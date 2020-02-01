Деяния Бумын-кагана и Истеми-кагана.

У гуннов же в 542–602 годах правителем был Оркан-каган, который известен в истории под различными именами.

Приведем наши соображения по поводу этимологии имени «Оркан».

Допустим это слово – синоним слова «аркан\\лассо» или по-китайски «Туу».

Возможно, слово имеет другое происхождение, то есть «Ер хан\\土汉 (土汗)» или по-китайски «Ту hан». Но в этом случае слово «Аркан» получается только испорченной калькой слова «Ер хан». Иероглиф 土 на башкирском языке будете звучать как «йер//почва».

Интересна и этимология башкирского слова «тупрак\\земля; почва». Это калька древнего композита «Ту+бур+ (а)ги» со значением «относящийся к земле-почве». Часть композита «бур» сохранилась как часть современного башкирского слова «Ак+бур» со значением «мел», буквальный перевод «белая глина». Филологи прекрасно осведомлены о переходе фонем «h»=«п»=«б», они в курсе и о выпадении фонемы придыхания «h» в начале тюркского слова. Отсюда вывод: и «(h)Ур хан», и «Ор+кан», и «Ту hан», и «Бумын» – это разные произношения одного и того же слова на различных диалектах и языках. Есть еще европейское имя этого кагана – «Буян». Просто тюркские руны « » могут читаться и как «Я(Ай)», и как «М(а)», отсюда и путаница в историографии.

В Башкортостане (Учалинский район) нашлась и монета Бумын (Буян)-кагана.

В 542 году Бумын-каган вступил в свои права. В 545 году правитель китайской империи Вэй Тай-Цу, искавший себе союзника в борьбе с жужанями, направил к Бумыну посла, согдийца Ань-Нопеньтона, с богатыми подарками. Бумын-каган встретил китайского посла с почетом и согласился быть союзником. Так гуннский каганат начал восстанавливать свое влияние и в Азии. В 552 году тюрки разбили жужаньское войско, их каган Анагуй покончил с собой. Жужане были переселены на запад.

Бумын-каган, мы полагаем, восстановил всю структуру государства гуннов. Должны заметить, в каганате (при нем или во времена правления его сына Муган-кагана) были учреждены следующие высшие должности, а именно: «Кинэдар каган» – ответственный за выполнение судебных решений и главнокомандующий войсками «казиги\\судебных исполнителей» (фактически это термин «казаки»), созданных для карательных операций. Можно привести также другие должности и титулы: «Чюбеки каган» – ответственный за сообщения и внешние сношения с другими государствами; «Шими каган» – каган, ответственный за управление северными народами (славянами и финно-угорскими народами); «Джабгу (Ябгу) каган» – главнокомандующий вооруженными силами, покровитель всей страны. Существовали еще титулы «Барик каган» – он регулировал сложные вопросы престолонаследия при смене власти; «Жэйчи каган» – ответственный за управление южными народами.

Из других титулов и должностей известны: «хаттад» – нотарий; «битикчи» - государственный писарь; «жэбиан (жупань)» – министр финансов; «текин» – наследственные принцы; «илтабар» – не наследственные принцы крови (возможно, аналог европейских бастардов); «короли» – правители подчиненных народов – сыновья по оружию.

Высшие богословы различных теологий назывались: «гис (Кс; Хс)» – богословы арианской и несторианской религий; «опат» – богословы манихейской религии; «равви» – богословы иудейской религии.

В 562 году Бумын-каган оставил трон своему сыну Кара-Иссык-кагану, сам став каганом переселенных на запад народов бывшей Жужанской империи (жужанов). Его брат Истеми стал Ябгу-каганом и правил до 627 года.

Переселенные на запад жужаны известны в Европе как «авары\\переселенцы». Бумын-каган стал известен в Европе под именем Авари кагана (кагана переселенных народов) – Буян-кагана.

Проследим за деятельностью Буян (Бумын)-кагана в Европе, где он правил до 602 года.

История Авари каганата, вассала Тюркского каганата, возглавляемого великим каганом Истеми, начинается с правления Баян (Бумын) кагана. При кагане Баяне авары (переселенцы жужане) в союзе с лангобардами уничтожили королевство гепидов и к 568 году закрепились на Среднем Дунае, подчинив местное славянское, германское и романизированное население.

