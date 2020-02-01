Деяния наследников Атиллы каганов по имени Йыллак, Денгизак, Йырнак.

ордан пишет: «После того как все было закончено, между наследниками Аттилы разгорелся спор за власть, потому что свойственно юношескому духу состязаться за честь властвования, – и пока они, неразумные, все вместе стремились повелевать, все же вместе и утеряли власть. Так часто преизбыток наследников обременяет царство больше, чем их недостаток. Сыновья Аттилы, коих, по распущенности его похоти, [насчитывалось] чуть ли не целые народы, требовали разделения племен жребием поровну, причем надо было бы подвергнуть жеребьевке, подобно челяди, воинственных королей вместе с их племенами».

Рассмотрим факты, когда и как входили народы в состав государства гуннов.

После смерти Аттилы правителем стал его сын Йыллак-каган. Он правил в 453–454 годах.

Восстали племена гепидов, остготов, франков и другие. Начало восстания описывается Иорданом так: «Когда узнал об этом король гепидов Ардарих, то он, возмущенный тем, что со столькими племенами обращаются, как будто они находятся в состоянии презреннейшего рабства, первый восстал против сыновей Аттилы и последующей удачей смыл с себя навязанный позор порабощения; своим отпадением освободил он не только свое племя, но и остальные, равным образом угнетенные, потому что все с легкостью примыкают к тому, что предпринимается для общего блага. И вот все вооружаются для взаимной погибели, и сражение происходит в Паннонии, близ реки, название которой – Недао.

Туда сошлись разные племена, которые Аттила держал в своем подчинении; отпадают друг от друга королевства с их племенами, единое тело обращается в разрозненные члены; однако они не сострадают страданию целого, но, по отсечении главы, неистовствуют друг против друга. И это сильнейшие племена, которые никогда не могли бы найти себе равных [в бою], если бы не стали поражать себя взаимными ранами и самих же себя раздирать [на части].

Думаю, что там было зрелище, достойное удивления: можно было видеть и гота, сражающегося копьями, и гепида, безумствующего мечом, и руга, переламывающего дротики в его [гепида?] ране, и свава, отважно действующего дубинкой, а гунна – стрелой, и алана, строящего ряды с тяжелым, а герула – с легким оружием.

Итак, после многочисленных и тяжелых схваток, победа неожиданно оказалась благосклонной к гепидам: почти тридцать тысяч как гуннов, так и других племен, которые помогали гуннам, умертвил меч Ардариха вместе со всеми восставшими. В этой битве был убит старший сын Аттилы по имени Эллак, которого, как рассказывают, отец настолько любил больше остальных, что предпочитал бы его на престоле всем другим детям своим. Но желанию отца не сочувствовала фортуна: перебив множество врагов, [Эллак] погиб, как известно, столь мужественно, что такой славной кончины пожелал бы и отец, будь он жив. Остальных братьев, когда этот был убит, погнали вплоть до берега Понтийского моря, где, как мы уже описывали, сидели раньше готы.

Так отступили гунны, перед которыми, казалось, отступала вселенная. Настолько губителен раскол, что разделенные низвергаются, тогда как соединенными силами они же наводили ужас. Дело Ардариха, короля гепидов, принесло счастье разным племенам, против своей воли подчинявшимся владычеству гуннов, и подняло их души, – давно пребывавшие в глубокой печали, – к радости желанного освобождения. Явившись, в лице послов своих, на римскую землю и с величайшей милостью принятые тогдашним императором Маркианом, они получили назначенные им места, которые и заселили.

Гепиды, силой забравшие себе места поселения гуннов, овладели как победители пределами всей Дакии и, будучи людьми деловыми, не требовали от Римской империи ничего, кроме мира и ежегодных даров по дружественному договору. Император охотно согласился на это, и до сего дня племя это получает обычный дар от римского императора. Готы же, увидев, что гепиды отстаивают для себя гуннские земли, а племя гуннов занимает свои давние места, предпочли испросить земли у Римской империи, чем с опасностью для себя захватывать чужие, и получили Паннонию, которая, протянувшись в длину равниною, с востока имеет Верхнюю Мезию, с юга – Далмацию, с запада – Норик, с севера – Данубий. Страна эта украшена многими городами, из которых первый – Сирмий, а самый крайний – Виндомина. Из этого же рода был Бливила, пентаполитанский вождь, и его брат Фроила и, в наше время, патриций Бесса».

