Ответы Алексея Орлова по семинару “Как стать счастливым” 16-02-2019 в Москве.
Ответы Алексея Орлова по семинару 16 февраля 2019 в Москве “Как стать счастливым? Управление Судьбой”. Часть 2.
Вопросы :
• Что такое счастье?
• Каждая ли Душа, воплотившаяся на этой Земле, желает быть счастливой? И может ли Душа желать быть счастливой?
• Для чего Душа воплощается на этой Земле?
• Может женщина и мужчина, живя в одной семье, быть счастливы по-отдельности?
• Влияют ли и как на судьбу человека и нашей Земли процессы, происходящие во вселенной?
• Можно изменить свою Судьбу?
• Возможно ли победить Судьбу?
• Судьба может быть плохая или хорошая?
• На прошлых семинарах давались очень хорошие практики, на этом семинаре будут практики?
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com