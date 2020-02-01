О родах «Амал» и «Ашина» в Европе.

Правда ли то, что европейские народы создали свои государства только по образу и подобию Рима и Византии?

Чтоб ответить на этот вопрос попробуем изучить историю двух правящих родов Европы в 350-1016 годах.

Один из родов германский, который называется род «Амал» -ов, а другой из них тюркский род «Ашина».

Боздан, принявший царское имя «Баламир\\Сын Божий», и его потомки с одной стороны и Германарих и его потомки с другой стороны - вот те два рода, представители которых оставили неизгладимый след в истории государств Европы в 350-1016 годах.

Начало истории рода Боздана, подтверждаемые тибетскими документами в Азии таково: «…После того как наш предок Боздан стал совершеннолетним странствуя ходил из поселения в поселение. Прошел Китай, Тачин и Мачин, Хорезм, пройдя Индию пришел (снова) в Китай. Влюбился в Китайскую царевну, запал ей в душу. Взял дочь императора в жены. Со дня смерти отца своей жены шестнадцать лед был на троне императора. Затем родной брат императора, собрав войска в Шибастане, поднял восстание. Придя, предъявили Боздану претензии, и как человека пришлого отстранили от престола, ему (Боздану) взяв голову пришлось из Китайского юрта эмигрировать. Собрав войско из беглых рабов, различных низов, воров с этими людьми пришли в Болгары, и завоевали город Болгар. Туки взял себе официальное имя-титул. Этот титул звучит так- «каган\\хан». Титул «хан» идет от Туки. У тюркских народов обычай императоров называть ханами идет от времен г.и.с. Туки хана. (Примечание: Обратите внимания на следующее: В исламской литературе аббревиатуру «г.и.с.» или словосочетание «галайhи ис салам// да будет доволен им всевышний» используют только для высших иерархов религии – пророков).

Баламир был незаурядной личностью, в молодости даже писал стихи. Его стихи под псевдонимом Тукиан аль Хайани (Тукиан из Хотана) дошли и до наших дней, благодаря труду Махмуда Кашгарского «Дивани луга тат турки». Смотрите иллюстрацию восстановленных по отрывкам стихов Баламир кагана «Буч-буч выводит соловей».



Как Боздан создал свое государство Тажетдин Ялчигулов описывает так:





Боздана, «назвали его Туки, остался без отца в четырехлетнем возрасте. До его совершеннолетия никого не сажали на трон. Он, спасая голову, ушел из Китайского юрта. Собрав беглых рабов, воров создал себе войско. Подошли к пределам Булгара. Взяли город Булгар. Туки избрал себе титул «хан». Этот титул идет у нас от времен Туки хана».

Создав государство из трех подчиненных народов, центром сделал город Булгары. Выше перечисленные, они, говорят, были ханами в Булгарах пятьсот двадцать лет. Они превратили Булгар в благостную землю.

Иордан пишет: «Вот эти-то гунны, созданные от такого корня, и подступили к границам готов. Этот свирепый род, как сообщает историк Приск, расселившись на дальнем берегу Мэотийского озера, не знал никакого другого дела, кроме охоты, если не считать того, что он, увеличившись до размеров племен, стал тревожить покой соседних племен коварством и грабежами.

Охотники из этого племени, выискивая однажды, как обычно, дичь на берегу внутренне Мэотиды, заметили, что вдруг перед ними появился олень, вошел в озеро и, то ступая вперед, то приостанавливаясь, представлялся указующим путь. Последовав за ним, охотники пешим ходом перешли Мэотийское озеро, которое [до тех пор] считали непереходимым, как море. Лишь только перед ними, ничего не ведающими, показалась скифская земля, олень исчез. Я полагаю, что сделали это, из-за ненависти к скифам, те самые духи, от которых гунны ведут свое происхождение.

Вовсе не зная, что, кроме Мэотиды, существует еще другой мир, и приведенные в восхищение скифской землей, они, будучи догадливыми, решили, что путь этот, никогда ранее неведомый, показан им божественным [соизволением]. Они возвращаются к своим, сообщают им о случившемся, расхваливают Скифию и убеждают все племя отправиться туда по пути, который они узнали, следуя указанию оленя.

