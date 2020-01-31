Вмешательство в выборы, теперь и в Израиле. Друзья должны помогать друг другу

Модная тема российского вмешательства в выборы в США просто меркнет на фоне поддержки Москвой и Вашингтоном одного из кандидатов на грядущих выборах в Израиле, которые состоятся 20 марта 2020 года, т. е. через восемь недель после подписания объединительного баланса. В целях повышения популярности одного из кандидатов — действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Москва передала ему заключенную израильтянку Нааму Иссахар, о помиловании которой ранее Путин лично договорился с ее матерью.

Перед визитом в Москву Нетаньяху был с визитом в Вашингтоне, где Трамп анонсировал очередной план «мирного урегулирования» противостояния Израиля и Палестины, гордо именуемый «сделкой века». Администрация Трампа постаралась, сочинив 180-страничный документ, но палестинская сторона проигнорировала встречу в Вашингтоне. Аббас не просто «проигнорировал» приглашение Вашингтона, а послал Нетаньяху вместе с Трампом куда подальше. Можно констатировать, что предвыборное мероприятие Нетаньяху в Вашингтоне не достигло цели. Нетаньяху уехал ни с чем, а у Трампа свои проблемы, – скоро слушания в Конгрессе по импичменту… То ли дело — Москва, тут и Биби отпиарился на всю катушку, и Путину никакой импичмент не грозит.

Выводы из предвыборной кампании Нетаньяху можно сделать следующие, – когда мнение электората действительно имеет значение, то политик старается всячески угодить электорату, как всем избирателям вообще, так и одной конкретной аидише маме, спасая из русских застенков ее непутевую дочку. Настоящий западный политик старается всячески показать, что он интересуется нуждами своего народа, проявляет смекалку и привлекает к своей предвыборной кампании своих друзей, и вообще, всех, кого только можно. Нам это не грозит.

Кстати, изначально Москва хотела обменять помилованную Нааму Исаахар на 29-летнего русского программиста Андрея Бурлакова, подозреваемого в хакерских атаках, однако, Израиль не внял просьбам Москвы и в ноябре 2019 года передал Бурлакова в США.

Москва очередной раз утерла дипломатические сопли и отдала Нааму Иссахар Нетаньяху безо всяких дополнительных условий. Сразу оговорюсь, я рада за девушку, но тут возникает интересная коллизия, то есть, государство в лице гаранта Конституции как бы признает, что 10 грамм гашиша в багаже гражданки Израиля — это, в общем-то фигня, однако в законодательство изменения при этом не вносит и российских заключенных, осужденных за аналогичные преступления домой не отпускает.

Примерно на это время, в России назначено так называемое голосование по поправкам в конституцию, впрочем, наши политики не беспокоятся, посчитав, что обещанной подачки в виде «внесения в Конституцию статьи об обязательной индексации пенсий» народу вполне достаточно. Кстати, все мои знакомые пенсионеры высказались относительно этой «поправки» примерно одинаково, – пенсию проиндексируют на рубль, а цены на коммуналку поднимут в два раза… Попытка привлечь электорат к урнам для голосования была явно неудачная. Впрочем, банки и прочие опекуны прекрасно проголосуют вместо нас.

Кстати, к Конституции РСФСР 1978 года возможность внесения поправок не была предусмотрена в принципе, так как она принималась в особом порядке, как общественный договор между народом СССР, советами с одной стороны и КПСС — с другой. Порядок принятия Конституции РСФСР ставит под сомнение легитимность и законность Конституции РФ.