Обратите внимание на фото 2: так в европейских учебниках истории обозначены владения гепидов.

Иордан торопит исторические события. После смерти Йыллак-кагана начал править Денгизак-каган. Времена его правления, 454–469 годы, начались с военных неудач. В 454 году Денгизак-каган организовал неудачный поход против восставших остготов, а в 456–466 годах – неудачные походы на Балканы, против возгордившейся Византии. В результате Византия денонсировала все ранее подписанные договора и полностью стала самостоятельной. Окрыленные этими временными удачами Византия решила подчинить себе и Западную империю и вернуть владения в Африке. Византийскому императору Льву I при поддержке начальника варварских войск Рицимера удалось посадить в 467 году на трон Западной империи Антемия. Против вандалов Лев и Антемий организовали грандиозную морскую экспедицию под началом консула Василиска, брата жены Льва. Силы только византийского войска насчитывали по словам Прокопия Кесарийского 100 тыс. человек, а на подготовку войны и жалование солдатам было истрачено много золота. В 468 году удар по вандалам и аланам был нанесен одновременно в нескольких направлениях. Василиск с флотом отправился прямо на Карфаген, Ираклий с войском из Египта двинулся к Карфагену сушей, Марцеллиан с римской армией атаковал вандалов в Сардинии. Первоначально удача сопутствовала имперским силам: флот вандалов был рассеян Василиском у Сицилии, Ираклий захватил Триполис и другие города в Ливии, а Марцеллиан занял Сардинию. Когда Василиск высадился в Африке примерно в 60 км от Карфагена, Гейзерих вступил с ним в переговоры, попросив 5 дней для принятия мирных предложений. За это время он подготовил корабли и, используя попутный ветер, атаковал ночью скученный в гавани византийский флот брандерами (горящими судами). Разгром византийцев довершило нападение флота вандалов под командованием Гензона, сына Гейзериха. Василиск бежал на Сицилию, где соединился с Марцеллианом, а после того, как последнего убил один из его соратников, вернулся в Константинополь. Ираклий также отошел из Ливии. Начав поход против сына по оружию гуннского кагана – короля вандалов и аланов Гейзериха, обе римские империи оказались меж двух огней. Карательные походы гуннов 467–469 годов против Византии, этого главного возмутителя спокойствия в гуннском государстве, были удачными, хотя и окончились смертью Денгизак-кагана.

Византия признала себя вассалом гуннов, а гуннского кагана – императором Византии с титулом «Ысын шад\\Действительный правитель».

В Башкортостане сохранилась памятная медаль в память об этом событии. На аверсе медали текст (уйгурское письмо) гласит: «Амсаг длилти\\Свидетельство договора».

Транслитерации текста аверса:

Транскрипция уйгурописного текста аверса: «Мсг (а)длилд».

На реверсе (обратной стороне) текст выполнен уйгурским и латинским письмом.

Транслитерация уйгурского письма реверса:

Транслитерация латинского письма реверса:

Транскрипция уйгурописного текста реверса: «Кн рминлн шад Асн».

Транскрипция латинского текста реверса: «Емпhратр рмнлнус Асне. Тамга».

Перевод на русский язык уйгурописного текста: «Каган римлян шад Асень».

Перевод на русский язык латинского текста: «Император римлян Асень. Тамга».

В этой юбилейной медали зафиксирован и тамга гуннского кагана « ».

В 460 г. гунны совершили набег на Азербайджан сохранив его в сфере своего влияния.

В 469–515 годах правителем гуннов был Йырнак каган.

В 474 году византийским императором стал Зенон, вступивший в переговоры с Гейзерихом. Послу Зенона патрицию Северу удалось добиться освобождения пленников, захваченных при набеге на греческий Никополь в Эпире. Король освободил пленных, принадлежавших вандальской королевской семье, остальных Север выкупал за собственные средства. В обмен на признание королевства вандалов и аланов в существующих границах Гейзерих заключил в 475 году мир с империей. Этот мир поддерживался 60 лет вплоть до интервенции Византии при Юстиниане Великом, положившей конец германскому королевству на севере Африки.