Всех скифов, забранных еще при вступлении, они принесли в жертву победе, а остальных, покоренных, подчинили себе. Лишь только они перешли громадное озеро, то – подобные некоему урагану племен – захватили там алпидзуров, алцилдзуров, итимаров, тункарсов и боиско, сидевших на побережье этой самой Скифии. Аланов, хотя и равных им в бою, но отличных от них [общей] человечностью, образом жизни и наружным видом, они также подчинили себе, обессилив частыми стычками. Может быть, они побеждали их не столько войной, сколько внушая величайший ужас своим страшным видом; они обращали их [аланов] в бегство, потому что их [гуннов] образ пугал своей чернотой, походя не на лицо, а, если можно так сказать, на безобразный комок с дырами вместо глаз. Их свирепая наружность выдает жестокость их духа: они зверствуют даже над потомством своим с первого дня рождения. Детям мужского пола они рассекают щеки железом, чтобы, раньше, чем воспринять питание молоком, попробовали они испытание раной. Поэтому они стареют безбородыми, а в юношестве лишены красоты, так как лицо, изборожденное железом, из-за рубцов теряет своевременное украшение волосами.

Ростом они невелики, но быстры проворством своих движений и чрезвычайно склонны к верховой езде; они широки в плечах, ловки в стрельбе из лука и всегда горделиво выпрямлены благодаря крепости шеи. При человеческом обличье живут они в звериной дикости.

Когда геты увидели этот воинствующий род – преследователя множества племен, они испугались и стали рассуждать со своим королем, как бы уйти от такого врага. Германарих, король готов, хотя, как мы сообщили выше, и был победителем многих племен, призадумался, однако, с приходом гуннов.

Вероломному же племени росомонов, которое в те времена служило ему в числе других племен, подвернулся тут случай повредить ему. Одну женщину из вышеназванного племени [росомонов], по имени Сунильду, за изменнический уход [от короля], ее мужа, король [Германарих], движимый гневом, приказал разорвать на части, привязав ее к диким коням и пустив их вскачь. Братья же ее, Сар и Аммий, мстя за смерть сестры, поразили его в бок мечом. Мучимый этой раной, король влачил жизнь больного. Узнав о несчастном его недуге, Баламбер, король гуннов, двинулся войной на ту часть [готов, которую составляли] остроготы; от них везеготы, следуя какому-то своему намерению, уже отделились. Между тем Германарих, престарелый и одряхлевший, страдал от раны и, не перенеся гуннских набегов, скончался на сто десятом году жизни. Смерть его дала гуннам возможность осилить тех готов, которые, как мы говорили, сидели на восточной стороне и назывались остроготами».

В 375 году Баламир каган разгромил королевство Остготов и присоединил к своему государству, по описанию Иордана, следующие народы: «thiudos: Inaunxis Vasinabroncas Merens Mordens Imniscaris Rogas Tadzans Athaul Nauego Bubegenas Coldas».

Итак, если при организации нового государства в Булгарах у Боздана были только три народа, то после разгрома Германариха в состав его империи вошли еще одиннадцать народов, не считая самих готов. Транскрибируем записанные Иорданом названия народов на кириллице (я как человек, изучивший в школе немецкий язык, читать названия буду по-германски, а правильно это или нет, судить моему читателю). Тhиудос, инаунксис, Вазинабронкас, Меренс, Морденс, Имнискарис, Рогас, Тадзанс, Атхаул, Науего, Бубегенас, Колдас.

Без труда можно идентифицировать два народа из этого списка названиями современных народов, например, «Меренц\\Меря», «Морденс\\Мордва».

Для идентификации других обратимся к трудам историков.

Абулгази-хан Хивинский в своем труде «Родословная туркмен» называет народ «лух». Вот подлинный отрывок из его труда.

Содержание отрывка таково: «…После того как парень (Кипчак) возмужал ему и русской, и лухской (польской), и мажарской (венгерской), и башкирской стран стороны назначили…».

Это название упоминается и в письме Крымского хана Мухаметгирея польской шляхте, под которым подразумеваются поляки. Отрывок подлинного письма показано ниже.

