Путчистский демонтаж
13:41. 23 ноября 2019 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Путчистский демонтаж
Протесты, ожесточенные репрессии, безнаказанная охота на ведьм, язык расизма и ненависти – Боливия после свержения Эво Моралеса все глубже погружается в пучину жесточайшего гражданского противостояния.
В воскресенье на улицах Ла-Паса выстроились очереди горожан, пытающихся достать продукты первой необходимости и топливо, сообщает мексиканская газета «Ла Хорнада». Сторонники свергнутого президента Боливии Эво Моралеса продолжают блокировать дороги, в результате чего города оказываются отрезанными от поставок продовольствия. Отчаявшись запастись газом, жители бедных городских районов используют для приготовления пищи дрова. По сообщениям властей де-факто, в субботу в Ла-Пас прибыл военный самолет с продовольственным грузом. Фактическое правительство обещает таким же образом организовать поставки в другие крупные города, отрезанные в результате протестов.
В пятницу в Кочабамбе был крайне жестоко разогнан марш крестьян-производителей коки, требовавших возвращения Моралеса: по крайней мере девять погибших, все – от огнестрельных ранений в голову и грудную клетку, и более сотни раненых. Эво Моралес требует от путчистов установить виновных в человеческих жертвах в результате репрессий военных и полиции. В общей сложности убитых уже больше 20.
Тем временем оппозиционный сенатор Жанин Аньес, провозгласившая себя президентом, выпустила декрет, который разрешает использование «всех имеющихся в распоряжении средств» для подавления протестов. Помимо фактического разрешения использовать огнестрельное оружие против демонстрантов, декрет освобождает вооруженные силы и полицию от уголовной ответственности за репрессии против народа.
На прошлой неделе было сформировано руководство обеих палат боливийского парламента. Место председателей и Сената, и Палаты депутатов заняли представители имеющего большинство «Движения к социализму» (MAS) Эво Моралеса – Эва Копас и Серхио Чоке соответственно. Они провели пресс-конференцию, на которой объявили в частности о намерении созвать во вторник сессию парламента для обсуждения вопроса о проведении новых выборов. На это немедленно отреагировала оппозиция. Сенатор Оскар Ортис заявил, что созыв сессии имеет своей целью «дестабилизировать демократический переход», а MAS стремиться «вызвать потрясения».
Тема новых выборов – центральная, и она вызывает много вопросов. С одной стороны, самопровозглашенное правительство Жанин Аньес с самого начало уверяет в своих намерениях провести выборы. Если они состоятся, будет ли допущено до участия в них «Движение к социализму» и если да, то в каком составе? Очевидная проблема также – выбор нового руководства Высшего избирательного суда (избирательной комиссии), для чего не обойтись без соглашения внутри законодательной власти.
«Тем временем они (фактические власти) продвигаются на пути реализации одной из своих основных целей: преследовать политических и социальных лидеров, принуждать к отъезду в поисках убежища, убивать выборочно или реализуя сценарии, подобные бойне в Кочабамбе. План путчистов состоит в том, чтобы прийти к выборам, расправившись с силами, олицетворяющими процесс перемен, социальными движениями, взявшими под контроль улицу, и с «Движением к социализму», — анализирует аргентинский журналист и социолог Марко Теруджи.
Представители оппозиции, дорвавшиеся до власти, предельно откровенны в своих высказываниях. «Мы будем охотиться на Хуана Рамона Кинтану (глава администрации президента Моралеса), Рауля Гарсию Линеру (брат бывшего вице-президента), а также на людей из ФАРК, кубинцев, венесуэльцев, которые тут живут, — заявил вошедший в фактическое правительство Боливии Артуро Мурильо. – Мы будем добиваться тюрьмы для тех, кто призывает к мятежу». Угрозы на официальном уровне раздаются не только в адрес неугодных политиков, но и в адрес местных и иностранных журналистов. Роксана Лисаррага, министр по коммуникациям в правительстве сенатора Жанин Аньес, обвинила работников СМИ, освещающих протесты в Боливии, в подстрекательстве к бунту и пригрозила, что они «будут отвечать по закону». Представители иностранных СМИ рассказывают, что получали угрозы и оказывались жертвами преследования на улице сторонниками переворота. В частности, группа людей препятствовала работе корреспондента испанской версии телеканала RT. «Преследования прессы и обвинения в мятеже в адрес журналистов, которые рассказывают о происходящем, являются подтверждением того, что произошел переворот, а также представляют собой попытку скрыть посредством медийной блокады преступления этого незаконного правительства», — уверена аргентинский депутат Мириам Брегман.