25 января 477 года король вандалов и аланов Гейзерих умер, не в пример другим германским вождям «достигнув глубокой старости».

По гуннскому закону Гейзериха престол наследовал потомок Гейзериха по мужской линии, который был самым старшим по возрасту из всех его родственников. В 477 году править стал его сын Гунерих. При нем от вандалов отпал ряд берберских племен в горных районах на юге. Гунерих жестоко преследовал не только католиков, но также арианское духовенство и даже своих родственников (семьи братьев Гензона и Теодориха), желая вопреки завещанию Гейзериха передать трон сыну. Затем власть унаследовал его племянник Гунтамунд (484–496 годы), сын Гензона, внук Гейзериха. В его правление продолжались внутренние войны с маврами.

Гунны в 493 году вместе со своими верными конфедератами – лангобардами полностью разгромили герулов и восстановили свое владычество в Паннонии.

Как видим, требует уточнения утверждение Иордана о том, что «Савроматы же, которых мы называем сарматами, и кемандры, и некоторые из гуннов поселились в части Иллирика, на данных им землях у города Кастрамартена. Скиры, садагарии и часть аланов со своим вождем по имени Кандак получили Малую Скифию и Нижнюю Мезию… Руги же и многие другие племена испросили себе для поселения Биццию и Аркадиополь. Эрнак, младший сын Аттилы, вместе со своими избрал отдаленные места Малой Скифии. Эмнетзур и Ултзиндур, единокровные братья его, завладели Утом, Гиском и Алмом в Прибрежной Дакии. Многие из гуннов, прорываясь то тут, то там, подались тогда в Романию; до сих пор из их числа называют сакромонтизиев и фоссатизиев».

Получается, что и Иллирик, и город Кастрамартен, и Малая Скифия, и Нижняя Мезия, и Бицция, и Аркадиополь, и Ут, и Гиск, и Алм и Прибрежная Дакия, и Романия снова вошли в состав государства гуннов.

Примерно в 475 году вместо умершего Флакцитея «королем ругов стал его сын Фелетей. Он и другой король ругов, Одоакр, мирно сосуществовали до вмешательства в их дела Римской империи».

Заслуживает внимания личное имя второго короля «варваров». Антропоним «Одоакр» – это композит «Одоа+кр», состоящий из германского слова «Одоа\\Слава» и части тюркского слова хазарского происхождения «-кр» (придающей слову значение «деятель»).

Теперь начинается самое интересное. Один из сыновей Аттилы носил тюркское имя с точно таким же значением. Это «Денгизак», слово-композит «Дин+гиза+г(и)» со значением «Завоевавший славу; выдающийся деятель». Так как источники не называют родословную Одоакра, мы вольны думать так: «А не является ли этот Одоакр сыном Денгизака, принявший имя отца в славяно-германской транскрипции?». Как бы там не было, вопрос открытый, требующий дополнительных исследований!

В 476 году начальник варварского войска Одоакр сверг последнего римского императора, став первым славянским правителем Италии. По сообщению Иордана, Одоакр и сам был из ругов.. Прииск Панийский сообщал, что Орест, отец последнего римского императора Ромула Августа, «только прислужник и писец Аттилы, а Эдекон», отец Одоакра, «как известный храбрец и природный гунн, многим превышает Ореста». В 477 году император Византии Флавий Зенон убедил Фелетея разорвать союз с Одоакром и вторгнуться в Италию. Не все поддерживали эту идею, и среди ругов разгорелась междоусобица: брат Фелетея Фердерук, сторонник мира с Одоакром, под предлогом мести за разграбление монастыря святого Северина был убит своим племянником Фридерихом. В ответ на это Одоакр, нанося упреждающий удар, в 487 году напал на Норик, разбил войско ругов около Венского леса и увел в плен короля Фелетея с его супругой Гизо, которые после были казнены в Италии. Сын короля Фредерих возглавил ослабевших ругов. После еще одного похода, предпринятого в 488 году братом Одоакра Гунульфом, придунайское государство ругов окончательно было уничтожено. Места на Дунае (Rugorum patria), где проживали руги до их разгрома Одоакром, заняли лангобарды, как о том сообщает Павел Диакон в «Истории лангобардов». О том же повествуется в труде «Происхождение народа лангобардов» неизвестного автора первой половины VII века, где называется страна Ругиланд (Rugilanda). На мраморной плите сохранившейся в катакомбах «монашеской Горы» при костеле святого Петра в городе-крепости провинции Норик Ювавум (совр. Зальцбург) Одоакр называется «королем рутенов»: «Года Божьего 477 Одоакер, король рутенов (Odoacer Rex Rhutenorum), а также гепидов, готов, унгар и герулов, выступал против церкви божией. Благочестивый Максим с его 50 учениками, что молились с ним в этой пещере, за исповедание веры жестоко мучен и сброшен вниз, а провинция Норикум мечом и огнем опустошена».