Содержание этого фрагмента письма (обведено) переводится так: «…всего Лухского юрта князю главе архиепископата, еще епископу Лодзлавскому князю Матиасу, еще Промыславскому…».

Я думаю, народ «рогас» это и есть «лух», то есть предки поляков. Переходы «Р» =» «Л» и наоборот известно языковедам тюркологам, и является никем не оспариваемым научным фактом.

Проживание ругов в регионе возле Балтийского моря отмечено в топониме Рюген, т.е. в названии острова недалеко от устья Одера. О рюгенских славянах становится известно впервые в источниках с VII в., а к VIII-IX вв. Рюген выдвигается в экономическом и культурном развитии на первое место среди городов прибалтийских славян.

Поговорим еще об одном народе из списка, о «вазинобронкас» - ах.

Предположим, что древнее название реки Днепр - «Данабр» это композит «D(ie)+ Анабр». Думаю, этимология гидронима происходит от хазарского «наhр\\река» =» «напр\\река». Действительно, в древности степная зона Евразии, до того, как ее стали называть «Дешти Кипчаком\\Полем Половецким» называлась «Дешти Хазар\\Поле Хазар». Исторические (документальные) сведения и документы о путешествиях манихейских миссионеров и самого Мани в Дешти Хазар в 240- 320 годах сохранились.

Исследовательница И.В.Зинковская, в своей работе «К вопросу об историко-археологической идентификации одного из «Северных народов» у Иордана», допускает представление названия народа «васинабронкас» в виде следующего композита: «Васинабронкас» =» «Вас(и)+Наброн+кас».

И.В.Зинковская, по моему мнению, права, так как части композитов действительно исторически существовали.

Тогда композит «Васинабронкас» переводится в значении «народ «весь» из поймы реки Днепр».

Таким образом, более или менее точно можно идентифицировать названия народов государства, созданного Бозданом с названиями следующих ныне здравствующих народов, а именно: болгары (древний тюркский народ, современники башкир, которые сейчас ассимилированы славянами и башкирами), мордва, марийцы и поляки (или «лух» по-старотюркски и «руг» по Иордану). Из ныне не существующих народов можно назвать «весь днепровскую». По моему мнению, потомками народа «весь днепровская» могут быть и предки запорожских и донских казаков. Как бы там не было, мы видим, что государство Баламир-кагана состояла из тюркских, финно-угорских, славянских и германских племен. Идентификация названий других народов государства Баламир-кагана дело будущего, и поэтому я в этом вопросе отдельно не останавливаюсь.

Остановимся и в родословных потомков рода «амал» и «ашина», истории которых так тесно сплелись.

Иордан пишет: «Первым из героев, как сами они передают в своих сказаниях, был Гапт, который родил Хулмула. Хулмул же родил Авгиса. Авгис родил того, которого называют Амал; от него-то и ведут происхождение Амалы. Этот Амал родил Хисарну; Хисарна же родил Остроготу; Острогота родил Хунуила, а Хунуил родил Атала. Атал родил Агиульфа и Одвульфа; Агиульф же родил Ансилу и Эдиульфа, Вультвульфа и Герменериха; а Вультвульф родил Валараванса; Валараванс родил Винитария; Винитарий же родил Вандилиария; Вандилиарий же родил Тиудемера и Валамира и Видимира; Тиудемер родил Теодериха; Теодерих родил Амаласвенту; Амаласвента родила Аталариха и Матесвенту от Евтариха, мужа своего, род которого соединен с ней следующим образом: вышесказанный Германарих, сын Агиульфа, родил Гунимунда, Гунимунд же родил Торисмунда, а Торисмунд родил Беримуда; Беримуд родил Ветериха, Ветерих же родил Евтариха, который, сочетавшись с Амаласвинтой, родил Аталариха и Матесвенту; Аталарих умер в отроческих годах, а с Матесвентой сочетался Витигис, от которого не восприняла она детей. Оба они были приведены Велезарием в Константинополь. Так как Витигис отошел от дел человеческих, Герман, патриций, племянник императора Юстиниана, взял [Матесвенту] в жены и сделал патрицианкой; от него и родила она сына, по имени также Герман. Когда же Герман скончался, [жена его] решила остаться вдовой. Как и каким образом было разрушено королевство Амалов, я расскажу, если поможет господь, в своем месте».

