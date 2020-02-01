Семинар Алексея Орлова в Москве. Прямая трансляция вступительной части семинара.
Прямая трансляция Народного Славянского радио. Slavradio.org
Ведущие эфира Алексей Орлов.
Евгений Роденко за пультом.
Светлана Большакова в чате.
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Оказать поддержку на обновление компьютеров для видео монтажа: https://donate.stream/slavradio
Аудио интернет-вещание 24 часа / 7 дней / каждый месяц / круглый год.
Слушать живые эфиры, трансляции и передачи БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ЗВУКА можно на сайте “Народного Славянского радио”
http://slavradio.org (новый сайт для всех видов компьютерной техники включая телефоны и планшеты)
На новом сайте работает чат доступный после регистрации.
http://slavradio.org/chat.html
Можно слушать основной канал радио по ссылкам в разном качестве:.
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/1/ – высокое качество 128 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/2/ – среднее качество 64 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/3/ – низкое качество 32 кБит/Сек
http://s5.radioboss.fm:8203/stream/4/ – музыкальный канал. ТОЛЬКО МУЗЫКА.
http://slavmir.org (это старый сайт)
Внимание! Из-за технических особенностей конвертации, Ютуб может искажать звучание трансляции (помехи, щелчки, дёрганье звука).
Слушать и смотреть эфиры “Народного Славянского радио” можно:
на сайте http://slavradio.org
в ютуб https://youtube.com/slavradio
чат “Славянского радио”
http://slavradio.org/chat.html
социальные сети
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
поддержать радио можно финансово
Сбербанк:
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек:
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WebMoney:
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