить за электроэнергию и не на что летать?




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i2GFkkhsbxI

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