Удивительно, родоначальника рода «Амал» звали Гапт.

«Гапты\\ Гупты» - это царский род в Индии. Они до 350 года были вассалами вассалов Кангюйского государствая-Кушанского царства, откуда были выгнаны предки Боздана.

А европейская же ветвь рода «ашина», родоначальником которого является Баламир-каган, и известная мне по различным азиатским и европейским источникам, такова: Боздан (царственное имя его Баламир-каган, тюрки называют и Таукай-ханом) родил Юндуза (китайское его имя Минг хинг\\ Менсюн), Ругилу и Октара. Юндуз родил Каратуна, Каратун родил Мунсака, Мунсак родил Атиллу и Болада. Атилла родил Йыллака, Дингизака, Кондека и Йырнака, а Болад родил Эмнедзура и Улицикдура. Йырнак родил Гостана и Оркана (китайское его имя Тао суо\\Туу hун, другое тюркские имена Бумын и Баян) и Истеми. Гостан родил Корта, Корт родил Булана, Чилку, Кая, Аспаруха.

Деяния Баламир кагана.

В 370 году аланы присоединились к гуннскому государству Баламир-кагана.

В 374 году, по всей видимости, Римский император Валент заключил с Баламиром договор о взаимной помощи. Хотя мы и не знаем содержания данного договора, но по фактическим историческим событиям это легко прослеживается.

Во - первых, в рамках подготовки к войне на востоке император инициировал масштабную программу найма рекрутов, в том числе и от представителей народов империи Баламира, предназначенную для заполнения этих брешей.

Во-вторых, гунны отвоевали у германских племен Паннонию, и оттуда осуществляли карательные походы против вестготского короля.

В-третьих, в 374 году Баламир-каган добился больших успехов в Средней Азии, что практически означает наличие союзнических отношений между Римской империей и Империей гуннов.

В частности, к владениям кагана был присоединен и Шаш. Этот факт нашел свое отражение в текстах каменной печати, найденной в Илишевском районе Башкортостана. Текст написан письмом брахми, читается справа налево. Ниже даны обе стороны печати и их зеркальные отображения.

Транскрипция: «Ла наепhа шайhа мадhадhа…Уудhа сача нападаиша hагана Балаематр».

Глоссарий на старобашкирском языке: «Нэбие hэм шэйхе мэдхизенг…Вэ дады Шаш калаhынынг янгы батша каган Баламитр».

Перевод на русский язык: «Наместник шейха, осуществляющего правосудие и претворяющего его в жизнь…Завоеватель города-государства Шаш, новый царь-каган Баламитр».

Титул «Баламитр» переводится в сначении «Сын Майтреи».

В 376 году Баламир разгромил Королевство Остготов и подчинил их себе, но оставили их королю Винитарию (Видимиру, сыну Германариха) «все знаки его господствования».

В том же 376 году под ударами гуннов вождь Фритигерн отвёл вестготов к левому берегу Дуная, готовясь в случае неминуемой опасности переправиться в имперские области. Фритигерн отправил послов к императору Валенту в его новую столицу Антиохию с просьбой, чтобы он дал вестготам земли; в благодарность они обещали охранять границы Римской империи. Обеспечение столь большого количества переселенцев и их расселение ставили перед римской администрацией чрезвычайно серьёзные задачи. Однако Валента прельстила возможность включить в состав своей армии порядка 200 000 готских воинов.

Император Валент разрешил вестготам поселиться в Мёзии. Осенью 376 года вестготы, всего около 40 000 человек, перешли через Дунай у Дуростора (современная. Силистрия).

С этого времени отношения между Гуннской империей Баламир-кагана и Римской империей ухудшились, так как гунны считали вестготов поданными своей империи, перебежавшими в Римскую империю.

