«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Вып.1







Июль. Сибирские байкеры









4 февраля. Демонстрация обманутых вкладчиков прошла в Москве





22 февраля. Семья Андрея Скрыникова живет в московской квартире с парой диких медведей





3 марта. Во время похорон Владислава Листьева





28 марта. Член специального подразделения милиции, сформированного для борьбы с организованной преступностью, обыскивает трех вьетнамских торговцев золотом





Апрель. Продуктовый магазин во Владивостоке





28 апреля. Ярославль. Советская площадь. Профсоюзы организуют демонстрацию





Май. Развалины и разрушения после сильного землетрясения в городе Нефтегорске на северном Сахалине





9 мая. Москва. Тверская ул. Оппозиция принимает участие в демонстрации, посвященной празднованию 50-летия Великой Победы





9 мая. Президент России Борис Ельцин допивает свою рюмку водки на приеме глав государств в Кремле





31 мая. Министр обороны России Павел Грачев на авиасалоне в Нальчике





15 июля. Дрессированная обезьяна из Московского цирка принимает участие в акции протеста против жестокого обращения с животными





17 июня. Дайана Росс улыбается фотографам во время осмотра достопримечательностей в Кремле





21 июля. Юрий Зевакин, Николай Лукьянов и Константин Павленко на 3-м Всероссийском монархическом съезде





22 июля. Художник Олег Кулик





30 июля. Ричард Гир в Москве





2 августа. Генерал-лейтенант в отставке Александр Лебедь раздает автографы на аэродроме в Тушино во время празднования 65-летия ВДВ России





16 августа. Акция «Бизнесмены против террора»





8 сентября. Владимир Жириновский и Чиччолина





7 ноября. Море людей и красные знамена заполняют Тверскую улицу





10 ноября. Лотерейный барабан, позаимствованный у телешоу «Лото-Миллион», определяет порядок списка кандидатов, который должен быть напечатан на избирательных бюллетенях для выборов в Государственную Думу





19 ноября. Предвыборная агитация лидера партии «Наш дом – Россия» Виктора Черномырдина





21 ноября. Игроки «Блэкберн Роверс» позируют с русскими священниками на Красной площади





7 декабря. В результате голодовки работники химического завода имени Фрунзе получили зарплату





22 декабря. Бездомный сидит перед витриной со своей кошкой





На Арбате



Источник: https://humus.livejournal.com/7057369.html