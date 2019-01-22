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Ответы Алексея Орлова по семинару “Как стать счастливым” 16-02-2019 в Москве.

18:59. 22 января 2019 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

Ответы Алексея Орлова по семинару 16 февраля 2019 в Москве “Как стать счастливым? Управление Судьбой”. Часть 2.

Вопросы :
• Что такое счастье?
• Каждая ли Душа, воплотившаяся на этой Земле, желает быть счастливой? И может ли Душа желать быть счастливой?
• Для чего Душа воплощается на этой Земле?
• Может женщина и мужчина, живя в одной семье, быть счастливы по-отдельности?
• Влияют ли и как на судьбу человека и нашей Земли процессы, происходящие во вселенной?
• Можно изменить свою Судьбу?
• Возможно ли победить Судьбу?
• Судьба может быть плохая или хорошая?
• На прошлых семинарах давались очень хорошие практики, на этом семинаре будут практики?

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Источник: www.youtube.com

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