Новоявленные союзники рима – вестготы спустя некоторое время подняли восстание против Валента. Император Валент погиб на войне с вестготами в 378 году. На место погибшего, в сражении с вестготами, императора Валента, Грациан провозгласил Феодосия императором восточной части Римской империи19 января 379 года. Феодосий добился объявления государственной религии Восточно-Римской империи – арианства - ересью. Что еще более усугубило взаимоотношения.

Деяния Йундуз кагана.

В 394-398 годах войска Йундуз-кагана вторглись во владения Восточно-Римской империи в Сирии, пройдя через Иберию, Армению, Каппадокию. Завоевали город Антиохию (тюркское название города «Антакъя», столица Восточно-Римской империи). Думается, это был ответ Йундуз-кагана за покровительство готам, бежавшим в Римскую империю.

Так Йундуз-каган заявил о новом государстве на весь мир как о самостоятельной военно-политической силе.

Собранное Баламир и Йундуз каганами государство, по состоянию в 380-442 годах, показано на карте.

В 406 году Йундуз-каган отправил в поход в Западно-Римскую империю отряды аланов, вандалов и свевов. Сына Йундуз-кагана по оружию, то есть короля этого войска, звали Годагис, так как в документах 428 года он упоминается как отец Гейзериха, короля вандалов. Эти народы не задержались в Галлии и уже в 409 году проникли в Пиренейский полуостров и поделили между собой Испанию. В 411 году в Испанию вторглись союзники Римской империи вестготы.

Возглавлял этот поход Каратун-илтабар, которого вестготы называли Атаулф.

Кто такие Каратун и Мундзук?

Антропоним Каратун» по своей этимологии композит «К(о)рт+ун» со значением «волк гунн». То, что вторая часть композита «гун» встречается в трудах европейских историков и в форме «унн», думаю не вызовет сомнения ни у одного серьезного исследователя. Все знают, этноним в форме «Гунны» введено в научный оборот только в 1926 году историком К. А. Иностранцевым, чтобы отличать европейских хунну от азиатских. В сочинениях Приска Панийского, византийского дипломата, историка и писателя V века, участвовавшего в посольстве Византии к вождю гуннов Аттиле в его ставке, гунны упомянуты под именем «Унны».

Предположительно текстами Приска пользовался Иордан.

Само же слово «гунн» тюркско-хазарского происхождения и восходит к титулу «гин; гайн» со значением «знатный человек государства» и известен в этой форме еще со времен Кангюя.

В музее Археологии и этнографии Института этнологических исследований УНЦ РАН хранятся перстни печатки. Вот они. Эти печати найдены в Кара-Талских, Комсомолских, Уязыбашевских, Сибайских курганах Башкортостана. В своей диссертации С.А.Трибунский курганы называет эти курганы позднесарматскими.

Письменность текста данной печатки хазаро-караитское. Следовательно, этот документ рассказывает нам и о том, как давно хазары влились в состав гуннов (тюрков). Транскрипция текста такова: «Кнк». Глоссарий на старобашкирском языке: «Ганиг». Перевод на русский язык: «Богатый человек; знаменитый человек государства; государственный муж».

Слово «Кнк\\Ганиг» встречается и в других письменных памятниках из этих же курганов.

Письмо таласско-сирийское, 4-7 века нашей эры.

Транскрипция: «Гниг». Глоссарий на старобашкирском языке: «Ганиг». Перевод на русский язык: «Из рода государственных мужей». Примеры этого слова мы уже рассматривали выше. Вывод: На перстне печатке зафиксировано тюркское слово «Ганиг».

И наконец, еще одна перстень-печатка из рассматриваемых курганов.



Письменность таласско-сирийская, 4-7 века нашей эры.

Транскрипция: «Ган гнк». Глоссарий на современном башкирском языке: «Хан ганэге». Перевод на русский язык: «Из потомства каганов». Слово «Ган\\суть», сохранилась, по всей видимости, на современном башкирском языке только в значении «кан\\кровь; потомство», хотя и встречается в старобашкирских текстах в виде словосочетания «гэн аузи\\сам с собственной персоной». В тюркских языках это слово известно с 11 века нашей эры. На рисунке 10 приведен пример этого слова на тюркских языках по книге Махмуда Кашгарского. Там зафиксировано словосочетание – «Баши аниг аликти, кани иузуб турукди, балиг булуб тагикди, амди ани кам тутар», что в переводе означает – «Голова его попалась, кровь его проливаясь застывала, став только совершеннолетним он пропал, сейчас, наверное, его никто не сможет удержать». Вывод: На печатке перстне зафиксировано тюркские слова «Хан\\ император» и «ган\\суть; кровь».

