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«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Вып.1

11:45. 1 февраля 2020 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал:




Июль. Сибирские байкеры




4 февраля. Демонстрация обманутых вкладчиков прошла в Москве


22 февраля. Семья Андрея Скрыникова живет в московской квартире с парой диких медведей


3 марта. Во время похорон Владислава Листьева


28 марта. Член специального подразделения милиции, сформированного для борьбы с организованной преступностью, обыскивает трех вьетнамских торговцев золотом


Апрель. Продуктовый магазин во Владивостоке


28 апреля. Ярославль. Советская площадь. Профсоюзы организуют демонстрацию


Май. Развалины и разрушения после сильного землетрясения в городе Нефтегорске на северном Сахалине


9 мая. Москва. Тверская ул. Оппозиция принимает участие в демонстрации, посвященной празднованию 50-летия Великой Победы


9 мая. Президент России Борис Ельцин допивает свою рюмку водки на приеме глав государств в Кремле


31 мая. Министр обороны России Павел Грачев на авиасалоне в Нальчике


15 июля. Дрессированная обезьяна из Московского цирка принимает участие в акции протеста против жестокого обращения с животными


17 июня. Дайана Росс улыбается фотографам во время осмотра достопримечательностей в Кремле


21 июля. Юрий Зевакин, Николай Лукьянов и Константин Павленко на 3-м Всероссийском монархическом съезде


22 июля. Художник Олег Кулик


30 июля. Ричард Гир в Москве


2 августа. Генерал-лейтенант в отставке Александр Лебедь раздает автографы на аэродроме в Тушино во время празднования 65-летия ВДВ России


16 августа. Акция «Бизнесмены против террора»


8 сентября. Владимир Жириновский и Чиччолина


7 ноября. Море людей и красные знамена заполняют Тверскую улицу


10 ноября. Лотерейный барабан, позаимствованный у телешоу «Лото-Миллион», определяет порядок списка кандидатов, который должен быть напечатан на избирательных бюллетенях для выборов в Государственную Думу


19 ноября. Предвыборная агитация лидера партии «Наш дом – Россия» Виктора Черномырдина


21 ноября. Игроки «Блэкберн Роверс» позируют с русскими священниками на Красной площади


7 декабря. В результате голодовки работники химического завода имени Фрунзе получили зарплату


22 декабря. Бездомный сидит перед витриной со своей кошкой


На Арбате

Источник: https://humus.livejournal.com/7057369.html

Метки: история, Россия, фото

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