«Правительство Жанин Аньес принимает решения с огромной скоростью. Сочетает террор и убийства с промедлением в том, что касается выборов», — пишет обозреватель левой аргентинской газеты Pagina12 Мартин Грановский.
Правительство Аньес и впрямь торопится: заявляет о выходе Боливии из блока ALBA, спешно отзывает назначенных Моралесом послов (венесуэльские дипломаты должны быть заменены на посланников самозванца Хуана Гуайдо), и вместе с тем принимает первые экономические решения, которые не оставляют сомнений в сути будущих «демократических» преобразований, которые путчисты приготовили для страны. Так, например, при Эво Моралесе были введены квоты на сахар и сою, используемую в качестве комбикорма для птиц: государство разрешало экспорт этих продуктов только в том случае, если их было достаточно на внутреннем рынке. «Аньес вновь связала внутренний рынок с внешним, что может спровоцировать волну роста цен на сахар, сою, масло и птицу», — полагает Мартин Грановский.
Другим решением правительство Аньес стала амнистия для тех, кто при Моралесе обвинялся в терроризме, обращает внимание Грановский. По его мнению, задача-максимум Аньес – оставаться на президентскому посту как можно дольше. Она усиленно трет провокационные посты в Твиттере – так называемая защитница демократии оказалась банальной расисткой, например, обзывающей празднующих свой новый год индейцев аймара сатанистами.
Какую тактику в существующих условиях выбирает «Движение к социализму»? По данным газеты Pagina12, которая ссылается на собственные источники в руководстве MAS, пожелавшие в условиях развязанной травли остаться анонимными, первостепенные задачи для сторонников Эво – это постараться спасти людей и в отсутствие Моралеса сохранить организацию на территории страны. MAS приветствует решение генерального секретаря ООН направить в Боливию своего представителя Жана Арно, чтобы способствовать мирному разрешению кризиса. В случае проведения выборов MAS будет необходимо суметь вновь привлечь на свою сторону городские средние слои и ту часть индейцев (как представители народа кечуа на севере Потоси), которые дистанцировались от Моралеса, полагают наблюдатели. Как отмечается, хотя внутри «Движения к социализму» и наблюдаются различные течения и при отсутствии очевидной кандидатуры, которая могла бы теоретически заменить Моралеса, организация на данный момент избежала раскола.
Одной из мишеней развязанной в Боливии волны насилия стали кубинские медицинские специалисты. На прошлой неделе в Эль-Альто полицией были задержаны четверо сотрудников кубинской медицинской бригады. Их арестовали в тот момент, когда они возвращались из банка с деньгами, предназначенными для оплаты жилья и других базовых услуг для более чем сотни медиков, работающих в этом регионе. Полиция заподозрила, что деньги предназначены для финансирования боливийских протестов. Освободили кубинцев только к воскресенью. Кроме того, была задержана, а затем освобождена глава кубинской медицинской миссии в Боливии. В этих условиях Куба срочно организовала возвращение своих врачей на родину. В минувшую субботу на остров вернулись первые 200 человек.
Результаты кубинской медицинской миссии в Боливии, безжалостно прерванной путчистами – это более 73 миллионов медицинских консультаций, более полутора миллионов операций и 110 тысяч спасенных жизней; это около 700 тысяч человек, которым вернули и улучшили зрение, и более 5 тысяч боливийских студентов, которым Куба обеспечила медицинский диплом.
На протяжении почти 14 лет главной характеристикой правительства был процесс борьбы за социальное равенство, — напоминает экс вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера, анализируя причины столь явной волны расизма в статье «Ненависть к индейцу». Эта борьба подразумевала и снижение уровня бедности, и расширение прав для всех, включая право на здравоохранение, образование и социальную защиту, и «индеанизацию» государства (больше половины работников системы государственного управления оказались индейцами). Результатом этих процессов стало увеличение «среднего класса» с 35% до 60% за счет улучшения жизни бедных индейских слоев населения. А следовательно, речь шла об уничтожении важнейшей характеристики колониального общества: этнической принадлежности как капитала, «воображаемого фундамента превосходства среднего класса над низшими классами». Именно те, кто почувствовал, как из-под ног уходит этот «капитал» в виде открывавших ранее все двери фамилий и «правильного» цвета кожи, и стали ударной силой реакционного восстания против индейского президента. «Исходя из этого фашизм является не только выражением потерпевшей поражение революции, но также парадоксальным образом в постколониальных обществах отражением успеха достигнутой демократизации», — размышляет Альваро Гарсия.
Ольга Гарбуз
https://prometej.info/putchistskij-demontazh/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5447133.html