Первая часть композита «Каратун» - «корт» со значением «хищник; волк» зафиксирован и в книге Махмуда Кашгарского «Дивани лугат ат турки», в образце отрывка тюркских стихов следующего содержания.

Транскрипция:

«Куш курт камуг тирлди,

арлг тши трлди,

аугур алиб тарилди

инка иана гусууз».

Глоссарий на башкирском языке:

«Кош- корт кумэк терелде,

Барлык теше тирелде,

Уйгур алыбы таралды

hыйыры йэнэ косhоз».

Перевод на русский язык:

«Волки и хищные птицы воспаряли,

Все клыки и когти восстали

Уйгуры богатыри разбрелись

Коровы стали беспомощными».

Таким образом, получается, что имя «Каратун» имеет значение «Волк – знатный человек государства».

Если Каратун, даже будучи сыном кагана гуннов, не правил, то само собой спрашивается вывод о том, что он «илтабар\\принц крови, не обладающий правом наследования», то есть по-другому «бастарт». Следовательно, он чтоб утвердить свои права на правление и обеспечить своих потомков правом наследования обязан был «илтабар» -ить, то есть приобрести собственное государство.

Кстати.

Этот гуннский (тюркский тож) титул «илтабар» зафиксирован и на стеклянном перстеньке, найденном при археологических раскопках в городище Уфа-2.

Транслитерация текста:

Транскрипция: «Лтбр».

Перевод: «Илтабар», слово со значением «тот, который приобретет собственное государство».

Есть очень интересная личность, который в 410-415 годах создал собственное государство и тем самым обеспечил своему сыну Мунсаку (Мундзуку) право наследования. Германское имя этой личности «Атаулф». Этимология этого антропонима такова: «Атаулф\\Адольф» – «благородный волк».

Итак, титулы «Каратун» и «Атаулф» это тюркское и германские произношения одного и того же слова «Благородный волк»!

Он был королем вестготов в 410-415 годах. Выбранный после смерти Алариха в короли, то есть «сыном по оружию» гуннского кагана, Атаулф думал сначала о завоевании Римской империи, но, убедившись в невыполнимости этой идеи, старался, по крайней мере, приобщить вестготов к навыкам государственности. Он заключил мир с императором Гонорием и ушел в Галлию, взяв с собой сестру Гонория Плацидию, попавшую в руки вестготов при взятии Рима. В Галлии он оказал большую услугу Гонорию, нанеся полное поражение Иовину, который провозгласил себя императором, при поддержке Аэция. Так как Гонорий, вопреки договору, не снабжал вестготов хлебом, то Атаулф снова двинулся на Италию. Потерпев неудачу под Марселем, он пошел на запад и овладел Нарбоннской Галлией. В 414 г. он отпраздновал свою свадьбу с Плацидией. Гонорий был крайне недоволен этим браком и двинул против Атаулфа войско под начальством Констанция. Атаулф перешел из Галлии в Испанию, где занял Барселону. Вскоре после того он был убит одним из своих приближенных. Умирая, он завещал своему брату Валии отослать Плацидию в Равенну и поддерживать хорошие отношения с Римом.

В Галлии предводителем вестготов Валией на месте бывшей римской провинции Аквитания на юго-западе Франции было создано государство вестготов. В 415 году вестготы ушли дальше, на территорию Испании. Валия имел дальнейшей целью перебраться через Гибралтар в Северную Африку, чтобы найти там страну для мирного проживания своего народа.

