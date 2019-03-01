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О семинаре Алексея Орлова “Как стать счастливым”. Елена Андреева

20:39. 1 марта 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Семинар Алексея Орлова

Ведущая передачи – Елена Андреева

В этом репортаже мы расскажем об очередном семинаре Алексея Орлова «Управление Судьбой», который прошёл в Москве в феврале 2019 года. С Народным Славянским Радио своими впечатлениями, пожеланиями и открытиями поделились участники семинара.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j97sXBZH4sc

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