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Происхождение мироздания. С какой целью создан наш Мир

14:12. 12 января 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Происхождение мироздания. С какой целью создан наш Мир.
• Звезды, земли, галактики, вселенные, миры… происхождение и задачи.
• Роль Света и Мрака.
• Что появилось сначала, что важнее.

Ответы Алексея Орлова к семинару “Как жить без страха. Стать хозяином своей жизни”.
Из серии “Родовая Нить”.
в Москве 1 февраля 2020г.
Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.

На семинаре будут рассмотрены темы:
- Откуда всё произошло?
- Кто и с какой целью создавал это мир?
- Что такое светлые и тёмные миры?
- Кто кому служит…
- Кто такой человек.Что такое человек.
- Что такое страхи?
- Какие они бывают?
- Природа страхов.
- Какой страх самый главный и что с ним делать?
- Как перевести страхи в естественный природный предохранитель?
- Как стать хозяином своей жизни.

Рассмотрим различные полезные практики самосовершенствования и самопознания.
Научимся общаться со своим телом и подсознанием.
Научимся устанавливать новые жизненные программы избавляясь от разрушительных чужеродных установок…

В общем, будет интересно и познавательно.

Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PqTYg-nh0k8

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