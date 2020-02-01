«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Вып.1
Июль. Сибирские байкеры
4 февраля. Демонстрация обманутых вкладчиков прошла в Москве
22 февраля. Семья Андрея Скрыникова живет в московской квартире с парой диких медведей
3 марта. Во время похорон Владислава Листьева
28 марта. Член специального подразделения милиции, сформированного для борьбы с организованной преступностью, обыскивает трех вьетнамских торговцев золотом
Апрель. Продуктовый магазин во Владивостоке
28 апреля. Ярославль. Советская площадь. Профсоюзы организуют демонстрацию
Май. Развалины и разрушения после сильного землетрясения в городе Нефтегорске на северном Сахалине
9 мая. Москва. Тверская ул. Оппозиция принимает участие в демонстрации, посвященной празднованию 50-летия Великой Победы
9 мая. Президент России Борис Ельцин допивает свою рюмку водки на приеме глав государств в Кремле
31 мая. Министр обороны России Павел Грачев на авиасалоне в Нальчике
15 июля. Дрессированная обезьяна из Московского цирка принимает участие в акции протеста против жестокого обращения с животными
17 июня. Дайана Росс улыбается фотографам во время осмотра достопримечательностей в Кремле
21 июля. Юрий Зевакин, Николай Лукьянов и Константин Павленко на 3-м Всероссийском монархическом съезде
22 июля. Художник Олег Кулик
30 июля. Ричард Гир в Москве
2 августа. Генерал-лейтенант в отставке Александр Лебедь раздает автографы на аэродроме в Тушино во время празднования 65-летия ВДВ России
16 августа. Акция «Бизнесмены против террора»
8 сентября. Владимир Жириновский и Чиччолина
7 ноября. Море людей и красные знамена заполняют Тверскую улицу
10 ноября. Лотерейный барабан, позаимствованный у телешоу «Лото-Миллион», определяет порядок списка кандидатов, который должен быть напечатан на избирательных бюллетенях для выборов в Государственную Думу
19 ноября. Предвыборная агитация лидера партии «Наш дом – Россия» Виктора Черномырдина
21 ноября. Игроки «Блэкберн Роверс» позируют с русскими священниками на Красной площади
7 декабря. В результате голодовки работники химического завода имени Фрунзе получили зарплату
22 декабря. Бездомный сидит перед витриной со своей кошкой
На Арбате