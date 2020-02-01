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Религии Гуннского каганата к 440 годам.

19:33. 1 февраля 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

История мировых религий, это совершенно заброшенная тема в историографии РФ так и Европы. Возможно, такое отношение к истории неизвестных религий вызвано и отношением государств к нетрадиционным (по их мнению) религиям мира. 
Рассмотрим некоторые документы таких религий, которые найдены вне современных территорий Башкортостана. Деление религий условное, так как они манихейские, которые признавали их только как различные ответвления одного учения о Боге.
Памятник манихеизма из Искера-Тобольска.

 

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По моему мнению, этот культовый объект символизирует три безгрешных сущностей Мани. Письмо похож на письмо "кхарошти". Прочитывается текст:"Епhалава ама кала".
Глоссарий: "Кепhалайа умма кэлебендэ".
Перевод на русский язык: "С Кепhалаей общество в устах".
«Кепhалайа» название книги Мани, где изложены основные каноны манихеизма.

Памятник манихеизма из Шадринска в Курганской области.

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Переводы текстов на русский язык:
«Четыре (безгрешных) сущностей Маны….сеют старание
Велик (только) на миг посланника закон правосудия
Этот раб божий белым костям подчиняющийся (человек) от чистого сердца.
Божественный труд не в том, что ты становишься хозяином награбленного у других имущества по договоренности с товарищами
К четырем (сущностям был посвящен) выполненный этим собирателем налогов и вакуфного имущества».
«Сказано: думы об имуществе на миру (буквально «на майдане»), оценка заслуг только в монастыре Мани
Главный человек монастыря царь (Точка). По божественному великое, Несравненное время этого известного человека государства закрыто. (Точка). Это письмо четырем великим сущностям, от освобожденного (от забот) панагея (место прибежища)».
Памятник манихеизма из Керчи.

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Транскрипция: «Матhаганайhатhае втаа». Глоссарий на древнебашкирском: «М(а)тэгэйенэте вата». Перевод на русский язык: «Назначение вода». Такие стандартизационные тексты не новость для древнетюркского гончарного искусства.

Памятник манихеизма из Карелии.

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Текст написан разновидностью брахми. Использованы квадратные и круглые варианты письма.
Транскрипция: «Тhапhа: сала. Матама бана. Ва: гау: тhана: такана: я: дhа: гау: тhа: ба са: гhа: ма: мата: ма: гhана: ма». Глоссарий: «Тhапhа сала. Матама: Бана: Вэ Гаутана-тэкин жэдhэ гут ба…сакима матама гhанама». Перевод на русский язык: «Эпоха Тхапха. Траурное сооружение. И Гаутама-принц предок (наш) с гутового (дерева)…стволом траур преисподней».

Зороастрийско-манихейский памятник села Исянгилдино Оренбургской области.

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Транскрипция: «Дбкбтдм».
Глоссарий: «Дабг битидим».
Перевод на русский язык: «О слезном горе написал я».

Арианско-манихейский памятник с монограммой Теодорикса из Равенны (капитель колонны).

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Памятники Башкортостана гуннской эпохи.

Тексты манихейским письмом на серебряных браслетах из Башкортостана.

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Манихейская нотная книга- сулпы из Башкортостана.

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Транскрипция нот записанные на современный нотоносец:

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Тексты письмом брахми на кумбазе с фетвой Инная (манихейский памятник).

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Транскрипция- «Пhасага джаhата нау татhала. Инаинаинаи даи».
Глоссарий – «Баhалаусыhы ижтиhадсынынг унынг янгы Тэгэллэhе. Иннай даhи».
Перевод на русский язык – «Оценка заслуг верующего от его нового Бога. Иннай пророк».
Тексты письмом брахми на кумбазе с фетвой патриарха Нестория(несторианский памятник).

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Транскрипция- «Кбз мдh нзh. Нhзр».
Глоссарий – «Кабиз мэдхиэлэй наззы. Нугзар».
Перевод на русский язык – «Вседержащий похваляющий вежливость. Несторий».
Тексты письмом брахми на кумбазе с фетвой богослова Париа (арианский памятник).

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Транскрипция: «Пага наса сапае баhа. Яина Пари».
Глоссарий: «Пак инсандынг сайбаны баhа. Гайна Париа».
Перевод: «От правоверного верующего память (это) оценка его заслуг. Известный муж государства Париа».
Тексты письмом брахми на кумбазе с фетвой Аврелия Августина (католический памятник).

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Транскрипция- «Тhаегhала еунана есадhа. Инаинаина даи папhа».
Глоссарий – «Тэгэллэ (мэнге) йэш есем. Иннайзан даhи папа».
Перевод на русский язык – «Бог вечно юное тело. Находящийся выше Инная папа».
Таких памятников много. 
При рассмотрении историй религий Европы нам не встречались документы, выполненные на неизвестных языках. Все они читаются, опираясь на известные алфавиты и на законы построения предложений тюркских языков мира.

Источник: https://lektsia.com/13x30b7.html

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