Историк Павел Дьякон пишет об этих событиях так: «Король лангобардов Альбоин вступил в вечный союз с аварами, которые первоначально назывались гуннами, а впоследствии, по имени своего короля Авара, были названы аварами. Затем он отправился на войну, на которую вынудили его гепиды. Когда гепиды с поспешностью двинулись против него, авары, по договору, заключенному ими с Альбоином, вторглись в их землю. Прибыл к Кунимунду вестник и возвестил ему о вторжении аваров в его страну. Кунимунд, хотя и был очень удручен и стеснен с двух сторон, все же убеждал своих воинов сразиться сначала с лангобардами и, если удастся победить их, изгнать после этого войско гуннов из своей земли. Итак, началась битва. Сражались изо всех сил. Лангобарды остались победителями и так свирепствовали против гепидов, что почти совершенно истребили их, и от многочисленного войска едва выжил вестник поражения. В этом сражении Альбоин убил Кунимунда, отсек у него голову и приказал из черепа сделать себе чашу. Этот род чаши у них называется «скала», а на латинском языке patera. Он увел с собой в плен дочь Кунимунда, Розамунду, вместе с множеством людей всякого возраста и пола. Когда умерла Клодзуинда, он взял себе в жены Розамунду, но, как оказалось впоследствии, на свою погибель. Тогда лангобарды увезли с собой столь большую добычу, что сделались обладателями огромнейшего богатства. Племя же гепидов так пало, что с того времени они не имели уж более никогда собственного короля, и все, кто пережил войну, или подчинились лангобардам, или до сегодняшнего дня стонут под тяжким игом, потому что гунны продолжают владеть их землей».

Созданная в Паннонии система крепостей – хрингов – служила аварам базой для завоевательных набегов. Аварское войско отличалось эффективной организацией и было хорошо оснащено – использовались железные стремена, хорошие доспехи и луки. Столицей каганата был хринг на территории Тимишоары (земля на территории современной Венгрии).

В 568 год от рождества Христова, собираясь в поход на Италию, Альбоин послал за помощью к своим старым друзьям, саксам, желая, чтобы завоевателей такой обширной страны, какой была Италия, было как можно больше. Свыше 20 тысяч саксов, вместе с женами и детьми, поднялись со своих мест, чтобы, по его желанию, отправиться в Италию. Клотарь и Сигиберт, франкские короли, услышав об этом, переселили швабов и другие народы на земли, оставленные саксами. Затем Альбоин предоставил собственную землю Паннонию своим друзьям гуннам, однако с условием: если лангобарды когда-нибудь будут принуждены вернуться назад, то они оставляют за собой право требовать обратно свою прежнюю землю. Итак, лангобарды, оставив Паннонию, отправились с женами, детьми и со всем имуществом в Италию, чтобы овладеть ею. Прожили они в Паннонии 42 года и вышли оттуда в апреле, на другой день святой пасхи, которая по вычислению в том году пришлась на календы апреля.

История Авари каганата в Европе вкратце такова.

В 582 году авары захватывают стратегический византийский форпост Сирмий, а на следующий 583 год – Сингидун и опустошают Иллирию. В 597 году авары захватывают Далмацию, после чего ее заселяют предки хорватов. В 599 году осаждают Томис на берегу Черного моря. Около 600 года авары совместно со славянами-хорутанами заселяют Внутренний Норик. В 618 году авары вместе со славянами осаждают Фессалоники.

В 623 году Авари каган создает вассальный Шими каганат, известный в историографии как «Государство Само». Это государство было создано для ведения торговли с западными европейскими странами, и каганом был назначен сведущий в таких делах франкский купец. Шими каган как вассал оказался очень беспокойным, он вел успешные войны и с аварами, и с франками. Что касается войн вассала Шими кагана против своего сюзерена Авари кагана, то это был не бунт, а вынужденные действия, диктуемые степными законами гуннов, правами «баранта» и «каранта».

«Баранта» – вид права, буквальное значение: «имеет право пускать стрелу», то есть «право справедливой войны».

«Каранта» – вид права, буквальное значение: «имеет право пользования».

