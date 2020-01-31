Вмешательство в выборы, теперь и в Израиле. Друзья должны помогать друг другу
Модная тема российского вмешательства в выборы в США просто меркнет на фоне поддержки Москвой и Вашингтоном одного из кандидатов на грядущих выборах в Израиле, которые состоятся 20 марта 2020 года, т. е. через восемь недель после подписания объединительного баланса. В целях повышения популярности одного из кандидатов — действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Москва передала ему заключенную израильтянку Нааму Иссахар, о помиловании которой ранее Путин лично договорился с ее матерью.
Перед визитом в Москву Нетаньяху был с визитом в Вашингтоне, где Трамп анонсировал очередной план «мирного урегулирования» противостояния Израиля и Палестины, гордо именуемый «сделкой века». Администрация Трампа постаралась, сочинив 180-страничный документ, но палестинская сторона проигнорировала встречу в Вашингтоне. Аббас не просто «проигнорировал» приглашение Вашингтона, а послал Нетаньяху вместе с Трампом куда подальше. Можно констатировать, что предвыборное мероприятие Нетаньяху в Вашингтоне не достигло цели. Нетаньяху уехал ни с чем, а у Трампа свои проблемы, – скоро слушания в Конгрессе по импичменту… То ли дело — Москва, тут и Биби отпиарился на всю катушку, и Путину никакой импичмент не грозит.
Выводы из предвыборной кампании Нетаньяху можно сделать следующие, – когда мнение электората действительно имеет значение, то политик старается всячески угодить электорату, как всем избирателям вообще, так и одной конкретной аидише маме, спасая из русских застенков ее непутевую дочку. Настоящий западный политик старается всячески показать, что он интересуется нуждами своего народа, проявляет смекалку и привлекает к своей предвыборной кампании своих друзей, и вообще, всех, кого только можно. Нам это не грозит.
Кстати, изначально Москва хотела обменять помилованную Нааму Исаахар на 29-летнего русского программиста Андрея Бурлакова, подозреваемого в хакерских атаках, однако, Израиль не внял просьбам Москвы и в ноябре 2019 года передал Бурлакова в США.
Москва очередной раз утерла дипломатические сопли и отдала Нааму Иссахар Нетаньяху безо всяких дополнительных условий. Сразу оговорюсь, я рада за девушку, но тут возникает интересная коллизия, то есть, государство в лице гаранта Конституции как бы признает, что 10 грамм гашиша в багаже гражданки Израиля — это, в общем-то фигня, однако в законодательство изменения при этом не вносит и российских заключенных, осужденных за аналогичные преступления домой не отпускает.
Примерно на это время, в России назначено так называемое голосование по поправкам в конституцию, впрочем, наши политики не беспокоятся, посчитав, что обещанной подачки в виде «внесения в Конституцию статьи об обязательной индексации пенсий» народу вполне достаточно. Кстати, все мои знакомые пенсионеры высказались относительно этой «поправки» примерно одинаково, – пенсию проиндексируют на рубль, а цены на коммуналку поднимут в два раза… Попытка привлечь электорат к урнам для голосования была явно неудачная. Впрочем, банки и прочие опекуны прекрасно проголосуют вместо нас.
Кстати, к Конституции РСФСР 1978 года возможность внесения поправок не была предусмотрена в принципе, так как она принималась в особом порядке, как общественный договор между народом СССР, советами с одной стороны и КПСС — с другой. Порядок принятия Конституции РСФСР ставит под сомнение легитимность и законность Конституции РФ.
Источник: http://pravosudija.net/article/vmeshatelstvo-v-vybory-teper-i-v-izraile-druzya-dolzhny-pomogat-drug-drugu
Вмешательство другого народа в выборы народа.
Нужно принять закон о запрете семейного насилия над другой семьей.
Иначе от сложных секретных характеристик в школе КПСС дети убегут к репетиторам.
Татьяна Волкова блогер со своим “Правосудием
Волкова Татьяна Вячеславовна. Родилась в Москве, вдова, есть, не привлекалась.
Специальности по правам и дипломам: балетмейстер, веб-дизайнер, водитель грузовика, юрист.
Первое место работы: Московский цирк на Ленинских горах. Последние 14 лет юрисконсульт Общероссийского общественного движения «За права человека». В промежутке занималась разными вещами: работала артисткой балета, выступала в иностранных судах в качестве эксперта по российскому праву и правоприменительной практике…
Отдельно хочу уточнить, автор не уполномочен выражать официальную позицию Движения “За права человека”, ведение блога осуществляется в свободное от основной работы время.
Специализация: цивилист.
Увлечения: шитьё театральных костюмов, биатлон, чтение решений независимых судов, в особенности особых мнений меньшинства.
25 декабря, 2012 – 18:20
Вот это чудо (см.фотографию)кто-то притащил сюда и материалы в ее блоге ,мягко сказать неоднозначные
Автоматом -по личностям ? ) А по сути статьи – что?