Спасаясь от Одоакра, оставшиеся руги присоединились к вождю остготов Теодориху. С ними Теодорих вошел в Италию в 489 году, где захватил власть в 493 году, убив на пиру Одоакра.

Этот Теодорикс носил титул кагана. Об этом свидетельствует уйгурописьменный текст его монеты.

Транскрипция латинописьного текста аверса: «Тевдорики»

Перевод текста аверса монеты: «Теодорих»

Транскрипция уйгурописьного текста реверса: «Кгн», что означает «Каган».

Мы думаем, что «теодорикс» – не настоящее имя, а германская калька гуннского титула «Кина+дар\\Местью обладающий», такое определение носили гуннские каганы, вассалы великого кагана, отвечающие за карательные акции против восставших народов. В этом случае дальнейшая деятельность Теодорикса должна рассматриваться как деятельность одного из каганов гуннов. Но еще ведя войну с Одоакром, Теодорих начал переговоры с Константинополем о признании себя правителем Италии. Император Зенон, с которым он договаривался о вторжении в Италию, весной 491 года умер, а с новым императором Анастасием переговоры затянулись. Теодорих в конце концов потерял терпение и разрешил готскому войску в марте 493 года провозгласить себя королем «без приказа нового императора». Так по сути Теодорикс порвал свои связи с гуннской империей, став самостоятельным правителем. При этом Теодорих не принял «ни императорского облачения, ни императорского титула», но всю жизнь по варварскому обычаю велел называть себя королем. На фото 5 – карта королевства готов.

Деяния Кондак-кагана

В 515 году правление от Йырнак-кагана перешло младшему из сыновей Атиллы Кондак-кагану. Он правил, по нашему мнению, до 542-го года. Иордан пишет о нем так: «Нотарием (писцом) этого Кандака Алановийямутиса до самой его смерти был Пария, родитель отца моего, т. е. мой дед. У сына же сестры Кандака, Гунтигиса, которого называли еще База, магистра армии (главнокомандующего), сына Андагиса (сына Анделы из рода Амалов), нотарием – до своего обращения – был я, Иорданнис, хотя и не обученный грамматике».

Благодаря именно Кондак-кагану, его Битикчи Париа и внуку его (Парии) нотарию Иордану мы и узнаем подробности истории гуннов.

«После того как установился прочный мир готов с римлянами, готы увидели, что им не хватает того, что они получали от императора; в то же время стремились они проявить присущую им отвагу и потому начали грабить соседние племена, [жившие] кругом; прежде всего двинулись они походом против садагиев, владевших внутренней Паннонией. Когда узнал об этом король гуннов Динтцик (Дингизак), сын Аттилы, то он собрал вокруг себя тех немногих, которые пока что оставались все-таки под его властью, а именно ултзинзуров, ангискиров, биттугуров, бардоров; они подошли к Базиане, городу в Паннонии, и, окружив ее валами, начали грабить окрестности. Поняв это, готы там же, где были, приостановили поход, предпринятый против садагиев, и обратились на гуннов; так вытеснили они их, покрыв бесславием, из своих пределов, и с тех пор до сего дня остатки гуннов боятся готского оружия.

