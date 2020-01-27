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О практической пользе семинаров Алексея Орлова. Анна Гуревич и Алексей Орлов

13:57. 27 января 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Семинар Родовая нить.

Анна Гуревич и Алексей Орлов

“Народное Славянское радио” в лице главного редактора – Алексея Орлова – регулярно проводит живые и онлайн встречи, на которых подробно рассматриваются самые важные темы, сопровождающие каждого человека изо дня в день на протяжении всей жизни. Эта передача – краткое содержание личного опыта одного из слушателей семинаров – ответ на главные вопросы:

Кому и зачем нужны эти знания?
Как применение их в реальной жизни способно коренным образом изменить жизнь человека?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3ImahAwwn74

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