Подобных набегов в истории тюркских народов много, это было обычным делом, они предпринимались в рамках существующего права своего времени, и не имели последствий в виде вражды между потомками различных тюркских народов. Это удивительно, но факт!

В 631 году Шими каган отвоевал у франков земли, заселенные лужицкими сербами.

В 626 г. авары, по всей видимости, по указанию Истеми кагана, поддержали Персию в ирано-византийской войне и во главе славянских ратей осадили Константинополь. Хотя сам Истеми каган в этой войне официально поддерживал Византию, ему не было выгодным усиления ни Византии, ни Персии, вот и поручил Авари кагану грязную работу.

Византийцы нанесли аварам поражение из-за того, что славянские штурмовые суда погибли по загадочным причинам, так что разгневанный каган стал убивать славян, которые вследствие этого покинули место дислокации. Авары же без славянской пехоты и штурмовых лодок взять столь хорошо укрепленный город, как Константинополь, оказались не в силах. Сокрушительное поражение объединенных войск Аварского каганата у стен Константинополя подорвало могущество государства и прекратило аварскую экспансию. Ослаблению каганата способствовали и начавшиеся в 630-е годы внутренние распри. В 626 году, после поражения авар под Константинополем, от каганата отделяются кутригуры. В 631 году авары на время подавляют восстание кутригуров. Хан Альцек после неудачной попытки захватить трон в Аварском каганате уходит со своей ордой из каганата. Около 662 года он устроился во владениях лангобардов и попросил землю у короля Гримоальда I Беневентского в Беневенто в обмен на военную службу. Король Гримуальд отправил булгар к своему сыну Ромуальду в Беневенто, где они и осели в Сепини, Бовиане и Инзернии. Ромуальд принял булгар хорошо и дал им земли. Он также распорядился, чтобы титул Альцека был изменен с герцога, как называет его историк Павел Диакон, на гастальдия (имеется в виду, возможно, титул князя), в соответствии с латинским названием. Павел Диакон завершает рассказ о булгарах Альцека так: «и они живут в этих местах, про которые мы говорили, до теперешнего времени, и, хотя они говорят и на латинском языке тоже, но все-таки еще до конца не отказались от использования своего языка».

Раз уж речь зашел о языке авар, то рассмотрим и некоторые утвердившиеся в Европе мнения по этому вопросу.

Пишут: «Данные по языку авар очень скудны и не позволяют с уверенностью судить о его принадлежности. Сохранившиеся в письменных источниках аварские титулы и личные имена являются универсальными для алтайской языковой семьи. Как свидетельствуют данные археологии, авары пользовались разновидностью рунической письменности, однако все найденные надписи очень короткие и не поддаются расшифровке. Единственным памятником, по которому пытаются реконструировать аварский язык европейского периода, является надпись, выполненная греческими буквами на сосуде из клада Надь-Сент-Миклош. Выводы лингвистов различны». Российский лингвист Е. Хелимский отнес язык аваров к тунгусо-маньчжурской группе. О. Мудрак, напротив, определил, его как типично «булгарский» (то есть принадлежащий тюркской огурской «булгарской» группе). Приводим фрагмент статьи об этом из Википедии.

«Болгарский исследователь Ж. Войников, сделал перевод этой надписи: «ΒΟΥΗΛΑ • ΣΟΑΠΑΝ •ΤΕCΗ • ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ • ΒΟΥΤΑΟΥΛ • ΣΩΑΠΑΝ • ΤΑΓΡΟΓΗ • ΗΤΖΙΓΗ • ΤΑΙCΗ»:

ΒΟΥΗΛΑ • ΣΟΑΠΑΝ – «Бойла Жупан», титул – бойл-жупан или имя жупана Бойла, Войла.

ΤΕCΗ – «теси» – в маньчжурском toso – приготовлять, вырабатывать, делать, поставлять, монгольский tos/toso – получать, подавать в руку, или эвенкийское tojus, удэгейское tausi – ковать. И т.д.

Авторы статьи из Википедии не упоминают самое слабое место в теории исследователя Войникова – о направлении письма у аваров и порядке прочтения таких текстов, не прикладывают они и факсимиле документа, навязывая читателю собственную трактовку.

Факсимиле документа (на подносе) таково:

Письменность юнанская (греческая) читается против часовой стрелки (справа налево).