Однако уже после того как племя гуннов было, наконец, усмирено готами, Гунумунд, вождь свавов, проходя мимо [и направляясь] грабить Далмацию, захватил бродившие в степях готские стада, потому что Далмация граничит со Свавией и расположена невдалеке от пределов Паннонии, особенно тех мест, где жили тогда готы. Что же дальше? Гунимунд со свавами, опустошив Далмацию, возвращался в свои земли, а Тиудимер, брат Валамера, короля готов, не столько скорбя о потере стад, сколько опасаясь, как бы свавы – если эта нажива прошла бы для них безнаказанно – не перешли к еще большей разнузданности, так [бдительно] следил за их передвижением, что глухой ночью, когда они спали, напал на них у озера Пелсода и, неожиданно завязав бой, настолько их потеснил, что даже взял в плен самого короля Гунимунда, а все войско его – ту часть, которая избежала меча, – подчинил готам. Но так как был он милосерден, то, свершив отмщение, проявил благоволение и, примирившись со свавами, пленника своего усыновил и отпустил вместе с соплеменниками в Свавию. Тот же, забыв об отчей милости, через некоторое время затаил в душе коварный замысел и возбудил скиров, которые находились тогда в Данубии (пойме Дуная) и жили в мире с готами, чтобы они, отколовшись от союза с последними и соединив свое оружие с ним, выступили и напали на готский народ. Готы не ждали тогда ничего плохого, будучи особенно уверены в дружественных соседях. Но внезапно возникает война. Они были вынуждены взяться за оружие и, бросившись в привычный [для них] бой, мстят за свои обиды. В этом бою был убит король их Валамир: чтобы ободрить своих, он скакал перед войском верхом на коне; испугавшись, конь упал и сбросил седока, который тут же был пронзен вражескими копьями.

Готы так сражались, отплачивая мятежникам и за смерть своего короля и за нанесенное им оскорбление, что от племени скиров почти никого, кто бы носил это имя, – да и то с позором, – не осталось; так все они и погибли.

Устрашенные их погибелью, короли свавов Гунимунд и Аларик двинулись походом на готов, опираясь на помощь сарматов, которые подошли к ним как союзники с королями своими Бевкой и Бабаем (Батбай). Они призвали остатки скиров, чтобы те вместе с их старейшинами Эдикой и Гунульфом жестоко сразились, как бы в отмщение за себя; были с ними [со свавами] и гепиды, и немалая подмога от племени ругов, и другие, собранные отовсюду племена; так, набрав огромное множество [людей], они расположились лагерем у реки Болии в Паннониях».

Видимо, Иордан глубоко ненавидел гуннов, поэтому и описал поражения готов как их победы. Впрочем, возможно он прав, ибо после этих событий остготы влились в состав вестготов и оба народа далее в истории упоминаются только как один народ, под именем «готы».

Император Анастасий I лишь в 497 году признал племенное избрание Теодорикса королем, и лишь в 516 году представил Теодориха римскому сенату как человека, которому он вверил власть над Западом, так как, возможно, он боялся укрепления гуннского государства, возглавляемого Кондак каганом.

Интересна этимология титула Кондак-кагана «Алановийямутис», который упоминал Иордан. Это явно испорченная готская калька композита «Алан+(о)вий+ямут+ис». Если первое слово – этноним «алан», то второе слово восходит к тюркскому «бек; бей» со значением «князь; собиратель налогов». Слово же «ямут» – испорченная калька тюркско-хазарского «жмгит» со значением «общество; союз», а «-ис» – определительная часть готского слова. Тогда титул переводится так: «Бек (правитель) союза аланских племен».

Такое толкование данного титула связывает историю аланов и вандалов с историей гуннского государства этого периода.

Для нас представляет определенный интерес имя зятя Кондак-кагана «Гунтигис», которого называли еще «База». Этот самый «База» упоминается под именем «Визогис (Визогаст)» вместе с Аригисом (Арогастом) как соавторы «Салической правды». Аригис же был зятем Париа, писца Кондак-кагана. Биографии двух остальных соавторов данного закона нам пока неизвестны.

