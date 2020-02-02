Демонтаж под Моргенштерна. Константин Сёмин // АгитПроп 02.02.2020
Зачем нужен спорткомплекс за 25 миллиардов в Петербурге, если в 100 километрах от него — тотальная разруха и запустение? Зачем нужна ослепительная Москва с Зарядьем, если в 200 километрах — кладбище заводов? Зачем гигантское, ослепительное табло в новом терминале Шереметьево, если миллионам граждан нечем платить за электроэнергию и не на что летать?
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