Транскрипция: «Тэре . hкиэт hеизтh hропрат натба. Тамга . З лгоат инт Эрвд мкэт нафаоз алhиоб. Тэре ».

Звучание на башкирском языке: «Тэре (знак всеобщего начала). Хикэйэт hыззык hорап рэт ниэтемде. Тамга. Узем логэт иттем Эрвед могтый нафиз ил hойоб. Тугра (знак остановки, окончания)»

Примерный перевод на русский язык: «Крест арианский (знак начала текста). Молитесь за меня и за страну. Тамга. Сам (лично) подношу этот дар, я, Эрвед-каган, податель (донатор) великий, самодержец. Тугра в виде креста (знак окончания текста)».

Текст изобилует терминами хазарского происхождения, которые, кстати, употреблялись и в дореволюционной башкирской, и другой тюркской литературе. Например,

\\hкиат, слово со значением «рассказ»;

\\нтби, слово со значением «мечты мои; пожелания мои; стремления мои»;

\\лгоат, слово со значением «говор; язык; рассказ»;

\\мкгт, слово со значением «даритель; донатор»;

\\нафаоз, слово со значением «влиятельный; великий»;

В тексте использовано единственное славянское слово « \\з» со значением «я сам; я лично».

Все остальные слова тюркского происхождения:

\\hеизтh, слово со значением «начертали мы»;

\\hропрат, сложное слово (композит) со значением «как заведено, принято; согласно обычаям, порядку»;

\\инт, слово со значением «осуществил; претворил в жизнь».

\\Эрвед, антропоним – имя Чюбеки-кагана Эрвела.

\\алhиоб, сложное слово (композит) со значением «любимый государь, правитель».

По этому документу (учитывая предположение, что болгарский хан Эрвел – авар) можно судить об этническом составе аваров. В их государство входили хазары, славяне, тюрки.

К 632 году хан Кубрат, объединив племена кутригуров, утигуров и оногуров, создает средневековое государство Великая Болгария, окончательно вытеснив аваров из Северного Причерноморья и Нижнего Дуная. К 640 году хорваты вытеснили аваров из Далмации. Об аварах подробно рассказано также в книге «История лангобардов» Павла Дьякона.

Обратим свое пристальное внимание на труды Бичурина и Гумилевых (отца и сына), к содержанию которых перейдем сразу же после окончания европейских историй Бумын кагана.

Известно, что он в 558 году он вернул утригуров и кутригуров под свою власть, а в начале 560 года, в союзе с лангобардами, вновь подчинил гепидов и антов. После того как Бумын-каган стал Авари каганом, пришедший ему на смену младший брат Истеми направил все свои усилия против эфталитов. Эфталиты, их называют также и «белыми гуннами», создали мощную державу, соперничающую с гуннской империей в степи. К тому же их государство было создано на бывших землях гуннской империи. Царь эфталитов Гатфар спровоцировал войну, приказав убить тюркских послов, направлявшихся в 560 году с дипломатической миссией в Иран через его территории.

Это воинственные племена, которые сумели создать огромнейшую по тем временам империю в Центральной Азии. В нее вошли вся Средняя Азия, северная Индия, Афганистан, Иран. Об эфталитах армянский историк Лазарь Парбский писал, что на них нельзя было без страха и содрогания смотреть в мирное время, а уж идти на них войной вообще не имело смысла. И если существование их империи не вызывает сомнений у историков, то по поводу происхождения самого народа имеются разные, диаметрально противоположные точки зрения.

Мы, с читателями газеты «Истоки», попробуем разобраться в этническом составе населения этого государства.

Благо, до наших дней сохранились и монеты эфталитов, и факсимиле фрагментов эфталитских бумажных документов из Берлинской коллекции.

Монета из Пакистана.

Серебряная монета односторонней чеканки – бректиад. Тексты написаны письмом брахми. Читаются сверху вниз.

Транскрипция: «Гhада чала пhакhа гhагhанаhа Тhауда».

Звучание на башкирском языке: «Котло йылы пак каган Таhаудынг».

Перевод на русский язык: «Благословленное время непогрешимого кагана Тагауды».

Первый документ из берлинской коллекции.