Имя брата Каратун-илтабара - Атаулфа происходит от тюркско-хазарского слова «Вэли» со значением «покровитель». Но и имя «Мундзук» или по-другому «Мунжи+ги» переводится из тюркско-хазарского диалекта в значении «спаситель; освобождающий; покровитель». Следовательно, и германское «Валия» и тюркское «Мундзук\\Мансук» являются именами одного и того же человека, родителя Атиллы и Болада – будущих соправителей Гуннского каганата. Этот Мунсак-каган упоминается у Иордана под именем «Мундзук»: «{180} Этот самый Аттила был рожден от Мундзука, которому приходились братьями Октар и Роас (Ругила); как рассказывают, они держали власть до Аттилы, хотя и не над всеми теми землями, которыми владел он. После их смерти Аттила наследовал им в гуннском королевстве вместе с братом Бледою (Болад)».

В 418 году Валия-Мундзук «устроил грандиозную бойню варваров во имя Рима. Он разгромил в битве вандалов-силингов в Бетике. Он уничтожил аланов, которые правили вандалами и свевами, так основательно, что, когда их король Атакс был убит, немногие, кто выжил, забыли имя своего королевства и подчинились королю вандалов из Галисии Гундериху».

Регенты Октар и Ругила.

В 410-440 годах, в связи с малолетством сыновей Мунсак-кагана Атиллы-кагана и Болад-кагана, регентствовали сыновья Баламир-кагана Октар и Ругила.

Ругила, судя по имени, его мать была из ругов, то есть из поляков. Он оказался мудрым и дальновидным политиком. Предпочитал решать вопросы мирным путем. При нем гунны окончательно освоили Паннонию — здешние степи, где не выпадает глубокого снега, были более благоприятны для кочевого скотоводства. Впоследствии сюда была перенесена и главная ставка гуннских царей. Многие народы, жившие по Дунаю, подчинились Ругиле без борьбы: руги, языги, карпы, бастарны. Границы его державы достигли Рейна. Гунны во времена регентства Октара и Ругилы совершили всего два набега на Византию — в 408 г. на Фракию и в 415 г. на Иллирию. О причинах нарушений мира хроники умалчивают. Может быть, Константинополь своевременно не выплатил «субсидии». Или Ругиле не понравилась византийская политика покровительства готам. Но без этой политики Восточная империя существовать уже не могла — у нее не было национальных войск.

А в это время в Западной империи восходила звезда Аэция, отличного полководца и отчаянного авантюриста. Сын военачальника Гауденция (тоже из германцев), он в юности был аманатом Римской империи у гуннов. Подружился с Ругилой и его племянником Аттилой, хорошо изучил язык гуннов, их нравы и обычаи. Потом быстро сделал карьеру и стал наместником Галлии. Пост этот был очень трудным. Провинцию терроризировали германские племена, многие уже осели в ней. И к тому же всю Галлию охватило восстание багаудов — коренного кельтского населения, разоряемого налогами. К крестьянам примыкали колоны, рабы. Аэций умелой дипломатией сумел добиться лояльности угнездившихся на галльских землях бургундов, вестготов, франков, алеманнов. Использовал их против багаудов, а при необходимости и друг против друга.

По старой дружбе Аэцию помогали и Ругила с Аттилой, присылали по его заявкам гуннские отряды.

В 428 году Ругила, от имени малолетних каганов Атиллы и Болада, сделал сына Годогиса по имени Гейзерих сыном каганов по оружию – королем вандалов и аланов.

Однако в Риме давно уже стало традицией, что удачливый полководец должен бороться за власть. И Аэций погряз в интригах. Своим конкурентом он счел наместника Африки Бонифация и оболгал его. Бонифаций, объявленный мятежником, стал готовиться к защите. И на помощь пригласил из Испании вандалов и аланов. Бонифаций склонил к военному союзу вандалов и аланов, обещая им две трети страны. Союз был закреплён женитьбой Бонифация на вандалке Пелагее.

