Что делать, чтобы жить без страха. Алексей Орлов. Семинар в Москве.

Приглашение на семинар Алексея Орлова “Как жить без страха. Стать хозяином своей жизни”. Из серии “Родовая Нить.” в Москве 1 февраля 2020г.

Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.



Будут рассмотрены темы:

- Откуда всё произошло?

- Кто и с какой целью создавал это мир?

- Что такое светлые и тёмные миры?

- Кто кому служит…

- Кто такой человек.Что такое человек.

- Что такое страхи?

- Какие они бывают?

- Природа страхов.

- Какой страх самый главный и что с ним делать?

- Как перевести страхи в естественный природный предохранитель?

- Как стать хозяином своей жизни.





Рассмотрим различные полезные практики самосовершенствования и самопознания.

Научимся общаться со своим телом и подсознанием.

Научимся устанавливать новые жизненные программы избавляясь от разрушительных чужеродных установок…



В общем, будет интересно и познавательно.



Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.



Желаю ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pc02jtMJyFc