Тексты выполнены одной из разновидностей уйгурского письма. Читаются справа налево.

Транслитерация № 1: .Транскрипция № 1: «(А)дуст». Слово со значением «друг» и «тезка».

Транслитерация № 2: . Транскрипция № 2: «анду». Слово со значением «его клятва; торжественное обещание».

Транслитерация № 3: . Транскрипция № 3: «гри». Переводится в значении «скитающийся; разлученный с родиной».

Транслитерация № 4: . Транскрипция № 4: «гут». Переводится в значениях «благость; благоденствие» и «древность».

Транслитерация № 5: . Транскрипция № 5: «сзу». Переводится в значениях «его слово» и «писание; черта».

Факсимиле фрагментов текстов второго документа из берлинской коллекции.

Транслитерация № 1: . Транскрипция: «Вадhаиhу нгамадhа масакhаса». Звучание на старобашкирском языке: «Вэдигаи нигмэт масакhаса». Примерный перевод на русский язык: «Сохраненные богатства для их законного наследника (в будущем)».

Транслитерация № 2: . Транскрипция: «Сама сапhаи мада мамада». Звучание на старобашкирском языке: «Семит hыбайы мадди мамэтэм». Перевод на русский язык: «Всадники потомков Сама несут смерть врагам».

Транслитерация № 3: . Транскрипция: «Дhама има исума». Звучание на старобашкирском языке: «Догама им исем». Перевод на русский язык: «На моих устах (в моих молитвах) имя Твое», «Мои молитвы во имя Твое» или, возможно, «Мое имя по моей вере (моим молитвам)».

Все тексты второго документа выполнены письмом кхароштхи. Читаются справа налево. Тексты изобилуют хазарскими, тюркскими, фарси и индийскими морфемами.

Следовательно, государство эфталитов было полиэтническое.

Около 562 года правитель Ирана Хосров, хвастаясь перед Константинополем, говорил, что он разрушил власть эфталитов, но покончили с ними тюрки. В том же 562 году Хосров Первый Ануширван предложил Истеми-кагану военный союз против эфталитов. Военный союз был заключен и скреплен брачным договором – дочь Истеми-кагана стала женой шаха и впоследствии матерью наследника шахского престола Хормизда Четвертого. Перейдя реку Чирчик, Истеми занял Самарканд. Основные войска эфталитов, сосредоточившиеся у Бухары, не решившись принять бой на равнине, отступили в горы.

В 563 году гуннский каган направил посольство в Византию во главе с вождем племени нушиби Эскиль-Кюль-Эркином, с целью добиться от императора прекращения поддержки переселенных на запад народов, то есть аваров. Тем самым отвлекая правителей Византии от своего сюзеренитета над аварами, так как ему было известно, что Византия еще в 558 году заключил с его вассалом Авари каганом союз против Ирана. Авары же под предлогом войны с Ираном громили союзников Византии на Кавказе.

Приблизительно в 562 году умер Кара-Иссык-каган. Его сын Шету был остранен от престола как бастард. Власть перешла в руки второго сына Бумын-кагана Мугану.

При нем был введен новый порядок престолонаследия. Смысл этого порядка заключался в следующем: Новая, удельно-служебная система устанавливала очередность наследования престола. По этой системе Муган-кагана наследовали престол не сыновья, а младший брат старшему и старший племянник младшему дяде. В ожидании престола, то есть верховной власти, принцы крови (называемые «текин» -ами) получали в управление уделы. Закон этот обеспечивал занятие престола людьми, подготовленными к государственной службе, и предотвращал занятие престола несовершеннолетними, обеспечивал нахождение верховной власти все время в руках опытных государственных деятелей. Удельные каганы в надежде рано или поздно получить верховную власть не затевали междоусобиц и смут и держали свои владения в подчинении верховному правителю.

Вернемся к эфталитам.

Решающее сражение с эфталитами состоялось в 565 году возле Карши, длилось восемь дней и завершилось победой Истеми. Побежденные эфталиты свергли своего царя Гатфара, избрав вместо него чаганианского князя Фагониша, который пытался склонить Иран против тюрков. Отвлекая внимания правителей Византийской империи от своих связей со своим братом Бумыном, известного византийцам только под именем Буяна, Истеми любил говорить: «Авары не птицы, чтоб летая по воздуху, избегнуть мечей наших, они не рыбы, чтоб нырнуть в воду и исчезнуть в глубине морской пучины, они блуждают по поверхности земли. Когда покончу с эфталитами…, и они не избегнут своей участи».

