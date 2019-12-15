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Что делать, чтобы жить без страха. Алексей Орлов. Семинар в Москве.

11:55. 15 декабря 2019 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Приглашение на семинар Алексея Орлова “Как жить без страха. Стать хозяином своей жизни”. Из серии “Родовая Нить.” в Москве 1 февраля 2020г.
Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.

Будут рассмотрены темы:
- Откуда всё произошло?
- Кто и с какой целью создавал это мир?
- Что такое светлые и тёмные миры?
- Кто кому служит…
- Кто такой человек.Что такое человек.
- Что такое страхи?
- Какие они бывают?
- Природа страхов.
- Какой страх самый главный и что с ним делать?
- Как перевести страхи в естественный природный предохранитель?
- Как стать хозяином своей жизни.


Рассмотрим различные полезные практики самосовершенствования и самопознания.
Научимся общаться со своим телом и подсознанием.
Научимся устанавливать новые жизненные программы избавляясь от разрушительных чужеродных установок…

В общем, будет интересно и познавательно.

Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.

Желаю ДОБРА!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pc02jtMJyFc

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