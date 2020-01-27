О практической пользе семинаров Алексея Орлова. Анна Гуревич и Алексей Орлов

Семинар Родовая нить.



Анна Гуревич и Алексей Орлов



“Народное Славянское радио” в лице главного редактора – Алексея Орлова – регулярно проводит живые и онлайн встречи, на которых подробно рассматриваются самые важные темы, сопровождающие каждого человека изо дня в день на протяжении всей жизни. Эта передача – краткое содержание личного опыта одного из слушателей семинаров – ответ на главные вопросы:



Кому и зачем нужны эти знания?

Как применение их в реальной жизни способно коренным образом изменить жизнь человека?



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #родовая #нить #практический #семинар #жить #страх #что #это #избавиться #гуревич #высшее #семенар #подчинение #новая #жизнь #управление #судьбой #стать #счастливым #смысл #связь #родом #алексей #орлов #анна #смерти #я



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #РодоваяНить #ПрактическийСеминар #КакЖитьБезСтрахов #СтрахЧтоЭто #КакИзбавитьсяОтСтраха #АлексейОрлов #АннаГуревич #ВысшееЯ #Семенар #ЖитьБезСтраха #ПодчинениеСтраха #НоваяЖизнь #УправлениеСудьбой #СтатьСчастливым #СтрахСмерти #СмыслЖизни #СвязьСРодом

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3ImahAwwn74