При разгроме державы эфталитов тюрками и персами в 567 году эфталиты, низложив своего последнего царя, подчинились персам. Табари дает перечисление областей, изъявивших покорность шаху Ирана: Синд, Вост. Ар-Рохадж (Арахозия), Забулистан, Тохаристан, Дардистан, Кабулистан. Если мы отбросим индийские земли и Арахозию, некогда отторгнутую от Ирана, то останутся горные долины по обе стороны Памира как основные земли эфталитов.

В 567 году Истеми-каган отправил новое посольство в Византию во главе с Маниахом. Было заключено соглашение с Византией против Ирана. Гунны добились своей цели, они отговорили византийцев отказаться от договора с аварами (вассал должен быть вассалом, а не самостоятельным сюзереном), и тем самым смогли своих «аваров» негласно настроить против Византии.

В 571 году был заключен договор о разделе эфталитского наследия. Хосров Ануширван получил Синд, Бост, Арахозию, Забулистан, Тохаристан, Дардистан, Кабулистан и Чаганиан. Гуннам досталась Согдиана.

В 572 году Муган-каган умер. Престол, в соответствии с новым законом занял Арслан-хан, принявший после коронации царственное имя «Тобо-каган».

В 581 году он, чувствуя приближение своей смерти, потребовал от сына Амрака признания прав на престол Торемэна, сына Муган-кагана. На престол, в соответствии с законом в том же году, после смерти Муган-кагана, возвели Торэмена. В 585 году Торэмена сменил Чулохоу, но его не признал Кара-Чурин, сын Истеми-кагана. В 587 году в боевом столкновении с Кара-Чуриным Чулохоу был убит. Престол занял Дулань-каган.

В 589 году младший сын Кара-Чурина Янсуак (Янг Соух; Савэ) вторгся в восточный Иран, но проиграл битву у реки Гератифрут, недалеко от Кабула.

Сохранилось много документов об этой битве и о Савэ-кагане.

1. Миниатюра «Битва Бахрам Чубина и Савэ».

2. Личный сосуд Савэ-кагана с его тамгой.

Транслитерация текста:

Транслитерация тамги:

Транскрипция текста: «Гакана Суау».

Перевод текста: «Каган Савэ». Текст написан письмом кхароштхи, читается справа налево.

В 593 году военные действия в государстве прекратились. В 598 году был заключен мир, а в 598–599 годах гунны воевали с Китаем.

В 600 году Дулань-каган умер, Кара-Чурин-каган сам себя объявил Великим каганом.

В 602 году умер каган переселенных народов (аваров) Буян (Бумын)-каган.

В 604 году тюргешские племена восстали и признали каганом законного наследника престола Жангар-кагана. В этом же году Кара-Чурин-каган разгромил восставших.

Тюрколог Кляшторный пишет: «В 634 г. к власти пришел Ышбара Хилаш-каган, опиравшийся на род Нушиби. Он сделал попытку возродить действенность военно-административной системы «десяти стрел». Новые реформы превращали племенных вождей (иркинов и чоров) в назначенных или утвержденных каганом «управляющих», зависимых лично от него. Для того, чтобы сделать эту зависимость более реальной, в каждую «стрелу» был направлен член рода кагана – шад, никак не связанный с племенной знатью и руководствовавшийся интересами центральной власти. Тем самым политическая инициатива местных вождей резко ограничивалась. Однако, военно-политические ресурсы власти кагана оказались недостаточны для удержания племен в повиновении. Уже в 638 г. племена дулу провозгласили каганом одного из посланных к ним шадов. После кровопролитной и тяжелой войны между дуло и нушиби каганат распался «на два царства», граница между которыми проходила по р. Или. Хилаш-каган был низложен и бежал в Фергану».

Западный Ябгу каган Корт, сын Гостана и внук Йырнак-кагана, правил в этой должности с 627 по 638 годы и практически стал независимым Великим каганом.

Источник: https://lektsia.com/13x30b8.html