В 515–542 годах земли салических франков сначала входили в состав земель короля Хлотаря I, сына короля Хлодвига. Да и сам Хлотарь I упоминается как король, который добавил в эту книгу законов титулы (статьи, разделы) с 78-го по 83-й . Но в тексте есть указание и о том, что и король Хильдеберт, правивший в своих землях в 511-558 годах, тоже внес добавления к 68 уже существовавшим до него титулам, и всего титулов стало 78.

Среди внесших исправления в законы упоминается и король Хлодвиг I, онправил в 481-511 годах. Следовательно, закон этот существовал и при его отце короле Хильдерике I, который правил в 457-481 годах.

Этот Хильдерик был аманатом (почетным заложником) у гуннов до 457 года. Получается, именно Хильдерик и обратился к гуннам в 450 году с предложением быть посредником во франкской междоусобице, и участвовал в Каталаунском сражении на стороне Атиллы. В этом случае «Хильдерик» не имя, а титул «Йылдырым (Йылдырык)\\Молниеносный». Переходы «К»=«Ж»=«Й» в тюркских языках общеизвестны. В качестве примера можно рассмотреть отрывок из труда Абулгази-хана Хивинского «Родословная туркмен».

Транскрипция: «Атини Кибчак куиди. Кдим трг тлинда аичи куш агачни кбчак дирлар аирганидлар. Анинг аучун аул ауглан агач аичнда тугди тиб атни Кбчак куидилар. Бу уктда аики куш агачни Жимчк ди турурлар. Кра хлкнинг тли глмаслигиндин кафни жим аудуинурур шул Кбчак турур Жимчак дитурурлар».

Перевод на русский язык: «Дал ему имя Кибчак (в русских летописях он известен как «Кобяк»). В общепринятом тюркском языке так называли дерево полое внутри. Говорили, что Кибчака так назвали, так как он родился внутри полости такого дерева. В то же время такое дерево называют и Жимчак. Из-за того, что у черного люда язык не привык произносить такое имя, фонему «К(Каф)» заменили на фонему «Ж(Жим)», и вместо «Кибчак» (они) произносили «Жимчак».

Имя франкского короля «Хильдерик» переводится как «Сильный в битве» или «Мощный воитель», что является смысловой калькой тюркского «Йылдырык\\Молниеносный».

Следовательно, «Салическая правда» составлена для франков по указанию Атиллы, и первым франкским «сыном по оружию – королем» является именно Хильдерик, а неизвестные личности, которых называют «Салегаст» и «Видогаст» являются арианскими богословами времен правления Атиллы-кагана. Вполне возможно, что этимологии слов восходят к тюркским композитам «Сири+гис\\Сали+гис» со значением «военный (войсковой) священник, проповедник, богослов» и «(А)бади+гис» со значением «проповедник, богослов поселений». Сейчас сочетание слов «военный богослов» звучит странно, но в те времена военный священник был и проповедником и утверждал всюду свою религию, поэтому приходилось заниматься и проблемами богословия.

Рассматривая историю «Салической правды», мы, конечно, не забываем и ее детище «Русскую правду».

Но если сановники Кондак кагана «Аригис» и «Визогис» участвовали наряду с потомками Хильдерика, королями франков, в редактировании закона, то были ли тогда короли франков суверенными правителями своих владений?

На фото 10 – государства наследников Хлодвига I.

Кстати, согласно современным данным ДНА (генетического анализа) и французы, и башкиры имеют в своем составе гаплогруппу Р1б1.

Возможно, ответить на вопросы о генетической связи французов и башкир смогут только две молодые вспомогательные науки – граффитиология и палеогенетика, которые, к нашему с вами сожалению, в РФ практически не развиты.

Кондак утвердил титул сына по оружию – короля, правителя вандалов и аланов Тразамунды. Этот король правил в 496–523 годах. Тразамунд укрепил внешнеполитическое положение королевства династическим браком с Амалафридой, сестрой выдающегося готского короля Теодориха. Его 27-летнее правление характеризуется мягкой политикой к католикам, в прошлое ушли пытки и казни противников государственной религии арианства.

Однако, государство вандалов и аланов в Африке просуществовало только до 534 года. В этот год последний король вандалов и аланов сдался, после чего был отправлен в Константинополь. 2 тыс. пленных вандалов в составе византийских войск были посланы на войну с персами.

Источник: https://lektsia.com/13x30b7.html