Что ж, аланы и вандалы оказались себе на уме. Их как раз в это время теснили вестготы. Вандалы и аланы в 429 г. отправились в Африку. Увидели, насколько слаба там римская власть, и попросту захватили провинцию. Переместили сюда из Испании свое королевство. Бонифация эти «союзники» выгнали. Он поехал в Рим и, как ни странно, сумел оправдаться — поскольку всплыли все интриги Аэция. Тогда Аэций провозгласил императором собственную марионетку, некоего Иоанна, и выступил на Италию со своей гальской армией. Направил он посольство и к Ругиле, и тот послал ему 10-тысячное войско.Но второго Цезаря из Аэция не вышло, а помощь Ругилы запоздала. Бонифаций, приняв командование над правительственными силами, разгромил соперника. Сам Бонифаций получил в бою рану и вскоре умер. Аэций бежал к гуннам. Впрочем, несмотря на такие «художества», он быстро получил прощение. Потому что без него «союзные» германцы в Галлии сразу отбились от рук, усилилось движение багаудов. Да и вообще в некогда могучей империи хороших полководцев больше не значилось. И Аэций получил возможность, как ни в чем не бывало, вернуться в Рим.

По словам епископа Виктора Витенского вандалы после высадки в Африке, пересчитав общее количество своих людей с рабами и младенцами, насчитали 80 тысяч человек. Более поздний Прокопий Кесарийский передаёт о численности вандалов так: Говорят, однако, что число вандалов и аланов в прежние времена не превышало пятидесяти тысяч. Затем лишь благодаря рождению у них детей и присоединению к ним других варваров они дошли до такого многолюдия. Но имена аланов и других варваров, кроме маврусиев, были поглощены именем вандалов.

Приск описывает одно из посольств восточного императора Феодосия. II к гуннам в 433 году, когда был заключен договор, унизительный для Империи, по которому она обязалась выдать гуннам всех перебежчиков и платить ежегодно по 700 фунтов золота. Встреча послов императора с гуннами произошла близ границы. Гунны заявили, что желают вести переговоры, не сходя с лошадей. «Римские послы, заботясь о своем достоинстве, имели с ними свидание также верхом», — говорит Приск. После этого обе стороны принесли клятву соблюдать договор, каждая по обычаю своих предков.

Говорят, в этом же 433 году умер Ругила сын Баламира.

До самого 440 года, до совершеннолетия Атиллы и Болада регенствовал единолично Октар. Именно по его настоянию11 февраля 435 года африканские завоевания Гейзериха были признаны по мирному договору императором Валентинианом III. Вандалы получили во владение восточную Мавретанию с частью Нумидии, но обязались взамен платить ежегодную дань империи и защищать границы от берберов в качестве федератов. Гейзерих отдал аманатом в Рим своего сына Гунериха, который вскоре вернулся. 19 октября 439 года вандалы в нарушение договора захватили Карфаген, ставший резиденцией их короля. Бескровное и незаметное взятие города войсками Гейзериха застало врасплох Рим, военные силы которого были отвлечены на сдерживание готов и гуннов. Октар подтвердил титул сына по оружию - короля, полученный Гейзерихом от Ругилы, заново в 439 году.

Виктор Витенский упомянул, что вандалы разграбили Рим на 15-м году царствования Гейзериха, а всего Гейзерих царствовал 37 лет и 3 месяца. То есть дата основания вандальского королевства в Африке определялась самими вандалами 439 годом.

Это интересно, поэтому даю для ознакомления и монету Гейзериха.

Не в силах открыто выступить против гуннов, византийцы стали действовать исподтишка, разрушая гуннскую державу изнутри. В 440 г. их шпионы инициировали и финансировали заговор в племени акациров. Заговор был раскрыт, и последовало возмездие. В 440 году вандалы совершили первый грабительский набег на Сицилию, а в 441 г. гунны вторглись в Византию, разорили 70 городов и достигли Константинополя, хотя осаждать его не стали.

Королевство вандалов и аланов охватывало территории современных Туниса, восточного Алжира и западной Ливии. В число союзников вандалов в Африке вошли местные берберские племена мавров, а относительно немногочисленные этнические вандалы сформировали правящий господствующий слой в новом государстве.

Приблизительные границы гуннского государства, к 443-493 гг., таковы.

Естественно, возникновение нового сильного государства гуннов не осталось без внимания мировых религий того времени – христианства, манихейства, буддизма и иудаизма.

Источник: https://lektsia.com/13x30b6.html